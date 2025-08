Đà Nẵng luôn được biết tới là trung tâm cả về kinh tế, chính trị cũng như văn hóa, xã hội, giáo dục,… của vùng miền Trung – Tây Nguyên. Bài viết sau sẽ mang tới những thông tin về bản đồ Đà Nẵng mới nhất cho bạn.

Xem thêm:

1. Thông Tin Chung Về Thành Phố Đà Nẵng

Tìm hiểu về bản đồ Đà Nẵng , chúng ta có thể biết được một số thông tin về thành phố trực thuộc trung ương, nằm ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ này. Đây không chỉ là đô thị lớn nhất của khu vực, mà còn là hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Xét về mặt tọa độ trên đất liền, Đà Nẵng nằm kéo dài từ 15°15′ đến 16°40′ vĩ độ Bắc và 107°17′ đến 108°20′ kinh độ Đông, với diện tích khoảng 1285,4km2. Tính theo Quốc lộ 1A, thành phố này cách 766 km với Hà Nội (về phía Bắc) và 961 km so với thành phố Hồ Chí Minh (về phía Nam). Tiếp giáp:

Thừa Thiên Huế (phía Tây và Bắc).

Quảng Nam (phía Nam).

Biển Đông (phía Đông)

Ẩn chứa nhiều vẻ đẹp độc đáo là đặc trưng của Đà Nẵng. Ảnh: vnexpress.net

Ngoài đất liền, vùng biển của Đà Nẵng bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa. Hoàng Sa là quần đảo không chỉ có tiềm năng rất lớn về hải sản, khoáng sản mà còn có vị trí trọng yếu về mặt quân sự, án ngữ đường hàng hải huyết mạch từ Thái Bình Dương tới Ấn Độ Dương.

Đà Nẵng cũng nằm trên trục giao thông Bắc – Nam, cả đường bộ, đường sắt, đường biển, hàng không, không chỉ kết nối các tỉnh, các khu vực trong nước mà còn cả quốc tế, cách các trung tâm kinh tế lớn của Đông Nam Á (như Bangkok, Singapore, Kuala Lumpur) chỉ khoảng từ 1.000 tới 2.000 km.

Cảng biển Đà Nẵng lớn nhất của miền Trung và sân bay Đà Nẵng cùng với sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất là ba sân bay quốc tế lớn nhất, quan trọng nhất của Việt Nam. Đà Nẵng cũng được biết tới là thành phố có quy hoạch bài bản, hệ thống giao thông nội thị khá hoàn chỉnh, ít xảy ra tình trạng tắc đường.

Theo kết quả điều tra dân số năm 2019, tổng số dân của Đà Nẵng là 1.134.310 người, mật độ 740 người/km2. Đây cũng là thành phố có tốc độ đô thị hóa cao, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo cao hàng đầu của cả nước.

Nhà đất bán Đà Nẵng giá rẻ trên Batdongsan.com.vn Batdongsan.com.vn mang đến nguồn thông tin, dữ liệu về thị trường bất động sản Đà Nẵng như: giá nhà, giá đất mới nhất và chính xác nhất. Xem ngay

2. Bản Đồ Hành Chính Đà Nẵng

Hiện nay, Đà Nẵng có tổng cộng 8 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó, có 6 quận và 2 huyện.

Quận (6) Cẩm Lệ, Hải Châu, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, Thanh Khê Huyện (2) Hòa Vang, huyện đảo Hoàng Sa

Bản Đồ Các Quận, Huyện Đà Nẵng

Trong số 6 quận ở Đà Nẵng, chỉ có 1 quận không giáp biển là quận Cẩm Lệ và trong 8 đơn vị hành chính cấp huyện của thành phố này, có 56 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó 45 phường và 11 xã.

Bản Đồ Các Quận Đà Nẵng: Quận Liên Chiểu

Liên Chiểu là một quận nội thành, nằm ở phía Tây Bắc, gồm 5 phường: Hòa Minh, Hòa Khánh Bắc, Hòa Khánh Nam, Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Nam. Đây được xem là quận công nghiệp trẻ, một trong hai khu công nghiệp lớn của thành phố, tiếp giáp:

Quận Thanh Khê, Cẩm Lệ, biển Đông ở phía Đông.

Huyện Hòa vang phía Nam.

Huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) phía Bắc.

Hai khu công nghiệp lớn của Đà Nẵng đều tập trung ở Liên Chiểu. Ảnh: danhkhoireal.vn

Bản Đồ Thành Phố Đà Nẵng: Quận Thanh Khê

Thuộc vùng nội thành và là quận có diện tích bé nhất với 10 phường: Xuân Hà, Vĩnh Trung, Thanh Khê Đông, Thanh Khê Tây, Hòa Khê, Tân Chính, Tam Thuận, Thạc Gián, Chính Gián và An Khê, tiếp giáp:

Quận Hải Châu (Đông, Đông Nam).

Liên Chiểu, Cẩm Lệ (Tây).

Biển Đông (Bắc)

Thanh Khê có lịch sử hình thành lâu đời. Ảnh: danhkhoireal.vn

Bản Đồ Hành Chính Quận Hải Châu

Là quận ở vị trí trung tâm của bản đồ Đà Nẵng, tập trung nhiều cơ quan nhà nước của thành phố, gồm 13 phương: Bình Thuận, Bình Hiên, Hòa Thuận Đông, Hòa Thuận Tây, Hòa Cường Bắc, Hòa Cường Nam, Nam Dương, Hải Châu I, Hải Châu II, Phước Ninh, Thạch Thang, Thanh Bình, Thuận Phước. Tiếp giáp:

Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn (Đông).

Thanh Khê (Tây).

Cẩm Lệ (Nam).

Biển Đông (Bắc).

Hải Châu thuộc vùng trung tâm thành phố. Ảnh: danhkhoireal.vn

Bản Đồ Quận Cẩm Lệ

Nằm phía Tây Nam, vùng nội thành của bản đồ Đà Nẵng, gồm 6 phường: Hòa An, Hòa Phát, Hòa Thọ Đông, Hòa Thọ Tây, Hòa Xuân, Khê Trung. Tiếp giáp:

Ngũ Hành Sơn (Đông).

Hòa Vang (Tây và Nam).

Liên Chiểu, Thanh Khê, Hải Châu (Bắc).

Quận Cẩm Lệ không có mặt nào giáp biển. Ảnh: danhkhoireal.vn

Bản Đồ Quận Sơn Trà

Thuộc nội thành, nằm về phía đông bắc của thành phố, giáp: biển Đông (Bắc), Ngũ Hành Sơn (Nam) và Hải Châu (Tây), được chia thành 7 phường: An Hải Bắc, An Hải Đông, An Hải Tây, Nại Hiên Đông, Mân Thái, Phương Mỹ và Thọ Quang.

Sơn Trà có cảnh sắc thiên nhiên đa dạng. Ảnh: danhkhoireal.vn

Bản Đồ Quận Ngũ Hành Sơn

Nằm về phía đông nam, gồm 4 phường: Hòa Quý, Hòa Hải, Mỹ An và Khuê Mỹ với dân số ít nhất trong số các đơn vị hành chính cấp huyện của thành phố. Vị trí:

Giáp biển Đông về phía đông).

Giáp huyện Hòa Vang và hai quận: Hải Châu, Cẩm Lệ về phía Tây.

Giáp quận Sơn Trà về phía Bắc.

Giáp thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) về phía Nam.

Bãi biển đẹp, các hang động ấn tượng, tạo nét thu hút cho Ngũ Hành Sơn. Ảnh: danhkhoireal.vn

Bản Đồ Huyện Hòa Vang

Thuộc vùng ngoại thành và là huyện nằm trên đất liền của bản đồ Đà Nẵng, gồm 11 xã là: Hòa Tiến, Hòa Bắc, Hòa Sơn, Hòa Ninh, Hòa Nhơn, Hòa Liên, Hòa Châu, Hòa Khương, Hòa Phước, Hòa Phú và thị trấn hòa Phong. Tiếp giáp:

3 quận: Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Cẩm Lệ: phía Đông.

Hai địa phương của tỉnh Quảng Nam là Điện Bàn và Đại Lộc: phía Nam.

Hai huyện: Nam Đông (Thừa Thiên Huế) và Đông Giang (Quảng Nam): phía Tây.

Huyện Phú Lộc – Thừa Thiên Huế (phía Bắc).

Hòa Vang tiếp giáp nhiều địa phương của Thừa Thiên Huế và Quảng Nam. Ảnh: danhkhoireal.vn

Bản Đồ Huyện Hoàng Sa

Gồm nhiều đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa, diện tích 305 km².

Hoàng Sa là mảnh đất thiêng của tổ quốc. Ảnh: danvan.vn

3. Một Số Thắc Mắc Về Bản Đồ Đà Nẵng

Với nội dung bản đồ Đà Nẵng, ngoài thông tin về bản đồ hành chính, không ít người còn có nhu cầu được tìm hiểu thêm về một số thông tin khác, chẳng hạn như:

Bản Đồ Chỉ Đường Đà Nẵng

Vốn là một trong những trung tâm du lịch lớn, hàng năm thu hút rất nhiều khách tới từ nhiều tỉnh thành, vùng miền và quốc gia khác nhau nên không ít người có nhu cầu tìm hiểu về bản đồ chỉ đường Đà Nẵng.

Bạn có thể dễ dàng sử dụng các ứng dụng chỉ đường phổ biến như: google maps, Genius Maps,… để tìm đường đi tới các địa điểm mà mình mong muốn. Với Đà Nẵng, do quy hoạch và hạ tầng giao thông khá hoàn thiện nên hiện tượng tắc đường ít khi xảy ra.

Tra Cứu Bản Đồ Địa Chính Đà Nẵng Ở Đâu?

Sở Tài nguyên Môi trường của Đà Nẵng đã hoàn thiện việc xây dựng kênh thông tin chính thống về đất đai của thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp có thể thực hiện việc tra cứu.

Việc công khai về bản đồ địa chính cũng là một trong những nội dung được pháp luật quy định, theo đó, các thông tin mà bạn có thể thu thập gồm:

Số hiệu, diện tích, mục đích, tình trạng của thửa đất.

Thông tin về quy hoạch hoặc kế hoạch sử dụng đất của địa phương đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Thông tin về bảng giá đất.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể trực tiếp liên hệ tới các phòng quản tài nguyên môi trường cấp quận, huyện để được giải đáp thắc mắc hoặc yêu cầu về nhà đất

Với việc cập nhật các thông tin về bản đồ Đà Nẵng, hy vọng đã có thể mang tới cho bạn những thông tin cần thiết về tổ chức và địa giới hành chính của thành phố này.

Phương Nga

Xem thêm: