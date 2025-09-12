Mệnh Bích Thượng Thổ là một nạp âm của hành Thổ, mang ý nghĩa “đất tường thành”. Người thuộc mệnh này sở hữu tính cách kiên định, vững chãi và đáng để người khác tin cậy. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các yếu tố tương sinh – tương khắc với mệnh Bích Thượng Thổ để ứng dụng trong cuộc sống, giúp mệnh chủ thêm may mắn và thành công.

1. Trong Ngũ Hành, Bích Thượng Thổ Là Gì?

Để hiểu rõ mệnh Bích Thượng Thổ, trước tiên chúng ta cần phân tích ý nghĩa của nạp âm và vai trò của mệnh chủ trong ngũ hành.

Bích Thượng Thổ Là Gì?

Chiết tự theo nghĩa Hán Việt: “Bích” là bức tường, vách đá. “Thượng” nghĩa là phía trên, bên trên. “Thổ” là đất. Như vậy, có thể hiểu Bích Thượng Thổ là đất trên vách tường, biểu tượng của sự bền vững, che chở và bảo vệ. Người mang mệnh này thường sở hữu đức tính kiên định, nguyên tắc và có trách nhiệm.

Bích Thượng Thổ Sinh Năm Bao Nhiêu?

Trong hệ thống Lục Thập Hoa Giáp, Bích Thượng Thổ tương ứng với người sinh vào các năm:

Canh Tý (1960, 2020).

Tân Sửu (1961, 2021).

Hai tuổi này cùng thuộc hành Thổ, nhưng do khác biệt về can chi nên mỗi người lại có nét tính cách và vận trình cuộc đời riêng. Tuy nhiên, tựu trung, họ đều sở hữu nền tảng vững chắc, giống như những bức tường thành kiên cố, tượng trưng cho sự ổn định, chắc chắn và có thể làm chỗ dựa cho người khác.

Bích Thượng Thổ biểu tượng cho đất trên vách tường. Ảnh: iruby.b-cdn.net

2. Đặc Điểm Tính Cách Tiêu Biểu Của Người Mệnh Bích Thượng Thổ

Người thuộc mệnh này thường mang tính cách đặc trưng là sự vững chắc, nguyên tắc và đáng tin cậy.

Ưu Điểm:

Kiên định, có lập trường: Giống như bức tường thành vững chãi, mệnh chủ ít bị lung lay trước khó khăn.

Trung thực và trách nhiệm: Người mệnh Bích Thượng Thổ rất đáng để được mọi người đặt niềm tin, họ luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Sống nguyên tắc: Mệnh chủ thích sự minh bạch và công bằng.

Bảo vệ người thân: Giống như vách tường che chở, Bích Thượng Thổ thường sống vì gia đình và bạn bè.

Hạn Chế:

Bảo thủ, cố chấp: Do quá nguyên tắc nên đôi khi Bích Thượng Thổ kém linh hoạt trong công việc.

Khó mở lòng: Mệnh chủ thường khép kín, ít bộc lộ cảm xúc.

Chậm thay đổi: Sự kiên định quá mức khiến cho mệnh chủ chậm thích nghi với sự mới mẻ.

3. Bích Thượng Thổ Hợp Mệnh Gì, Khắc Mệnh Gì?

Mỗi mệnh trong ngũ hành đều có mối quan hệ tương sinh, tương hợp và tương khắc. Vì thế, biết được người mệnh Bích Thượng Thổ hợp mệnh gì, khắc mệnh gì sẽ giúp mệnh chủ có những lựa chọn tốt hơn cho công việc và cuộc sống.

Mệnh Hợp Với Bích Thượng Thổ

Bích Thượng Thổ hợp nhất với những mệnh dưới đây:

Mệnh Hỏa: Theo quy luật ngũ hành, Hỏa sinh Thổ: lửa thiêu đốt mọi vật thành tro bụi, bồi đắp và tạo nên đất. Vì vậy, người mệnh Hỏa giúp cho Thổ ngày càng dày dạn, vững chắc hơn. Khi Bích Thượng Thổ kết hợp với Hỏa thường gặp may mắn trong công việc, dễ được hỗ trợ và có nhiều cơ hội mở rộng sự nghiệp.

Mệnh Kim: Thổ sinh Kim – đất sinh ra kim loại, khoáng sản. Vì vậy, mệnh Bích Thượng Thổ khi kết hợp với mệnh Kim sẽ tạo nên sự hài hòa, bền chặt và thịnh vượng. Thổ đóng vai trò nền tảng vững chắc, nuôi dưỡng và hỗ trợ, trong khi Kim với sự sắc bén, năng động lại giúp Thổ phát huy giá trị tiềm ẩn. Sự kết hợp này thường mang đến thành công lâu dài trong cả tình cảm lẫn công việc.

Mệnh Thổ: Người cùng mệnh Thổ thường tính cách tương đồng, có chung mục tiêu nên dễ hiểu nhau. Sự kết hợp của hai người mệnh Thổ thường nhân đôi sự kiên định và đáng tin cậy. Tuy nhiên, họ cũng nên lắng nghe góp ý của người khác để tránh sự bảo thủ ảnh hưởng không tốt đến công danh và hạnh phúc.

Mệnh Khắc Với Bích Thượng Thổ

Bích Thượng Thổ nên hạn chế kết hợp với những mệnh khắc dưới đây để tránh xung khắc, bất lợi.

Mệnh Mộc: Mộc khắc Thổ – cây cối hút chất dinh dưỡng từ đất, làm cho đất suy yếu và ngày càng cằn cỗi. Vì vậy, Bích Thượng Thổ khi kết hợp với Mộc dễ bị mất năng lượng, gặp trở ngại trong công việc và tình cảm.

Mệnh Thủy: Thủy khiến đất vách tường bị xói mòn, lung lay. Do đó, sự kết hợp giữa hai mệnh này thường mang lại cảm giác bất an, thiếu sự bền vững. Mặt khác, người mệnh Thủy thường linh hoạt, thích thay đổi, trong khi Bích Thượng Thổ lại thích sự chắc chắn nên hai bên rất khó dung hòa.

Mối quan hệ tương sinh, tương khắc của các mệnh trong ngũ hành. Ảnh: Cafef

4. Bích Thượng Thổ Hợp Màu Gì Và Khắc Màu Gì?

Với người mệnh Bích Thượng Thổ, việc hiểu rõ mình hợp với màu gì, kỵ với màu gì để ứng dụng cho đúng sẽ giúp mệnh chủ thu hút may mắn, công việc trở nên hanh thông, tình duyên thuận lợi và sức khỏe cũng được củng cố. Ngược lại, nếu lạm dụng nhiều màu sắc tương khắc, năng lượng xấu có thể cản trở vận khí, khiến cuộc sống gặp nhiều bất lợi.

Màu Hợp Với Bích Thượng Thổ

Có 3 nhóm màu chính mang lại may mắn, tài lộc cho mệnh chủ là:

Nhóm màu thuộc hành Hỏa (màu tương sinh): Đỏ, cam, hồng, tím : Đây là nhóm màu tương sinh với Bích Thượng Thổ. Theo ngũ hành, Hỏa sinh Thổ, tức lửa đốt cháy mọi vật thành tro bụi, bồi đắp sự màu mỡ cho đất. Do đó, khi người mệnh Bích Thượng Thổ sử dụng các màu thuộc hành Hỏa sẽ được tiếp thêm năng lượng, sức mạnh, gặp nhiều cơ hội để phát triển.

: Đây là nhóm màu tương sinh với Bích Thượng Thổ. Theo ngũ hành, Hỏa sinh Thổ, tức lửa đốt cháy mọi vật thành tro bụi, bồi đắp sự màu mỡ cho đất. Do đó, khi người mệnh Bích Thượng Thổ sử dụng các màu thuộc hành Hỏa sẽ được tiếp thêm năng lượng, sức mạnh, gặp nhiều cơ hội để phát triển. Nhóm màu thuộc hành Thổ (màu tương hợp): Vàng, nâu đất, nâu nhạt: Đây là nhóm màu tương hợp với Bích Thượng Thổ. Đây là màu bản mệnh nên sẽ mang đến sự bền vững cho mệnh chủ. Giống như đất trên tường, càng được bổ sung đất màu thì càng kiên cố, khó lung lay.

Các màu hợp mệnh Thổ. Ảnh: cellphones.com.vn

Màu Kỵ Với Bích Thượng Thổ

Những màu sau nên tránh hoặc hạn chế sử dụng để tránh cản trở năng lượng, khiến cuộc sống của mệnh Bích Thượng Thổ gặp khó khăn:

Nhóm màu thuộc hành Mộc: Xanh lá cây, xanh rêu, xanh ngọc : Đây là các màu sắc thuộc hành Mộc. Mà Mộc khắc Thổ, cây cối hút hết dinh dưỡng và khiến đất suy yếu. Nếu dùng quá nhiều vật dụng mang màu của hành Mộc, Bích Thượng Thổ dễ cảm thấy mệt mỏi, kém may mắn, gặp trở ngại trong công việc.

: Đây là các màu sắc thuộc hành Mộc. Mà Mộc khắc Thổ, cây cối hút hết dinh dưỡng và khiến đất suy yếu. Nếu dùng quá nhiều vật dụng mang màu của hành Mộc, Bích Thượng Thổ dễ cảm thấy mệt mỏi, kém may mắn, gặp trở ngại trong công việc. Nhóm màu thuộc hành Thủy: Đen, xanh nước biển, xanh dương đậm: Đây là màu thuộc về hành Thủy. Thủy vốn bị Thổ khắc chế, nhưng với Bích Thượng Thổ, nước lại dễ làm mòn, khiến tường sụp đổ. Sử dụng những màu này thường khiến mệnh chủ có cảm giác bất an, vận khí giảm sút.

Các màu khắc mệnh Thổ. Ảnh: Tiki

5. Bích Thượng Thổ Hợp Hướng Nào và Kỵ Hướng Nào?

Chú ý đến Bích Thượng Thổ hợp hướng nào, kỵ hướng nào sẽ giúp mệnh chủ chọn hướng nhà ở, phòng làm việc gia tăng cát khí, để cuộc sống, sự nghiệp thêm thuận lợi.

Xem Hướng Hợp Theo Ngũ Hành Tương Sinh

Người mệnh Bích Thượng Thổ nên ưu tiên chọn các hướng thuộc hành Hỏa và Thổ để tăng cường vượng khí và may mắn:

Hướng Nam: Thuộc hành Hỏa, tương sinh với Thổ, thích hợp để đặt bàn làm việc hoặc cửa chính, thu hút năng lượng tích cực cho Bích Thượng Thổ.

Hướng Đông Bắc và Tây Nam: Thuộc hành Thổ, giúp Bích Thượng Thổ có cuộc sống và sự nghiệp thịnh vượng, bền vững.

Xem Hướng Hợp Theo Cung Mệnh (Bát Trạch)

Đây là phương pháp chi tiết và chính xác hơn, dựa vào năm sinh và giới tính để xác định cung mệnh của mỗi người. Người mệnh Bích Thượng Thổ sinh vào các năm Canh Tý (1960, 2020) và Tân Sửu (1961, 2021).

Nam Canh Tý (1960, 2020): Thuộc cung Tốn, hành Mộc, Đông Tứ Mệnh, hướng hợp: Bắc, Đông, Nam, Đông Nam.

Nữ Canh Tý (1960, 2020): Thuộc cung Khôn, hành Thổ, Tây Tứ Mệnh. Hướng hợp: Đông Bắc, Tây Bắc, Tây, Tây Nam.

Nam Tân Sửu (1961, 2021): Thuộc cung Chấn, hành Mộc, Đông Tứ Mệnh. Hướng hợp: Nam, Đông Nam, Bắc, Đông.

Nữ Tân Sửu (1961, 2021): Thuộc cung Ly, hành Hỏa, Đông Tứ Mệnh. hướng hợp: Đông, Đông Nam, Bắc, Nam.

Vậy khi xem hướng tốt, nên chọn phương pháp nào?

Khi xem hướng hợp mệnh, nhiều người thường băn khoăn không biết nên dựa vào phương pháp nào. Thực tế, để xác định chính xác các hướng quan trọng như hướng nhà, hướng đặt bàn thờ, giường ngủ, bàn làm việc hay bếp, cần căn cứ vào cung mệnh (cung phi Bát Trạch) của từng người. Bởi đây là những vị trí quan trọng, nên việc lựa chọn hướng phải dựa trên yếu tố cá nhân, đảm bảo sự chuẩn xác và phù hợp nhất.

Khi chọn hướng nhà theo phong thủy, nên xem theo cung mệnh. Ảnh: wedo

6. Vật Phẩm Phong Thủy Hợp Với Mệnh Bích Thượng Thổ

Người mệnh Bích Thượng Thổ mang năng lượng vững chãi, bền vững. Để gia tăng tài lộc, may mắn và hóa giải vận hạn, mệnh chủ nên sử dụng thêm các vật phẩm phong thủy phù hợp với ngũ hành như:

Đá Phong Thủy

Đá phong thủy Thạch anh hồng, thạch anh tím (thuộc Hỏa) sẽ giúp xua tan căng thẳng, mang lại sự thư thái về tinh thần để mệnh chủ thêm tập trung trong công việc, dễ đạt thành công và có tình duyên hạnh phúc.

Người mệnh Bích Thượng Thổ, vì thế nên đeo vòng tay thạch anh hồng hoặc đặt quả cầu thạch anh tím trên bàn làm việc.

Trang sức làm từ đá thạch anh hồng giúp tình duyên của Bích Thượng Thổ thêm hạnh phúc. Ảnh: cuahangnoithat.vn

Tượng Phong Thủy

Tượng phong thủy được xem là linh vật hộ mệnh, giúp thu hút tài lộc, hóa giải vận hạn cho mệnh Bích Thượng Thủy. Mệnh chủ có thể chọn các vật phẩm sau để tăng cường năng lượng bảo hộ cho mình:

Tượng Phật, tượng Quan Âm: Bích Thượng Thổ nên chọn tượng Phật, tượng Quan Âm bằng đá hoặc gốm sứ, màu vàng, nâu, đỏ để hợp mệnh. Đây sẽ là vật phẩm mang lại sự bình an, che chở, giúp gia đạo của mệnh chủ thêm hạnh phúc.

Tượng Quan Công: Tượng Quan Công biểu tượng cho sức mạnh, sự chính trực và uy quyền. Đây là vật phẩm phù hợp với người làm kinh doanh, quản lý, luật sư,…

Cây Phong Thủy

Cây phong thủy như vạn lộc đỏ, hồng môn, sen đá nâu,… không chỉ mang lại may mắn mà còn tạo không gian tươi mới cho Bích Thượng Thổ. Người mang mệnh này nên tránh trồng cây thuộc hành Mộc như tre, trúc hoặc loại cây xanh lá lớn, cây dây leo xanh đậm,… vì chúng dễ hút hết năng lượng, khiến gia chủ cảm thấy bế tắc, công việc gặp khó khăn, khó tụ tài lộc.

Bích Thượng Thổ đại diện cho sự kiên định, bền bỉ và trách nhiệm. Hiểu rõ sự hợp – khắc để chọn được vật dụng, hướng nhà phù hợp sẽ giúp họ được cải vận, gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống, tình duyên và sự nghiệp.

————

Tác giả: Hà Linh

Nguồn tin: Tạp chí Điện tử Bất động sản Việt Nam

Thời gian xuất bản: 12/09/2025 – 11:00

Link nguồn: https://reatimes.vn/menh-bich-thuong-tho-la-gi-ly-giai-chi-tiet-tuong-sinh-tuong-khac-giup-tang-may-man-cho-menh-chu-20225091209522926.htm