6 Chung Cư Quận 6 Dưới 2 Tỷ Cho Người Mua Có Tài Chính Hạn Hẹp

Vài năm trở lại đây, thị trường bất động sản khu Tây Sài Gòn mà điển hình là Quận 6 đang nhận được sự quan tâm của người mua bất động sản bởi nhiều lợi thế nổi bật.

Xét về vị trí, Quận 6 sở hữu vị trí liền kề trung tâm, tiếp giáp với các quận có nhịp sống năng động như Quận 5, Quận 8 và Quận 11. Như vậy, cư dân Quận 6 có thể di chuyển nhanh đến các quận nội thành khác một cách dễ dàng Ngoài ra, Quận 6 còn đóng vai trò kết nối TP.HCM với các tỉnh miền Tây như Hậu Giang, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ…

Quận 6 sở hữu vị trí thuận lợi, dễ dàng kết nối với các quận phát triển của TP.HCM.

Về hạ tầng, Quận 6 có đường Võ Văn Kiệt chạy qua, cho phép kết nối với khu vực trung tâm, khu Đông hay khu Nam đều khá thuận lợi. Việc di chuyển từ Quận 6 ra Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất chỉ mất khoảng 30 phút. Đặc biệt, trong những năm qua, chính quyền thành phố đã nỗ lực thực hiện cải tạo, nạo vét, chỉnh trang đô thị kênh Tân Hóa – Lò Gốm góp phần thay đổi đáng kể bộ mặt quận. So với các quận nội thành khác thì Quận 6 rất ít khi xảy ra tắc đường, kẹt xe. Đây được xem là điểm cộng lớn trong bối cảnh tắc đường xảy ra như cơm bữa ở TP.HCM.

Về tiện ích, quận hội tụ đẩy đủ các tiện ích cơ bản đáp ứng nhu cầu của cư dân, từ chợ đầu mối lớn nhất cả nước đến các bệnh viện đầu ngành như Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện Quận 6… Trên địa bàn quận dù không có nhiều trung tâm thương mại, siêu thị lớn nhưng bệnh viện, trạm xá, trường học các cấp được xây dựng khá nhiều so với các quận khác. Có thể thấy rằng, chất lượng đời sống người dân Quận 6 luôn được ưu tiên hơn so với các tiêu chí về phát triển kinh tế, dịch vụ.

Chung cư Quận 6 Dưới 2 Tỷ: Hiếm Có Khó Tìm

Chính những thuận lợi về vị trí, hạ tầng, tiện ích mà lượng người nhập cư đổ về Quận 6 ngày càng nhiều. Ngoài ra thì Quận 6 tiếp giáp với Bình Tân, nơi tập trung nhiều khu công nghiệp lớn mà một số người làm việc ở Bình Tân cũng có nhu cầu mua nhà tại Quận 6 , từ đó kéo theo nhu cầu về nhà ở tăng cao. Trong khi các quận khác đang bão hòa khu đô thị, các dự án nhà ở cao tầng thì thị trường này mới chỉ bắt đầu phát triển ở Quận 6. Môi trường sống tại quận vì thế chưa bị tác động nhiều bởi quá trình xây dựng, quy hoạch. Trong tương lai, nếu quận được quy hoạch thì việc thiết kế, xây dựng sẽ hợp lý hơn, đảm bảo sự hài hòa giữa hạ tầng và cảnh quan thiên nhiên. Hiện tại, giá bất động sản ở Quận 6 rẻ hơn so với mặt bằng của những quận lân cận và không tăng quá nhiều như khu Đông và khu Nam.

Thị trường bất động sản Quận 6 khá đa dạng về loại hình, điển hình nhất là phân khúc chung cư và nhà nguyên căn. Trong đó, căn hộ chung cư Quận 6 được coi là lựa chọn hàng đầu của người mua ở thực. Hiện có rất nhiều dự án chung cư điển hình như: Viva Riverside, Summer Square, Asiana Capella, D-Homme, Khu căn hộ cao cấp Remax Plaza, Saigon Asiana, Chung cư Him Lam Chợ Lớn, Saigon, Khu căn hộ cao cấp Blue Sapphire Bình Phú, Khu căn hộ cao cấp An Phú 2… Tuỳ vào phân khúc dự án mà giá bán của các căn hộ có sự chênh lệch đáng kể. Cụ thể, chung cư cũ, phân khúc tầm trung có giá 25-35 triệu đồng/m2, đơn cử như Tân Thịnh Lợi có giá trung bình khoảng 33 triệu đồng/m2. Chung cư cận cao cấp và cao cấp trung bình 35-50 triệu đồng/m2, thậm chí có dự án chạm mốc 83 triệu đồng/m2. Mức giá này khá tương đồng với các sản phẩm bất động sản tại Quận 9 (cũ), Bình Chánh và Nhà Bè.

Khảo sát từ dữ liệu tin rao của Batdongsan.com.vn cho thấy, nguồn cung chung cư Quận 6 chủ yếu tập trung ở phân khúc 3-5 tỷ, chiếm khoảng 54,3% tổng nguồn cung thị trường, trong khi đó nhu cầu của đại bộ phận người dân lại tập trung ở phân khúc chung cư Quận 6 dưới 2 tỷ. Điều này cho thấy có sự lệch pha cung – cầu, lệch pha phân khúc khiến cho những người có nhu cầu mua nhà ở thực tại Quận 6 ngày càng khó tiếp cận với nhà ở. Người có nhu cầu tìm kiếm các chung cư Quận 6 dưới 2 tỷ đồng hiện nay buộc phải tìm ở các dự án cũ đã vào ở từ 3-7 năm.

Danh Sách Chung Cư Quận 6 Dưới 2 Tỷ

Địa chỉ: 116 Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Quản lý BĐS Hoàng Phúc

Giá bán: 37-43 triệu đồng/m2

Tình trạng: Đã cất nóc, chưa bàn giao

The Western Capital chính thức ra mắt thị trường từ năm 2016, gồm 5 block, trong đó có 3 block là căn hộ thương mại và 2 block là nhà ở xã hội. Theo chủ đầu tư dự án, Công ty TNHH Quản lý BĐS Hoàng Phúc, The Western Capital được là nơi bạn quên đi mọi lo toan để tận hưởng cuộc sống, nơi bạn hòa quyện vào thiên nhiên ngay trước cửa nhà mình. Ở đó có một cuộc sống hoàn toàn khác biệt giữa lòng thành phố bộn bề tấp nập. Dự án tọa lạc ở vị trí khá đẹp, được coi là cửa ngõ trung tâm Quận 6, cho phép cư dân dễ dàng di chuyển về Quận 1, Quận 3 và Quận 7 qua đại lộ Võ Văn Kiêt hay về quận Tân Phú, Tân Bình theo đường Kinh Dương Vương, An Dương Vương.

Nhờ lợi thế 4 mặt giáp đường lớn, đặc biệt là đường Lý Chiêu Hoàng, dự án cho phép cư dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ, tiện ích lân cận: Trường Mầm Non Rạng Đông 10, IvyPrep Bình Phú, Trường Tiểu học Phú Định, Trường Tiểu học Nguyễn Nhược Thị, Công Ty Tnhh Sơn Tĩnh Điện Bình Tây, Anh Ngữ Ứng Dụng E.Hub… Tiện ích nội khu của dự án gồm có: Đường công viên dạo bộ, hồ bơi + phòng gym, công viên + khu thể thao ngoài trời, sảnh căn hộ hiện đại, an ninh 24/24, công viên, shop mua sắm, ăn uống, coffee…

Các căn hộ có diện tích dao động từ 50-89m2, bố trí 2-3 phòng ngủ. Theo thông tin được tổng hợp bởi Batdongsan.com.vn trong vòng 3 tháng gần nhất, các căn hộ The Western Capital có giá bán trong khoảng 37-43 triệu đồng/m2, tương đương mức giá từ 1,7 – 2,8 tỷ đồng và là một trong số các dự án có chung cư Quận 6 dưới 2 tỷ. Batdongsan.com.vn đánh giá mức giá 1,7-2,8 tỷ đồng là khá phải chăng, phù hợp với tiềm lực tài chính của đại đa số người mua. Tuy nhiên, tổng thể dự án không được đánh giá cao, đặc biệt là về tiềm lực và uy tín chủ đầu tư. Cụ thể, trước đó, chủ đầu tư từng cam kết sẽ bàn giao nhà đợt đầu cho khách hàng vào cuối năm 2019 nhưng liên tiếp trì hoãn và đến hiện tại dự án vẫn chưa được bàn giao. Quan sát thực tế dự án cho thấy, các block chung cư đã cất nóc và hoàn thiện mặt ngoài, đang thi công các tiện ích và hạ tầng cảnh quan để bàn giao cho khách hàng trong thời gian tới.

Địa chỉ: 184 Trần Văn Kiểu, Phường 10, Quận 6, Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Gotec Việt Nam

Giá bán: 43-54 triệu đồng/m2

Tình trạng: Đã bàn giao

Asiana Capella là dự án thuộc phân khúc căn hộ cao cấp của chủ đầu tư Gotec Land. Dự án tọa lạc tại số 184 Trần Văn Kiểu, khu dân cư và thương mại vô cùng sôi động, sầm uất của khu Tây TP.HCM. Từ vị trí dự án, cư dân có thể dễ dàng di chuyển đến các quận như Quận 1, Quận 5 theo Đại lộ Võ Văn Kiệt hay các Quận 11, Tân Bình, Tân Phú chỉ với 15 phút.

Asiana Capella, một trong số ít dự án chung cư Quận 6 dưới 2 tỷ đồng còn sót lại.

Trong bán kính 500m từ vị trí dự án có đủ các tiện ích như cửa hàng tiện lợi, quán café, siêu thị, sân tennis, hồ bơi, công viên. Ngoài ra, dự án cũng gần các tiện ích mua sắm, giải trí, giáo dục, y tế như chợ Kim Biên, chợ Bình Tây, phố ẩm thực Phú Lâm, Nhà thiếu nhi Quận 6, trường mầm non Rạng Đông, trung tâm Anh ngữ ILA, bệnh viện Quận 6, bệnh viện Chợ Rẫy…

Các tiện ích nội khu gồm có: Khu trung tâm thương mại, nhà giữ trẻ, khu vui chơi trẻ em, hồ bơi, vườn BBQ, vuờn thiền và yoga, coffee terrace, sky garden…

Theo thông tin được tổng hợp bởi Batdongsan.com.vn trong vòng 3 tháng gần nhất, các căn hộ tại dự án Asiana Capella có khoảng giá phổ biến từ 43-55 triệu đồng/m2. Như vậy, các căn 1 phòng ngủ (54m2) cũng có giá thấp nhất là 2,5 tỷ đồng. Với tầm tài chính dưới 2 tỷ, khách hàng chỉ có thể mua các căn hộ thương mại dịch vụ diện tích 30m2 với giá 1,65 tỷ đồng (55 triệu đồng/m2).

Địa chỉ: 243 Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Gotec Việt Nam

Giá bán: 33-43 triệu đồng/m2

Tình trạng: Đã bàn giao

Tiếp tục là một dự án của Gotec Land tại Quận 6, khu căn hộ Summer Square hướng đến nhóm cư dân sống hưởng thụ nên thiết kế được chú trọng không gian sống tiện nghi cho các gia đình. Về vị trí, Summer Square tọa lạc gần vòng xoay Phú Lâm, ngay mặt tiền đường Tân Hòa Đông, tuyến đường kết nối quận Bình Tân và Quận 6 với các tỉnh miền Tây. Tân Hòa Đông cũng là tuyến giao thông huyết mạch của Quận 6. Từ vị trí dự án, cư dân có thể dễ dàng kết nối với Quốc lộ 1A, miền Tây, Long An qua trục Tỉnh lộ 10 – Bà Hom; kết nối với Quận 5, Quận 10 qua Đường 3 tháng 2, kết nối với các tỉnh miền Tây qua Đại lộ Võ Văn Kiệt, An Dương Vương…

Cư dân dự án được thừa hưởng các tiện ích ngoại khu đa dạng hiện hữu của khu vực lân cận như: Công viên Phú Lâm, siêu thị Co.op Mart Phú Lâm, Bến xe Miền Tây, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Triệu An… Tiện ích nội khu gồm có: hồ bơi ở tầng 3, khu thương mại 2 tầng, khu chăm sóc sức khỏe, khu giáo dục, khu sinh hoạt cộng đồng…

Về thiết kế, khu dự án căn hộ Summer Square gồm 2 block cao 14 tầng, cung ứng 256 căn hộ cao cấp diện tích từ 50,78-76,18m2, bố trí từ 2-3 phòng ngủ. Ở thời điểm ra mắt thị trường, các căn hộ của dự án có giá bán từ 1,05-1,7 tỷ đồng/căn, tuy nhiên, theo dữ liệu tin rao của Batdongsan.com.vn, hiện các căn hộ ở đây có giá thấp nhất là 33 triệu đồng/m2, giá phổ biến nhất là 37 triệu đồng/m2. Như vậy, người mua chung cư Quận 6 dưới 2 tỷ chỉ đủ tài chính để sở hữu căn hộ nhỏ nhất (50,78m2) tại dự án với giá 1,9 tỷ đồng.

Địa chỉ: 961 Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần An Phú

Giá bán: 39-42 triệu đồng/m2

Tình trạng: Đã bàn giao

An Phú Apartment tọa được đánh giá là khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn Quận 6. Công trình tọa lạc tại đường Hậu Giang, trục giao thông chính ra vào cửa ngõ phía Tây TP.HCM. Từ vị trí dự án, cư dân có thể di chuyển đến chợ Bình Tây, chợ Bình Phú, siêu thị Metro, Trung tâm y tế Quận 6, Bệnh viện Quận 6, trường học các cấp, Bến xe miền Tây, công viên Phú Lâm… theo các cung đường thuận lợi.

Các tiện ích nội khu bao gồm: Chỗ đậu xe, thang máy, trung tâm thương mại, phòng sinh hoạt cộng đồng, công viên, bảo vệ 24/7, sân chơi trẻ em.

Về thiết kế, dự án có các loại căn 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ, penthouse và cả căn hộ 2 tầng kết hợp kinh doanh. Thông tin được tổng hợp bởi Batdongsan.com.vn trong vòng 3 tháng gần nhất cho thấy khoảng giá phổ biến tại dự án là 39-42 triệu đồng/m2. Trên Batdongsan.com.vn, các căn hộ tại đây có giá bán từ 1,8-4,5 tỷ đồng tùy thuộc diện tích. Người mua chugn cư Quận 6 dưới 2 tỷ chỉ có thể lựa chọn các căn hộ diện tích nhỏ 49m2 (1,8 tỷ đồng) hoặc 43,5m2 (1,99 tỷ đồng).

Địa chỉ: 241/42, Đường Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Công ty CP Lắp máy Điện nước và Xây dựng (Cowaelmic)

Giá bán: 31-37 triệu đồng/m2

Tình trạng: Đã bàn giao

Các căn hộ StarLight Riverside có diện tích đa dạng, nhắm đến nhiều đối tượng khách hàng khác nhau: người độc thân, gia đình trẻ, gia đình đa thế hệ với mục đích để ở hoặc cho thuê. Theo chủ đầu tư, với mong muốn mang đến cho các cư dân một cuộc sống hiện đại, hạnh phúc nên toàn bộ các căn hộ thuộc dự án đều được bố trí hợp lý, tối ưu hóa từng mét vuông.

Khu căn hô StarLight Riverside nằm trên mặt đường Nguyễn Văn Luông, cho phép cư dân kết nối đến các Quận 10, Quận 11 khá dễ dàng trong khoảng 5-10 phút. Các tiện ích ngoại khu hiện hữu quanh dự án: Coopmart Phú Lâm, chợ Tân Hoà Đông, THPT Mạc Đĩnh Chi, CGV AeonMall Bình Tân, Trường tiểu học Bình Trị Đông, Công viên Đầm Sen, Bệnh viện Quốc tế Triều An, Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật… Các tiện ích nội khu: Nhà hàng, công viên cây xanh, cà phê vườn treo, nhà trẻ, phòng gym, spa, trung tâm chăm sóc sắc đẹp, hồ bơi chân mây trên tầng 3, khu trung tâm thương mại 2 tầng.

Ảnh thực tế chung cư Quận 6 dưới 2 tỷ.

Các căn hộ của dự án có diện tích đa dạng: 58m2, 61m2, 74m2 đều có 2 phòng ngủ với cửa sổ, ban công thoáng nhìn ra bên ngoài. Hiện các căn hộ đang được rao bán với khoảng giá từ 31-37 triệu đồng/m2, mức giá khá phù hợp với những gia đình có tầm tài chính dưới 2 tỷ đồng. Đơn cử, một căn 60m2 được rao bán trên Batdongsan.com.vn với giá 1,9 tỷ đồng, tương đương 31,7 triệu đồng/m2

Địa chỉ: 106 đường số 23, Phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Công ty CP An Phú

Giá bán: 25-29 triệu đồng/m2

Tình trạng: Đã bàn giao

Khu căn hộ Bình Phú nằm trên mặt tiền đường Hậu Giang, hiện đã hoàn thành và bàn giao 3 khối nhà C, D, E với 348 căn hộ. Khu căn hộ có trung tâm thương mại, phòng tập thể dục, sân chơi, nhà trẻ… ngay trong khuôn viên. Về tiện ích ngoại khu, dự án nằm gần metro Bình Phú, chợ Bình Tây, Co.op Phú Lâm, chợ Kim Biên, chợ Bình Tây và hệ thống trường học các cấp. Khu vực dự án tọa lạc có nhiều tuyến xe buýt ra vào trung tâm thành phố khá tiện lợi.

Các căn hộ thuộc khu căn hộ Bình Phú có diện tích đa dạng, từ 47-112m2, bố trí 1-3 phòng ngủ, sử dụng nội thất cao cấp với thiết kế đèn âm trần, tủ âm tường và cửa gỗ cách âm. Hiện, các căn hộ tại dự án đang được rao bán trên Batdongsan.com.vn với mức giá từ 25-29 triệu đồng, trong đó có nhiều căn chung cư Quận 6 dưới 2 tỷ phù hợp với tài chính của phần đông người mua, cụ thể như: căn 65m2 2 phòng ngủ có cửa sổ thoáng mát, giá 1,8 tỷ đồng; căn 58m2 2 phòng ngủ, giá 1,7 -1,9 tỷ đồng.

Nhìn chung, nguồn cung chung cư Quận 6 dưới 2 tỷ không có nhiều, tạo sức ép lớn cho người mua nhà, đặc biệt là nhóm người có thu nhập trung bình – thấp. Người mua tại thị trường nhà đất Quận 6 với tài chính eo hẹp hầu như chỉ còn lựa chọn tại các dự án chung cư cũ, đã bàn giao cách đây 3-7 năm và buộc phải chấp nhận căn hộ có diện tích nhỏ, đã cũ và xuống cấp phần nào. Do vậy, người mua cần tham khảo mặt bằng giá của một số chung cư cũ và chung cư mới cùng khu vực để tránh rơi vào trường hợp số tiền bỏ ra không mang lại giá trị tương xứng. Mặt khác, các chung cư Quận 6 dưới 2 tỷ thường được bàn giao cách đây đã lâu, phần lớn đều đã ra sổ hồng, người mua chỉ nên giao dịch với các căn đã có sổ hồng, tránh những căn hộ chưa có sổ nếu không muốn gặp rủi ro về vấn đề pháp lý.

Khánh An