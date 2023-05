1. Tìm hiểu lịch sử của nhà chung cư cũ

Vì bạn mua nhà để ở nên cần phải kiểm tra kỹ các vấn đề về nguồn gốc, lịch sử giao dịch của ngôi nhà như nhà được xây dựng khi nào, đã trải qua mấy đời chủ, có can thiệp gì đến kết cấu nhà hay không… Không nên mua những ngôi nhà đã xây dựng quá lâu hoặc can thiệp nhiều vào kết cấu, ảnh hưởng đến tuổi thọ của công trình.

Bạn cũng cần biết nguyên nhân vì sao gia chủ bán nhà, đặc biệt là những căn nhà cũ giá rẻ. Bởi có thể căn nhà này ẩn chứa điều gì đó không tốt khiến người chủ phải hạ giá để bán gấp. Hãy hỏi han những người hàng xóm để biết những thông tin này, hỏi kỹ xem người ở trước có gặp điềm xui hay điều gì bất lợi nên phải bán hay không…

2. Xem xét giá cả và tính pháp lý của nhà chung cư cũ

Tuyệt đối không nên ký hợp đồng mua bán nhà đất cũ không sổ đỏ vì bạn sẽ không thể xác lập quyền sở hữu. Khi đến xem nhà, cần yêu cầu chủ nhà cho xem giấy tờ sở hữu bản gốc, hỏi rõ xem mình có được nhận sổ hồng, sổ đỏ hay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không, nếu là giấy chứng nhận thì thời hạn trong vòng bao lâu?



Mua nhà chung cư cũ là sự lựa chọn của nhiều người do giá rẻ, được nhận nhà ngay.

Giá bán cũng là vấn đề bạn cần quan tâm vì chung cư cũ thường có giá thấp hơn so với các chung cư mới. Bạn nên tham khảo giá bán của các chung cư cũ khác trên địa bàn để xác định xem mức giá chủ nhà đưa ra đã hợp lý chưa, tránh trường hợp mua phải nhà cũ giá đắt mà giá trị không tương xứng.

3. Kiểm tra diện tích thực so với diện tích trên giấy tờ nhà

Trên thực tế có không ít trường hợp giấy tờ nhà ghi diện tích sai so với diện tích sử dụng. Nguyên nhân có thể do chủ đầu tư cố ý tính diện tích tim tường chứ không phải diện tích sử dụng để gây hiểu nhầm cho người mua. Do đó, bạn cần yêu cầu chủ nhà cho xem sổ đỏ, kiểm tra thật kỹ số liệu diện tích của căn hộ trên sổ có khớp với diện tích thực tế không. Bởi nếu tính đơn giá theo mét vuông bạn sẽ bị thiệt. Hơn nữa, diện tích thực tế của căn hộ chung cư cũ lớn hơn diện tích ghi trong sổ đỏ thì khi xảy ra tranh chấp, phần đất dư sẽ có thể bị lấy lại.

4. Quan tâm đến vị trí và tiện ích xung quanh

Hầu hết các chung cư cũ hiện nay đều có vị trí đẹp, không quá xa trung tâm, thuận tiện đi lại. Tiện ích xung quanh chung cư cũ cũng khá đầy đủ bởi lẽ đây là khu vực phát triển từ hàng chục năm qua. Tuy nhiên, bạn vẫn phải xem xét cẩn thận tiêu chí này để chọn mua được nhà chung cư cũ ở vị trí phù hợp nhất, tiện ích phong phú và đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt, đi lại hàng ngày của gia đình. Nên ưu tiên lựa chọn chung cư cũ ở gần chỗ làm, trường học, xung quanh có nhiều tiện ích cần thiết như chợ, bệnh viện, siêu thị, cửa hàng tiện ích…

5. Kiểm tra chất lượng của nhà chung cư cũ



Dù mua chung cư cũ nhưng bạn vẫn phải kiểm tra cẩn thận để đảm bảo chất lượng sử dụng.

Mặc dù mua nhà chung cư cũ nhưng bạn cũng cần tìm một chung cư có chất lượng ổn định, không quá tệ. Nên tránh mua các căn hộ chung cư, nhà tập thể cũ đã có niên hạn sử dụng quá lớn vì sẽ khó cải tạo và các tiện ích cũng không đảm bảo hết được nhu cầu của gia đình.

Khi đến xem nhà, bạn cần quan sát kỹ tình trạng căn hộ xem màu sơn, tường trát có bị bong bật nhiều không, dịch vụ tại chung cư thế nào… Hỏi thăm hàng xóm cũng là một cách để bạn nắm bắt được những thông tin xác thực nhất về chất lượng của khu chung cư, nhất là các vấn đề liên quan đến dịch vụ điện, nước, vấn đề về thái độ và trách nhiệm của quản lý chung cư với các cư dân.

Ngoài chất lượng nhà chung cư cũ, bạn cũng cần cân nhắc chất lượng môi trường sống, hàng xóm xung quanh. Nên chọn mua chung cư cũ nhưng có khuôn viên thoáng mát, vệ sinh môi trường sạch sẽ, an ninh đảm bảo. Đến xem nhà nhiều lần và tìm hiểu xem hàng xóm xung quanh là người như thế nào, khu dân cư văn minh hay phức tạp, nhiều thành phần xã hội…

6. Lưu ý những khoản phí phát sinh

Ưu thế của việc mua nhà chung cư cũ là giá rẻ, nhưng bạn cũng cần tính toán kỹ những chi phí có thể phát sinh trong quá trình sửa sang, mua sắm nội thất cho căn nhà. Không loại trừ trường hợp chi phí sắm sửa cho nhà chung cư cũ quá cao, khi cộng thêm với tiền mua nhà còn cao hơn cả mức để bạn có thể mua một căn hộ chung cư mới đã có sẵn nội thất cơ bản. Vậy nên bạn cần dự trù tất cả những khoản phí này để tránh bị “hớ”, tưởng mua được chung cư cũ giá rẻ nhưng thành ra đắt.

Linh Phương