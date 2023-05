8 phong cách thịnh hành cho phòng ăn hiện đại

Dưới đây là 8 phong cách thiết kế phòng ăn phổ biến, giúp bạn thay đổi diện mạo căn phòng trong ngôi nhà của mình một cách khoa học nhất.

Phong cách của người yêu biển



Thiết kế theo phong cách này mang lại cảm giác như được ngồi

thưởng thức bữa ăn ngay tại bờ biển

Với lối đi thẳng ra bãi biển đầy cát trắng tại Florida, phòng ăn này có cách bài trí, thiết kế rất sang trọng, hiện đại. Ghế bọc nệm xám kết hợp bàn gỗ với tầm nhìn ngoại cảnh tuyệt đẹp tạo cảm giác như đang thưởng thức bữa ăn ngay chính tại bờ biển.

Mộc mạc, đơn giản



Phong cách đơn giản, mộc mạc “ghi điểm” tuyệt đối trong

việc lựa chọn thiết kế phòng ăn

Phòng ăn lấy cảm hứng từ những trang trại nông thôn sử dụng rất nhiều vật liệu đơn giản để tạo ra một căn phòng đẹp mắt. Những chiếc ghế giả mây làm từ thép mạ kẽm chống gỉ, chụp đèn và rèm vải bố đem lại không gian đồng quê mộc mạc.

Sang trọng, hiện đại



Phòng ăn có thiết kế khá hiện đại, sang trọng dựa trên những chất liệu công nghiệp

Các kiến trúc sư quyết định lấy cảm hứng từ những đường ống nước cùng những song cửa sổ đen để tạo nên một phòng ăn theo đúng hơi hướng công trường. Bàn ghế ăn đều có chân thép màu đen kết hợp sàn bê tông trắng xám cùng kệ sách cũng làm từ thép ngăn cách các phòng chức năng với nhau. Tất cả màu sắc cho đến chất liệu, bố trí nội thất đều mang phong cách công nghiệp thanh lịch, sang trọng nhưng không hề cứng nhắc, khô khan.

Phong cách quý tộc



Đèn chùm kết hợp bàn tròn mang lại vẻ quý phái cho phòng ăn

Phòng ăn ở Los Angeles này tận dụng tối đa trần nhà để trang trí với đèn chùm pha lê lấp lánh. Ngay bên dưới là bàn ăn gỗ tròn tiết kiệm diện tích hiệu quả.

Hòa với biển



Phòng ăn sơn màu bọt biển nhẹ nhàng, tinh tế

Phòng ăn tại tiểu bang Maine có tầm nhìn sát biển Đại Tây Dương với không gian thiết kế của những bức tường và hệ tủ đồ sơn màu bọt biển xanh lá. Bàn ăn có bề mặt kính kết hợp đèn mặt dây chuyền tạo cảm giác tươi mới, thoáng mát cho phòng ăn.

Màu “ăn với” màu



Phòng ăn được phối màu khá ăn ý, hài hòa với nhau

Nhà thiết kế Clare Gaskin đã kết hợp màu một cách hài hòa giữa màu nâu của cầu thang gỗ và màu trắng của sàn nhà. Từ đó, lựa chọn bố trí bàn ghế ăn theo đúng tông màu sẵn có. Đôi khi chỉ hai tông màu bạn cũng đã tạo nên tổng thể một phòng ăn hiện đại, sang trọng.

Góc bếp cho không gian hẹp



Tạo điểm nhấn cho nội thất phòng ăn trong không gian nhỏ hẹp

Góc bếp trong ngôi nhà tại Minneapolis này là một ví dụ tuyệt vời để tận dụng tối đa không gian diện tích nhỏ hẹp. Có thể biến băng ghế dài gần cửa sổ thành ghế ngồi ăn. Bàn được thiết kế theo kiểu độc đáo, lạ mắt để tạo điểm nhấn cho cả căn phòng.

Sử dụng họa tiết kẻ sọc



Sử dụng họa tiết kẻ sọc là cách thiết kế khá độc đáo cho phòng ăn

Từ xà nhà, lan can cầu thang đến nệm bọc ghế của phòng ăn ở New Hampshire đều sử dụng các chi tiết kẻ sọc. Sự phối hợp ăn khớp với nhau này được tạo ra bởi đội ngũ thiết kế New England Design Elements tại Anh Quốc. Các kiến trúc sư tận dụng những sắc thái khác nhau của màu xanh cùng đường nét kẻ sọc với mục đích mở ra không gian biển ngay trong chính phòng ăn.

Hải Linh (dịch)