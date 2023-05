Bình Định điều chỉnh chức năng khu đất “vàng” tại TP. Quy Nhơn

Khu đất K200 nằm trên đường An Dương Vương, thuộc phường Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn

UBND tỉnh Bình Định vừa phê duyệt điều chỉnh cục bộ chức năng sử dụng đất và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc khu đất K200, nằm trên đường An Dương Vương, thuộc phường Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn.

Theo quyết định phê duyệt, chức năng khu đất được điều chỉnh thành Khu khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, Văn phòng cho thuê và Trung tâm Thương mại – dịch vụ. Diện tích khu đất từ 10.819m2 được điều chỉnh thành 10.775,6m2. Cụ thể, đất cây xanh, sân bãi, đường nội bộ từ 4.905m2 được điều chỉnh thành 4.915,3m2; đất xây dựng công trình từ 5.914m2 thành 5.860,3m2.

Sau khi các thủ tục được hoàn tất, khu đất này sẽ được tổ chức mời gọi đầu tư theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

Năm 2016, UBND tỉnh Bình Định có chủ trương giao khu đất K200 để làm dự án khu phức hợp khách sạn, thương mại và căn hộ cao cấp Thiên Hưng. Dự án có vốn đầu tư là 2.900 tỷ đồng, được đầu tư bởi liên danh Công ty CP Tập đoàn An Phú (do ông Trần Duy Tùng, con trai ông Trần Bắc Hà làm chủ tịch HĐQT) và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Hưng (do bà Trần Lan Phương, con gái ông Trần Bắc Hà làm chủ).

Năm 2018, do dự án chậm tiến độ nên UBND tỉnh Bình Định đã thu hồi chủ trương đầu tư dự án trên.