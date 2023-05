Bản Đồ Quận Gò Vấp TP HCM Và Thông Tin Quy Hoạch Mới Nhất

Bản Đồ Quận Gò Vấp

Bản đồ quận Gò Vấp thể hiện vị trí tương quan với các quận khác của TP.HCM.

Bản đồ quận Gò Vấp TP HCM cập nhật mới nhất.

Bản đồ quận Gò Vấp TP HCM thể hiện ranh giới giữa các phường.

Thông Tin Và Bản Đồ Quy Hoạch Quận Gò Vấp TP HCM

Bản đồ quy hoạch quận Gò Vấp TP HCM.

1. Phạm vi, tính chất lập quy hoạch Gò Vấp TP.HCM

Phạm vi lập quy hoạch

Phạm vi lập quy hoạch Gò Vấp giai đoạn 2021-2030 bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của quận Gò Vấp với tổng số 16 phường có diện tích 19,73km2.

Phạm vi lập quy hoạch được giới hạn bởi ranh giới bản đồ quận Gò Vấp như sau:

Trong nội dung quy hoạch Gò Vấp về đơn vị hành chính, quận vẫn được chia thành 16 phường: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

Tính chất, chức năng quy hoạch

Cơ cấu kinh tế trong tương lai của quận là dịch vụ, công nghiệp.

Tính chất, chức năng: Theo quy hoạch, Gò Vấp tiếp tục được xác định là quận có chức năng khu ở đô thị là chủ yếu, khai thác hiệu quả quỹ đất hiện có, tăng diện tích đất dân dụng, giao thông, công trình phúc lợi công cộng và công viên cây xanh. Chú trọng tính chất mới là trung tâm thương mại dịch vụ năm ở khu đô thị phía Bắc TP.HCM, một trung tâm phụ trong hệ thống đa trung tâm của thành phố.

2. Thông tin, bản đồ quy hoạch quận Gò Vấp về phát triển không gian vùng

Quy hoạch sử dụng các phân khu chức năng

Phân bổ dân cư: Theo định hướng mới, Gò Vấp sẽ có quy mô dân số 670.000 người, gồm 2 cụm đô thị chia thành 4 khu vực:

Cụm 1 gồm khu vực 1 và khu vực 2, là cụm đô thị trung tâm hành chính, văn hoá, thương mại, dịch vụ. Trong đó, cụm 1 chịu ảnh hưởng trực tiếp của sân bay Tân Sơn Nhất nên sẽ hạn chế phát triển về chiều cao khi quy hoạch không gian. Tổng diện tích của cụm 1 là 942,89 ha, quy mô dân số ước tính 317.000 người. Trong đó:

Khu vực 1 gồm các phường 1, 3, 4, 5 và 7, được xác định là khu vực đô thị chỉnh trang với trung tâm phát triển là khu vực đất quốc phòng chuyển đổi, các khu vực chỉnh trang đô thị dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng và đường Dương Quảng Hàm. Tổng diện tích khu vực 1 là 495,81 ha, quy mô dân số dự kiến khoảng 166.000 người.

Khu vực 2 gồm phường 6, 10 và 17, được xác định là khu vực trung tâm quận, bao gồm trung tâm hành chính, văn hoá đã hình thành và trung tâm đô thị ới, thương mại, dịch vụ… được hình thành từ đất quốc phòng chuyển đổi. Tổng diện tích khu vực 2 là 447,08 ha, quy mô dân số khoảng 151.000 người.

Cụm 2 gồm khu vực 3 và 4, là cụm đô thị ở, quy hoạch cải tạo, phát triển tầng cao. Tổng diện tích 1.032,96 ha, ước tính quy mô dân số khoảng 353.000 người.

Khu vực 3 gồm phường 11 (có điều chỉnh ranh giới), 13, 15, 16, được xác định là khu vực đô thị ở với trung tâm wor khu đô thị Ấp Doi (phường 12). Tổng diện tích khu vực 3 là 468,94 ha, quy mô dân số dự kiến 163.000 người.

Khu vực 4 gồm phường 12 (có điều chỉnh ranh giới), 8, 9, được xác định là khu vực có tốc độ đô thị hoá phực tạp nhất và sẽ là khu vực dân cư mới. Tại đây sẽ chú trọng cải tạo xây dựng, lấy khu đô thị phường 14 dọc sông Bến Cát là trung tâm phát triển với quy đất phát triển chuyển đổi từ đất nông nghiệp, công nghiệp di dời. Tổng diện tích khu vực 4 là 564,02 ha, quy mô dân số dự kiến 190.000 người.

Các dự án quy hoạch Gò Vấp

Trung tâm quận, hệ thống công trình dịch vụ đô thị: Hệ thống trung tâm và các công trình dịch vụ của quận Gò Vấp phải đảm bảo đủ các loại hình thiết yếu phục vụ nhu cầu người dân, đảm bảo chỉ tiêu quy hoạch, tuân thủ việc sử dụng khai thác các quỹ đất nông nghiệp, công nghiệp di dời và đất quốc phòng chuyển đổi. Tiến tới biến chuyển, cải tạo từng khu ở, đơn vị ở nhằm hoàn thiện hệ thống công cộng tương ứng, đáp ứng nhu cầu cuộc sống ngày càng cao của đô thị. Dự kiến đến năm 2030, Gò Vấp sẽ hoàn chỉnh ổn định về cơ cấu hệ thống công trình công cộng, cơ sở hạ tầng xã hội gồm:

Công trình hành chính: Gồm trung tâm hành chính quận Gò Vấp, các cơ sở hành chính, trụ sở cơ quan phường/xã tại 16 phường trực thuộc.

Thương mại – dịch vụ: Gồm hệ thống thương mại, dịch vụ tại các tuyến đường trung tâm: đường Dương Quảng Hàm, đường Nguyễn Oanh – Nguyễn Kiệm, đường Quang Trung; trung tâm thương mại Ngã Sáu, trung tâm thương mại Hạnh Thông Tây, trung tâm thương mại Ấp Doi, trung tâm thương mại phường 14, trung tâm thương mại phường 3, 7, 10. Chỉnh trang hệ thống các chợ: Tân Sơn Nhất, An Nhơn, Xóm Mới, Gò Vấp.

Giáo dục đào tạo: Đảm bảo đủ quy mô, chỉ tiêu giáo dục theo định hướng phát triển của quy hoạch ngành tại Quyết định số 02/2003/QĐ-UB ngày 03/01/2003 của UBND TP.HCM và quy hoạch chi tiết mạng lưới trường học tại Gò Vấp đến năm 2003 theo Đảm bảo đủ quy mô, chỉ tiêu giáo dục theo định hướng phát triển của quy hoạch ngành tại Quyết định số 02/2003/QĐ-UB ngày 03/01/2003 của UBND TP.HCM và quy hoạch chi tiết mạng lưới trường học tại Gò Vấp đến năm 2003 theo Quyết định 387/QĐ-UBND ngày 29/3/2011. Dự kiến, diện tích đất giáo dục trên địa bàn quận Gò Vấp là 66,6 ha, chỉ tiêu bình quân 1,0m2/người, trong đó, mầm non khoảng 15 ha, tiểu học khoảng 22,1 ha, trung học cơ sở khoảng 16,2 ha, trung học phổ thông khoảng 8,8 ha và dạy nghề khoảng 4,5 ha.

Thực hiện duy trì, bảo dưỡng, nâng cấp các công trình giáo dục hiện hữu.

Xây mới trường học đảm bảo bán kính phục vụ và việc huy động số người trong độ tuổi đến trường.

Khuyến khích xã hội hoá trong lĩnh vực hình thành các cơ sở giáo dục.

Y tế: Công trình cấp quận gồm bệnh viện quận Gò Vấp, cấp phường có các trạm y tế phường và các trạm y tế mới phục vụ cho các phường mới được tách ra. Bên cạnh đó, trên địa bàn quận còn có một số bệnh viện tư nhân đang được xây dựng. Tổng quy đất y tế xây dựng trong giai đoạn này khoảng hơn 3 ha, hoàn thiện hệ thống y tế, đạt chuẩn quốc gia tất cả các cơ sở y tế; với trạm y tế, quy mô 500m2/trạm.

Văn hoá: Bổ sung trung tâm văn hoá liên phường, có nhiều nhà văn hoá, cụm văn hoá đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của các khu vực ở theo các cụm dân cư.

Thể dục thể thao: Đảm bảo chỉ tiêu theo quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở vật chất ngành thế dục thể thao thành phố đến năm 2030.

Phát triển mạng lưới thể dục thể thao liên phường.

Sân thể thao cơ bản, sân vận động và trung tâm thể dục thể thao cấp quận đạt tiêu chuẩn quốc gia.

Hệ thống công trình công cộng cấp thành phố: Gồm Làng trẻ em S.O.S và Bệnh viện 175 với tổng diện tích 22,26 ha.

Các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, trung học chuyên nghiệp: Trường Đại học dân lập Văn Lang, trường Đại học Công nghiệp TP.HCM, trường văn thư lưu trữ, trường trung học biên phòng, trung tâm giáo dục dạy nghề thanh thiếu niên thành phố.

Bản đồ quận Gò Vấp thể hiện thông tin quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030.

Hệ thống cây xanh: Trên địa bàn quận, hệ thống cây xanh đô thị được chia thành 3 nhóm chính:

Cây xanh chuyên dụng: Cây xanh cách lý hành lang bảo vệ sông rạch, hành lang tuyến điện;

Cây xanh đường phố: Quy hoạch cây xanh theo các tuyến đường chính, đường khu vực nhằm tạo mảng xanh liên hoàn cho đô thị.

Cây xanh công cộng: Gồm các công viên lớn như Công viên Gia Định, công viên văn hoá thuộc phường 17 và cây xanh công cộng phân bố trong các đơn vị ở.

Công nghiệp, kho tàng: Điều chỉnh đất công nghiệp theo hướng giảm diện tích, giữ đất công nghiệp tại phường 11, phường 12 nhưng giảm quy mô xuống còn khoảng 42,93 ha. Hạn chế mở rộng, phát triển các nhà máy xí nghiệp kho tàng xen cài trong khu dân cư.

Công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị: Gồm trạm trung chuyển rác tại phường 14, 2 nhà tàng lễ, nhà tàng lễ trong khuôn viên bệnh viện 175.

Đất an ninh quốc phòng: Điều chỉnh đất an ninh quốc phòng theo hướng giảm diện tích so với quy hoạch chung quận Gò Vấp năm 1998 để chuyển đổi sang chức năng đất hỗn hợp.

3. Thông tin quy hoạch Gò Vấp về giao thông

Quy hoạch giao thông đô thị

Quy hoạch các tuyến giao thông đường bộ có chức năng đối ngoại, nối kết các quận, khu vực kế cận gồm đường Hoàng Minh Giám, đường Phạm Văn Đồng, đường dọc tuyến đường sắt và tuyến đường trên cao số 4 dọc theo hành lang đường T5. Bên cạnh đó còn có 4 tuyến đường sắt vừa đảm bảo chức năng giao thông đối ngoại, vừa có chức năng giao thông đối nội là Dương Quảng Hàm, Quang Trung, Nguyễn Oanh, Nguyễn Kiệm.

Bản đồ quận Gò Vấp trên nền Google Maps thể hiện rõ các tuyến giao thông chính của quận.

Nhìn từ bản đồ quận Gò Vấp có thể thấy rằng những tuyến đường huyết mạch trên địa bàn quận gồm Nguyễn Kiệm, Quang Trung, Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Oanh… Hiện những tuyến đường này đều được đầu tư khá đồng bộ, nhiều tuyến đường còn được mở rộng nhằm giảm tình trạng kẹt xe.

Theo quy hoạch, các tuyến giao thông đường bộ đối nội trên cơ sở các tuyến đường chính hiện hữu dự kiến nâng cấp, mở rộng, cải tạo kết hợp với việc xây dựng mới trên các tuyến đường chính, đường khu vực, đường liên khu vực như đường Dương Quảng Hàm nối dài, đường Nguyễn Thái Sơn nối dài, Trần Bá Giao nối dài, đường vào công viên Gia Định, Nguyễn Văn Lượng nối dài, đường dọc tuyến đường sắt, Cây Trâm nối dài, Tân Sơn nối dài, đường dọc sông Vàm Thuận – Bến Cát – Tham Lương.

Giao thông công cộng

Đoạn tuyến đường sắt Thống Nhất từ ga Bình Triệu đến ga Hoà Hưng đi qua địa bàn quận Gò Vấp được quy hoạch cải tạo, nâng cấp thành đường sắt đôi đi trên cao, giao cắt khác mức với các tuyến đường bộ.

Giao thông đường sắt đô thị

Tuyến đường sắt đô thị số 4 từ Thạnh Xuân đến Nguyễn Văn Linh đi theo hành lang đường Nguyễn Kiệm, Nguyễn Oanh, Dương Quảng Hàm, Thống Nhất. Dự kiến bố trí 1-2 gà chính tại đầu mối giao thông (ngã sáu Gò Vấp) với quy mô khoảng 0,5-1 ha/ga.

Tuyến xe điện số 3 (tuyến monorail) từ ngã 6 Gò Vấp đến ga Tân Thới Hiệp đi dọc hành lang đường Quang Trung, dự kiến bố trí 1-2 ga chính tại vị trí đầu mối giao thông, quy mô 0,5-1 ha/ga. Phương án tuyến, vị trí và quy mô cụ thể của các nhà ga sẽ được xác định khi thực hiện, triển khai theo quy định.

Giao thông thuỷ

Các tuyến sông, kênh, rạch trên địa bàn quận được quy hoạch có chức năng giao thông thuỷ theo mạng lưới đường thuỷ và cảng, bến khu vực TP.HCM được phê duyệt tại Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 của UBND thành phố.

Quy hoạch bến bãi

Quy hoạch bến bãi trên địa phận quận Gò Vấp gồm bãi đậu xe ô tô, bến bãi taxi, bến bãi xe buýt với tổng diện tích 4,2ha. Trong đó:

Bến, bãi Diện tích Bãi đậu xe taxi tại khu vực Ấp Doi (phường 15) 1,2 ha Bãi đậu xe tại khu công nghiệp (phường 14) 1 ha Bãi đậu xe dọc đường Quang Trung (phường 12) 0,05 ha Bãi đậu xe dọc đường Quang Trung (phường 8) 0,05 ha Bãi kỹ thuật chuyên dụng xe buýt (bến hậu cần) 0,7 ha Bãi xe taxi tại khu công viên văn hoá quận Gò Vấp (phường 6) 1,2 ha

