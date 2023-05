5 lưu ý quan trọng khi mua nhà cho gia đình có trẻ nhỏ

1. Vị trí gần trường học và các tiện ích vui chơi

Nếu chỉ có hai vợ chồng, bạn được khuyên nên mua nhà gần cơ quan để đi lại thuận tiện. Nhưng khi có con nhỏ, các bố mẹ phải nghĩ cho chúng đầu tiên, chọn nhà gần trường để đầu tư cho việc học hành, phát triển của con cái. Nhà gần trường học sẽ giúp bố mẹ tiết kiệm thời gian, tiện đưa đón con mỗi ngày. Khi con lớn hơn một chút có thể tự đi bộ đến trường, vừa rèn luyện sức khỏe vừa học tính tự lập từ nhỏ.



Mua nhà gần trường học là xu thế được nhiều gia đình ưu tiên lựa chọn. Ảnh minh họa

Ngoài ra, khi mua nhà gần trường học bạn còn được “hưởng ké” hệ thống cơ sở hạ tầng khu vực. Bởi các dịch vụ tiện ích như bệnh viện, quán xá, trung tâm Anh ngữ, vui chơi giải trí… thường được xây xung quanh trường học để tạo sự thuận tiện tối đa cho con trẻ. Học gần nhà cũng tạo cơ hội cho các con quen được nhiều bạn bè trong khu, có thể cùng vui chơi và giúp đỡ nhau trong học tập hơn.

2. Môi trường sống trong lành, không ô nhiễm

Môi trường là yếu tố ảnh hưởng lâu dài đến chất lượng sống và sức khỏe của gia đình, đặc biệt là trẻ nhỏ. Vì vậy các bố mẹ phải tìm hiểu và cân nhắc kỹ trước khi chọn nhà để an cư. Nhà ở các khu đô thị ven sông hay hồ lớn thường được đánh giá cao vì không khí ở những khu vực này trong lành, mát mẻ hơn. Khu vực gần công viên cũng là một vị trí tốt vì ở đó trồng rất nhiều cây xanh, tạo không gian gần gũi thiên nhiên, sân chơi thoáng rộng cho trẻ nhỏ.

Một số vị trí nên tránh như gần các khu công nghiệp (nhiều khói bụi, tiếng ồn), nghĩa trang (khả năng ô nhiễm nguồn nước), bãi tập kết/ xử lý rác thải (không đảm bảo vệ sinh)…

Mật độ xây dựng cũng là tiêu chí bạn cần quan tâm khi chọn mua nhà hay chung cư. Nếu khu vực dân cư quá đông đúc sẽ dễ xảy ra tình trạng tắc nghẽn, xếp hàng chờ đợi khi sử dụng các tiện ích chung, ít không gian vui chơi cho trẻ.

3. Cộng đồng dân cư văn minh

Đây sẽ là nền tảng tốt giúp con bạn có được sự phát triển toàn diện, giao lưu kết bạn trong môi trường thân thiện, văn minh và tránh những ảnh hưởng tiêu cực từ bên ngoài. Nhiều trường hợp gia đình đã phải ngậm ngùi bán lỗ để vội chuyển nhà chỉ vì hàng xóm bất hòa, hành xử thiếu văn minh, gây mất trật tự và tác động tiêu cực đến sự phát triển của trẻ nhỏ. Vì vậy, khi tìm mua nhà, vợ chồng nên quan sát, thăm hỏi kỹ xem hàng xóm xung quanh nơi mình ở ra sao, khu ấy có thành phần phức tạp hay không.

4. Hệ thống cửa sổ, ban công đảm bảo an toàn

Thiết kế ban công, lan can cao và chắc chắn sẽ tránh việc trẻ trèo lên hoặc chui qua rất nguy hiểm. Đói với các bạn nhỏ, ban công là nơi vui chơi rất được yêu thích bởi từ đây bé có thể nhìn ngó, quan sát thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, trẻ con cũng rất nghịch ngợm, thích leo trèo, nên chỉ cần người lớn sơ sảy một chút có thể xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, ngoài yếu tố thẩm mỹ, bạn vẫn phải xem xét thật kỹ hệ thống ban công, lan can và gia cố thêm nếu cần thiết để đảm bảo an toàn cho các thành viên nhỏ tuổi trong nhà.

Ngoài ra, bạn nên ưu tiên những căn hộ có trang bị hệ thống bếp âm an toàn và sử dụng một số đồ nội thất thân thiện với môi trường, tránh nguy cơ gây hại cho con trẻ.



Các gia đình cần thiết kế hệ thống ban công, lan can làm sao để

đảm bảo an toàn cho trẻ. Ảnh minh họa

5. Hệ thống an ninh, báo cháy đạt chuẩn

Đây là tiêu chí bạn đặc biệt phải lưu tâm nếu chọn mua căn hộ chung cư. Các phụ huynh cần hỏi rõ về hệ thống phòng cháy chữa cháy trong tòa nhà và tìm hiểu xem đó có phải là hệ thống chất lượng không? Ngoài ra, bạn cũng cần tìm hiểu về hệ thống an ninh của tòa nhà, xem xét camera an ninh, điều kiện cho phép người lạ ra vào tòa nhà… để đảm bảo an toàn tối đa cho trẻ nhỏ.

Linh Phương (TH)