Bà Rịa - Vũng Tàu: Bán đấu giá "đất vàng" 18 trụ sở để làm dự án BĐS

Trong giai đoạn 2018 – 2019, dự kiến tỉnh này sẽ tổ chức đấu giá 18 trụ sở cũ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh gồm: Sở Nội vụ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại số 33, Ba Cu; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Khu đất của Tỉnh ủy; Ban Quản lý các Khu công nghiệp; Công an tỉnh PV 24; Tòa án thành phố Vũng Tàu; Phòng Cảnh sát Giao thông; Công an tỉnh PV 72; Phòng PC45; Ban Tôn giáo; Khu đất trống của Công an tỉnh; UBNDMT TQ Việt Nam tỉnh; Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng; cơ sở nhà đất của UBMT TQ Việt Nam tỉnh; Rạp Măng Non TP. Vũng Tàu; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại 126 Võ Thị Sáu.

Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ bán đấu giá "đất vàng" 18 trụ sở để làm dự án BĐS

Báo cáo của Sở Tài chính cho hay, hiện nay một số trụ sở cũ các cơ quan, đơn vị tại TP. Vũng Tàu đang được cho thuê để kinh doanh, buôn bán hoặc làm trụ sở một số đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp.

Đồng thời, Sở này đã đề xuất thu hồi, bán đấu giá các khu đất gồm: 5 trụ sở Cụm số 1 (Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Liên Đoàn lao động, Sở Giao thông Vận tải) để sử dụng có hiệu quả về tài sản công của Nhà nước; 7 trụ sở Cụm số 2 (Thư viện tỉnh, Vũng Tàu ship, UBND TP. Vũng Tàu, UBND phường 1, Chợ phường 1, Công an phường 1, Thành ủy Vũng Tàu); 6 trụ sở Cụm 3 (Hội Trường tỉnh ủy, Trường Chính trị Tỉnh, Trụ sở Đảng ủy khối dân chính Đảng, trụ sở Đảng ủy khối Doanh nghiệp, Khu đất 1000m2 của Văn phòng Tỉnh ủy, một phần khu đất của Tỉnh ủy); 1 trụ sở Cụm 4 (Khu đất của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh); 04 trụ sở Cụm 5A (Công an tỉnh, Công an tỉnh – Cây xăng, Công an TP. Vũng Tàu, Nhà thiếu nhi tỉnh); 4 trụ sở Cụm 5B (khu đất của Công an tỉnh, Công an tỉnh – Phòng truyền thống, Công an tỉnh – Căng tin, Công an tỉnh PC 65) và một số cơ sở nhà đất nằm riêng lẻ.