7 vật phẩm phong thủy khai vận năm mới 2020 Canh Tý

Việc khai vận đầu năm có thể dùng màu sắc, mùi hương, cây cối… có năng lượng dồi dào hoặc các vật phẩm phong thủy cầu may mắn, tài lộc… Dưới đây, Batdongsan.com.vn tổng hợp 7 vật phẩm phong thủy phù hợp cho việc khai vận đầu năm mới Canh Tý 2020:

1. Treo đèn lồng đỏ kích hoạt năng lượng dương



Đèn lồng đỏ mang nhiều năng lượng dương, thích hợp khai vận đầu năm mới.

Đèn lồng màu sắc rực rỡ, đặc biệt là đèn lồng đỏ mang nhiều năng lượng dương, rất thích hợp trang trí dịp đầu năm mới hoặc các mùa lễ hội.

Năng lượng dương của vật phẩm này không chỉ giúp ngôi nhà trở nên ấm cúng, rực rỡ mà còn có tác dụng thúc đẩy những nguồn năng lượng mới, xóa bỏ vận rủi của năm cũ, mang đến bình an, may mắn. Những ngôi nhà thiếu dương khí, nhà ở phía Bắc, nhà có nhiều cây cối bao quanh nên treo đèn lồng đỏ hoặc thắp thêm đèn điện để cân bằng năng lượng.

Cách sử dụng: Đèn lồng thích hợp treo ngoài cổng hoặc cửa chính, bên ngoài ngôi nhà.

2. Treo tranh Hoa khai phú quý cầu tài lộc và may mắn



Tranh hoa mai nở rộ tượng trưng cho phú quý, viên mãn.

Hoa khai phú quý là bức tranh vẽ hoa nở và chim, thường là chim công hoặc chim hạc… Hai loài hoa thường xuất hiện trong bức tranh chủ đề này là hoa mẫu đơn và hoa mai. Đây là những loài hoa tượng trưng cho may mắn, hạnh phúc. Màu sắc rực rỡ của bức tranh như báo hiệu điềm lành, may mắn, nên rất được ưa chuộng treo vào dịp năm mới. Hoa nở viên mãn cũng thể hiện mơ ước của con người về cuộc sống trọn vẹn, sung túc.

Cách sử dụng: Tranh Hoa khai phú quý thường được treo trong phòng khách, thư phòng hoặc những phương vị mang lại tài lộc, may mắn.

3. Đặt đồng tiền hoa mai trong két sắt hoặc trong ví cầu tài lộc



Tiền hoa mai thường được dùng theo cặp, thể hiện sự may mắn, trọn vẹn.

Tiền hoa mai là một vật phẩm phong thủy được dùng để hóa giải tà khí và hung khí, giúp đem lại vận khí tốt lành và hưng vượng. Do được làm bằng chất liệu kim loại nên vật phẩm này giúp kích hoạt năng lượng Kim, tốt cho công danh, tài lộc, thường được các thương nhân xưa dùng để khai vận chiêu tài.

Cách sử dụng: Tiền hoa mai thường được đặt trong két sắt và dùng theo cặp (hai bông mai 10 cánh là biểu tượng của sự “thập toàn”, trọn vẹn). Ngoài ra, có thể đặt tiền hoa mai trong ví, treo trên tường hoặc gần cửa ra vào để đón cát khí.

4. Tượng chuột phong thủy cầu bình an, may mắn



Tượng chuột ôm hũ gạo hoặc hũ tiền tượng trưng cho sự no đủ, sung túc.

Trong phong thủy, biểu tượng con chuột đại diện cho hành Thủy, thể hiện cho sự khởi đầu đầy thuận lợi, suôn sẻ. Đây còn là một loại linh vật có tác dụng giúp tình cảm gia đình trở nên bền chặt, làm cho gia đình ngày càng hạnh phúc.

Hình tượng con chuột trong phong thủy thường gắn liền với hũ gạo thể hiện sự no đủ. Tượng chuột nằm trên đống tiền hoặc ôm đồng tiền cũng mang ý nghĩa cầu tài lộc dồi dào, cuộc sống dư dả.

Cách sử dụng: Đặt trong phòng khách hoặc bàn cao hướng ra cửa giúp gia chủ đón được nhiều may mắn tài lộc vào nhà. Cần khai quang trước khi thỉnh về nhà.

5. Tượng cá chép cầu sức khỏe, công danh, tài lộc



Cá chép là biểu tượng trọn vẹn nhất trong phong thủy, mang ý

nghĩa may mắn, trường thọ, thành đạt…

Biểu tượng cá chép rất được ưa chuộng trong văn hóa phương Đông, vừa tượng trưng cho sức khỏe, tài lộc vừa có ý nghĩa trong con đường công danh, thăng tiến. Ngoài ra, cá chép còn là linh vật phong thủy giúp chiêu tài khí, mang đến vận may về tài lộc. Do đó, biểu tượng cá chép thể hiện đầy đủ nhất mong ước của con người dịp đầu năm mới.

Cách sử dụng: Tượng cá chép sau khi khai quang nên đặt ở phòng khách hoặc góc thông thoáng trong nhà giúp mang lại sự may mắn, thịnh vượng, đặt trên bàn làm việc để cầu công danh, sự nghiệp, thăng quan tiến chức.

6. Tượng Phật Di Lặc cầu an lạc



Tượng Phật Di Lặc thể hiện mong cầu được an lạc, bình yên.

Tượng Phật ngày càng được ưa chuộng trong trang trí nhà ở, bởi giúp mang lại cảm giác bình an, thanh thản. Tượng Phật Di lặc với miệng cười thật tươi và cái bụng to tròn thể hiện niềm mong ước bình an, thư thái, mang niềm vui và nụ cười vào cuộc sống. Trước đây, tượng Phật Di Lặc thường được đặt ở các cửa hàng buôn bán nhưng hiện nay rất nhiều gia đình đặt tượng Phật trong nhà ở.

Vào ngày Tết, dịp đầu năm mới, tượng phật Di Lặc được tin là sẽ mang đến may mắn, an lạc và hạnh phúc cho cả gia đình.

Cách sử dụng: Sau khi khai quang, đặt tượng tại phòng khách hoặc các vị trí cao ráo, sạch sẽ.

7. Tượng cóc thiềm thừ giúp chiêu tài hóa sát



Cóc thiềm thừ chiêu tài hóa sát, rất thích hợp đặt trong nhà, cửa hàng dịp đầu năm mới.

Cóc thiềm thừ được cho là vật phẩm phong thủy rất may mắn, ngoài ra còn tượng trưng cho tài lộc, yên bình nhất là trong công việc làm ăn. Trong dịp đầu năm mới, mọi người thường đặt cóc thiềm thừ trong phòng khách để mong biến hung thành cát. Đây cũng là món quà đầu năm mới ý nghĩa tặng người thân, bạn bè bà con hoặc các dịp hỷ sự.

Cách sử dụng: Cóc ba chân sau khi khai quang thích hợp đặt ở phòng khách, tượng cóc nhỏ có thể đặt trên két sắt. Nên để tượng cóc ba chân ở gần phía cửa ra vào, không đặt quá cao và cũng không đặt dưới nền đất. Thường tượng cóc ba chân lớn luôn có giá đỡ bên dưới.

