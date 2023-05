Bộ Công an kiến nghị không chuyển condotel, officetel thành nhà ở

Bộ Công an mới đây đã báo cáo Thủ tướng về những bất cập của loại hình condotel (căn hộ du lịch) và officetel (biệt thự du lịch và văn phòng kết hợp lưu trú). Theo đó, Bộ này kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường không hợp thức hóa các loại hình này thành nhà ở. Ngoài ra, Bộ Xây dựng cần sửa đổi, bổ sung Luật kinh doanh bất động sản; sửa đổi, bổ sung pháp luật về đất đai, việc chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu tài sản và hoàn thiện các quy định quản lý, vận hành các tòa nhà hỗn hợp. Bộ Công an cũng đề nghị thanh tra những địa phương phát triển nhiều loại hình trên.



Bộ Công an phản đối việc chuyển condotel thành nhà ở

Theo Bộ Công an, việc chưa xác định rõ đối tượng được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản và quy định quản lý chưa cụ thể dẫn tới rủi ro cho người mua. Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa hướng dẫn rõ việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu condotel, officetel, biệt thự du lịch cho từng căn hộ hay cho chủ đầu tư dự án. Một số địa phương như Đà Nẵng, Bà Rịa – Vũng Tàu đang cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu condotel cho người mua, dần hợp thức hóa condotel thành nhà ở gây áp lực lên hạ tầng. Hơn nữa, do đa phần các dự án condotel đều được chủ đầu tư thế chấp ngân hàng nên việc cấp sổ sẽ gây mất an toàn hệ thống tín dụng.

Một vấn đề khác là quy định về quản lý, vận hành thiếu chặt chẽ, chưa thể hiện được vai trò của chủ đầu tư. Chẳng hạn tòa nhà Our City (Hải Phòng) có hàng trăm người Trung Quốc thuê căn hộ để tổ chức đánh bạc. Bên cạnh đó, Bộ Công an cho biết có nhiều chủ đầu tư mở bán dự án khi chưa đủ điều kiện đã đẩy rủi ro về phía người mua.

Theo Hiệp hội bất động sản Việt Nam, trên địa bàn cả nước hiện có 28.099 biệt thự du lịch, 82.902 condotel, 15.663 căn shophouse, 12.617 phòng khách sạn, tập trung chủ yếu tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, Khánh Hòa, Quy Nhơn, Kiên Giang, Bình Thuận… Hà Nội và TP HCM hiện có hơn 10.000 officetel.

Cuối năm 2019, condotel chịu một cú sốc lớn khi chủ đầu tư dự án Cocobay Đà Nẵng chấm dứt việc trả lợi nhuận cho khách hàng như cam kết do gặp khó khăn về tài chính. Trước đó, dự án condotel Bavico tại Nha Trang cũng đã đàm phán giảm lợi nhuận cam kết từ 15% xuống còn 8% nhưng sau đó chủ đầu tư cũng không thể thực hiện được.

Khánh Trang