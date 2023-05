Bản Đồ Thành Phố Thủ Đức Và Thông Tin Quy Hoạch Chi Tiết Nhất

Bản đồ TP Thủ Đức và vị trí các phường

Theo bản đồ hành chính các phường TP Thủ Đức, địa bàn có 34 phường: An Khánh, An Lợi Đông, An Phú, Bình Chiểu, Bình Thọ, Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Cát Lái, Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước, Hiệp Phú, Linh Chiểu, Linh Đông, Linh Tây, Linh Trung, Linh Xuân, Long Bình, Long Phước, Long Thạnh Mỹ, Long Trường, Phú Hữu, Phước Bình, Phước Long A, Phước Long B, Tam Bình, Tam Phú, Tân Phú, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B, Thạnh Mỹ Lợi, Thảo Điền, Thủ Thiêm, Trường Thạnh, Trường Thọ.

Trụ sở UBND Thành phố Thủ Đức tại địa chỉ: 168 Trương Văn Bang, P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2 cũ, TP Thủ Đức.

Tổng Quan Thành Phố Thủ Đức

Lấy ý tưởng ban đầu từ việc thành lập một thành phố phía Đông thuộc TP.HCM (giống như phố Đông của Thượng Hải), thành phố Thủ Đức được thành lập vào cuối năm 2020 từ việc sáp nhập 3 quận cũ là Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức. Tổng diện tích của TP Thủ Đức là 211,56 km², dân số 1.013.795 người theo số liệu từ cuộc tổng điều tra dân số 2019.

TP Thủ Đức được đánh giá là khu vực hạt nhân dẫn đầu, thúc đẩy TPHCM và vùng Đông Nam Bộ phát triển. Dự kiến, Thành phố Thủ Đức TPHCM sẽ góp 1/3 tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của toàn thành phố, tương đương với 7% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của cả nước.

Thủ Đức Gần Quận Nào?

Phía đông giáp với Biên Hòa và huyện Long Thành (Đồng Nai) lấy ranh giới là sông Đồng Nai

Phía tây giáp với Quận 12, Bình Thạnh, Quận 1 và Quận 4 và lấy ranh giới là sông Sài Gòn

Phía nam giáp với huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) và Quận 7

Phía bắc giáp thành phố Thuận An và Dĩ An của tỉnh Bình Dương.

Vị trí TP Thủ Đức trên bản đồ TPHCM

Thị Trường Nhà Đất Thủ Đức Có Gì Nổi Bật

So sánh với quận khác về lĩnh vực BĐS, thì Thủ Đức nổi trội hơn hẳn. Được quan tâm không kém gì quận trung tâm, nhà đất Thủ Đức ngày càng đắt giá. Đây là điều tất yếu, vì Thủ Đức hội tụ mọi yếu tố để trở thành khu vực được săn đón nhất nhì tại phía Nam.

Điều kiện sống tốt

Lợi thế đến từ vị trí – là khu vực trọng điểm ngay cửa ngõ phía Đông thành phố. Nên di chuyển dễ dàng đến quận lân cận. Đây là những lợi thế sẵn có để thị trường BĐS Thủ Đức tăng trưởng. Bên cạnh đó, Thủ Đức có khí hậu ôn hòa. Được bao bọc 3 mặt sông lớn là sông Đồng Nai và sông Sài Gòn.

Điều kiện địa lý, vị trí, khí hậu được cho là những yếu tố tác động trực tiếp đến việc BĐS Thủ Đức được săn đón. Bởi mọi tiêu chuẩn về một nơi an cư lạc nghiệp thì Thủ Đức hội tụ đầy đủ.

Khu vực sầm uất, dân trí cao

Thủ Đức là “tụ điểm” của các KCN: KCN Bình Chiểu, khu chế xuất Linh Trung… có diện tích hàng trăm héc ta, lượng lớn công nhân đổ về đây làm việc. Đây là yêu tố dễ nhận thấy cơ hội kinh doanh nhà đất tại Thủ Đức, khi nhu cầu về nhà ở, nhà cho thuê , căn hộ cho thuê … luôn là nhu cầu được đặt lên hàng đầu.

Cơ sở hạ tầng phát triển

Sự bùng nổ của thị trường nhà đất tại TP Thủ Đức thực sự bắt đầu khi tiếp nhận chính sách quy hoạch, cải tạo và nâng cấp giao thông trên địa bàn. Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển.

Cộng thêm dự án mới mang tên “khu đô thị sáng tạo” phía Đông, được đánh giá là dự án mang tầm quốc gia. Tất cả những yếu tố về cơ sở hạ tầng giao thông đã và đang là nhân tố chính khiến cho các giao dịch mua bán nhà đất tại đây được săn đón mạnh mẽ.

Thủ Đức có cơ sở hạ tầng hiện đại và đồng bộ

Giá BĐS biến động mạnh

Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn, mức giá mua bán nhà đất tại Thủ Đức tại một số khu vực biến động mạnh qua từng thời kỳ. Năm 2017, giá đất đường Phạm Văn Đồng từ 60 – 70 triệu/m2, năm 2018 tăng 35 – 40% tức là 70 – 90 triệu/ m2. Và đến năm 2022, rất khó để có thể mua đất mặt tiền dưới 120 triệu/m2.

Với sự biến động không ngừng về giá đất tại TP Thủ Đức, thì đây là thời cơ tốt để giới đầu tư địa ốc quyết định đầu tư vào vùng đất này.

Nhu cầu tăng vọt, nhưng nguồn cung khan hiếm

Nhiều năm gần đây, lượng người về TP Thủ Đức mua đất, mua nhà nguyên căn Thủ Đức để ở gia tăng mạnh. Hiện nay, lượng cầu lớn nhưng lượng cung tại đây lại khan hiếm, vô tình đẩy mức giá bán BĐS tăng mạnh, và quỹ đất vẫn còn kha khá nên càng thu hút sự chú ý của các chủ đầu tư lớn và nhà đầu tư. Thành phố Thủ Đức sau khi sáp nhập có lượng dân cư đông đúc, tỉ lệ người dân đổ về đây mỗi năm để làm việc và sinh sống là một con số khổng lồ. Do đó, nhu cầu mua nhà đất, mua căn hộ chung cư tại đây ngày càng tăng, mà lượng cung ngày càng thu hẹp.

Bạn có thể tham khảo một số dự án chung cư đang hoặc sắp mở bán hiện nay tại TP Thủ Đức:

Thảo Điền Green ghi dấu ấn mạnh mẽ với hàng loạt tiện ích nội khu đẳng cấp nhất.

Dự án The Metropole Thủ Thiêm

Thông Tin Quy Hoạch Thủ Đức Chi Tiết Nhất

Quy Hoạch Giao Thông

Nằm trong đề án phát triển hạ tầng giao thông TPHCM đến 2030, nên rất nhiều dự án hạ tầng lớn ở phía Đông tiếp tục được hoàn thành. Và dự án quy hoạch giao thông TP Thủ Đức cũng nằm trong hạng mục này.

1. Tuyến Cao tốc Tp Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây

Đường cao tốc này bắt đầu tại điểm giao với Đại lộ Mai Chí Thọ (Quận 2), sau đó chạy về hướng đông 4km, cắt đường Vành đai II tại một nút giao lớn. Tiếp tục từ cầu Long Thành về hướng đông đông nam, giao cắt với Quốc lộ 51 tại Long Thành – Đồng Nai. Tuyến này giúp việc giao lưu kinh tế dễ dàng hơn. Hơn nữa, còn rút ngắn thời gian di chuyển.

2. Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên)

Dự án giao thông này mang đến diện mạo mới mẻ cho thành phố Thủ Đức. Đây cũng là động lực to lớn để phát triển kinh tế lẫn thị trường bất động sản Thủ Đức.

3. Bến xe Miền Đông mới

Bến xe này có quy mô lớn nhất nước ta (quy mô 16ha) cùng với vốn đầu tư lên đến 4.000 tỷ đồng.Trong đó, diện tích bãi đỗ ôtô là 29.880m2, diện tích bãi đỗ cho phương tiện khác là 21.000m2, diện tích phòng chờ 1.152m2.

Bến xe đi vào hoạt động góp phần làm giảm kẹt xe cũng như giảm áp lực lưu thông tại các tuyến giao thông trong thành phố. Đặc biệt, nó còn kích thích giá nhà đất gần khu vực bến xe tăng cao.

4. Tuyến đại lộ Phạm Văn Đồng

Đại lộ này kết nối toàn bộ khu Đông Bắc với Trung tâm TPHCM và được đánh giá là tuyến giao thông huyết mạch, chiều dài tuyến là 13,6 km, lộ giới 30-65m với 12 làn xe.

Khi được vận hành, công trình này góp phần làm giảm ùn tắc giao thông, giảm thời gian di chuyển đến: Quận 1, Quận 2, Phú Nhuận và sân bay Tân Sơn Nhất. Đến Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu cũng nhanh hơn nhờ quốc lộ 1A.

5. Hầm chui Mỹ Thủy

Dự án hoàn thiện sẽ giải quyết tình trạng giao thông ùn tắc và đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa đi vào cảng Cát Lái. Ngoài ra, còn kết nối với Vành đai 2 từ cầu Phú Mỹ đến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây.

Hầm Chui Mỹ Thủy giúp giảm thiểu ách tắc cảng Cát Lái

6. Hầm Thủ Thiêm

Được đánh giá là công trình quan trọng của đại lộ Đông Tây, mang ý nghĩa lớn với sự phát triển của khu Đông. Đáng nói, trong tương lai tp Thủ Đức được hưởng lợi nhiều từ công trình này.

7. Cầu Thủ Thiêm 2

Cầu Thủ Thiêm 2 là tuyến đường nối KĐT mới Thủ Thiêm với trung tâm thành phố. Công trình này giúp hoàn thiện hệ thống giao thông trục chính tại TPHCM, đồng thời giải tỏa áp lực giao thông, thuận lợi hơn cho việc đi lại.

Quy Hoạch Không Gian Đô Thị Thủ Đức

1. KĐT sáng tạo Khu Đông

Tp Thủ Đức thành lập dựa trên định hướng hình thành từ KĐT sáng tạo Khu Đông. Quy hoạch phù hợp với chủ trương về phát triển kinh tế, đổi mới và sáng tạo. Và đây cũng là tiền đề, cơ hội cho TPHCM phát triển mang tầm vóc thế kỷ.

Trong đó, phường Trường Thọ, tại Thủ Đức sẽ được xây dựng thành KĐT mới dọc theo tuyến Xa Lộ Hà Nội và nằm cạnh tuyến Bến Thành – Suối Tiên. KĐT này bao gồm cảng IDC Trường Thọ, nhà máy xi măng Hà Tiên, công ty thép Thủ Đức…

Phối cảnh KĐT Sáng Tạo phía Đông Tp.HCM

2. Trung tâm tài chính Thủ Thiêm

Trung tâm tài chính Thủ Thiêm được xây dựng và nâng cấp, mục đích là ngang bằng với trung tâm tài chính của Hồng Kông, Thượng Hải… những công trình lớn trên thế giới.

Tiếp đến, xây dựng KĐT công nghệ cao: vừa để nghiên cứu vừa tạo ra sản phẩm công nghệ. Song song với đó là KĐT đại học, với hệ thống các trường ĐH, các chi nhánh trường lân cận. Tất cả kết nối với nhau và xây dựng thành hệ thống hạ tầng hiện đại: thư viện số, các phòng thí nghiệm, khu TDTT….

3. KĐT Logistics

KĐT logistics cũng mà một dự án quan trọng nằm trong quy hoạch không gian đô thị tại thủ Đức. Nơi đây sẽ cung ứng dịch vụ đi lại và vận chuyển hàng hóa cho dân cư các tỉnh với nhau.

4. KĐT tổng hợp

Xây dựng thêm KĐT tổng hợp, tạo điều kiện cho nhà nghiên cứu sử dụng hết “tài nguyên” của các KĐT. Từ đó nghiên cứu ra sản phẩm và ứng dụng vào nền công nghiệp. Đặc biệt, thành phố Thủ Đức lại có rất nhiều KCN lớn.

5. KĐT Rạch Chiếc

KĐT này sẽ diễn ra các sự kiện thể thao lớn của thành phố Hồ Chí Minh, thậm chí sẽ là nơi để tổ chức SEA Games, Thế vận hội…trong tương lai.

6. KĐT nông nghiệp

Cuối cùng là quy hoạch hướng đến các KĐT nông nghiệp cao cấp, mục đích là cung cấp thực phẩm sạch cho người tiêu dùng. Đồng thời cũng mang đến cho người dân Tp Thủ Đức lá phổi xanh, ngoài ra cũng để phục vụ cho chức năng chống ngập tốt nhất.

Trên đây là toàn bộ thông tin quy hoạch thành phố Thủ Đức đến năm 2030 được đội ngũ của trang thông tin Batdongsan.com.vn cập nhật từ nhiều nguồn chính xác nhất. Các nhà đầu tư BĐS tại thị trường Thủ Đức có thể lấy đó là tư liệu tham khảo trong quá trình đầu tư của mình.

