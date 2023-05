Giữa tháng 8/2018, UBND tỉnh Bình Thuận có ý kiến đồng ý thu hồi, chấm dứt hoạt động đối với 2 dự án đầu tư du lịch nằm trên địa bàn xã Tiến Thành – TP. Phan Thiết là dự án KDL Sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Hải An của Công ty CP Đầu tư Hải An và dự án KDL Sinh thái Đất Việt do Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Sản xuất Xây dựng Đông Mê Kông làm chủ đầu tư.

Được biết, năm 2010, dự án KDL Sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Hải An của Công ty CP Đầu tư Hải An được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư với diện tích hơn 130ha. Thế nhưng trong thời gian qua dự án vẫn chưa được triển khai do vướng đền bù, giải tỏa. UBND tỉnh từng có chủ trương cho gia hạn 6 tháng để hoàn chỉnh thủ tục xây dựng để triển khai dự án, nhưng chủ đầu tư chưa thực hiện nghiêm túc theo các nội dung đã cam kết…

Với 2 dự án trên, Sở Kế hoạch – Đầu tư và Sở Tài nguyên – Môi trường sẽ tiến hành các thủ tục kế tiếp theo quy định.

Hiện có 25 dự án chậm triển khai xây dựng trên địa bàn TP. Phan Thiết

6 dự án nằm trên địa bàn phường Mũi Né, bao gồm: KDL Nguyên Sa (của Công ty TNHH Xây lắp Sài Gòn); KDL Ngọc Khánh (của Công ty TNHH Du lịch Ngọc Khánh); KDL Minh Quân (của Công ty TNHH Du lịch Minh Quân); KDL Xuân Quỳnh (của Công ty CP Rạng Đông); KDL Minh Sơn (của Công ty TNHH Du lịch Minh Sơn) và KDL Việt Hùng (của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Mai Ninh) cũng chậm triển khai, sắp tới UBND tỉnh cũng sẽ có hướng xử lý cụ thể.

Ngoài ra, dự án KDL Sinh thái Đất Việt (diện tích 43,8ha) đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2010 nhưng dự án hiện vẫn chậm triển khai xây dựng do vướng đền bù, giải tỏa… Tỉnh Bình Thuận đã có chủ trương cho gia hạn 6 tháng để hoàn chỉnh thủ tục triển khai dự án, nhưng qua rà soát của sở chức năng thì chủ đầu tư chưa thực hiện các thủ tục thuê đất. Đến cuối tháng 4/2018, Sở Kế hoạch – Đầu tư tiếp tục mời làm việc nhưng Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Sản xuất Xây dựng Đông Mê Kông không tham dự… Sở này cũng đã đưa dự án này vào danh sách kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét thu hồi.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Bình Thuận, trên địa bàn TP. Phan Thiết còn có dự án Khu du lịch Xuân Quỳnh (diện tích 24.150m2) và dự án Khu du lịch Nguyên Sa (diện tích gần 21.600m2) được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư đã hơn 17 năm nhưng chưa tiến hành xây dựng dù đã được cho gia hạn 6 tháng.

Với dự án Khu du lịch Việt Hùng (diện tích 4,6ha), Sở Kế hoạch – Đầu tư cho biết đã hai lần mời chủ đầu tư vào tháng 9/2017 và tháng 4/2018 nhưng chủ đầu tư không tham gia dự họp. Dự án Khu du lịch Minh Sơn (diện tích hơn 4,5ha) được chấp thuận đầu tư từ năm 2004 cũng một lần được UBND tỉnh đồng ý gia hạn 6 tháng nhưng chủ đầu tư chưa tích cực triển khai…

Khu du lịch Minh Quân (diện tích khoảng 4,38ha) tại Mũi Né cũng là dự án hơn 13 năm chậm triển khai và từng được UBND tỉnh cho gia hạn 6 tháng để hoàn chỉnh các thủ tục. Tuy nhiên, hết thời hạn, chủ đầu tư lại cam kết trong quý III/2018 sẽ hoàn chỉnh phần thiết kế và hoàn tất hồ sơ pháp lý xin giấy phép xây dựng để quý IV/2018 khởi công, đưa dự án vào hoạt động trong quý II/2019…

Theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Bình Thuận, sắp tới Sở Kế hoạch – Đầu tư Bình Thuận sẽ mời chủ đầu tư các dự án nêu trên để quán triệt nội dung liên quan. Hướng dẫn các chủ đầu tư có văn bản cam kết cụ thể tiến độ triển khai dự án trong thời gian được gia hạn, nếu dự án không thực hiện đúng theo nội dung cam kết thì sở chức năng kiên quyết trình UBND tỉnh thu hồi dự án và sẽ không giải quyết bất kỳ kiến nghị nào của chủ đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cho hay, trên địa bàn tỉnh hiện có gần 400 dự án du lịch được chấp thuận đầu tư còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký khoảng 56.500 tỷ đồng (có 23 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn 13.060 tỷ đồng). Các dự án du lịch ven biển của tỉnh được rất nhiều các nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm.

Trên địa bàn tỉnh còn có 40 dự án tại nhiều lĩnh vực cam kết đầu tư trong thời gian tới, trong đó có lĩnh vực du lịch và dịch vụ với tổng vốn đăng ký khoảng 126.000 tỷ đồng; dự án Trung tâm dịch vụ du lịch Hàm Tiến – Mũi Né quy mô 198ha với tổng vốn tạm tính gần 500 triệu USD và nhiều khu du lịch khác sẽ hình thành trong tương lai…