Tiền điện là một vấn đề rất thực tế và quan trọng với người thuê nhà trọ. Bài viết dưới đây sẽ tiết lộ 5 cách tiết kiệm điện khi ở trọ hay và hữu ích mà người thuê trọ nên tham khảo.

Tiết kiệm điện cũng là một hành động ý nghĩa để bảo vệ môi trường, giảm thiểu lượng khí thải CO2 và các chất gây ô nhiễm khác từ các nhà máy điện. Bạn sẽ góp phần vào việc giảm nguy cơ biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng không khí và sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.

Tiết kiệm điện cũng là một cách để thể hiện trách nhiệm và tôn trọng với chủ cho thuê phòng trọ , người cung cấp điện và xã hội. Bạn sẽ tránh được những xung đột, tranh chấp hay phạt tiền vì sử dụng điện quá mức. Bạn cũng sẽ đóng góp vào việc giải quyết tình trạng thiếu hụt điện, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Giá bán lẻ điện sinh hoạt của Việt Nam được chia thành 6 bậc, tùy theo mức sử dụng điện của mỗi hộ gia đình. Cụ thể, giá bán lẻ điện sinh hoạt của các bậc là:

Tuy nhiên khi đi thuê trọ, giá điện thường được chủ nhà và người đi thuê thỏa thuận riêng trên hợp động thuê. Thông thường, người thuê trọ phải trả mức chi phí điện thuê hàng tháng cao hơn mức giá điện bán lẻ mà nhà nước quy định.

Cách tiết kiệm điện khi ở trọ bằng phương pháp tận dụng ánh sáng tự nhiên có nhiều lợi ích. Không chỉ giúp tiến kiệm chi phí điện mà qua đó phòng trọ của bạn luôn sáng sủa, được ánh sáng mặt trời chiếu vào giúp xua tan ẩm mốc, vi khuẩn và làm căn phòng luôn sáng sạch, phòng nguy cơ bệnh tật.

Bạn có thể sử dụng ánh sáng tự nhiên thông qua việc dùng các tấm lợp lấy sáng hoặc sơn tường nhà màu sáng để làm tăng độ sáng cho không gian. Cách này sẽ thay thế cho việc lắp đặt và sử dụng đèn thường xuyên hơn.

Ngoài ra, bạn có thể tận dụng ánh sáng trời bằng cách sơn tường nhà màu sáng, lắp đặt tấm lợp lấy sáng, mở rèm cửa, cửa sổ. Bạn cũng nên sử dụng các biện pháp chống nóng tường như dùng rèm cửa, trồng cây xanh trong phòng, để giảm nhu cầu sử dụng máy lạnh.

Khi bạn đang tìm kiếm mua sắm một thiết bị điện mới, hãy tìm những mẫu mới cung cấp hiệu quả năng lượng tốt nhất. Các thiết bị này (máy điều hòa không khí, tủ lạnh, máy giặt,…) thường được gắn nhãn năng lượng, hay xếp hạng sao năng lượng. Với mỗi thiết bị tiết kiệm năng lượng mới mà bạn mua, bạn sẽ thấy mức tiêu thụ điện hằng tháng của gia đình giảm xuống.

Hạn chế sử dụng các thiết bị điện không cần thiết, như đèn, quạt, tivi, máy tính, điều hòa,… Bạn nên tắt các thiết bị này khi không sử dụng hoặc khi đi ngủ. Sử dụng các thiết bị điện có hiệu suất cao, như máy lạnh Inverter, tủ lạnh Inverter, đèn LED, để giảm tiêu thụ điện.

Sử dụng đèn huỳnh quang compact hoặc bóng đèn LED sẽ tiết kiệm điện hơn. Mặc dù, chi phí mua những bóng đèn này đắt hơn so với những bóng đèn thông thường. Tuy nhiên, chúng có tuổi thọ lâu hơn rất nhiều và tiết kiệm điện hơn nhiều so với những loại thông thường. Theo thời gian sử dụng, đèn huỳnh quang compact hay đèn LED giúp bạn tiết kiệm chi phí tiền điện hơn rất nhiều. Có thể than khảo một số thông tin chi tiết về cách lựa chọn thiết bị điện tiết kiệm Tại Đây