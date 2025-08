Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu chi tiết bản đồ Nghệ An và các đơn vị hành chính trực thuộc, giúp bạn có cái nhìn tổng quan nhất về tỉnh này trên lãnh thổ Việt Nam.

Xem thêm:

1. Vị Trí Địa Lý Tỉnh Nghệ An

Nhắc đến Nghệ An, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến tỉnh có truyền thống cách mạng và hiếu học, nơi đào tạo ra các bậc anh tài cho đất nước cả trong chiến tranh lẫn thời bình. Nơi đây cũng chính là quê hương của Bác Hồ – Vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

bản đồ Nghệ An, bạn có thể tham khảo thêm những thông tin về vị trí địa lý của tỉnh. Trước khi khám phá, bạn có thể tham khảo thêm những thông tin về vị trí địa lý của tỉnh.

Nghệ An Thuộc Vùng Nào?

Nghệ An là một tỉnh nằm ở vị trí trung tâm vùng Bắc Trung Bộ, là cầu nối giữa các khu vực liên vùng, giữa Việt Nam với nước Cộng hòa Nhân dân Lào, nằm trong hành lang kinh tế Đông Tây nối liền các nước gồm Myanmar, Thái Lan, Lào và Việt Nam.

Vị trí tỉnh Nghệ An trên bản đồ Việt Nam. Ảnh: Cùng Phượt

Vị Trí Địa Lý

Tỉnh Nghệ An có tọa độ địa lý từ 18033′ đến 20001′ vĩ độ Bắc, kinh độ 103052′ đến 105048′ kinh độ Đông, tiếp giáp với:

Phía Đông giáp Biển Đông, đường bờ biển dài 82km.

Phía Nam giáp tỉnh Hà Tĩnh.

Phía Bắc giáp tỉnh Thanh Hóa.

Phía Tây giáp với các tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bolikhamxay của Lào với đường biên giới dài 468km.

2. Diện Tích Và Dân Số Tỉnh Nghệ An

Theo số liệu từ Tổng cục thống kê năm 2022, Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn nhất và dân số xếp thứ 4 cả nước với:

Diện tích: 16.486,5 km2.

Dân số: 3.416.900 người. Trong đó: Thành thị chiếm 15,53% với 536.600 người. Nông thôn chiếm 84,47% với 2.880.300 người.

Mật độ dân số 207 người/km2.

Số liệu thống kê diện tích và dân số 21 đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Nghệ An năm 2019 như sau:

Đơn vị hành chính Diện tích (km2) Dân số (Người) Thành phố Vinh 105,00 349206 Thị xã Hoàng Mai 171,79 120834 Thị xã Thái Hòa 134,91 69533 Thị xã Cửa Lò 29,12 57740 Huyện Diễn Châu 306,93 320671 Huyện Yên Thành 549,10 311625 Huyện Quỳnh Lưu 439,78 283186 Huyện Thanh Chương 1126,93 245551 Huyện Nghi Lộc 346,01 223887 Huyện Đô Lương 353,72 218220 Huyện Nam Đàn 291,97 166337 Huyện Tân Kỳ 725,83 150589 Huyện Nghĩa Đàn 617,55 144942 Huyện Quỳ Hợp 939,75 137954 Huyện Hưng Nguyên 159,29 126438 Huyện Anh Sơn 604,42 119264 Huyện Kỳ Sơn 2092,64 81647 Huyện Tương Dương 2807,78 78850 Huyện Con Cuông 1738,08 77577 Huyện Quế Phong 1888,43 75024 Huyện Quỳ Châu 1057,47 60914 Danh sách các huyện Nghệ An

3. Bản Đồ Tỉnh Nghệ An Mới Nhất

Trên bản đồ tỉnh Nghệ An Việt Nam có thể thấy rõ vị trí địa lý toàn tỉnh cũng như các đơn vị hành chính trực thuộc, giúp người xem dễ dàng xác định một địa điểm cụ thể. Hơn nữa, qua bản đồ, bạn cũng có thể thấy được tầm quan trọng của tỉnh Nghệ An về khả năng liên kết giữa các vùng miền và nước bạn Lào. Dưới đây là bản đồ tỉnh Nghệ An và 21 đơn vị trực thuộc.

Bản Đồ Nghệ An

Nghệ An nằm trên trục giao thông Bắc – Nam của Việt Nam gồm quốc lộ 1A (khoảng 91km) và tuyến đường sắt Thống Nhất (khoảng 94km). Đồng thời, tỉnh còn sở hữu nhiều tuyến đường giao thông quan trọng như đường Hồ Chí Minh chạy song song với quốc lộ 1A, quốc lộ 15 ở phía Tây chạy xuyên suốt tỉnh. Vì vậy, Nghệ An trở thành cầu nối giữa khu vực miền Bắc với các tỉnh miền Trung và Nam.

Ngoài ra, đường biên giới với Biển Đông dài khoảng 82km không chi tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh Nghệ An hình thành và phát triển kinh tế biển mà còn góp phần quan trọng trong hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia. Biên giới đường bộ dài dài 468 km giúp Nghệ An phát triển các hoạt động kinh tế, thương mại, thúc đẩy giao lưu văn hóa và du lịch với nước láng giềng.

Bản đồ Nghệ An google map

Bản đồ tỉnh Nghệ An Việt Nam với 21 đơn vị hành chính. Ảnh: Inbandokholon

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Nghệ An. Ảnh: Địa ốc Thịnh Vượng

Bản đồ giao thông tỉnh Nghệ An. Ảnh: meeymap.com

Bản đồ quy hoạch đô thị tỉnh Nghệ An. Ảnh: danhkhoireal.vn

Thành Phố Vinh

Thành phố Vinh được chia thành 25 đơn vị hành chính trực thuộc gồm:

16 phường: Bến Thuỷ, Cửa Nam, Đông Vĩnh, Đội Cung, Hà Huy Tập, Hồng Sơn, Hưng Bình, Hưng Dũng, Hưng Phúc, Lê Lợi, Lê Mao, Quán Bàu, Quang Trung, Trường Thi, Trung Đô, Vinh Tân

9 xã: Nghi Phú, Hưng Lộc, Nghi Kim, Hưng Đông, Hưng Hoà, Nghi Liên, Nghi Ân, Nghi Đức, Hưng Chính.

Vinh là thành phố duy nhất, là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa của tỉnh Nghệ An và tương lai sẽ là vùng Bắc Trung Bộ. Thành phố tọa lạc bên cạnh bờ sông Lam, cách thủ đô Hà Nội 295km về phía Bắc, nằm trên trục quốc lộ 1A, dễ dàng tiếp cận với nhiều loại hình giao thông khác như cao tốc, cảng biển, sân bay, đường sắt. Đặc biệt, thành phố Vinh còn có sân bay quốc tế Vinh – là đòn bẩy cho sự phát triển của tỉnh Nghệ An nói riêng và khu vực Bắc Trung Bộ nói chung.

Theo Quy hoạch đến 2030, thành phố Vinh sẽ trở thành đô thị biển văn minh và hiện đại. Mục tiêu đến năm 2045, thành phố sẽ là đô thị thông minh với tiêu chí phát triển nhanh, bền vững, văn minh và hiện đại. Nơi đây không chỉ trở thành một trong những động lực phát triển mà còn là cực tăng trưởng của vùng Bắc Trung Bộ.

Vị trí thành phố Vinh trên bản đồ tỉnh Nghệ An. Ảnh: MeeyMap

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Vinh. Ảnh: MeeyMap

Thị Xã Thái Hòa

Hiện nay, thị xã Thái Hòa có 9 đơn vị hành chính trực thuộc gồm:

4 phường: Hòa Hiếu, Long Sơn, Quang Phong và Quang Tiến.

5 xã: Đông Hiếu, Nghĩa Mỹ, Nghĩa Thuận, Nghĩa Tiến và Tây Tiến.

Thị xã Thái Hòa được xem là vùng tăng trưởng kinh tế chủ chốt của vùng Tây Bắc tỉnh Nghệ An. Định hướng phát triển kinh tế – xã hội thị xã Thái Hòa sẽ tập trung phát triển công nghiệp và dịch vụ, chú trọng công nghiệp áp dụng công nghệ cao và dịch vụ cao cấp, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, hình thành khu đô thị với không gian hiện đại, bền vững và bảo vệ môi trường.

Bản đồ các đơn vị hành chính thị xã Thái Hòa. Ảnh: MeeyMap

Thị Xã Cửa Lò

Cửa Lò là thị xã duy nhất chỉ có phường mà không có xã trực thuộc tại Việt Nam. 7 phường trực thuộc thị xã Cửa Lò là: Nghi Hải, Nghi Hòa, Nghi Hương, Nghi Tân, Nghi Thu, Nghi Thủy và Thu Thủy.

Quy hoạch thị xã Cửa Lò đến năm 2030 thành đô thị du lịch hiện đại nằm trong top đầu cả nước, có sức hấp dẫn với du khách trong nước cũng như quốc tế. Đồng thời, cơ cấu kinh tế nông, ngư nghiệp sẽ chuyển đổi dịch vụ và các hoạt động sản xuất phục vụ du lịch.

Các đơn vị hành chính trực thuộc thị xã Cửa Lò. Ảnh: Luật Dương Gia

Thị Xã Hoàng Mai

Hiện nay, thị xã Hoàng Mai có 10 đơn vị hành chính:

5 phường: Mai Hùng, Quỳnh Dị, Quỳnh Phương, Quỳnh Thiện, Quỳnh Xuân.

5 xã: Quỳnh Lập, Quỳnh Liên, Quỳnh Lộc, Quỳnh Trang và Quỳnh Vinh.

Định hướng phát triển thị xã Hoàng Mai giai đoạn 2030 – 2050 thành đô thị hiện đại, cải tiến và mở rộng hệ thống giao thông, phát triển cơ sở hạ tầng, chú trọng công nghệ, đồng thời khai thác tối đa tiềm năng bất động sản để trở thành đô thị trung tâm của cả vùng.

Bản đồ các đơn vị hành chính trực thuộc thị xã Hoàng Mai. Ảnh: MeeyMap

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Địa ốc Thịnh Vượng

Huyện Diễn Châu

Huyện Diễn Châu hiện được chia thành 37 đơn vị hành chính gồm:

1 thị trấn: Thị trấn Diễn Châu.

36 xã: Diễn Lâm, Diễn Đoài, Diễn Trường, Diễn Yên, Diễn Hoàng, Diễn Hùng, Diễn Mỹ, Diễn Hồng, Diễn Phong, Diễn Hải, Diễn Tháp, Diễn Liên, Diễn Vạn, Diễn Kim, Diễn Kỷ, Diễn Xuân, Diễn Thái, Diễn Đồng, Diễn Bích, Diễn Hạnh, Diễn Ngọc, Diễn Quảng, Diễn Nguyên, Diễn Hoa, Diễn Thành, Diễn Phúc, Diễn Cát, Diễn Thịnh, Diễn Tân, Minh Châu, Diễn Thọ, Diễn Lợi, Diễn Lộc, Diễn Trung, Diễn An, Diễn Phú.

Mục tiêu phát triển huyện Diễn Châu đến trước năm 2030 trở thành thị xã, phát triển đô thị dịch vụ, công nghiệp, thương mại, du lịch biển kết hợp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với cảnh quan thiên nhiên và di tích văn hóa lịch sử.

Bản đồ vệ tinh huyện Diễn Châu. Ảnh: Pinterest

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Diễn Châu. Ảnh: Địa ốc Thịnh Vượng

Huyện Yên Thành

Huyện Yên Thành có 39 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm

1 thị trấn: Yên Thành

38 xã: Bắc Thành, Bảo Thành, Công Thành, Đại Thành, Đô Thành, Đồng Thành, Đức Thành, Hậu Thành, Hoa Thành, Hồng Thành, Hợp Thành, Hùng Thành, Khánh Thành, Kim Thành, Lăng Thành, Liên Thành, Long Thành, Lý Thành, Mã Thành, Minh Thành, Mỹ Thành, Nam Thành, Nhân Thành, Phú Thành, Phúc Thành, Quang Thành, Sơn Thành, Tân Thành, Tăng Thành, Tây Thành, Thịnh Thành, Thọ Thành, Tiến Thành, Trung Thành, Văn Thành, Viên Thành, Vĩnh Thành, Xuân Thành.

Huyện Yên Thành hướng đến mục tiêu trước năm 2030 trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời, huyện cũng đẩy mạnh chuyển đổi số đến năm 2025, thực hiện các nhiệm vụ về chính quyền số, kinh tế số và xã hội số của từng ngành.

Bản đồ hành chính huyện Yên Thành. Ảnh: MeeyMap

Bản độ vệ tinh huyện Yên Thành. Ảnh: OneHousing

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Thành. Ảnh: Địa ốc Thịnh Vượng

Huyện Quỳnh Lưu

Huyện Quỳnh Lưu là một trong các huyện Nghệ An. Huyện có 33 đơn vị hành chính là:

1 thị trấn Cầu Giát (huyện lị)

32 xã: An Hòa, Ngọc Sơn, Quỳnh Bá, Quỳnh Bảng, Quỳnh Châu, Quỳnh Diễn, Quỳnh Đôi, Quỳnh Giang, Quỳnh Hậu, Quỳnh Hoa, Quỳnh Hồng, Quỳnh Hưng, Quỳnh Lâm , Quỳnh Long, Quỳnh Lương, Quỳnh Minh, Quỳnh Mỹ, Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Tam, Quỳnh Tân, Quỳnh Thạch, Quỳnh Thanh, Quỳnh Thắng, Quỳnh Thọ, Quỳnh Thuận, Quỳnh Văn, Quỳnh Yên, Sơn Hải, Tân Sơn, Tân Thắng, Tiến Thủy.

Quy hoạch huyện Quỳnh Lưu đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 trở thành vùng kinh tế tổng hợp trọng điểm, phát triển với đa dạng các chức năng, kết hợp với thị xã Hoàng Mai trở thành cực tăng trưởng của tỉnh Nghệ An.

Bản đồ hành chính huyện Quỳnh Lưu. Ảnh MeeyMap

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Địa ốc Thịnh Vượng

Huyện Thanh Chương

Huyện Thanh Chương 38 đơn vị hành chính là:

1 thị trấn: Thanh Chương.

37 xã: Cát Văn, Đại Đồng, Đồng Văn, Hạnh Lâm, Thanh Đồng, Thanh Đức, Thanh Dương, Thanh Giang, Thanh Hà, Ngọc Lâm, Ngọc Sơn, Phong Thịnh, Thanh An, Thanh Chi, Thanh Hòa, Thanh Hương, Thanh Khai, Thanh Khê, Thanh Lâm, Thanh Liên, Thanh Lĩnh, Thanh Long, Thanh Thủy, Thanh Tiên, Thanh Tùng, Thanh Xuân, Thanh Lương, Thanh Mai, Thanh Mỹ, Thanh Ngọc, Thanh Nho, Thanh Phong, Thanh Sơn, Thanh Thịnh, Thanh Yên, Võ Liệt, Xuân Tường.

Giai đoạn đến năm 2030, huyện tập trung xây dựng và phát triển thị trấn Thanh Chương. Đồng thời, huyện cũng chú trọng quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa nông thôn để đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới.

Bản đồ hành chính huyện Thanh Chương. Ảnh: MeeyMap

Bản đồ sử dụng đất huyện Thanh Chương. Ảnh: Địa ốc Thịnh Vượng

Huyện Nghi Lộc

Huyện Nghi Lộc hiện nay gồm:

1 thị trấn Quán Hành.

28 xã: Nghi Lâm, Nghi Văn, Nghi Kiều, Nghi Hưng, Nghi Đồng, Nghi Công Bắc, Nghi Công Nam, Nghi Mỹ, Nghi Phương, Nghi Long, Nghi Hoa, Nghi Thuận, Nghi Diên, Nghi Vạn, Nghi Trung, Nghi Yên, Nghi Tiến, Nghi Thiết, Nghi Quang, Nghi Xá, Khánh Hợp, Nghi Thịnh, Nghi Phong, Nghi Xuân, Nghi Thái, Phúc Thọ, Nghi Thạch và Nghi Trường.

Nghi Lộc nằm trong vùng đô thị hóa mạnh mẽ, tầm nhìn đến năm 2030 sẽ trở thành đô thị vệ tinh, phát triển công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao để phục vụ cho khu kinh tế Đông Nam.

Bản đồ hành chính huyện Nghi Lộc. Ảnh: MeeyMap

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nghi Lộc. Ảnh: MeeyMap

Huyện Đô Lương

Huyện Đô Lương có 33 đơn vị hành chính trực thuộc gồm:

1 thị trấn Đô Lương.

32 xã: Giang Sơn Đông, Giang Sơn Tây, Hồng Sơn, Bài Sơn, Lam Sơn, Ngọc Sơn, Bồi Sơn, Tràng Sơn, Nam Sơn, Bắc Sơn, Đặng Sơn, Lưu Sơn, Đông Sơn, Yên Sơn, Văn Sơn, Thịnh Sơn, Hoà Sơn, Tân Sơn, Thái Sơn, Quang Sơn, Thượng Sơn, Hiến Sơn, Trù Sơn, Đại Sơn, Mỹ Sơn, Nhân Sơn, Minh Sơn, Xuân Sơn, Lạc Sơn, Trung Sơn, Thuận Sơn, Đà Sơn.

Theo Nghị quyết số 15-NQ/TU về về xây dựng và phát triển huyện Đô Lương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, huyện sẽ lên thị xã với nền kinh tế vững chắc, đô thị văn minh, hiện đại, hệ thống cơ sở hạ tầng, giao thông đồng bộ. Đồng thời bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Bản đồ vệ tinh huyện Đô Lương. Ảnh: MeeyMap

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đô Lương. Ảnh: Địa ốc Thịnh Vượng

Huyện Nam Đàn

Về đơn vị hành chính, huyện Nam Đàn có

1 thị trấn Nam Đàn.

18 xã: Hồng Long, Hùng Tiến, Khánh Sơn, Kim Liên, Nam Anh, Nam Cát, Nam Giang, Nam Hưng, Nam Kim, Nam Lĩnh, Nam Nghĩa, Nam Thái, Nam Thanh, Nam Xuân, Thượng Tân Lộc, Trung Phúc Cường, Xuân Hòa, Xuân Lâm.

Quy hoạch đến năm 2035, huyện Nam Đàn sẽ trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, dịch vụ trong tam giác du lịch Vinh – Cửa Lò – Kim Liên.

Bản đồ vệ tinh huyện Nam Đàn. Ảnh: MeeyMap

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nam Đàn. Ảnh: Địa ốc Thịnh Vượng

Huyện Tân Kỳ

Huyện Tân Kỳ có 22 đơn vị hành chính gồm:

1 thị trấn Tân Kỳ.

21 xã: Đồng Văn, Giai Xuân, Hương Sơn, Kỳ Sơn, Kỳ Tân, Nghĩa Bình, Nghĩa Đồng, Nghĩa Dũng, Nghĩa Hành, Nghĩa Hoàn, Nghĩa Hợp, Nghĩa Phúc, Nghĩa Thái, Phú Sơn, Tân An, Tân Hợp, Tân Hương, Tân Long, Tân Phú, Tân Xuân, Tiên Kỳ.

Quy hoạch huyện Tân Kỳ đến năm 2030, phát triển khu đô thị mới phía Tây thị trấn Tân Kỳ, đồng bộ cảnh quan với kiến trúc, cơ sở hạ tầng, phát triển theo hướng bền vững và bảo vệ môi trường.

Bản đồ vệ tinh huyện Tân Kỳ. Ảnh: OneHousing

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Kỳ. Ảnh: Thôngtin.Land

Huyện Nghĩa Đàn

Huyện Nghĩa Đàn hiện nay có:

1 thị trấn Nghĩa Đàn.

22 xã: Nghĩa An, Nghĩa Bình, Nghĩa Đức, Nghĩa Hiếu, Nghĩa Hội, Nghĩa Hồng, Nghĩa Hưng, Nghĩa Khánh, Nghĩa Lạc, Nghĩa Lâm, Nghĩa Long, Nghĩa Lộc, Nghĩa Lợi, Nghĩa Mai, Nghĩa Minh, Nghĩa Phú, Nghĩa Sơn, Nghĩa Thành, Nghĩa Thịnh, Nghĩa Thọ, Nghĩa Trung và Nghĩa Yên.

Huyện Nghĩa Đàn định hướng phát triển bền vững, cân đối giữa kinh tế, xã hội với bảo vệ môi trường nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và thu hút nhà đầu tư.

Bản đồ hành chính huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Địa ốc Thông Thái

Bản đồ vệ tinh huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: MeeyMap

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Địa ốc Thịnh Vượng

Huyện Quỳ Hợp

Huyện Quỳ Hợp có 21 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc gồm thị trấn Quỳ Hợp và 20 xã: Bắc Sơn, Châu Cường, Châu Đình, Châu Hồng, Châu Lộc, Châu Lý, Châu Quang, Châu Thái, Châu Thành, Châu Tiến, Đồng Hợp, Hạ Sơn, Liên Hợp, Minh Hợp, Nam Sơn, Nghĩa Xuân, Tam Hợp, Thọ Hợp, Văn Lợi, Yên Hợp.

Quy hoạch huyện Quỳ Hợp thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2050 phát triển theo hướng năng động, đồng bộ về không gian, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, tận dụng tiềm năng phát triển thương mại, dịch vụ và nông lâm nghiệp, thủy sản.

Bản đồ vệ tinh huyện Quỳ Hợp. Ảnh: MeeyMap

Huyện Hưng Nguyên

Hiện nay, huyện Hưng Nguyên có:

1 thị trấn Hưng Nguyên.

17 xã: Châu Nhân, Hưng Đạo, Hưng Lĩnh, Hưng Lợi, Hưng Mỹ, Hưng Nghĩa, Hưng Phúc, Hưng Tân, Hưng Tây, Hưng Thành, Hưng Thịnh, Hưng Thông, Hưng Trung, Hưng Yên Bắc, Hưng Yên Nam, Long Xá, Xuân Lam.

Quy hoạch huyện Hưng Nguyên định hướng phát triển thống nhất với các đơn vị khác như Vinh, Nghi Lộc, Nam Đàn và quy hoạch tỉnh Nghệ An, đảm bảo sự hài hòa và cân đối giữa thành thị với nông thôn, tôn trọng môi trường, ứng phó linh hoạt với biến đổi khí hậu.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Địa ốc Thịnh Vượng

Bản đồ vệ tinh huyện Hưng Nguyên. Ảnh: MeeyMap

Huyện Anh Sơn

Huyện Anh Sơn có 21 đơn vị hành chính gồm

1 thị trấn Anh Sơn.

20 xã: Bình Sơn, Cẩm Sơn, Cao Sơn, Đỉnh Sơn, Đức Sơn, Hoa Sơn, Hội Sơn, Hùng Sơn, Khai Sơn, Lạng Sơn, Lĩnh Sơn, Long Sơn, Phúc Sơn, Tam Sơn, Tào Sơn, Thạch Sơn, Thành Sơn, Thọ Sơn, Tường Sơn, Vĩnh Sơn.

Kế hoạch quy hoạch huyện Anh Sơn đến năm 2030, tầm nhìn 2050 thành vùng nông thôn mới hiện đại, xanh sạch, bền vững. Đồng thời, huyện cũng phát triển đồng bộ các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ, đảm bảo thống nhất với quy hoạch tổng thể tỉnh Nghệ An.

Bản đồ vệ tinh huyện Anh Sơn. Ảnh: MeeyMap

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Anh Sơn. Ảnh: MeeyMap

Huyện Kỳ Sơn

Hiện nay, huyện Kỳ Sơn có:

1 thị trấn Mường Xén.

20 xã: Bắc Lý, Bảo Nam, Bảo Thắng, Chiêu Lưu, Đoọc Mạy, Huồi Tụ, Hữu Kiệm, Hữu Lập, Keng Đu, Mường Ải, Mường Lống, Mường Típ, Mỹ Lý, Na Loi, Na Ngoi, Nậm Càn, Nậm Cắn, Phà Đánh, Tà Cạ, Tây Sơn.

Đến năm 2030, huyện không chỉ phát triển kinh tế mà còn hỗ trợ xây dựng các mô hình bảo vệ rừng, du lịch gắn liền các hoạt động văn hóa cộng đồng. Các ngành nghề nông thôn cũng được kết hợp để làm du lịch, góp phần thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu kinh tế vùng.

Bản đồ vệ tinh huyện Kỳ Sơn. Ảnh: MeeyMap

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Kỳ Sơn. Ảnh: MeeyMap

Huyện Tương Dương

Huyện Tương Dương có 17 đơn vị hành chính bao gồm:

1 thị trấn Thạch Giám.

16 xã: Hữu Khuông, Lượng Minh, Lưu Kiền, Mai Sơn, Nga My, Nhôn Mai, Tam Đình, Tam Hợp, Tam Quang, Tam Thái, Xá Lượng, Xiêng My, Yên Hòa, Yên Na, Yên Thắng, Yên Tĩnh.

Giao thông huyện Tương Dương có phần khó khăn do địa hình đồi núi. Do đó mục tiêu đến năm 2030, huyện cải thiện hạ tầng giao thông cùng với các công trình điện, nước, dịch vụ công cộng, phát triển kinh tế bền vững đồng thời chú trọng bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, tăng cường gắn kết giữa các vùng trong huyện.

Bản đồ hành chính huyện Tương Dương. Ảnh: MeeyMap

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tương Dương. Ảnh: Địa ốc Thịnh Vượng

Huyện Con Cuông

Về đơn vị hành chính, huyện Con Cuông có:

1 thị trấn Con Cuông.

12 xã: Bình Chuẩn, Bồng Khê, Cam Lâm, Châu Khê, Chi Khê, Đôn Phục, Lạng Khê, Lục Dạ, Mậu Đức, Môn Sơn, Thạch Ngàn, Yên Khê.

Quy hoạch xây dựng huyện Con Cuông đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050 đưa ra định hướng phát triển thống nhất về không gian, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo gắn kết đồng bộ với các địa phương khác và quy hoạch toàn tỉnh.

Bản đồ vệ tinh huyện Con Cuông. Ảnh: Báo Nghệ An

Bản đồ hành chính huyện Con Cuông. Ảnh: Địa ốc Thông Thái

Huyện Quế Phong

Đến nay huyện Quế Phong có:

01 thị trấn Kim Sơn.

11 xã: Thông Thụ, Đồng Văn, Hạnh Dịch, Tri Lễ, Nậm Nhoóng, Cắm Muộn, Quang Phong, Châu Thôn, Nậm Giải, Mường Nọc, Châu Kim, Tiền Phong.

Quế Phong là một huyện miền núi đã được UNESCO công nhận là địa danh thuộc khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An. Huyện sở hữu nhiều tiềm năng để phát triển du lịch đồng thời có đường biên giới với Lào, tạo động lực mạnh mẽ cho các hoạt động giao thương, giao lưu văn hóa, du lịch với nước bạn.

Bản đồ vệ tinh huyện Quế Phong. Ảnh: MeeyMap

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Quế Phong. Ảnh: Địa ốc Thịnh Vượng

Huyện Quỳ Châu

Huyện Quỳ Châu có:

1 thị trấn Tân Lạc.

11 xã: Châu Bính, Châu Bình, Châu Hạnh, Châu Hoàn, Châu Hội, Châu Nga, Châu Phong, Châu Thắng, Châu Thuận, Châu Tiến, Diên Lãm.

Kinh tế huyện Quỳ Châu chủ yếu dựa vào nông nghiệp, hiện nay đang có xu hướng chuyển dịch sang thương mại và dịch vụ nhỏ lẻ. Mục tiêu quy hoạch đến năm 2030, huyện phát triển mạnh mẽ về kinh tế dựa trên tiềm lực tự nhiên và địa lý gắn với bảo vệ môi trường.

Bản đồ vệ tinh huyện Quỳ Châu. Ảnh: MeeyMap

Bản đồ sử dụng đất huyện Quỳ Châu. Ảnh: Địa ốc Thịnh Vượng

Bản đồ Nghệ An chi tiết là căn cứ để bạn tìm hiểu về vị trí địa lý, các đơn vị hành chính cũng như kế hoạch quy hoạch chung của toàn tỉnh trong tương lai. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp bạn có thêm kiến thức hữu ích khi có nhu cầu đầu tư, mua bán bất động sản tại đây.

Mua nhà đất Nghệ An giá tốt ở đâu? Tổng hợp tin đăng bán nhà đất tỉnh Nghệ An giá tốt, pháp lý minh bạch, rõ ràng. Khám phá ngay nếu bạn có nhu cầu mua bán nhà đất, đầu tư bất động sản tại đây. Khám phá ngay

Linh Trần

Xem thêm: