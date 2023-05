7 vấn đề quan trọng cần lưu ý khi xây dựng bể bơi gia đình

Hồ bơi gia đình được xem là một tiểu cảnh nhỏ tô điểm thêm cho khuôn viên, tăng thêm phần khang trang và tiện nghi cho ngôi nhà. Đây cũng là giải pháp tối ưu cho những gia đình muốn có không gian thư giãn, nghỉ ngơi và rèn luyện thể chất ngay tại nhà. Vậy cần lưu ý những gì khi xây dựng bể bơi gia đình?

Chọn loại hồ bơi

Có nhiều cách phân loại hồ bơi, nhưng có thể chia thành 3 loại cơ bản là hồ bơi máng xả tràn, hồ bơi cửa thu nước và hồ bơi không đường ống. Gia chủ nên dựa trên mục đích và điều kiện của mình để chọn loại bể phù hợp nhất.

Hồ bơi máng xả tràn: Mực nước trong loại hồ này cao bằng thành hồ, nước được lọc tuần hoàn do các cửa thu nước được bố trí xung quanh hồ. Khi xây bể bơi kiểu này, gia chủ cần bố trí thêm diện tích cho phần máng xả, phòng kỹ thuật, hồ căn bằng. Hồ cân bằng phải đủ lớn, phần đáy không thấp hơn quá 3m so với mặt nước hồ. Phòng kỹ thuật không cách hồ bơi quá xa và không cao hoặc thấp hơn mặt nước hồ quá 3m. Vì vậy, chi phí xây dựng hồ bơi máng xả trần khá cao và cần một khoảng diện tích đủ lớn. Đây cũng là lý do mà loại hồ bơi này thường được sử dụng phổ biến tại các hồ bơi cộng cộng hoặc khách sạn. Ưu điểm của loại bể bơi này là cho chất lượng nước tốt nhất và đảm bảo an toàn về điện, có thể lắp thêm các thiết bị khác như thiết bị làm nóng hồ bơi, thiết bị massage thủy lực…



Gia chủ cần dựa vào mục đích và điều kiện tài chính để chọn loại bể bơi phù hợp

Hồ bơi cửa thu nước: Nếu điều kiện tài chính không đủ để làm hồ bơi máng xả tràn, các gia đình có thể chọn hồ bơi cửa thu nước. Loại hồ này được sử dụng khá phổ biến, phù hợp với diện tích nhỏ. So với mặt hồ, nước hồ sẽ thấp hơn 10-15cm. Hệ thống lọc nước cũng đơn giản và tiết kiệm diện tích hơn hồ bơi máng xả tràn, gồm bình lọc, máy bơm, thoát nước đáy hồ, vòi cấp nước, thiết bị vệ sinh, đèn, thang inox, cửa thu nước. Loại hồ bơi này khá an toàn về hệ thống điện và cũng có thể lắp thêm các thiết bị khác.

Hồ bơi không đường ống: Loại hồ này lắp đặt khá đơn giản, có chi phí thấp nhưng có nhiều nhược điểm như chỉ dành cho diện tích nhỏ, không uốn lượn, không góc cạnh; gây tiếng ồn lớn; tính thẩm mỹ không cao; lọc nước kém; nước thấp hơn thành hồ nên dễ xuất hiện hiện tượng sặc nước do phản xạ sóng; không lắp thêm được các thiết bị khác. Mức độ an toàn của loại hồ này cũng khá kém, dễ bị rò rỉ điện. Chính vì vậy, loại hồ này thường chỉ sử dụng trong ngắn hạn.

Vị trí đặt bể bơi

Vị trí thích hợp nhất để bố trí bể bơi tại nhà là phía sau hoặc bên hông nhà. Nếu nhà có khoảng sân trước rộng, bạn cũng có thể đặt bể bơi tại đây. Hồ bơi trên sân thượng cũng là một gợi ý bạn có thể tham khảo. Tuy nhiên, nếu chọn vị trí này, bạn cần tham khảo kỹ ý kiến của các chuyên gia, đồng thời đảm bảo ngôi nhà phải có kết cấu tốt và đã được chống thấm.

Về hướng đặt bể bơi, lý tưởng nhất là hướng Đông hoặc Đông Nam. Bố trí hồ bơi tại 2 hướng này, bạn có thể thoải mái bơi lội và tắm nắng vào buổi sáng. Bạn cũng không nên chọn hướng Tây để tránh nắng nóng khi muốn bơi vào buổi chiều.

Hình dáng bể bơi

Hiện nay có khá nhiều hình dáng bể bơi khác nhau để phục vụ nhu cầu và phong cách đa dạng của các gia đình. Tùy theo diện tích đất, sở thích của mỗi người hay dựa trên yếu tố phong thủy mà gia chủ lựa chọn kiểu dáng bể bơi phù hợp. Một số hình dáng bể bơi phổ biến như hình tròn, hình chữ nhật, hình bầu dục, hình elip, hình uốn lượn… Hiện nay, hình dáng uốn lượn là mẫu bể bơi đang được các gia đình ưa chuộng nhất.



Một số hình dáng bể bơi phổ biến

Kích thước bể bơi

Bên cạnh vị trí và hình dáng, gia chủ đặc biệt cần chú ý đến kích thước bể bơi. Hồ bơi không nên quá nhỏ hoặc quá lớn, cần tạo được sự hài hòa với tổng thể ngôi nhà và cảnh quan xung quanh. Diện tích hồ bơi nên bằng 1/3 – 1/5 diện tích nhà ở, tối thiểu là 12-15m2 và nên nhỏ hơn 100m2. Kích thước tiêu chuẩn của bể bơi gia đình hiện nay là: dài 10-20m, rộng 3-10m, sâu 0,5-2m.

Theo giới chuyên môn, diện tích hồ bơi đối với biệt thự sân vườn xây âm đất nên là 32-64m2, đối với nhà phố nên là 24-32m2 và với hồ bơi sân thượng nên nhỏ hơn 24m2.



Kích thước bể bơi cần hài hòa với tổng thể ngôi nhà

Vật liệu xây dựng hồ bơi

Vật liệu bê tông: Bê tông là loại vật liệu được sử dụng phổ biến nhất khi thiết kế hồ bơi nhờ độ bền vững và giúp gia chủ có thể thỏa sức xây dựng theo ý muốn. Tuy nhiên, loại bể bơi này có nhược điểm là nhanh mọc rêu, tốn chi phí vệ sinh và phải thường xuyên sử dụng hóa chất tẩy rửa.

Vật liệu Fiberglass – sợi thủy tinh: Nước hồ bơi sẽ sạch hơn khi bạn làm hồ bơi từ chất liệu sợi thủy tinh bởi loại sợi này có khả năng ngăn rêu tảo phát triển, giảm lượng hóa chất khử trùng. Bên cạnh đó, thời gian lắp đặt cũng khá nhanh, chỉ khoảng 5 tuần và ít phải sửa chữa hay bảo trì. Tuy nhiên, hình dáng bể bơi còn hạn chế và giá thành khá cao là nhược điểm của loại bể bơi này.

Vật liệu Vinyl liner – nhựa chuyên dụng: Ưu điểm của nhựa chuyên dụng là dễ thiết kế, giá thành rẻ, an toàn cho sức khỏe và có khả năng hạn chế rêu tảo phát triển. Loại vật liệu này có nhược điểm là dễ hư hỏng nên sẽ làm ảnh hưởng đến tuổi thọ của các thiết bị hồ bơi.

Mái che bể bơi

Phần mái che giúp mọi người chủ động hơn trong việc bơi lội, không bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Về mặt thẩm mỹ, mái che còn tạo nên nét độc đáo, tôn thêm vẻ đẹp của bể bơi. Đồng thời, bể bơi cũng sẽ được bảo vệ tốt hơn, nâng cao tuổi thọ nhờ mái che.

Mỗi bể bơi sẽ có kiểu mái che phù hợp, đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về độ cao, diện tích bao phủ bề mặt, kiểu dáng và chất liệu.



Mái che góp phần bảo vệ và nâng cao tuổi thọ của bể bơi

Dựa trên chất liệu, hiện nay có ba loại mái che bể bơi phổ biến nhất là mái che làm từ bạt, mái che từ kính và mái che làm bằng tấm Polycarbonate.

Mái che bạt khá phổ biến, đa dạng về màu sắc và kiểu dáng, giá thành rẻ, dễ lắp đặt và sử dụng. Mái che bằng kính cường lực giúp lấy ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác không gian rộng và thoáng hơn. Chi phí lắp mái kính cũng không đắt đỏ, tuổi thọ cao, chịu lực tốt.

Trong khi đó, mái che làm từ tấm nhựa Polycarbonate có khả năng ngăn chặn bức xạ tia cực tím, an toàn cho sức khỏe của người bơi. Hơn nữa, loại mái che này còn có nhiều ưu điểm như nhẹ, cách nhiệt tốt, dễ uốn, chịu lực tốt hơn kính 250 lần, có tuổi thọ khoảng 25 năm.

Thời điểm và chi phí xây dựng

Đối với bể bơi gia đình, thời điểm thi công hoàn toàn phụ thuộc vào điều kiện tài chính và mong muốn của gia chủ. Tuy nhiên, để hạn chế tối đa những rủi ro từ thời tiết và ngoại cảnh, gia chủ nên thi công bể bơi vào khoảng cuối mùa thu, từ tháng 9 đến tháng 12 để việc hoàn thiện diễn ra vào cuối tháng 1 năm sau và đến mùa hè, bể bơi hoàn toàn có thể được đưa vào sử dụng. Thông thường, thời gian thi công một bể bơi gia đình nhỏ 6x3m là khoảng 1 tháng, quá trình xây thô và lắp đường ống được thực hiện song song.

Về chi phí, hiện nay, giá vật tư, nhân công xây dựng bể bơi vào khoảng 2.800.000 đồng/m2 đến 3.500.000 đồng/m2, tùy khu vực. Chi phí xây dựng hồ bơi trọn gói dao động trong khoảng 5.000.000 đồng/m2 đến 8.000.000 đồng/m2 tùy yêu cầu của gia chủ và quy mô công trình.

Phùng Dung (TH)