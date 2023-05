Các Dự Án Của Novaland Đang Mở Bán Trong Năm 2022

Các Dự Án Của Novaland Đang Triển Khai Năm 2022

a. Các Dự Án Của Novaland Đang Mở Bán Năm 2022

Khu đô thị Aqua City nằm ở đường Hương Lộ 2, Biên Hòa, Đồng Nai, được bao bọc bởi sông Đồng Nai và nằm ở thành phố Biên Hòa, sát với TP Thủ Đức của TP.HCM. Đây là một khu đô thị phức hợp có quy mô hơn 1000 ha với nhiều sản phẩm và tiện ích nội khu lớn ở tỉnh Đồng Nai. Aqua City có giá bán là 6,5 tỷ đến 53,5 tỷ.

ShopHouse: 6 x 20m; 8 x 20m; 10 x 20m

Nhà Phố & Liền Kề: 6 x 20m; 6 x 25m; 8 x 20m

Biệt Thự: 10 x 20m; 12 x 20m; 15 x 25m

Gồm 8 phân khu: The Sun Harbor, Đảo Phượng Hoàng, River Park 1, The Grand Villas, The Valencia, The Stella, The Elite, The Suite

Tiện ích: Hồ bơi tràn bờ SkyView tầng 20, nhà hàng, TTTM, khu vui chơi, phòng gym, công viên, khu Bowlling, ….

Toàn cảnh dự án KĐT Aqua City

Vài năm trở lại đây, Đồng Nai cũng cũng là khu vực triển khai nhiều dự án khu đô thị từ nhiều "ông lớn" bất động sản. Dự án Aqua City của Novaland cũng là một trong những dự án lớn tại Đồng Nai, bên cạnh dự án KĐT Izumi City của Nam Long hay Swanbay của Swan City.

Dự án có vị trí tại mặt tiền Trương Văn Bang, đường Nguyễn Mộng Tuân, Lâm Quang Kỳ và đường Đồng Văn Cống, Thạnh Mỹ Lợi, thuộc Quận 2, TP HCM. Từ đây có thể đến được 3 KĐT lớn của Sài Gòn: Nam Sài Gòn, Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Thiêm. Dự án Victoria Village có các loại hình căn hộ, nhà phố, biệt thự, cùng với tiện ích cao cấp.

Tổng diện tích: 4,27 ha, trong đó 2,44 ha khu thấp tầng và 1,82 ha dành cho khu cao tầng.

Loại hình BĐS: căn hộ cao cấp; Nhà Phố; Biệt Thự.

Phân khu thấp tầng: có 92 nhà phố biệt thự.

Phân khu cao tầng: có 4 Blocks cao 24 tầng.

Toàn cảnh Victoria Village Quận 2

The Grand Manhattan là dự án tổ hợp căn hộ cao cấp và khách sạn 5 sao đạt chuẩn quốc tế, nằm tại trung tâm Quận 1, TP.HCM. Dự án này có quy mô 1,4ha, gồm 3 tòa tháp A1, A2, A3, chiều cao 37 tầng, với tổng 1.027 căn hộ cao cấp và 201 phòng khách sạn AVANI. Vị trí dự án nằm sát khu phố Tây Bùi Viện, cách chợ Bến Thành, phố đi bộ Nguyễn Huệ hay sang Quận 5 trong vài km.

Căn hộ The Grand Manhattan có concept “Chuẩn quốc tế – chất Sài Gòn”, giá từ 200-220 triệu/m2. So với các dự án hạng sang cùng ở quận 1, TP.HCM như Zenity (trung bình 150 triệu/m2) hay The MarQ (trung bình 180 triệu/m2) thì mức giá này khá cao.

Đánh giá dự án từ đội ngũ chuyên gia Batdongsan.com.vn:

Khu đô thị Palm Marina được CĐT Novaland xây dựng trên bán đảo Tam Đa, phường Long Trường, TP. Thủ Đức. Quy mô dự án 7.4 ha, cung cấp cho thị trường khoảng 900 căn nhà phố và biệt thự cao cấp.

Tổng quan dự án Palm Marina thuộc Novaland

Palm Marina nằm trên đường Vành Đai 3, phường Long Trường, Trường Thạnh, Quận 9. Các tiện ích nổi bật tại Palm Marina: trường học quốc tế các cấp, trung tâm mua sắm, khu giải trí, bệnh viện, khu vui chơi, hồ bơi, khu thể thao, hồ cảnh quan… và đều biệt lập.

NovaWorld Phan Thiết là đại đô thị du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp được phát triển bởi Novaland. Dự án này nằm ngay trên mặt tiền đường Lạc Long Quân, xã Tiến Thành, Phan Thiết, Bình Thuận. Đây là tuyến đường được xem là cung đường đẹp nhất của tỉnh Bình Thuận. Ngoài ra, NovaWorld Phan Thiết tọa lạc tại eo biển Tiến Thành – một trong những bãi biển đẹp nhất Đông Nam Á.

NovaWorld cũng gần các điểm du lịch nổi tiếng: đồi cát bay Mũi Né, Đảo Phú Quý, Cảng Phan Thiết, khu du lịch Lầu Ông Hoàng, Đồi Cát Vàng, Ngọn Hải Đăng, Bàu Cát Trắng, Hòn Rơm, khu du lịch Làng Chài Mũi Né, Bãi Đá Ông Địa.

Sản phẩm ở Novaworld Phan Thiết tiêu biểu có: Nhà phố (5×20m) gần Clubhouse, Hồ bơi: Giá từ 6,6 tỷ

Nhà phố (5×20m) mặt tiền 16m: Giá từ 7,4 tỷ

Nhà phố (6×20m) gần Boutique Hotel: Giá từ 7,7 – 8,4 tỷ

Nhà phố (6×20m) trục chính mặt tiền 24m: Giá từ 13,5 – 14,5 tỷ

NovaWorld Hồ Tràm là dự án khu đô thị sinh thái với quy mô 100ha. Dự án này được đầu tư xây dựng để trở thành một tổ hợp nghỉ dưỡng – du lịch, giải trí theo như hình thức Tổ hợp nghỉ dưỡng tích hợp.

Novaworld Hồ Tràm Bình Châu đang làm mưa làm gió trên thị trường

Dự án NovaWorld Hồ Tràm có vị trí cụ thể tại Hồ Tràm, Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Từ dự án này, bạn di chuyển khoảng 90 phút là đã đến TP.HCM thông qua đường cao tốc Long Thành – Dầu Giây.

Dự án NovaWorld Hồ Tràm cũng được chia thành các tổ hợp riêng biệt, cung cấp các dịch vụ, trải nghiệm và đều có sự liên kết với nhau.

Các phân kỳ của Novaworld Hồ Tràm: The Tropicana 100 ha, 1800 nhà phố, shophouse, biệt thự nghỉ dưỡng

Morito 21 ha, 179 Shophouse và biệt thự

Wonderland 9 ha bao gồm Shophouse, Shoptel, biệt thự tứ lập, biệt thự song lập, biệt thự đơn lập

Habana Island 20.4 ha gồm 438 Shophouse, Villas, Boutique Hotel.

Bình Châu Osen

b. Dự Án Của Novaland Mới Công Bố Năm 2022 The Grand Sentosa The Grand Sentosa (tên cũ: Kentone Node) nằm tại vùng giáp ranh giữa huyện Nhà Bè và Quận 7, trên khu đất rộng đến 11 ha tại số 116A, thuộc đường Nguyễn Hữu Thọ, P. Phước Kiển, Nhà Bè, TP HCM. Dự án có 3 mặt tiền đường, kết nối đến quận 7 và về phía Nhà Bè qua đường Nguyễn Hữu Thọ. Dự án được Novaland mua lại từ chủ đầu tư cũ, được ra mắt đầu tháng 8/2022. Dự kiến xây dựng 9 Block, 4 tầng thương mại, với đa dạng sản phẩm: căn hộ cao cấp, thương mại & dịch vụ, văn phòng, hotel, condotel. Các sản phẩm từ 61 – 145 m².

c. Dự Án Của Novaland Sắp Triển Khai

Dự án cuối cùng được Tập đoàn Novaland giới thiệu trong năm 2022 đó chính là Novaworld Đà Lạt nhưng hiện chưa có thông tin giá bán hay triển khai.

Vị trí Novaworld Đà Lạt tại xã Đạ Ròn, Đơn Dương, Lâm Đồng. Dự án có thể kết nối với cao tốc Long Thành – Dầu Giây và Liên Khương – Dầu Giây, Quốc lộ 56, Quốc lộ 51, Quốc lộ 55 v.v

Vị trí dự án Novaworld Đà Lạt Lâm Đồng

Dự kiến Novaworld Đà Lạt sẽ cung cấp ra thị trường 1,600 sản phẩm nhà phố, shophouse, biệt thự nghỉ dưỡng. Mức giá bán Novaworld Đà Lạt dự kiến sẽ dao động khoảng 5 tỷ/căn.

Sơ Lược Về Tập Đoàn Novaland

Novaland là một trong những thương hiệu bất động sản của NovaGroup. Hiện tại, Novaland phát triển chủ yếu 3 dòng sản phẩm: BĐS Đô thị, BĐS Đô thị Du lịch, BĐS Công nghiệp tại TP.HCM và nhiều tỉnh thành khác.

Trên đây là một vài thông tin về các dự án của Novaland trong năm 2022 để bạn đọc có quyết định mua ở hoặc đầu tư.

Thu Pham

