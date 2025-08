Các phiên bản khác nhau của bản đồ Hải Phòng cung cấp thông tin về vị trí địa lý, phương án quy hoạch cũng như cơ sở hạ tầng và bao quát thị trường bất động sản. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết thành phố Hải Phòng và từng loại bản đồ đặc trưng qua bài viết sau.

Giới Thiệu Chi Tiết Thành Phố Hải Phòng

Hải Phòng là thành phố lớn xếp thứ 3 tại Việt Nam, chỉ sau hai đô thị đặc biệt là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tổng diện tích thành phố Hải Phòng là 1.519 km2, bao gồm các quận huyện trong đất liền và các huyện đảo trực thuộc thành phố là đảo Cát Hải và đảo Bạch Long Vĩ. Về mật độ dân số, đây cũng là khu vực đông dân tại Việt Nam, chỉ xếp sau Hà Nội và Hồ Chí Minh.

Cầu Hoàng Văn Thụ, TP Hải Phòng. Ảnh: Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng

Hải Phòng còn được nhớ đến với tên gọi ‘thành phố cảng’ do đây là thành phố cảng biển lớn nhất khu vực miền Bắc Việt Nam với lịch sử hình thành lâu đời. Thành phố Hải Phòng đã được tập trung đầu tư phát triển cảng biển, trở thành cầu nối giao thương giữa Việt Nam và các nước trong khu vực. Không chỉ đóng vai trò tất yếu trong phát triển kinh tế, Hải Phòng còn giữ vị trí quan trọng trong chiến lược an ninh quốc gia, góp phần giữ vững an ninh quốc phòng.

Vị trí thành phố Hải Phòng trên bản đồ. Ảnh: Cùng Phượt

Về vị trí địa lý và tự nhiên, bản đồ Hải Phòng nằm tại vị trí hạ lưu sông Thái Bình, thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng màu mỡ. Là một thành phố biển, đường bở biển của thành phố Hải Phòng lên đến 125 km với 5 cửa sông chính đổ ra biển gồm Cửa Cấm, Lạch Tray, Bạch Đằng, Văn Úc, và sông Thái Bình. Do phần lớn diện tích là đồng bằng, thiên nhiên đã cung cấp cho người dân nơi đây nguồn tài nguyên dồi dào là cơ sở cho sinh kế bền vững và đa dạng.

Bản Đồ Hành Chính Hải Phòng Theo Từng Quận, Huyện

Thành phố Hải Phòng bao gồm 15 đơn vị hành chính cấp huyện cấu tạo từ 7 quận khu vực nội thành, 6 huyện rải rác xung quanh các khu vực ngoại thành và 2 huyện đảo Cát Hải và Bạch Long Vĩ. Phân bố dân cư Hải Phòng cũng tương đối đồng đều với khoảng 47% dân cư sống tại các khu đô thị và 53% sinh sống tại các vùng nông thôn.

Bản đồ hành chính thành phố Hải Phòng. Ảnh: Wikimedia

Chi tiết thông tin các đơn vị hành chính thuộc thành phố Hải Phòng:

Phân Loại Tên Quận/Huyện Diện Tích (km2) Mật Độ Dân Số (người/km2) Quận Hồng Bàng 14,42 8.423 Quận Lê Chân 11,9 22.004 Quận Ngô Quyền 11,33 16.476 Quận Hải An 104,89 1.323 Quận Kiến An 29,63 3.816 Quận Dương Kinh 46,78 1.317 Quận Đồ Sơn 46,32 1.169 Huyện Thủy Nguyên 261,87 1.459 Huyện An Dương 104,27 2.082 Huyện Kiến Thụy 108,87 1.471 Huyện An Lão 117,72 1.400 Huyện Tiên Lãng 195,00 951 Huyện Vĩnh Bảo 183,16 1.227 Huyện đảo Cát Hải 286,98 129 Huyện đảo Bạch Long Vĩ 3,16 195

Bản đồ hành chính thành phố Hải Phòng chi tiết từng quận, huyện. Ảnh: Meeymap

Bản Đồ Chi Tiết Các Quận, Huyện Thuộc Hải Phòng

Bản Đồ Quận Đồ Sơn

Bản đồ hành chính của quận Đồ Sơn

Bản Đồ Quận Dương Kinh

Bản đồ hành chính của quận Dương Kinh

Bản Đồ Quận Hải An

Bản đồ hành chính của quận Hải An

Bản Đồ Quận Hồng Bàng

Bản đồ hành chính của quận Hồng Bàng

Bản Đồ Quận Kiến An

Bản đồ hành chính của quận Kiến An

Bản Đồ Quận Lê Chân

Bản đồ hành chính của quận Lê Chân

Bản Đồ Quận Ngô Quyền

Bản đồ hành chính của quận Ngô Quyền

Bản Đồ Huyện An Dương

Bản đồ hành chính của huyện An Dương

Bản Đồ Huyện An Lão

Bản đồ hành chính của huyện An Lão

Bản Đồ Huyện Cát Hải

Bản đồ hành chính của huyện Cát Hải

Bản Đồ Huyện Kiến Thuỵ

Bản đồ hành chính của huyện Kiến Thuỵ

Bản Đồ Huyện Thuỷ Nguyên

Bản đồ hành chính của huyện Thuỷ Nguyên

Bản Đồ Huyện Tiên Lãng

Bản đồ hành chính của huyện Tiên Lãng

Bản Đồ Huyện Vĩnh Bảo

Bản đồ hành chính của huyện Vĩnh Bảo

Bản Đồ Đảo Bạch Long Vĩ

Bản Đồ Cảng Biển Hải Phòng

Được mệnh danh là ‘thành phố cảng’ của Việt Nam, thành phố Hải Phòng có hệ thống cảng biển rộng lớn và phát triển bậc nhất Việt Nam. Cảng Hải Phòng thực chất là một hệ thống cảng biển lớn gồm 52 bến cảng hiện đang hoạt động dưới sự kiểm soát của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng

Bản đồ quy hoạch cảng Hải Phòng. Ảnh: Cổng tin tức thành phố Hải Phòng.

Để khám phá hệ thống cảng bản đồ Hải Phòng, bạn có thể tham khảo tour tham quan mang tên "Chuyến tàu thăm cảng", một sáng kiến của Hiệp hội Du lịch Thành phố nhằm đáp ứng nhu cầu du khách trong và ngoài nước. Đây là một tour trải nghiệm hai tiếng với sự tham gia của hướng dẫn viên khu vực, hỗ trợ bạn trên hành trình từ ga Hải Phòng hướng đến cảng Hoàng Diệu, đi qua các khu vực mang tính lịch sử như nhà truyền thống, khu nhà được xây dựng từ thời Pháp,…

Bản Đồ Giao Thông Thành Phố Hải Phòng Mới Nhất

Cơ sở hạ tầng và giao thông thành phố Hải Phòng được đầu tư mạnh mẽ với số vốn hàng nghìn tỷ đồng giúp kết nối các vùng cực của thành phố và vùng ngoại ô với nội thành. Nội dung quy hoạch giao thông thành phố Hải Phòng được định hướng theo phong cách hiện đại và phát triển đồng bộ giữa các vùng trọng điểm, đông dân cư. Tại khu vực nông thôn, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hải Phòng chủ trương xây dựng những con đường kết nối giúp giao thông tại các vùng ngoại ô thêm thuận tiện.

Bản đồ giao thông thành phố Hải Phòng. Ảnh: Meeymap

Bản Đồ Hải Phòng Google Map

Bản đồ Hải Phòng trên Google Map.

Bản đồ Hải Phòng trên Google Map cung cấp thông tin chính xác về vị trí địa lý của thành phố và các khu vực tiếp giáp ngoại ô thành phố. Bạn có thể dùng Google Map để tra cứu đường đi, tìm tòa nhà theo tên hoặc địa chỉ và cập nhật thông tin các tiện ích gần khu vực tìm kiếm một cách dễ dàng.

Tra cứu đường đi tại Hải Phòng trên Google Map.

Cách tra cứu bản đồ Hải Phòng Google Map:

Nhập địa chỉ cần đến trên thanh tìm kiếm và chọn ‘Chỉ đường’

Sau đó, nhập địa chỉ xuất phát hoặc Google sẽ tự động cập nhật vị trí xuất phát dựa trên định vị của bạn. Hãy cho phép ứng dụng Google Map cập nhật vị trí để nhận được hướng dẫn chính xác nhất.

Bạn cũng có thể thêm nhiều điểm dừng và thay đổi thứ tự điểm dừng bằng cách chọn ‘Thêm điểm đến’.

Thanh công cụ trên cùng cho phép bạn chọn loại phương tiện di chuyển gồm xe buýt, xe máy, xe hơi, hoặc đi bộ. Sau khi chọn phương tiện di chuyển mong muốn, hướng dẫn di chuyển chi tiết sẽ hiện trên bản đồ và phần dưới thanh công cụ.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm các tiện ích phổ biến dọc theo tuyến đường như nhà hàng, khách sạn, trạm xăng,…

Bản Đồ Quy Hoạch Hải Phòng Mới Nhất

Theo chiến lược quy hoạch thành phố Hải Phòng năm 2025, tầm nhìn giai đoạn đến năm 2050, chính quyền thành phố định hướng phát triển Hải Phòng trở thành trung tâm công nghiệp, kinh tế và dịch vụ khu vực Bắc Bộ. Đây cũng là bước đệm để Hải Phòng góp phần thúc đẩy kinh tế vùng.

Bản đồ quy hoạch Hải Phòng gồm nhiều loại với các chức năng khác nhau:

Bản Vẽ Định Hướng Phát Triển Không Gian

Loại bản đồ Hải Phòng này cung cấp cái nhìn tổng quát về quy hoạch thành phố theo từng khu vực chức năng. Loại bản vẽ này chỉ mang tính định hướng, không cung cấp thông tin chi tiết từng lô đất.

Bản vẽ định hướng phát triển không gian thành phố Hải Phòng. Ảnh: Bộ Xây Dựng

Bản Vẽ Quy Hoạch Sử Dụng Đất

Đây là loại bản đồ thường thấy và được ứng dụng nhiều trong lĩnh vực bất động sản. Bạn có thể tham khảo bản đồ này để biết thông tin chính xác lô đất nền , vị trí căn hộ mình định mua thuộc diện quy hoạch nào và định hướng quy hoạch khu vực đều được thể hiện trên Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất.

Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất Hải Phòng. Ảnh: Bộ Xây Dựng

Bài viết đã cung cấp cho bạn thông tin đa dạng các loại bản đồ Hải Phòng theo chức năng và đặc điểm của từng loại. Hy vọng bạn có thể áp dụng những thông tin này để hiểu hơn về phân bổ hành chính và quy hoạch đất tại Hải Phòng để đưa ra những quyết định đầu tư bất động sản hiệu quả hơn.

