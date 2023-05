Bất động sản khu công nghiệp sẽ tiếp tục có nhiều bứt phá

Vốn ngoại vẫn đổ mạnh vào BĐS công nghiệp

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong năm 2017 vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt mức kỷ lục với gần 35,9 tỷ USD, trong đó, dẫn đầu vẫn là nhóm ngành chế biến và sản xuất với 15,9 tỷ USD, tương đương 44,2% tổng vốn đầu tư. Còn theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính riêng trong tháng 1/2018, cả nước thu hút 1,255 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, vốn thực hiện ước đạt 1,05 tỷ USD. Đáng chú ý, hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ 3 trong 16 ngành, lĩnh vực thu hút vốn ngoại trong tháng 1/2018 với 77,62 triệu USD.

Hiện tại, đang có hàng tỷ USD chờ đợi để đổ vào thị trường bất động sản Việt Nam ở hầu hết các phân khúc. Trong đó phân khúc bất động sản thương mại, đặc biệt là loại hình BĐS khu công nghiệp và hậu cần chiếm khá lớn. Khảo sát từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, trong 2 tháng đầu năm 2018, đã có 62,2 triệu USD vốn FDI chảy vào phân khúc bất động sản công nghiệp của địa phương này, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước. Bình Dương, Long An cũng tiếp tục ghi nhận nguồn vốn FDI khá lớn đổ vào các KCN, dự kiến tăng mạnh hơn so với cùng kỳ 2017.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cho biết, trong năm 2017 cả nước có 328 khu công nghiệp được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên là 96.300 ha, trong đó 223 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động và 105 khu công nghiệp đang trong giai đoạn đền bù, giải phóng mặt bằng. Tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp đạt 50%, riêng các khu công nghiệp đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy đạt gần 75%. Hiện tại, các khu công nghiệp, khu kinh tế thu hút được được 817 dự án đầu tư nước ngoài đăng ký mới và điều chỉnh tăng vốn, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt gần 14 tỷ USD. Tính đến cuối năm 2017, các khu công nghiệp, khu kinh tế thu hút được 8.012 dự án quốc tế với tổng vốn đầu tư đạt 168,3 tỷ USD, vốn đầu tư thực hiện đạt khoảng 59%.



Từ năm 2018, bất động sản công nghiệp sẽ có nhiều bứt phá nhờ. Ảnh minh họa: Tuổi trẻ

Nghiên cứu từ JLL Việt Nam chỉ ra, Đông Nam Bộ đang là thị trường KCN có tốc độ phát triển mạnh nhất cả nước. Theo đó, tỷ lệ trống trong các khu công nghiệp đang hoạt động tại thị trường này ở mức khoảng 25%. Các nhà xưởng hiện hữu đang hoạt động có tỷ lệ lấp đầy từ 85 – 90%.

Sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong 2018

Bà Bùi Nguyễn Huyền Trang, Giám đốc Bộ phận Cho thuê JLL chia sẻ, tiềm năng của phân khúc bất động sản công nghiệp Việt Nam vẫn còn rất cao. Trong năm 2018 Việt Nam có thể đón thêm một khối lượng lớn nguồn cung mới với hơn 1.300 ha đất dành cho phát triển khu công nghiệp sẽ được đưa vào thị trường. Trong khi đó, nhu cầu về nhà xưởng chất lượng tốt và các dịch vụ liên quan trong các khu công nghiệp đang ngày càng tăng mạnh do lượng đầu tư quốc tế đổ về nhiều.

Xu hướng hợp tác giữa các doanh nghiệp bất động sản trong và ngoài nước đã có những bước tiến mạnh mẽ trong vài năm gần đây. Các nhà đầu tư nước ngoài không ngừng mở rộng mức độ đầu tư vào lĩnh vực bất động sản công nghiệp và kho vận tại Việt Nam. Bên cạnh các thị trường truyền thống, BĐS KCN tại khu vực Trung Bộ đang là sân chơi hút khá nhiều nhà đầu tư mới, đây dự kiến sẽ là thị trường mới, nổi bật trong năm 2018.

Nhìn nhận về tiềm năng phát triển của thị trường KCN và ngành hậu cần, ông Michael Fenton, Giám đốc Công nghiệp và Kho vận APAC của JLL cho biết, đây hiện là phân khúc dẫn đầu danh sách các loại hình đầu tư bất động sản thương mại hấp dẫn nhất khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Giới đầu tư ngày càng ưa chuộng ngành này và điểm nhắm là các thị trường mới, trong đó có Việt Nam.

Về xu hướng phát triển của BĐS KCN trong năm 2018, ông Fenton cho rằng, doanh thu bán lẻ trực tuyến ở tất cả các thị trường khu vực Châu Á Thái Bình Dương trong đó có Việt Nam được dự báo sẽ tăng lên theo cấp số nhân trong giai đoạn ngắn và trung hạn. Vì vậy, nhu cầu về các cơ sở kho vận hiện đại, kết hợp với công nghệ và tự động hóa sẽ gia tăng mạnh. Thời gian giao hàng nhanh chóng mới là yếu tố được xem trọng thay vì yếu tố chi phí thuê. Bên cạnh đó, vị trí cũng vẫn là yếu tố then chốt cho các quyết định thuê của khách hàng.

Phương Uyên