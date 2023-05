5 lưu ý không thể bỏ qua khi mua chung cư trả góp

Nếu bạn đang cảm thấy lúng túng vì chưa có kinh nghiệm mua chung cư trả góp, hãy theo dõi bài viết dưới đây để nắm được các lưu ý hữu ích.

1. Tính toán khả năng tài chính cá nhân

Khả năng tài chính cá nhân của mỗi người sẽ là yếu tố cơ bản giúp khách hàng tìm được căn hộ phù hợp và xây dựng được phương án trả nợ khi mua chung cư trả góp. Khả năng tài chính cá nhân bao gồm số tiền hiện có cũng như thu nhập còn lại hàng tháng sau khi đã trừ sinh hoạt phí.

Tính toán khả năng tài chính của bản thân để lựa chọn được căn hộ phù hợp

Ví dụ: Anh Nguyễn Văn A, sinh sống tại Hà Nội, thu nhập 25 triệu/tháng, hiện đã có sẵn 500 triệu đồng. Nhờ công cụ tính toán của Topbank và căn cứ vào các thông tin hiện có, chúng tôi đưa ra các số liệu như sau (*):

– Số tiền hiện có: 500 triệu đồng

– Số tiền có thể trả ngân hàng hàng tháng: 15 triệu đồng

– Thời gian thanh toán khoản vay: 15 năm

– Lãi suất (lãi suất vay vốn trung hạn dự tính): 10%/năm

– Số tiền anh A có thể vay: 1,4 tỷ đồng

– Giá trị nhà anh A có thể mua: 1,9 tỷ đồng

(*) Giá trị thực tế có thể sai lệch nhỏ do sự thay đổi lãi suất và thời gian vay vốn trên thực tế.

Để biết được giá trị căn hộ dự tính mua có phù hợp với khả năng tài chính của bản thân hay không, bạn có thể sử dụng công cụ ước tính giá trị nhà có thể mua của Topbank.vn.

Việc chú trọng cân nhắc điều kiện tài chính của bản thân để tìm kiếm một căn hộ phù hợp sẽ giúp khách hàng chủ động thanh toán về sau mà không quá lo lắng về áp lực trả nợ.

2. Cân nhắc thăm dò giá cả

Hiện nay, chung cư được chào bán theo hình thức trả góp rất nhiều dễ dây hoang mang cho người mua. Vì vậy nếu bạn có người quen có kinh nghiệm mua chung cư trả góp, đừng ngần ngại hỏi ý kiến của họ.

Hiện nay, có hai dạng nhà chung cư trả góp được rao bán phổ biến bao gồm căn hộ đã hoàn chỉnh và căn hộ đang trong quá trình xây dựng.

Nếu bạn quan tâm tới dạng căn hộ hoàn chỉnh đã có người ở thì bạn nên tìm hiểu qua internet, qua những website đăng bán uy tín, có lượng truy cập cao như Batdongsan.com.vn, có số điện thoại chính chủ và tránh mua qua môi giới. Hoặc bạn có thể đến trực tiếp khu chung cư đó để hỏi người dân sống ở đó về giá cả và cũng là một cách để bạn đánh giá môi trường sống nơi bạn quan tâm.

Dạng căn hộ thứ hai là nhà thuộc dự án đang trong quá trình xây dựng. Ưu điểm của loại nhà này là nhà và nội thất hoàn toàn mới, không bị hỏng hóc tuy nhiên bạn cần phải tìm hiểu kỹ hơn về thông tin giá cả của loại nhà này.

Tham khảo giá cả từ nhiều nguồn tin sẽ giúp bạn đưa ra quyết định xuống tiền một cách đúng đắn. Bởi mua được căn hộ có giá trị thực sẽ giúp bạn giảm bớt số tiền vay vốn ngân hàng.

3. Tìm hiểu kỹ về thông tin dự án định mua

Trước khi quyết định mua chung cư trả góp, bạn cần tìm hiểu rõ thông tin

về dự án/căn hộ định mua

Tham khảo thông tin về dự án nơi có chung cư định mua là một khâu rất quan trọng, là cơ sở giúp khách hàng có cái nhìn tổng thể về dự án, bao gồm: Vị trí, các tiện ích, cơ sở hạ tầng, giá cả, thông tin chủ đầu tư. Việc xác định được các yếu tố này không chỉ giúp khách hàng sở hữu một căn hộ chất lượng mà còn có thể mua căn hộ với mức giá hợp lý cùng các điều kiện ưu đãi lớn nhất từ chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, đặc thù của vay mua nhà chung cư trả góp (đối với loại hình nhà chung cư đang hoàn thiện) là có một hoặc vài ngân hàng đứng ra bảo lãnh thì chủ dự án mới có thể hỗ trợ cho cư dân vay vốn. Bởi vậy, việc tìm hiểu kỹ lưỡng về thông tin dự án sẽ giúp người mua biết được ngân hàng nào sẽ hỗ trợ cho vay vốn tại dự án đó? điều kiện và thủ tục vay vốn sẽ tiến hành như thế nào?

4. Chọn ngân hàng vay vốn phù hợp

Một điều không thể tránh khỏi khi vay tiền ngân hàng là lãi suất có thể thay đổi theo biến động thị trường, bởi lãi suất hiện nay được áp dụng theo công thức thả nổi.

Một hạn chế của khách hàng khi vay mua căn hộ chung cư trả góp là có ít lựa chọn hơn so với các khách hàng mua nhà thổ cư hay nhà chung cư đã có sổ hồng bởi mỗi dự án chỉ có 2 hoặc 3 ngân hàng liên kết cho vay vốn. Thông thường, các ngân hàng liên kết sẽ có những chương trình khuyến mãi “trợ vốn” mua nhà với lãi suất thấp, bạn cần để ý tới thời gian áp dụng chương trình ưu đãi của từng gói cho vay.

Lãi suất vay mua nhà tại một số ngân hàng hiện nay

Ví dụ: Dự án chung cư X có 2 ngân hàng tài trợ vốn và bảo lãnh cho khách hàng vay mua nhà là BIDV và SHB. Trong đó, BIDV đưa ra chương trình lãi suất ưu đãi 5% trong vòng 24 tháng đầu, sau 24 tháng lãi suất thả nổi với biên độ 2,5% (lãi suất trung hạn dự tính là 10%). SHB đưa ra chương trình lãi suất ưu đãi lãi suất 0% đến thời điểm nhận nhà, đến thời điểm bàn giao nhà ở, lãi suất được tính theo công thức thả nổi là 4% (lãi suất trung hạn dự tính là 11,5%).

Nhìn qua, đa số khách hàng hứng thú và lựa chọn SHB là ngân hàng vay vốn bởi ưu đãi khuyến mãi lãi suất 0%. Tuy nhiên, sự lựa chọn liệu có chính xác? hãy cùng theo dõi phân tích dưới đây:

Giả sử khách hàng B vay 1 tỷ mua căn hộ tại chung cư X, thời điểm vay vốn là năm 1/2017 (thời điểm bàn giao nhà ở là tháng 1/2018), vay trong vòng 10 năm và không trả nợ trước hạn.

Kết quả như sau (*):

– Nếu khách hàng B vay vốn tại BIDV, số tiền lãi phải trả trong 10 năm sẽ là:

1.000 * ( 5% * 2 + 10% *8) = 900 (triệu đồng).

– Nếu khách hàng B vay vốn tại SHB, số tiền lãi phải trả trong 10 năm sẽ là:

1.000* ( 0% * 1 + 11,5% *9) = 1,035 (triệu đồng).

(*): – Lãi suất tính theo lãi tính trên dư nợ ban đầu.

– Giả sử lãi suất trung hạn không thay đổi trong quá trình vay vốn.

Kết quả trên cho thấy, tuy SHB đưa ra ưu đãi 0% đến thời điểm giao nhận nhà, nhưng do biên độ lãi suất SHB đưa ra cao hơn hẳn so với BIDV, nên kéo theo lãi suất sau thời điểm ưu đãi cũng cao hơn, do đó lãi suất mà khách hàng phải ra cho ngân hàng này cao hơn hẳn so với BIDV trong suốt quá trình vay vốn.

Trên thực tế, lãi suất phải trả cho ngân hàng còn tùy thuộc vào thời điểm vay vốn, thời điểm giao nhận nhà, thời điểm thanh toán khoản vay hay chính biên độ của ngân hàng áp dụng. Vì vậy, để tránh “nhức đầu” khi lựa chọn ngân hàng phù hợp, bạn chỉ cần bỏ ra 2 phút để điền vào form đăng ký vay mua chung cư trả góp , các chuyên gia tài chính sẽ liên hệ và tư vấn miễn phí đến bạn.

Một lưu ý nữa, dù lựa chọn ngân hàng nào, bạn cũng cần đảm bảo khoản tiền lãi và gốc cần trả hàng tháng nhỏ hơn 50% tổng thu nhập gia đình để không rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán và thậm chí dẫn đến mất nhà.

5. Nghiên cứu kỹ hợp đồng vay vốn

Trước khi quyết định đặt bút ký, bạn đừng quên đọc thật kỹ các điều khoản trong hợp đồng vay vốn, bạn cần lưu ý các thông tin như thời hạn vay, lãi suất cho vay, biên độ lãi suất, lãi suất phạt trả nợ trước hạn… Nếu có mục nào chưa rõ hoặc chưa thỏa đáng, bạn có thể hỏi lại phía ngân hàng, chủ dự án và yêu cầu thay đổi cho phù hợp.