Ấn tượng chiết trung trong căn hộ hiện đại

Với tên gọi "Nhà của Muối", căn hộ mang phong cách chiết trung nằm trên tầng 12A của vợ chồng kiến trúc sư và biên tập viên dù không tuân theo một nguyên tắc thiết kế cố định nào cả nhưng vẫn toát lên vẻ nhẹ nhàng, ấm cúng, gần gũi và không kém phần sinh động.

Vốn là người yêu thích hội họa, anh Bùi Hồng Đăng, kiến trúc sư và cũng là chủ nhân ngôi nhà đã tìm cách biến các cửa nhà kho thành những tác phẩm hội họa. Riêng khu vực hành lang, anh treo những bức tranh chân dung của các thành viên trong gia đình do chính tay anh tự vẽ. Vì thế, mọi người sẽ nhìn thấy chính mình ở trong đó mỗi khi đi ngang qua đây.

Để ngôi nhà không bị đơn điệu, anh chị chủ định kết hợp nhiều chất liệu với nhau. Ở gần cửa ra vào là góc Nhật Bản với mảng tường làm từ bột đá núi lửa của Nhật, có gắn những chiếc đĩa gốm sứ Nhật do vợ anh cất công sưu tầm.

Vợ chồng anh đã cố gắng đưa những sản phẩm do chính tay các thành viên trong thực hiện nhằm truyền tải thông điệp tới các con về tình yêu và trách nhiệm với cho gia đình.

Anh Đăng chia sẻ, bản thân anh yêu thích cuộc sống an nhiên, do vậy thiết kế nhà phải thật nhẹ nhàng, thể hiện cá tính gia chủ. Đây cũng sẽ là nơi mọi người cảm thấy vui vẻ, thoải mái nhất để tái tạo năng lượng sau chuỗi ngày học tập, lao động hăng say.

