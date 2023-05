Bản Đồ Quận 4 TP.HCM Và Thông Tin Quy Hoạch Quận 4 Mới Nhất

Quận 4 gồm có 13 phường: phường 1, phường 2, phường 3, phường 4, phường 6, phường 8, phường 9, phường 10, phường 13, phường 14, phường 15, phường 16, phường 18. Trên địa bàn Quận 4 có các di tích nổi tiếng như Bến Nhà Rồng, Bảo tàng Hồ Chí Minh, nhà thờ Xóm Chiếu…

UBND Quận 4 tọa lạc tại Số 18 Đoàn Như Hài, Phường 13, Quận 4, TP HCM

Bản đồ hành chính Quận 4 tiếp giáp với các quận huyện lân cận

Bản đồ quy hoạch không gian trên địa bàn Quận 4

Bản đồ giao thông Quận 4 TPHCM

Bản đồ quy hoạch Quận 4 – quy hoạch sử dụng đất mới nhất

Quận 4 Gần Quận Nào?

Với tổng diện tích tự nhiên là 4,18 km², Quận 4 với 03 bề là sông nước (sông Sài Gòn, rạch Bến Nghé, Kênh Tẻ) hiện đang là địa bàn thu hút nhiều thành phần đầu tư cả trong và ngoài nước.

Quận 4 là quận nội thành của TPHCM (nằm giữa quận 1 và quận 7), tiếp giáp với 03 mặt sông nước, nên nơi đây có hệ thống cảng, giao thông đường thủy nội địa cực kỳ phát triển.

Tiếp giáp địa lý: có địa giới như một cù lao tam giác, bao quanh Quận 4 đều là sông và kênh rạch và có vị trí địa lý:

Vị trí Quận 4 trên bản đồ TPHCM

Phía đông quận 4 giáp thành phố Thủ Đức (qua sông Sài Gòn) và giáp Quận 7 (qua kênh Tẻ)

(qua sông Sài Gòn) và giáp (qua kênh Tẻ) Phía tây giáp với Quận 1 và Quận 5, ranh giới chính là rạch Bến Nghé

Phía nam giáp với Quận 7 và Quận 8, ranh giới chính là kênh Tẻ

Phía bắc giáp với Quận 1, ranh giới cũng là rạch Bến Nghé.

Quận 4 trước đây là khu vực nằm trong thế cô lập, thì bây giờ, nhờ có sự đầu tư mạnh mẽ và phát triển cơ sở hạ tầng hiện đại, Quận 4 đã “chuyển mình” trở thành một khu giao thương nhộn nhịp bậc nhất TP HCM. Đặc biệt là việc xây dựng 07 cây cầu mới hiện đại đã giúp quận 4 kết nối nhanh chóng với những khu vực xung quanh. Kể từ đây, ưu thế vị trí “vàng” cũng đã dần thể hiện rõ hơn.

Khi mua hay đầu tư căn hộ chung cư, vị trí là tiêu chuẩn hàng đầu. Vị trí tốt tức là sẽ bao gồm: điện, đường, trường, trạm. Khi mà các yếu tố này đủ, sẽ hậu thuẫn tốt nhất cho kinh doanh, mua bán cũng như thuận lợi trong cuộc sống. Do đó, thị trường nhà đất quận 4 luôn tăng trưởng không ngừng do vị trí vô cùng thuận lợi để di chuyển ra trung tâm hoặc phía nam thành phố. Hầu hết mọi phân khúc từ mua bán/cho thuê nhà nguyên căn quận 4, chung cư quận 4 đến các giao dịch mua bán đất thổ cư hay phân khúc cho thuê nhà trọ/phòng trọ quận 4 …đều có mức giá không hề chênh lệch nhiều so với quận 1.

Bạn có thể tham khảo những tin đăng cho thuê nhà riêng quận 4 TP HCM Tại Đây.

Sức hút từ thị trường BĐS Quận 4 đến từ vị trí

Thông Tin Quy Hoạch Quận 4 Giai Đoạn Từ 2022- 2030

Khu vực quy hoạch quận 4 TPHCM

Theo quy hoạch chung: Quận 4 là quận nội thành, có chức năng chính là công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp – dịch vụ – thương mại và hệ thống giao thông đường thủy có thế mạnh là dịch vụ Cảng.

Điều chỉnh quy hoạch chung: Quận 4 cũng là một phần của trung tâm thành phố, mang chức năng chính là dân dụng – thương mại – dịch vụ – tiểu thủ công nghiệp, trong đó ưu tiên phát triển dịch vụ & thương mại.

Khu trung tâm thành phố: Quận 4 sẽ cùng quận 1, 2, 3, quận Bình Thạnh có chức năng là một phần trung tâm thành phố.

Khu TTTM & dịch vụ cấp khu vực: di dời cảng Sài Gòn để tạo quỹ đất cho cảng du lịch quốc tế – thương mại – dịch vụ.

Khu đô thị: gồm khu dân cư hiện hữu và xây dựng mới hệ thống hạ tầng (gồm cả xã hội, kỹ thuật)

Thông tin quy hoạch sử dụng đất quận 4

Chỉ tiêu sử dụng đất Quận 4 TPHCM dựa trên nhu cầu sử dụng đất của các cá nhân, tổ chức, lĩnh vực và ngành nghề

Chỉ tiêu sử dụng đất quận 4

Chỉ tiêu sử dụng đất Quận 4 dựa trên nhu cầu sử dụng đất của các lĩnh vực, cá nhân, ngành nghề và tổ chức đăng ký.

Đất thương mại, dịch vụ: Chỉ tiêu thành phố Hồ Chí Minh phân bổ cho Quận 4 năm 2020 là 22 ha, chỉ tiêu Quận 4 thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất là 12 ha (thấp hơn 10 ha so với chỉ tiêu phân bổ).

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: TPHCM phân bổ cho Quận 4 là 9 ha, chỉ tiêu Quận 4 thực hiện trong năm 2022 là 10 ha (cao hơn 1 ha so với chỉ tiêu phân bổ).

Đất phát triển hạ tầng: Quận 4 được phân bổ 149 ha, chỉ tiêu Quận 4 thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất 2022 là 114 ha (thấp hơn 35 ha so với chỉ tiêu phân bổ).

Đất ở đô thị: Quận 4 được phân bổ 162 ha, chỉ tiêu Quận 4 thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất là 172 ha (cao hơn 10 ha so với chỉ tiêu phân bổ).

Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Chỉ tiêu phân bổ cho Quận 4 là 4 ha, Quận 4 thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất 2022 là 2 ha (thấp hơn 2 ha so với chỉ tiêu).

Quy hoạch không gian tại quận 4

Khu dân cư

Dân cư quận 4 TPHCM được phân thành 3 cụm như sau:

Cụm dân cư I: khu vực phía Tây quận 4, giới hạn bởi trục Bắc – Nam, kéo dài tới Cù lao của phường 1, gồm có phường 1, 2, 3, 4, 5 và một phần của phường 6.

Cụm dân cư II: khu vực phía Đông Bắc quận 4, giới hạn bởi đoạn phía Bắc của đường Bắc – Nam, trục Tôn Đản kéo dài đến cầu qua sông Sài Gòn nối khu vực quận 4 với Thủ Thiêm, bao gồm 01 phần của phường 6, các phường 8, 9, 10, 12 và một phần của phường 13.

Cụm dân cư III: khu phía Đông Nam quận 4, giới hạn bởi trục đường Tôn Đản kéo dài đến cầu bắc qua sông Sài Gòn nối quận 4 với Thủ Thiêm và đoạn phía Nam đường Bắc – Nam, gồm 01 phần phường 13, và các phường 14, 15, 16, 18.

Trung tâm quận và công trình công cộng

Trung tâm quận: được bố trí dọc theo trục Đoàn Như Hải, không thay đổi so với quy hoạch chung đã được duyệt năm 1998, tuy nhiên, mỗi phường đều sẽ có khu hành chính và công trình phúc lợi cần thiết.

TTTM – dịch vụ: thuộc quận 4 tập trung chủ yếu dọc theo sông Sài Gòn – trên tuyến Nguyễn Tất Thành và phát triển dọc đường Hoàng Diệu đến các trung tâm công cộng dự kiến tại phường 1. Việc di dời kho bãi, chuyển đổi mục đích sử dụng thành tòa cao ốc văn phòng góp phần làm tăng quỹ đất thương mại & dịch vụ của quận 4.

Công trình giáo dục: Quỹ đất giáo dục đạt chỉ tiêu đến năm 2023 là 19,38ha, chỉ tiêu bình quân là 4,15m2/học sinh.

+ Thực hiện nâng cấp trường học đã có quy hoạch ổn định, mở rộng diện tích khi kết hợp dự án cải tạo nhằm từng bước đạt chuẩn theo quy định.

+ Bổ sung trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non trên cơ sở thu hồi đất kho tàng, đất xí nghiệp bị ô nhiễm trên địa bàn.

Công trình y tế: Đảm bảo mỗi phường có đẻ trạm y tế, với quy mô 150 m2/trạm

Trung tâm thể dục thể thao: Tập trung hầu hết trên đường Khánh Hội và tại khu công viên Hồ Khánh Hội

Trung tâm văn hóa: Cải tạo và nâng cấp các cơ sở văn hóa đang hiện có.

Khu công viên cây xanh: Đến năm 2030, toàn quận 4 sẽ có các khu công viên: Công viên Hồ Khánh Hội, công viên Cù Lao phường 1, công viên tại phường 16, các công viên tại nút giao thông của cầu Tân Thuận và các khu cây xanh dọc theo kênh Tẻ, Bến Nghé.

Tiểu thủ công nghiệp: Những xí nghiệp công nghiệp gây ô nhiễm và các kho bãi sử dụng không hợp lý, được chuyển mục đích sử dụng thành công trình dịch vụ, thương mại, văn phòng, nhà ở cao tầng …

Cảng: Cảng Sài Gòn được di dời và chuyển đổi công năng để phù hợp với đồ án quy hoạch chi tiết của khu trung tâm thành phố. Khu vực Nhà Rồng và Khánh Hội sẽ bố trí ga phục vụ du lịch. Phần lớn quỹ đất còn lại tại khu Cảng Sài Gòn sẽ dành xây dựng khu hỗn hợp công trình thương mại & dịch vụ cao cấp.

Quy hoạch giao thông quận 4

Quy hoạch giao thông quận 4 TPHCM theo hướng cải tạo và mở rộng, đúng lộ giới đã được quy định, kết hợp xây mới nhiều tuyến đường, tạo hệ thống giao thông hoàn chỉnh.

Quy hoạch nút giao thông Bắc Nam – Hoàng Diệu giai đoạn II với đảo tròn có bán kính D = 40m, phần xe chạy quanh đảo 16m tương đương với 4 làn xe cơ giới, diện tích 1,46ha.

Đường Bến Vân Đồn: có lộ giới cũ 20m, điều chỉnh lại thành 25m, dự kiến mở rộng 5m về phía kênh Bến Nghé.

Đường Tôn Thất Thuyết: lộ giới cũ 20m, điều chỉnh lộ giới mới 25m, dự kiến mở rộng về phía Kênh Tẻ.

Đường Tôn Đản: lộ giới cũ là 20m, điều chỉnh lộ giới mới là 46m; điều chỉnh lộ giới đoạn trùng với trục nối Thủ Thiêm 30m; đoạn còn lại (Đoàn Văn Bơ – Nguyễn Tất Thành): giữ nguyên lộ giới 20m.

Đường Đoàn Văn Bơ: đoạn từ Xóm Chiếu đến Tôn Thất Thuyết có lộ giới cũ 16m, điều chỉnh lộ giới mới 25m; đoạn còn lại giữ nguyên lộ giới 25m. Riêng đoạn vào cầu Calmette điều chỉnh mới là 39m.

Đường Xóm Chiếu: lộ giới cũ 14m, điều chỉnh mới 25m, đảm bảo 4 làn xe, vỉa hè 5m.

Bãi đậu xe ngầm: diện tích hiện tại 2.225m2.

Đường 48, phường 4 (gần khu công viên hồ Khánh Hội): diện tích 2.046m2.

Khu TTTM dịch vụ phường 1: diện tích 4.500m2.

Hành lang bảo vệ sông, rạch:

Sông Sài Gòn: thuộc cấp I, chiều rộng hành lang 50m/mỗi bên.

Kênh Bến Nghé: thuộc cấp V, chiều rộng hành lang 20m/mỗi bên.

Kênh Tẻ: thuộc cấp II; chiều rộng hành lang 50m/bên. Thống nhất hành lang an toàn Kênh Tẻ trùng ranh giới đường Tôn Thất Thuyết, hạn chế việc giải tỏa nhà dân hiện có.

Bài viết trên đã gửi đến bạn đọc toàn bộ thông tin quy hoạch quận 4 cũng như cập nhật mới nhất về bản đồ quận 4 thành phố Hồ Chí Minh. Hy vọng những chia sẻ của đội ngũ Batdongsan.com.vn sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình mua bán nhà đất quận 4 để đầu tư hay mua nhà đất tại vùng đất này.

Thu Pham

Xem thêm