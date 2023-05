Biết lượng sức mình khi mua nhà, vợ chồng tôi không "hụt hơi" vì Covid-19

Dưới đây là chia sẻ của anh Nguyễn Văn Chung (31 tuổi) về hành trình mua nhà Hà Nội và những bài học xương máu mà anh đúc rút ra được.

Vợ chồng tôi đều là dân tỉnh lẻ (tôi quê Bắc Ninh, vợ Nam Định) lên Hà Nội học tập và lập nghiệp. Tôi dạy ở một trường cao đẳng, lương tạm ổn nhưng không có kế hoạch tài chính rõ ràng từ trước, làm được 10 đồng thì tiêu hết 9; còn vợ tôi làm giáo viên mầm non ở trường tư, thu nhập trung bình. Vì thế mà sau khi cưới, chúng tôi không có một khoản tiết kiệm nào cả. Gia đình 2 bên ở quê đều làm nông, kinh tế trông vào mấy sào ruộng nên chỉ đủ ăn, không hỗ trợ được gì nhiều. Chúng tôi xác định mình sẽ ở trọ vài năm để tiết kiệm tiền mua nhà Hà Nội, đồng thời phải dựa vào sức mình là chính, gia đình chỉ ủng hộ về mặt tinh thần.

Tổng thu nhập hàng tháng của hai vợ chồng ở mức 30 triệu đồng nhưng do phải thuê nhà cộng với chi phí sinh hoạt đắt đỏ ở thủ đô thì chẳng dư được bao nhiêu. Chúng tôi lên kế hoạch chi tiêu sao cho mỗi tháng để ra được ít nhất 15 triệu đồng. Chúng tôi ưu tiên thuê nhà gần chỗ vợ làm để vợ đỡ tốn công sức di chuyển. Đó là căn nhà cấp 4 có gác xép nằm trong một con ngõ ở phố Yên Hòa (Cầu Giấy), có giá thuê 3,6 triệu đồng/tháng. Ngôi nhà 35m2 được xây với mục đích để cho thuê nên rất tạm bợ, sơ sài, sau vài lượt khách thuê thì đã xuống cấp. Dù người thuê trước đã sơn sửa lại nhưng không che hết được những vết thấm mốc. Nhà cũng được chia thành các phòng khác nhau như phòng khách kết hợp để xe, phòng ngủ, bếp và phòng vệ sinh nhưng vì diện tích nhỏ dẫn tới có phần bí bách, thiếu sáng và ẩm thấp. Khi ở trong nhà thì dù ban ngày cũng phải bật hết đèn lên. Bù lại, vị trí nhà rất gần nơi làm việc của cả 2 vợ chồng, đi lại thuận tiện, không lo tắc đường; điện, nước tính theo giá nhà nước khá rẻ, lại có phòng bếp riêng nên chúng tôi tặc lưỡi bỏ qua những bất tiện kể trên.



Nhà đi thuê khá bí bách và thiếu sáng. Ảnh minh họa

Rồi cứ thế 2 năm trôi, vợ chồng tôi đón con gái đầu lòng. Tôi chuyển chỗ làm, lương tăng gấp rưỡi nhưng chi phí sinh hoạt cũng tăng lên, giá nhà đất Hà Nội thì tăng chóng mặt khiến ước mơ có một tổ ấm riêng ngày càng xa vời. Hai vợ chồng nhẩm tính phải đến 5 năm nữa chúng tôi mới có thể sở hữu một ngôi nhà thực sự khi khoản tiền tiết kiệm đủ lớn. Nhưng cuộc viếng thăm của “vị khách không mời” đã làm thay đổi tất cả. Còn nhớ đó là một đêm mưa, nhân lúc vợ chồng tôi đang say ngủ, kẻ gian vào nhà lấy đi toàn bộ tiền mặt, 2 chiếc điện thoại và máy tính xách tay, ước tính thiệt hại khoảng 70 triệu đồng. Không chỉ thiệt hại về vật chất mà những ngày sau đó, vợ tôi bị ám ảnh đến mức thường xuyên giật mình thức giấc giữa đêm mỗi khi nghe thấy tiếng lạch cạch ngoài cửa. Chưa khi nào ước mơ có một ngôi nhà an toàn, vững chãi lại cháy bỏng trong tôi đến vậy. Và hành trình tìm nhà Hà Nội của chúng tôi bắt đầu từ đó.

Ước tính số tiền tiết kiệm khoảng 400 triệu đồng sau 2 năm hôn nhân và tổng thu nhập hàng tháng ở mức trung bình, chúng tôi có ít lựa chọn và chắc chắn sẽ phải vay ngân hàng đến 70% giá trị nhà. Không có nhiều thời gian đi tìm hiểu trực tiếp, tôi đã vào website Batdongsan.com.vn khảo sát và so sánh thì thấy rằng với tầm tiền eo hẹp như vậy, nếu mua nhà đất, chúng tôi sẽ chỉ mua được đất rất nhỏ, nằm trong ngõ sâu hun hút và thường là nhà 4 đã cũ mà vẫn phải đi xa khiến chúng tôi lo ngại an ninh không đảm bảo giống như căn trọ mình đang ở. Sau nhiều suy tính, đắn đo, phương án cuối cùng của chúng tôi là mua chung cư vì muốn có không gian sống rộng rãi, thoáng đãng hơn, lại được đảm bảo an ninh.