Gọi Tên 10 Khu Đô Thị Ở Hà Nội Đáng Sống Nhất Hiện Nay

Các tiêu chí để đánh giá một khu đô thị đáng sống bao gồm: môi trường sống, mật độ phủ xanh, cơ sở hạ tầng xã hội, khu vui chơi, kiến trúc, hệ thống dịch vụ – tiện ích, đặc điểm cộng động dân cư,…

Danh sách các khu đô thị tại Hà Nội dưới đây được Batdongsan.com.vn sắp xếp ngẫu nhiên, đồng thời có cập nhật, làm mới định kỳ.

1. Khu Đô Thị Ecopark

Xét về mặt địa giới hành chính, Ecopark thuộc huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Ecopark nằm rất gần khu đô thị Vinhomes Ocean Park Gia Lâm và làng gốm Bát Tràng, kết nối thuận tiện với cầu Thanh Trì, đường vành đai 3, cầu Vĩnh Tuy, cầu Chương Dương, đường 5B, cách trung tâm Thủ đô 12,8km. Với diện tích 500ha, Ecopark hiện là một trong những dự án khu đô thị có quy mô lớn nhất miền Bắc.

Khu đô thị Ecopark nhìn từ trên cao.

Những nhà phát triển dự án Ecopark muốn mang đến một không gian sống xanh, hòa mình vào thiên nhiên và họ đã quyết tâm làm điều đó với một quy mô tương đối lớn, biến Ecopark thành lá phổi xanh phía Đông Nam của Thủ đô. Khu đô thị Ecopark là một thành phố thu nhỏ, đa chức năng, đáp ứng mọi nhu cầu về nhà ở, văn phòng, thương mại, du lịch và vui chơi giải trí hiện đại, đẳng cấp.

Ngày 4/12/2020, Ecopark được Asian Property Awards 2020 vinh danh “Khu đô thị tốt nhất châu Á”. Trước đó, khu đô thị xanh lớn nhất miền Bắc cũng “ẵm” trọn giải thưởng Khu đô thị có thiết kế cảnh quan đẹp nhất thế giới do IPA trao tặng.

2. Khu Đô Thị Gamuda Gardens

Gamuda Gardens thuộc dự án Gamuda City nằm ở quận Hoàng Mai của công ty Gamuda Land Việt Nam. Dự án cung ứng cho thị trường hơn 2.000 căn nhà liền kề, biệt thự đơn lập, biệt thự song lập và chung cư cao cấp.

Gamuda Gardens sở hữu nhiều ưu thế nổi bật so với nhiều khu đô thị ở Hà Nội như sở hữu vị trí đắc địa khi nằm tiếp giáp các tuyến đường trọng yếu đi vào trung tâm thành phố, gần nhiều bến xe, bệnh viện, trường học…

Điểm nổi bật nhất chính là lối thiết kế theo phong cách nghỉ dưỡng, chú trọng đến công viên cây xanh, không gian sinh hoạt chung đảm bảo đón gió, hòa hợp với thiên nhiên, không khí trong lành và sự mát mẻ của hồ nước lớn, thoải mái quỹ đất dành cho các công trình công cộng, thương mại, cây xanh, giao thông với tỷ lệ lên tới 70%. Tỷ lệ phủ xanh ở Gamuda Garden đạt đến 16m2/người, cao gấp gần 13 lần mức trung bình ở Hà Nội nhằm đảm bảo một cuộc sống thoải mái, mạnh khỏe, thư giãn cho cư dân.

Khu đô thị Gamuda Gardens

Với những lợi thế trên cùng lối thiết kế theo phong cách nghỉ dưỡng, hiện đại mang dáng dấp Âu Mỹ, Gamuda Gardens đã được vinh danh là “Khu đô thị tốt nhất Hà Nội” năm 2015 và giành giải thưởng Dự án bất động sản xuất sắc ở nước ngoài tại The Edge Malaysia Property Excellence Awards 2019 tổ chức tại Malaysia.

Tuy nhiên, dự án này cũng dính một số lùm xùm về diện tích đất xây dựng, chủ đầu tư thay đổi quy hoạch, ép khách nhận nhà, thực hiện một số điều khoản không đúng với hợp đồng mua bán, vi phạm trật tự xây dựng, xây công trình không đúng thiết kế đã được duyệt.

3. Khu Đô Thị Vinhomes Riverside

Vinhomes Riverside cũng là một trong các khu đô thị ở Hà Nội đáng sống nhất hiện nay. Dự án được thiết kế và xây dựng theo mô hình của Venice, thành phố ven sông xinh đẹp, sang trọng và quyến rũ bậc nhất thế giới. Khu đô thị nằm ở phía quận Long Biên, có thể kết nối linh hoạt với các khu vực trọng điểm của thủ đô thông qua hệ thống đường bộ, đường trên cao hiện đại.

Khu đô thị Vinhomes Riverside

Khu đô thị đi kèm các tiện ích phong phú như trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, khu ẩm thực, hệ thống trường mầm non, trường phổ thông, cụm bể bơi ngoài trời, sân tập golf, sân tennis, sân bóng đá… cùng chuỗi công viên cây xanh, hồ nước. Hệ thống sông đào trong xanh cùng vườn cây sinh thái đa dạng, đậm sắc thiên nhiên đi kèm tổ hợp tiện ích công cộng hiện đại mang đến một không gian sống tiện nghi nhưng không kém phần lãng mạn.

4. Khu Đô Thị Ciputra – Nam Thăng Long

Khu đô thị Ciputra – Nam Thăng Long được coi là hình mẫu, chuẩn mực trong việc tạo ra không gian sống hiện đại tại thủ đô, xét cả về kiến trúc lẫn quy hoạch. Khu đô thị Nam Thăng Long là tổ hợp nhiều dự án thành phần được xây dựng trên địa bàn các xã Đông Ngạc, Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm) và phường Xuân La, Phú Thượng (quận Tây Hồ). Khu đô thị này có tổng diện tích 323 ha, sở hữu vị trí thuận lợi, cách khu vực trung tâm thành phố khoảng 8,4km, nằm liền kề đường Bắc Thăng Long – Nội Bài, cách sân bay Nội Bài 21,5km, có thể giao lưu thuận lợi với tất cả các khu vực khác của thành phố.



Cổng vào khu đô thị Nam Thăng Long.

Không gian sống tại khu đô thị Nam Thăng Long ngoài sự an toàn cần thiết thì đây cũng là một không gian sống đẹp, yên bình với rất nhiều cây xanh được trồng dọc theo các tuyến đường, trục đường chính. Ngoài ra còn có các cung đường dành cho người tập thể thao, chạy bộ, cho trẻ em đi học, đi xe đạp…

Có thể thấy rằng, các khu đô thị ở Hà Nội ngày càng hiện đại hơn nhưng Ciputra vẫn được đánh giá là khu đô thị chất lượng cao nhất với các dịch vụ công cộng tiêu chuẩn quốc tế mà khó có khu đô thị nào vượt qua được. Vì lẽ đó mà không ít người nước ngoài lựa chọn Ciputra làm nơi sinh sống cùng gia đình khi ở Việt Nam.

5. Khu Đô Thị Royal City

Nằm trên đường Nguyễn Trãi (quận Đống Đa), Royal City là khu đô thị cao cấp đa chức năng, tích hợp nhiều tiện ích như căn hộ cao cấp, khu vui chơi giải trí, khu ẩm thực, trung tâm thương mại, chăm sóc sắc đẹp… Dự án mang đậm phong cách châu Âu từ đường nét thiết kế căn hộ đến quang cảnh xung quanh, toát lên vẻ đẹp sang trọng, quý tộc, được ví như thành phố hoàng gia hay châu Âu thu nhỏ giữa Hà Nội và trở thành một trong những địa điểm vui chơi vào dịp cuối tuần, lễ tết của người dân thủ đô.

Khu đô thị Royal City

Royal City cũng xứng đáng là một trong các khu đô thị ở Hà Nội đáng sống nhất khi có quy mô đầu tư khủng, đầy đủ tiện ích nội – ngoại khu, từ trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, khu ẩm thực…

6. The Manor Mỹ Đình

The Manor Mỹ Đình có vị trí khá đắc địa khi nằm trên đường Mễ Trì, sát mặt đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm), kết nối thuận tiện tới các địa điểm quan trọng khác như sân bay Nội Bài, sân vận động Mỹ Đình, Trung tâm hội nghị quốc gia.

Khu đô thị The Manor Mỹ Đình

The Manor là tổ hợp công trình hỗn hợp gồm trung tâm thương mại, nhà liền kề, căn hộ cao cấp, biệt thự, văn phòng được thiết kế theo phong cách châu Âu, kết hợp nét hiện đại, cổ điển của kiến trúc Pháp. Nằm trong khu vực Mỹ Đình, nơi tập trung nhiều trường học hàng đầu Hà Nội như Lomonoxop, trường quốc tế Việt Nhật, Việt Úc, Marie Curie, Đoàn Thị Điểm, Đại học Quốc gia Hà Nội, Nhạc viện quốc gia…, khu đô thị The Manor cho phép cư dân nhí của mình dễ dàng tiếp cận hệ thống giáo dục hoàn chỉnh và bài bản.

Đây cũng là nơi tập trung của hàng trăm chuyên gia, lãnh đạo cấp cao đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản. Sống tại đây, cư dân sẽ dễ dàng bắt kịp xu hướng phát triển của thế giới, từ tài chính, y tế, giáo dục… The Manor cũng mang đến một lối sống mới với các cửa hàng thời trang từ những thương hiệu nổi tiếng trên khắp thế giới, khu vui chơi giải trí, rạp chiếu phim, nhà hàng sang trọng với đủ phong cách Á – Âu.

7. Khu Đô Thị Times City

Times City tọa lạc tại đường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng), cách trung tâm thành phố chỉ 4km, là một trong các khu đô thị ở Hà Nội lớn nhất nhất hiện nay với diện tích lên tới 360.500 km2, Vị trí này rất gần cầu Vĩnh Tuy, cho phép cư dân kết nối linh hoạt với cụm công trình trọng điểm của thủ đô thông qua hệ thống giao thông đường bộ, đường trên cao hiện đại.

Khu đô thị Times City

Được xây dựng dựa trên ý tưởng về một khu đô thị hiện đại, mang phong cách kiến trúc sinh thái thân thiện của Đảo quốc Singapore, Times City sở hữu tổ hợp không gian sang trọng, đẳng cấp, có đủ mọi phân khu chức năng gồm hệ thống căn hộ hạng sang, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, khu ẩm thực, thủy cung, chuỗi công viên cây xanh, hồ nước rộng… mang tới cho cư dân một cuộc sống tiện nghi, hoàn hảo.

Chủ đầu tư Vingroup còn phát triển hệ thống giáo dục, y tế, giáo dục chất lượng, khép kín, đáp ứng mọi nhu cầu thiết yếu của cư dân.

8. Khu Đô Thị Park City

Dự án khu đô thị mới tại Hà Nội – Park City ở quận Hà Đông, nằm ở giao điểm của trục đường Tố Hữu và đường Lê Trọng Tấn, được xây dựng theo mô hình kiến trúc và cảnh quan độc đáo của tiểu khu Adiva tại Khu đô thị Desa Park City, thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia.

Khu đô thị Park City

Dự án có quy mô 77 ha, gồm 15 tiểu khu riêng biệt. Khi hoàn thành, khu đô thị Park City cung ứng ra thị trường khoảng 7.000 căn hộ, một công viên trung tâm trải rộng 11 ha, một trung tâm thương mại 3 ha. Đây là một trong các khu đô thị ở Hà Đông đáng sống nhất hiện nay.

9. Khu Đô Thị Mỹ Đình II

Khu đô thị Mỹ Đình II (quận Nam Từ Liêm) nằm ở nơi có tốc độ đô thị hóa nhanh và được xem là trung tâm mới của thủ đô với nhiều tuyến giao thông huyết mạch và các công trình trọng điểm.

Khu đô thị Mỹ Đình II được thiết kế, quy hoạch và xây dựng với các khối nhà cao tầng bao quanh các khu biệt thự, công viên cây xanh, sân thể thao. Dự án có quy mô 26 ha và là dự án khu đô thị đầu tiên được khởi động tại phía Tây thủ đô.

Khu đô thị Mỹ Đình II

10. Khu Đô Thị The Manor Central Park

Với tổng diện tích 200 ha, The Manor Central Park (quận Hoàng Mai) là khu đô thị có quy hoạch lớn nhất khu vực Tây Nam thủ đô, trong đó có tới 110 ha diện tích cây xanh, mặt nước tự nhiên, hồ nước đem lại không gian sống xanh, phong cách. Về vị trí địa lý, phía Bắc khu đô thị tiếp giáp đại lộ Nguyễn Xiển, phía Nam giáp công viên Chu Văn An, phía Tây là đại lộ Chu Văn An và phía Đông giáp đường kết nối khu vực cho phép cư dân dễ dàng di chuyển đến trung tâm thành phố.

Khu đô thị The Manor Central Park

Theo giới thiệu của chủ đầu tư, các căn hộ trong dự án được thiết kế hiện đại, thông thoáng, ngập tràn ánh sáng tự nhiên, tối ưu được công năng sử dụng. Ngoài ra, chủ đầu tư sẽ áp dụng nhiều công nghệ thông minh như năng lượng thông minh, quản trị thông minh, giao thông thông minh, học tập thông minh, đời sống thông minh, kinh tế thông minh…

Khánh An (tổng hợp)

