Ai giúp CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện "phù phép" đất nông nghiệp?

Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã hoàn tất điều tra, chuyển VKS cùng cấp toàn bộ hồ sơ vụ án Gây rối trật tự công cộng, Cố ý làm hư hỏng tài sản, xảy ra khi cơ quan chức năng tiến hành cưỡng chế dự án "ma" do Công ty CP Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Đáng chú ý trong kết luận điều tra, cơ quan công an nhắc đến hàng loạt hợp đồng không công chứng, không số giữa những công ty do người nhà Chủ tịch kiêm CEO Công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện đứng tên pháp nhân.

Cụ thể, tháng 7/2018, Nguyễn Thái Lực (em trai Nguyễn Thái Luyện) mua 4 thửa đất nông nghiệp ở ấp 3, xã Tóc Tiên (thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) và làm thủ tục sang tên chủ sở hữu. Trong giấy tờ do Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh cấp, những mảnh đất trên là đất trồng cây lâu năm.

Cũng trong thời gian này, ông Lực ký kết nhiều hợp đồng ủy quyền, hợp đồng mua bán, hợp đồng xây dựng… với nhiều công ty. Quá trình ký kết các hợp đồng để thực hiện dự án, các bên không báo cáo chính quyền địa phương mà tự ý đặt tên khu dân cư trái phép là "Dự án khu dân cư Alibaba Tân Thành Center city 5".



Xe múc được huy động tới hiện trường cưỡng chế công trình vi phạm Dự án khu dân cư Alibaba Tân Thành Center city 5.

Alibaba Tân Thành Center city 5. Ảnh: B.Ngọc

Ngày 19/7/2018, ông Lực ký hợp đồng ủy quyền (không công chứng) với bà Nguyễn Thị Vân Anh (Giám đốc, Công ty CP BĐS Địa ốc Chiến Thắng). Trong hợp đồng nêu rõ phía bà Vân Anh có quyền quản lý, sử dụng, phân lô, tách thửa; ký kết hợp đồng đặt cọc để chuyển nhượng, nhận tiền đặt cọc, tiền chuyển nhượng, kê khai thuế… liên quan đối với các quyền sử dụng đất trên các thửa đất thuộc sở hữu của ông Nguyễn Thái Lực. Phía bà Vân Anh cũng có thể ủy quyền lại cho bên thứ ba.

Cùng ngày, bà Vân Anh ký hợp đồng hợp tác (không số) với ông Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng Giám đốc Công ty Alibaba) về việc Công ty Alibaba đồng ý nhận làm đơn vị hợp tác trong việc phân phối sản phẩm đất nền do Công ty Chiến Thắng làm chủ đầu tư trên các thửa đất tại ấp 3, xã Tóc Tiên.

Cũng trong ngày này, bà Vân Anh ký tiếp giấy ủy quyền (không số) cho ông Trang Chí Linh (Phó Tổng Giám đốc, Công ty Xây dựng Maluna – công ty con thuộc Công ty Alibaba). Theo đó, ông Linh có quyền ký kết mọi hợp đồng với bên thứ ba đối với các quyền sử dụng đất thuộc dự án do Công ty Chiến Thắng làm chủ đầu tư.



Cử nhân luật Nguyễn Huỳnh Tú Trinh tại cơ quan điều tra. Ảnh: B.Ngọc

Ngoài ra, vợ Nguyễn Thái Luyện là bà Võ Thị Thanh Mai (Giám đốc Công ty Xây dựng Maluna) có ký kết hợp đồng thi công xây dựng với ông Ngô Quang Thanh (Giám đốc, Công ty CP THT Vũng Tàu, viết tắt: Công ty THT) để tiến hành xây dựng trái phép hạ tầng khu dân cư trên những thửa đất đang là đất nông nghiệp kể trên. Sau khi ký hợp đồng, ông Thanh giao ông Nguyễn Thế Huệ (phó giám đốc) lo thủ tục pháp lý cho việc xây dựng, lập khu dân cư. Nhưng, ông Huệ không hoàn thành nhiệm vụ.

Dù biết không được phép xây dựng nhưng Công ty Xây dựng Maluna vẫn yêu cầu đối tác thực hiện. Vì vậy, từ tháng 10/2018 đến tháng 5/2019, Công ty THT dựng rào bao quanh khu đất, lén lút thi công nhiều hạng mục vào ban đêm, ngày nghỉ, ngày lễ. Khi công ty hoàn thành khoảng 80% các hạng mục thì chính quyền xã mới phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính. Tuy nhiên, doanh nghiệp không hợp tác làm việc.

Ngày 22/5/2019, ông Nguyễn Thái Lực đến UBND xã Tóc Tiên làm việc nhưng không đồng ý hợp tác mà tự ý bỏ về, không đóng phạt.

Đến ngày 10/6/2019, cơ quan chức năng ra quyết định cưỡng chế đối với dự án khu dân cư trái phép do gia đình Nguyễn Thái Luyện ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp, rao bán tràn lan.

Tại đây, một số đối tượng nhận chỉ đạo từ Nguyễn Thái Luyện ra gây rối, ngăn cản cơ quan chức năng nên công an phải can thiệp. Kết thúc điều tra, cơ quan công an đề nghị VKS truy tố tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản" và "Gây rối trật tự công cộng" đối với 4 bị can là nhân viên Công ty Alibaba, gồm: Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (SN 1995, ngụ tỉnh Tiền Giang), Trần Quốc Tĩnh (SN 1995, ngụ tỉnh Quảng Nam), Huỳnh Ngọc Thiện (SN 1996, ngụ tỉnh Gia Lai), Phan Quỳnh Long (SN 1997, ngụ tỉnh Gia Lai). Đây là những đối tượng táo tợn phá hoại, ngăn cản cơ quan chức năng tiến hành cưỡng chế công trình trái phép do Công ty Alibaba xây dựng ở xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

