Bình Dương sẽ có thêm 2 thành phố từ tháng 2

Bình Dương sẽ có thêm thành phố Thuận An và Dĩ An

Theo đó, trong các tỉnh thành phía Nam, Bình Dương là địa phương có số thành phố nhiều nhất với 3 thành phố gồm Thủ Dầu Một, Dĩ An và Thuận An. Ngoài ra còn có 2 thị xã là Tân Uyên và Bến Cát, 4 huyện là Phú Giáo, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng và Bàu Bàng.

TP. Thuận An có diện tích 83,71km2 với hơn 508.000 người dân, tiếp giáp với thị xã Tân Uyên, TP. Thủ Dầu Một, TP. Dĩ An và TP.HCM. 10 đơn vị hành chính tại TP. Thuận An gồm: Bình Hòa, Bình Chuẩn, Bình Nhâm, An Thạnh, An Phú, Hưng Định, Thuận Giao, Lái Thiêu, Vĩnh Phú và xã An Sơn.

Đối với TP. Dĩ An, tổng diện tích là 60,1km2 với hơn 400.000 người, tiếp giáp với thị xã Tân Uyên, TP. Thuận An và TP.HCM. Sau khi thành lập, TP. Dĩ An có 7 đơn vị hành chính cấp xã, phường, bao gồm: Bình An, An Bình, Bình Thắng, Tân Bình, Dĩ An, Tân Đông Hiệp, Đông Hòa.

Nhờ tiếp giáp TP.HCM và Đồng Nai nên Thuận An và Dĩ An là hai đô thị có tốc độ đô thị hoá nhanh. Ngành công nghiệp và dịch vụ tại đây phát triển mạnh với nhiều khu công nghiệp lớn như Tân Đông Hiệp, Sóng Thần, Việt Nam – Singapore… Nhiều tuyến đường quan trọng cũng được xây dựng như đường Tân Vạn – Mỹ Phước, quốc lộ 13, 1K.

Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng quyết định thành lập 4 phường Phú Chánh, Vĩnh Tân, Tân Vĩnh Hiệp, Hội Nghĩa thuộc thị xã Tân Uyên.

Khánh Trang