Đại diện 2 bên trong buổi họp báo công bố thông tin An Biên Group chính thức phân phối

sản phẩm khoá và phụ kiện cửa thương hiệu Yale tại Việt Nam

Thương hiệu Yale đã chiếm được lòng tin của người tiêu dùng tại thị trường Mỹ, Châu Âu và các nước phát triển trên khắp thế giới. Nổi tiếng trong lĩnh vực khoá và an ninh cửa, sau gần 200 năm phát triển, Yale đã trở thành một trong những danh mục sản phẩm toàn diện nhất trong ngành. Đồng thời, thương hiệu này cũng đã và đang đẩy mạnh các dòng khóa điện tử thông minh, với các tính năng bảo mật cao và tiện dụng cho người dùng. Ngoài ra, còn đáp ứng được việc kết nối với hệ thống Smarthome theo chuẩn Zware (châu Âu) và ZigBee (Mỹ).

Đại diện Yale phát biểu: “Thương hiệu Yale của chúng tôi đã và đang đẩy mạnh các dòng khóa điện tử thông minh, với các tính năng bảo mật cao và tiện dụng cho người dùng”

Sự kiện này đánh dấu việc Yale – thương hiệu khoá danh tiếng của thế giới và An Biên Group – một trong những nhà phân phối thiết bị nội thất hàng đầu Việt Nam đã chính thức “kết đôi” với nhau. Đây là một bước tiến lớn trong lĩnh vực xây dựng, nội thất tại thị trường Việt Nam. Từ đây người mua có thể yên tâm về chất lượng, nguồn gốc sản phẩm cũng như chế độ hậu mãi sau mua hàng.

Sự kiện này đánh dấu việc Yale – thương hiệu khoá nổi tiếng nhất thế giới và An Biên Group – một trong những nhà phân phối thiết bị nội thất hàng đầu Việt Nam

đã chính thức “kết đôi” với nhau

Với định hướng trở thành đơn vị phân phối vật liệu trang trí nội thất hàng đầu tại Việt Nam đi cùng mục đích mang lại sự hài lòng cao nhất của khách hàng, An Biên đã quyết định đưa sản phẩm khóa và phụ kiện Yale về với thị trường Việt Nam, đảm bảo cung cấp những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất, phù hợp nhất với từng ngôi nhà của khách hàng.

Ông Trần Ngọc Tâm, Chủ Tịch HĐQT An Biên Group phát biểu tại sự kiện

“Với các dòng sản phẩm thiết bị vệ sinh An Biên đang phân phối, người tiêu dùng có xu hướng chọn sản phẩm có độ bền cao, thiết kế thân thiện với người dùng, chi phí phù hợp với chất lượng sản phẩm; còn đối với các dòng sản phẩm khoá và phụ kiện cửa Yale thì An Biên mong muốn đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng trong vấn đề an ninh cửa và bảo vệ tài sản bằng phương thức quản lý tiện dụng nhất”.

Showroom giới thiệu và bày bán đầy đủ các sản phẩm Yale phân phối tại Việt Nam

Cũng trong ngày này, showroom đầu tiên của Yale tại Việt Nam đã được khai trương, toạ lạc tại địa chỉ 115 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM. Showroom giới thiệu và bày bán đầy đủ các sản phẩm Yale phân phối tại Việt Nam, từ những dòng khoá điện tử thông minh, két sắt cảm ứng vân tay cho đến các sản phẩm khoá bấm, khoá du lịch tiện dụng.