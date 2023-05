Bỏ lỡ nhiều cơ hội mua nhà chỉ vì… quá mê tín!

Dưới đây là chia sẻ của anh Đức Minh về nhiều lần mua nhà, đất bất thành của vợ chồng anh chỉ vì quá mê tín:

Tôi năm nay 35 tuổi, hai vợ chồng đều là dân tỉnh lẻ, đang làm việc, sinh sống ở Hà Nội. Chúng tôi đã lấy nhau được 5 năm và có một bé trai 4 tuổi.

Khoảng giữa năm 2018, vợ chồng tôi tiết kiệm được hơn 1 tỷ đồng, định vay thêm 500 triệu nữa để mua nhà vì cả hai đã quá ngán ngẩm cảnh đi ở trọ. Tôi tìm được một căn nhà nằm trên đường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai. Sau khi đến xem thì cả hai vợ chồng vô cùng ưng ý: Đất rộng 30m2, ngõ 2 xe máy tránh nhau, đã có sẵn nhà 3 tầng, 2 phòng ngủ, giá chỉ 1,6 tỷ đồng. Vị trí của ngôi nhà này lại rất gần với công ty nơi vợ tôi làm việc nên khá thuận tiện.

Tuy nhiên có một điều khiến tôi băn khoăn là thời điểm đó trùng vào tháng 7 Âm lịch. Dân gian gọi đây là tháng “cô hồn” nên thường kiêng kỵ việc mua bán. Mẹ tôi nghe tin hai vợ chồng định mua nhà vào tháng 7 Âm cũng ra sức can ngăn. Bà còn kể về trường hợp nhà hàng xóm không chịu kiêng kỵ mua nhà vào tháng “cô hồn” nên cả năm, nhà họ lận đận, hết con ốm đến chồng bị tai nạn giao thông. Mãi sau, có người mách gia đình mời thầy về cúng bái đầy đủ nên mới tai qua nạn khỏi.

Nghe mẹ tôi nói vậy nên hai vợ chồng tôi định đặt cọc một ít tiền để giữ ngôi nhà, sang tháng 8 mới làm hợp đồng mua bán chính thức. Thế nhưng phía người bán không chịu nhận đặt cọc mà muốn bán luôn và nhận tiền một lần. Giữa lúc vợ chồng tôi còn đang chần chừ thì có một gia đình khác đặt tiền mua đứt ngôi nhà. Vậy là vợ chồng tôi đành ngậm ngùi đi tìm nhà khác.



"Chỉ vì mê tín thái quá mà tôi đã đánh mất nhiều cơ hội mua nhà với giá tốt". Ảnh: Internet

Vài tháng sau, anh bạn cùng quê đang làm Giám đốc một công ty nhà đất giới thiệu cho tôi một căn hộ chung cư ở Định Công, Hoàng Mai. Căn hộ có diện tích 66,9m2, căn góc, 2 phòng ngủ, giá bán 25,5 triệu/m2, phù hợp với túi tiền của gia đình tôi. Mặc dù rất ưng căn hộ này từ thiết kế, vị trí đến tiện ích…. nhưng vốn tính cẩn thận nên tôi gọi điện cho ông thầy mà tôi hay đi xem tử vi, tướng số nhờ xem giúp. Ông thầy nói tuổi của tôi năm nay không đẹp, có sao xấu chiếu, không nên mua nhà. Nếu quyết mua thì vợ chồng sẽ lục đục, con cái đau ốm, làm ăn lụn bại. Tốt nhất đợi 1 năm nữa tuổi đẹp thì hãy mua nhà.

Sau 1 tuần suy nghĩ về lời phán của ông thầy, tôi lại ngậm ngùi quyết định không mua căn hộ đó nữa vì cho rằng “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”. Mặc cho anh bạn phân tích và khuyên tôi không nên chỉ vì một lời phán không có căn cứ mà bỏ lỡ cơ hội tốt để mua nhà. Vợ tôi cũng tiếc hùi hụi nhưng vì tôi đã quyết nên không dám phản đối.

Đến đầu năm 2019, tôi lại đi tìm mua nhà. Sau khi xem đủ các loại nhà đất, chung cư, đất nền,… cuối cùng tôi chấm được một ngôi nhà ở Thanh Trì. Nhà 33m2, 3 tầng, giá 1,7 tỷ đồng. Căn nhà này mới xây được hơn 2 năm nên còn rất mới. Hơn nữa, do chủ ngôi nhà đang muốn bán gấp để đi xuất ngoại nên giá “mềm” hơn nhiều so với thị trường. Chủ nhà còn hứa sẽ giảm giá thêm 20 triệu đồng nếu tôi mua luôn trong tháng đó. Tôi viện cớ phải về bàn bạc lại với vợ có gì sẽ liên hệ lại nhưng thực chất là muốn kiểm tra lại lai lịch ngôi nhà trước khi quyết định xuống tiền. Vài ngày sau tôi quay trở lại, lân la hỏi hàng xóm thì một số người cho biết từ khi xây xong ngôi nhà này, hai vợ chồng họ liên tục làm ăn thua lỗ, dẫn đến bị vỡ nợ. Giờ phải bán nhà, còn hai vợ chồng chuẩn bị đi xuất khẩu lao động để kiếm tiền trả nợ, 2 đứa con thì gửi về quê cho ông bà nội chăm hộ. Thậm chí có người còn nói, mảnh đất này có long mạch không tốt nên gia đình họ mới lụi bại, ly tán như vậy. Nghe xong tôi “lạnh tóc gáy” và cảm thấy mình thật may mắn khi chưa quyết mua ngôi nhà này.

Sau đó, hai vợ chồng tôi nhọc nhằn tìm kiếm suốt cả năm trời nhưng vẫn không tìm được căn nào ưng ý. Chủ nhà trọ thì đòi tăng tiền thuê nhà khiến hai vợ chồng thực sự chán nản. Tôi cũng quá mệt mỏi với việc đi tìm nhà. Giờ ngồi nghĩ lại tôi thực sự thấy tiếc. Giá như tôi đừng mê tín thái quá thì có lẽ giờ vợ chồng tôi đã có căn nhà khang trang để ở. Rồi đây giá nhà đất ngày một tăng cao, với tầm tiền ít ỏi vợ chồng tôi chắc sẽ khó có cơ hội tìm được những căn nhà như trước đây.

D. Kha (ghi)