1. Trong Ngũ Hành, Bích Thượng Thổ Là Gì?
Bích Thượng Thổ Là Gì?
Bích Thượng Thổ Sinh Năm Bao Nhiêu?
- Canh Tý (1960, 2020).
- Tân Sửu (1961, 2021).
2. Đặc Điểm Tính Cách Tiêu Biểu Của Người Mệnh Bích Thượng Thổ
Ưu Điểm:
- Kiên định, có lập trường: Giống như bức tường thành vững chãi, mệnh chủ ít bị lung lay trước khó khăn.
- Trung thực và trách nhiệm: Người mệnh Bích Thượng Thổ rất đáng để được mọi người đặt niềm tin, họ luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Sống nguyên tắc: Mệnh chủ thích sự minh bạch và công bằng.
- Bảo vệ người thân: Giống như vách tường che chở, Bích Thượng Thổ thường sống vì gia đình và bạn bè.
Hạn Chế:
- Bảo thủ, cố chấp: Do quá nguyên tắc nên đôi khi Bích Thượng Thổ kém linh hoạt trong công việc.
- Khó mở lòng: Mệnh chủ thường khép kín, ít bộc lộ cảm xúc.
- Chậm thay đổi: Sự kiên định quá mức khiến cho mệnh chủ chậm thích nghi với sự mới mẻ.
3. Bích Thượng Thổ Hợp Mệnh Gì, Khắc Mệnh Gì?
Mệnh Hợp Với Bích Thượng Thổ
- Mệnh Hỏa: Theo quy luật ngũ hành, Hỏa sinh Thổ: lửa thiêu đốt mọi vật thành tro bụi, bồi đắp và tạo nên đất. Vì vậy, người mệnh Hỏa giúp cho Thổ ngày càng dày dạn, vững chắc hơn. Khi Bích Thượng Thổ kết hợp với Hỏa thường gặp may mắn trong công việc, dễ được hỗ trợ và có nhiều cơ hội mở rộng sự nghiệp.
- Mệnh Kim: Thổ sinh Kim – đất sinh ra kim loại, khoáng sản. Vì vậy, mệnh Bích Thượng Thổ khi kết hợp với mệnh Kim sẽ tạo nên sự hài hòa, bền chặt và thịnh vượng. Thổ đóng vai trò nền tảng vững chắc, nuôi dưỡng và hỗ trợ, trong khi Kim với sự sắc bén, năng động lại giúp Thổ phát huy giá trị tiềm ẩn. Sự kết hợp này thường mang đến thành công lâu dài trong cả tình cảm lẫn công việc.
- Mệnh Thổ: Người cùng mệnh Thổ thường tính cách tương đồng, có chung mục tiêu nên dễ hiểu nhau. Sự kết hợp của hai người mệnh Thổ thường nhân đôi sự kiên định và đáng tin cậy. Tuy nhiên, họ cũng nên lắng nghe góp ý của người khác để tránh sự bảo thủ ảnh hưởng không tốt đến công danh và hạnh phúc.
Mệnh Khắc Với Bích Thượng Thổ
- Mệnh Mộc: Mộc khắc Thổ – cây cối hút chất dinh dưỡng từ đất, làm cho đất suy yếu và ngày càng cằn cỗi. Vì vậy, Bích Thượng Thổ khi kết hợp với Mộc dễ bị mất năng lượng, gặp trở ngại trong công việc và tình cảm.
- Mệnh Thủy: Thủy khiến đất vách tường bị xói mòn, lung lay. Do đó, sự kết hợp giữa hai mệnh này thường mang lại cảm giác bất an, thiếu sự bền vững. Mặt khác, người mệnh Thủy thường linh hoạt, thích thay đổi, trong khi Bích Thượng Thổ lại thích sự chắc chắn nên hai bên rất khó dung hòa.
4. Bích Thượng Thổ Hợp Màu Gì Và Khắc Màu Gì?
Màu Hợp Với Bích Thượng Thổ
- Nhóm màu thuộc hành Hỏa (màu tương sinh): Đỏ, cam, hồng, tím: Đây là nhóm màu tương sinh với Bích Thượng Thổ. Theo ngũ hành, Hỏa sinh Thổ, tức lửa đốt cháy mọi vật thành tro bụi, bồi đắp sự màu mỡ cho đất. Do đó, khi người mệnh Bích Thượng Thổ sử dụng các màu thuộc hành Hỏa sẽ được tiếp thêm năng lượng, sức mạnh, gặp nhiều cơ hội để phát triển.
- Nhóm màu thuộc hành Thổ (màu tương hợp): Vàng, nâu đất, nâu nhạt: Đây là nhóm màu tương hợp với Bích Thượng Thổ. Đây là màu bản mệnh nên sẽ mang đến sự bền vững cho mệnh chủ. Giống như đất trên tường, càng được bổ sung đất màu thì càng kiên cố, khó lung lay.
Màu Kỵ Với Bích Thượng Thổ
- Nhóm màu thuộc hành Mộc: Xanh lá cây, xanh rêu, xanh ngọc: Đây là các màu sắc thuộc hành Mộc. Mà Mộc khắc Thổ, cây cối hút hết dinh dưỡng và khiến đất suy yếu. Nếu dùng quá nhiều vật dụng mang màu của hành Mộc, Bích Thượng Thổ dễ cảm thấy mệt mỏi, kém may mắn, gặp trở ngại trong công việc.
- Nhóm màu thuộc hành Thủy: Đen, xanh nước biển, xanh dương đậm: Đây là màu thuộc về hành Thủy. Thủy vốn bị Thổ khắc chế, nhưng với Bích Thượng Thổ, nước lại dễ làm mòn, khiến tường sụp đổ. Sử dụng những màu này thường khiến mệnh chủ có cảm giác bất an, vận khí giảm sút.
- Mệnh Thổ Hợp Màu Gì Nhất Theo Phong Thủy? Cách Ứng Dụng Trong Thiết Kế Nhà Ở
- Mệnh Thổ Hợp Màu Xanh Dương Không? Mẹo Chọn Và Phối Màu Phong Thủy Cho Người Mệnh Thổ
5. Bích Thượng Thổ Hợp Hướng Nào và Kỵ Hướng Nào?
Xem Hướng Hợp Theo Ngũ Hành Tương Sinh
- Hướng Nam: Thuộc hành Hỏa, tương sinh với Thổ, thích hợp để đặt bàn làm việc hoặc cửa chính, thu hút năng lượng tích cực cho Bích Thượng Thổ.
- Hướng Đông Bắc và Tây Nam: Thuộc hành Thổ, giúp Bích Thượng Thổ có cuộc sống và sự nghiệp thịnh vượng, bền vững.
Xem Hướng Hợp Theo Cung Mệnh (Bát Trạch)
- Nam Canh Tý (1960, 2020): Thuộc cung Tốn, hành Mộc, Đông Tứ Mệnh, hướng hợp: Bắc, Đông, Nam, Đông Nam.
- Nữ Canh Tý (1960, 2020): Thuộc cung Khôn, hành Thổ, Tây Tứ Mệnh. Hướng hợp: Đông Bắc, Tây Bắc, Tây, Tây Nam.
- Nam Tân Sửu (1961, 2021): Thuộc cung Chấn, hành Mộc, Đông Tứ Mệnh. Hướng hợp: Nam, Đông Nam, Bắc, Đông.
- Nữ Tân Sửu (1961, 2021): Thuộc cung Ly, hành Hỏa, Đông Tứ Mệnh. hướng hợp: Đông, Đông Nam, Bắc, Nam.
- Tuổi Sửu Hợp Hướng Nào? Chọn Hướng Nhà Tốt Cho Người Tuổi Sửu
- Tuổi Tý Hợp Hướng Nào? Hướng Nhà Đẹp Cho Các Tuổi: 1960, 1972, 1984, 1996
6. Vật Phẩm Phong Thủy Hợp Với Mệnh Bích Thượng Thổ
Đá Phong Thủy
Tượng Phong Thủy
- Tượng Phật, tượng Quan Âm: Bích Thượng Thổ nên chọn tượng Phật, tượng Quan Âm bằng đá hoặc gốm sứ, màu vàng, nâu, đỏ để hợp mệnh. Đây sẽ là vật phẩm mang lại sự bình an, che chở, giúp gia đạo của mệnh chủ thêm hạnh phúc.
- Tượng Quan Công: Tượng Quan Công biểu tượng cho sức mạnh, sự chính trực và uy quyền. Đây là vật phẩm phù hợp với người làm kinh doanh, quản lý, luật sư,…
Cây Phong Thủy
- Mệnh Thổ Là Gì? Giải Mã Tử Vi, Phong Thủy Mệnh Thổ
- Mệnh Thổ Hợp Cây Gì? 12 Loại Cây Hợp Mệnh Thổ Hút Tài Lộc
Tác giả: Hà Linh
Nguồn tin: Tạp chí Điện tử Bất động sản Việt Nam
Thời gian xuất bản: 12/09/2025 – 11:00
