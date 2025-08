Là một trong những địa phương tốc độ phát triển rất nhanh ở nước ta, Bình Dương cũng là tỉnh đông dân với tỷ lệ gia tăng dân số cơ học cao. Từ đó, nhu cầu về đất đai, nhà ở cũng gia tăng không ngừng. Chính vì vậy, thông tin về bảng giá đất Bình Dương cũng luôn nhận được sự quan tâm lớn.

1. Một Số Thông Tin Chính Về Bình Dương

Nằm ở vùng Đông Nam Bộ của Việt Nam, Bình Dương hiện là tỉnh có dân số đông thứ 6 cả nước và đứng thứ 8 về tốc độ tăng trưởng GRDP . Bình Dương có lịch sử phát triển lâu đời với những địa danh gắn liền với lịch sử dựng nước và giữ nước của nhân dân ta.

Vị Trí Địa Lý

Thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Bình Dương là cửa ngõ của thành phố Hồ Chí Minh với vị trí tiếp giáp các địa phương gồm:

Giáp Đồng Nai về phía Đông.

Giáp Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh về phía Tây.

Giáp thành phố Hồ Chí Minh về phía Nam.

Giáp Bình Phước về phía Bắc.

Hành Chính

Bình Dương có tổng diện tích 2.694,4 km2 (rộng thứ 4 trong vùng Đông Nam Bộ) và dân số 2,823 triệu người (thống kê năm 2023). Điểm đặc biệt của dân cư Bình Dương là tỷ lệ gia tăng dân số cơ học cao do có một số lượng lớn người nhập cư tới sinh sống và làm việc. Cũng giống như Quảng Ninh, Bình Dương hiện là địa phương có tới 5 thành phố (Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Bến Cát, Tân Uyên). Ngoài 5 thành phố, Bình Dương còn có 9 đơn vị hành chính cấp huyện.

Bình Dương cũng là tỉnh có tỷ lệ người nhập cư cao hơn xuất cư, trên địa bàn có tổng 15 dân tộc sinh sống, trong đó đông nhất là người Kinh, hơn 84% dân số sống ở thành thị và tỷ lệ đô thị hóa đạt tới 84,95%.

Giao Thông

Không chỉ là cửa ngõ giao thương với thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương còn nằm trên các tuyến đường huyết mạch của nước ta như:

Đường Bộ

Quốc lộ 13, 14, đường Hồ Chí Minh, đường Xuyên Á có ý nghĩa rất quan trọng trong liên kết vùng, kinh tế, quân sự. Trong đó, quốc lộ 13 từ thành phố Hồ Chí Minh qua Bình Dương, Bình Phước, tới Campuchia, biên giới Thái Lan và Lào. Quốc lộ 14 từ Tây Ninh qua Bình Dương, Bình Phước, xuyên suốt các tỉnh Tây Nguyên. Tỉnh lộ 741 từ Thủ Dầu Một đi Phước Long, nối vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh.

Đường Thủy

Bởi nằm giữa ba con sông lớn, trong đó có sông Sài Gòn, Bình Dương có vị trí rất thuận lợi trong kết nối với đồng bằng sông Cửu Long và các cảng lớn thuộc khu vực phía Nam.

Đường Sắt

Nằm trên tuyến đường sắt kết nối Bắc Nam, các ga ở Bình Dương là nơi trung chuyển hành khách và hàng hóa tới nhiều vùng khác nhau trong cả nước. Trong kế hoạch tái khởi động tuyến đường sắt Xuyên Á, tuyến Sài Gòn – Lộc Ninh sẽ được khôi phục, xây dựng lại.

Đường Hàng Không, Giao Thông Công Cộng

Bình Dương chỉ cách sân bay Tân Sơn Nhất từ 10 tới 15km nên rất thuận lợi cho giao thông đi lại cũng như vận chuyển hàng hóa. Ngoài ra, hệ thống giao thông công cộng của tỉnh cũng khá hoàn thiện, tạo nên một mạng lưới kết nối vùng và liên vùng thuận tiện.

2. Bảng Giá Đất Bình Dương Mới Nhất

Với những điều kiện thuận lợi về kinh tế, xã hội, giao thông đi lại, Bình Dương luôn là một trong những địa phương thu hút nhiều nhà đầu tư cả trong và ngoài nước. Trên địa bàn tỉnh hiện nay có rất nhiều khu công nghiệp đang hoạt động, trong đó, nhiều khu công nghiệp có tỷ lệ lấp đầy cao như: Sóng Thần I, II, Đồng An, Nam Tân Uyên, VSIP 1, 2, 3,…

Với sự phát triển kinh tế mạnh mẽ, Bình Dương luôn thu hút một lượng lớn lực lượng lao động nhập cư. Điều này đã thúc đẩy nhu cầu về nhà ở tăng cao từ nhà riêng căn hộ đến nhà trọ, phòng trọ và căn hộ dịch vụ. Ngày 12/12/2024, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Nghị quyết số 20/2024/NQ-HĐND quy định về điều chỉnh bảng giá các loại đất. Như vậy, bảng giá đất Bình Dương hiện nay được thực hiện theo Nghị quyết này.

Bảng Giá Đất Bình Dương 2025

Theo quy định mới nhất, bảng giá đất Bình Dương được thể hiện cụ thể tại các phụ lục I, II, III kèm theo Nghị quyết 20/2024/NQ-HĐND, trong đó:

Phụ lục I là bảng giá đất Bình Dương, giai đoạn 2024 – 2025 gồm: bảng giá đất nông nghiệp Bình Dương, bảng giá đất phi nông nghiệp (bảng giá đất thổ cư Bình Dương tại nông thôn, đô thị, đất xây dựng trụ sở, đất công cộng,…)

Phụ lục II là bảng giá đất ở, thương mại, dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp Bình Dương tại nông thôn.

Phụ lục III: bảng giá đất ở, thương mại, dịch vụ, phi nông nghiệp tại đô thị.

Bảng Giá Đất Bình Dương Được Áp Dụng Trong Những Trường Hợp Nào?

Quy định về bảng giá đất Bình Dương được áp dụng trong các trường hợp gồm:

Tính tiền sử dụng đất trong trường hợp cá nhân hoặc tổ chức muốn đề nghị nhà nước công nhận quyền sử dụng đất hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng.

Nhà nước tính tiền thuê đất; tiền thuế sử dụng đất; lệ phí quản lý, sử dụng đất; xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, sử dụng đất,…

Tính giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất hoặc cho thuê, đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật,…

Tính tiền sử dụng đất tái định cư, giao đất không qua đấu giá và các trường hợp sử dụng đất khác.

Bảng Giá Đất Bình Dương: Đặc Điểm Giá Đất Một Số Địa Phương

Bảng Giá Đất Bến Cát Bình Dương

Thành phố Bến Cát có vị trí rất thuận lợi cho việc kết nối nội vùng và liên vùng với hệ thống cơ sở hạ tầng đang dần được hoàn thiện. Đây cũng là địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp như: Bến Cát, Mỹ Phước,…Theo Nghị quyết 20/2024/NQ-HĐND điều chỉnh bản giá đất của Hội đồng nhân dân tỉnh, giá đất cao nhất tại Bến Cát thuộc các tuyến đường loại 1 ở các vị trí như: Lô A, Lô C chợ Bến Cát hoặc bến xe vào chợ Bến Cát, dao động khoảng 22,77 triệu đồng/m2.

Bảng Giá Đất Dĩ An Bình Dương

Thành phố Dĩ An cũng là một trong những điểm nóng về bất động sản của Bình Dương bởi có vị trí kết nối thuận tiện, cơ sở hạ tầng khá hoàn thiện, tập trung đông dân cư, nhu cầu về đất đai, nhà ở luôn ở mức cao. Theo giá đất được quy định trong Nghị quyết 20, khu vực có giá đất cao nhất thành phố thuộc về các tuyến đường loại 1, ở vị trí 1 như: Trần Hưng Đạo, Cô Bắc, Cô Giang, Nguyễn Thái Học, đường 9 khu trung tâm hành chính thành phố Dĩ An,… với mức khoảng 35,3 triệu đồng/m2.

Bảng Giá Đất Phú Giáo Bình Dương

Phú Giáo là huyện có diện tích rộng, địa hình đa dạng. Tại huyện Phú Giáo, giá đất cao nhất ở các vị trí thuộc khu vực thị trấn tại các vị trí 1, đường loại 1, chẳng hạn như Độc Lập, đường Cửa Bắc, cửa Nam,… với mức giá khoảng 9,5 triệu đồng/m2.

Bảng Giá Đất Tân Uyên, Bình Dương

Thành phố Tân Uyên nằm về phía Bắc của Bình Dương, có vị trí giao thông rất thuận lợi với các tuyến đường như: Quốc lộ 13, 14, cao tốc kết nối thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Đồng Nai chạy qua.

Đất thổ cư ở Tân Uyên có mức biến động lớn, mức dao động rộng. Đất tại các trục đường chính hoặc gần các khu công nghiệp, vị trí đẹp, có thể kinh doanh, có thể lên tới hơn 21.000.000đ/m2. Trong khi đóm đất tại một số khu vực tại ngoại thành hoặc ven đô có thể ở mức khoảng 4.000.000đ/m2.

Tra Cứu Bảng Giá Đất Bình Dương

Có thể nói, việc ban hành Nghị quyết về bảng giá đất Bình Dương không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý mà còn giúp các cá nhân có nhu cầu mua, bán nhà đất có nguồn tham khảo uy tín về thị trường. Vậy có thể tra cứu bảng giá đất Bình Dương ở đâu? Khi có nhu cầu tra cứu, tìm hiểu về bảng giá đất ở Bình Dương, bạn có thể truy cập vào website chính thức của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, mục quy hoạch quản lý sử dụng đất.

Bài viết về bảng giá đất Bình Dương, hy vọng đã mang tới cho bạn những thông tin cơ bản về giá đất và đặc điểm thị trường nhà đất tại tỉnh Bình Dương. Khi có nhu cầu thuê, mua, bán nhà đất, bạn hãy truy cập Wiki BĐS để có được nguồn tham khảo hữu ích và đảm bảo.

