9x kể chuyện tìm nhà khi chỉ có trong tay 300 triệu đồng

"Chuyện tìm nhà", Thông qua cuộc thi Batdongsan.com.vn đã nhận được nhiều chia sẻ và thảo luận của những người tham gia xung quanh vấn đề nên dành cả thanh xuân để mua nhà trả góp, đổi lại sự “yên bề gia thất” hay thuê nhà, dùng phần tiền tích lũy học thêm phát triển bản thân, tập trung khởi nghiệp, đi du lịch, sống trải nghiệm nhiều hơn là phải “cày cuốc” 20 năm để trả góp mua nhà.

Mỗi người sẽ có những lựa chọn riêng, không có lựa chọn nào là hoàn hảo nhất, chỉ có lựa chọn phù hợp nhất với mỗi hoàn cảnh. Chia sẻ tới cuộc thi, bạn Uyên ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, đã kể lại hành trình tìm mua và sở hữu từ căn nhà đầu tiên đến căn nhà thứ hai của mình.

Với vợ chồng Uyên, nhà chính là dấu mốc quan trọng của sự trưởng thành, là mục tiêu để tiến về phía trước. Nhờ có mục tiêu ấy, vợ chồng Uyên mới có động lực phấn đấu làm việc để gia tăng thu nhập và có kế hoạch tài chính, tiết kiệm hợp lý hơn.

Uyên tiết lộ sau khi tốt nghiệp, dù có công việc lương khá cao so với mặt bằng chung, bạn vẫn không tiết kiệm được nhiều. Tiền tích được đều dành cho những chuyến du lịch, hay ăn uống, mua sắm và thỉnh thoảng gửi biếu bố mẹ.

Hai năm sau khi ra trường, Uyên quyết định kết hôn. Lúc này, khoản tiết kiệm của hai vợ chồng chỉ đủ để trang trải các chi phí đám cưới. Nhưng họ vẫn khát khao sở hữu ngôi nhà đầu tiên để an cư lạc nghiệp, một tổ ấm của chính mình để có thể thoải mái trang hoàng, chăm sóc, bố trí công năng phù hợp nhất với nhu cầu của gia đình.

Trước đây, Uyên và chồng đều đã đi thuê nhà ở, và có những trải nghiệm khá chông chênh. Lúc thì chủ nhà đột ngột đòi lại phòng trọ, khi thì phòng ốc hư hỏng nhưng không được tự tiện thay thế vì chủ nhà chưa đồng ý. Điều họ lo ngại nhất khi ở nhà thuê là sau này khi có con, có thể phải chịu cảnh chuyển nhà liên tục do không phải nhà mình, sẽ khó làm chủ mọi tình huống.

Vì vậy, cặp vợ chồng son đã đánh liều mua ngôi nhà rộng gần 60m2 trị giá khoảng 1 tỷ đồng khi chỉ có 300 triệu trong tay là tiền mừng cưới và bố mẹ hỗ trợ thêm.

Uyên chia sẻ hành trình tìm nhà vất vả nhưng cũng rất xứng đáng: "Đầu tiên, hai vợ chồng bàn bạc thống nhất các tiêu chí chọn nhà, với số vốn khiêm tốn, mình nhắm đến những căn hộ có diện tích nhỏ, ở xa trung tâm, ưu tiên những dự án đang xây vì chủ đầu tư sẽ có chính sách cho vay tới 70% giá trị căn hộ với lãi suất ưu đãi thời gian đầu. Bọn mình đã dành ra cả 4 tháng để tìm và mua nhà. Cứ tranh thủ giờ nghỉ trưa hoặc tan làm, vợ chồng mình lại lên mạng tìm kiếm thông tin các dự án phù hợp ở khu vực ngoại ô thành phố rồi chạy đi xem nhà trực tiếp. Có những hôm chạy xe mấy chục km đi xem nhà đến tối muộn mới về, vừa đói vừa mệt, hai vợ chồng chỉ kịp ăn mì tôm, nhưng vẫn thấy vui vẻ, háo hức vì đang tiến gần đến với tổ ấm mơ ước. Đúng là thuận vợ, thuận chồng, tát bể đông cũng cạn.

Cuối cùng, chúng mình cũng khoanh vùng được 2 dự án ưng ý nhất. Nhưng lúc này cũng là lúc đau đầu nhất vì thông tin nhận được chưa mang lại cho mình cảm giác yên tâm, tin tưởng, do môi giới mỗi người tư vấn một kiểu, chỉ hòng giới thiệu dự án họ đang bán, hỏi dò người thân, bạn bè thì không ai có nhiều kinh nghiệm. Lúc đó vợ chồng mình đã tham khảo thông tin trên các website bất động sản uy tín để so sánh 2 dự án này. Mình đánh giá dựa trên số lượng tin đăng có nhiều và rõ ràng, thông tin về dự án có nhất quán, hồ sơ chủ đầu tư có minh bạch và tính pháp lý có đảm bảo hay không. Và hai vợ chồng đã quyết định xuống tiền với dự án ổn hơn xét trên các tiêu chí đó. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy mình quá may mắn vì chỉ sau đó một năm, nhà mình mua đã nhận được sổ đỏ, còn dự án mua hụt kia thì đến giờ vẫn chưa xây xong do vi phạm quy hoạch.”

Uyên chia sẻ thêm rằng từ khi phải trả góp mua nhà, hai vợ chồng đã vạch ra kế hoạch chi tiêu khoa học hơn và cũng nỗ lực làm việc chăm chỉ hơn. Chồng Uyên ngoài công việc chính, còn nhận thêm các dự án bên ngoài. Thu nhập của họ đã tăng gấp rưỡi so với thời còn “thong thả chưa lo nhà lo cửa”. Nhờ vậy họ không những trả hết nợ mua nhà nhanh chóng mà còn tiết kiệm thêm được một khoản.

Và giờ đây, khi em bé của họ đang ở tuổi lên ba, cần nhiều không gian hơn để chạy nhảy, vui chơi, cặp vợ chồng trẻ đã mạnh dạn đổi nhà. Để có tiền mua nhà mới, dù rất tiếc nuối, họ đành phải bán căn nhà đầu tiên gắn bó với nhiều kỷ niệm của gia đình mình. Uyên đã lựa chọn nền tảng online để nhanh chóng tiếp cận người mua nhà tiềm năng. Cô cho hay chỉ sau 2 tuần đăng tin trên Batdongsan.com.vn, vợ chồng họ đã sang nhượng nhà thành công vì căn hộ này có mức giá hợp lý khoảng trên 1 tỉ và nằm trong khu chung cư đang nhận được lượng quan tâm tìm kiếm lớn.

Căn nhà mới vừa tiện đường đi làm của hai vợ chồng, vừa thuộc khu chung cư cao cấp hơn, có công viên hồ điều hòa và nhiều tiện ích nổi bật, khiến họ rất hài lòng. Mỗi ngày nhìn con thoải mái vui đùa trong công viên nội khu xanh mát, họ càng thêm quyết tâm và động lực để tiếp tục cày tiền trả góp ngôi nhà thứ hai.

Có lẽ nhiều người cũng thấy bóng dáng mình trong câu chuyện của vợ chồng bạn Uyên, luôn phấn đấu, nỗ lực hướng đến ngôi nhà và cuộc sống tốt đẹp hơn. Ai cũng xứng đáng một nơi để gọi là Nhà, và hành trình đến với ngôi nhà mơ ước luôn đầy cảm xúc, trải nghiệm quý báu, xứng đáng được lan tỏa.

