Mệnh Thổ có 6 nạp âm khác nhau, mỗi nạp âm lại có đặc điểm riêng về phong thủy bản mệnh. Tìm hiểu về các loại mệnh Thổ trong ngũ hành có thể giúp cho những người mang mệnh này có những sự lựa chọn và ứng dụng đúng đắn trong cuộc sống để đạt tới hạnh phúc, thành công.

1. Thông Tin Chung Về Những Người Mệnh Thổ

Trước khi tìm hiểu các loại mệnh Thổ hãy cùng điểm qua một số thông tin chung về người mang mệnh này:

Mệnh Thổ trong ngũ hành đại diện cho đất đai, là nơi nuôi dưỡng và ươm mầm vạn vật, là nguồn sống, tạo sự kết nối giữa đất và trời, là cội nguồn để vạn vật sinh sôi. Nhắc tới mệnh Thổ là nhắc tới sự sự bền vững, chắc chắn, là nền tảng cho sự phát triển và thịnh vượng lâu dài. Nhiều người cho rằng mệnh Thổ không đại diện cụ thể cho một mùa nào mà là thời khắc chuyển giao giữa các mùa.

Những người mang mệnh Thổ thường có tính cách hiền hòa, ổn định, điềm tĩnh và đáng tin cậy. Họ có tư duy thực tế, luôn biết cách lập kế hoạch rõ ràng trước khi hành động và cũng luôn kiên trì theo đuổi mục tiêu. Người mệnh Thổ thường có khả năng quản lý tài chính tốt, giỏi trong việc tổ chức, sắp xếp và giữ vai trò trung tâm trong các mối quan hệ.

Tuy nhiên, điểm hạn chế của mệnh Thổ là đôi khi quá cứng nhắc, bảo thủ, ít linh hoạt, ít nhạy bén và hơi nhàm chán. Chính vì vậy, họ dễ sa vào tình trạng trì trệ, không thích sự thay đổi và cũng khó thích ứng với sự thay đổi, khó tạo ra đột phá trong cuộc sống.

Mệnh Thổ mang tới sự bền vững, chắc chắn, tạo nền tảng cho phát triển. Ảnh: freepik.com

2. Tìm Hiểu Các Loại Mệnh Thổ Trong Ngũ Hành Và Ứng Dụng

Mệnh Thổ Có Mấy Loại? Mệnh Thổ Là Những Tuổi Nào?

Trong ngũ hành, mệnh Thổ cũng được chia thành 6 loại, gọi là 6 nạp âm của mệnh Thổ. Các loại mệnh Thổ có năm sinh khác nhau, gắn với những ý nghĩa, đặc điểm tính cách riêng.

Mệnh Thổ Gồm Những Loại Nào?

Nạp âm Ý nghĩa Lộ Bàng Thổ Đất ven đường: Bình dị, gần gũi, trung thực, biểu trưng cho sự di chuyển, giao lưu. Thành Đầu Thổ Đất trên thành: Gợi sự kiên cố và vững chắc, có vai trò che chở. Bích Thượng Thổ Đất trên vách: Kín đáo, trầm ổn, che chắn, ngăn cách và bảo vệ. Ốc Thượng Thổ Đất trên mái nhà: che chở, bảo vệ, thực tế, ,tượng trưng cho sự bao bọc và an toàn. Đại Trạch Thổ Đất đầm lầy: Bao dung, linh hoạt, giỏi ứng biến, bao dung. Sa Trung Thổ Đất pha cát: Linh hoạt, dễ thích nghi, sáng tạo.

Những Người Mệnh Thổ Sinh Năm Nào?

Các loại mệnh Thổ tương ứng với các năm sinh khác nhau gắn với đặc điểm tử vi riêng, bao gồm:

Lộ Bàng Thổ: Canh Ngọ (1930 – 1990) và Tân Mùi (1931 – 1991). Người mang nạp âm này thường chân thành, sống có trách nhiệm song đôi khi khô khan, thiếu mềm mỏng.

Thành Đầu Thổ: Mậu Dần (1938, 1998) và Kỷ Mão (1939, 1999) Người mang nạp âm này có tính cách nổi bật là mạnh mẽ, kiên định và có khả năng lãnh đạo song điểm yếu là bảo thủ, khó thay đổi quan điểm.

Bích Thượng Thổ: Canh Tý (1960, 2020) và Tân Sửu (1961, 2021), người mang nạp âm này sống nguyên tắc, đáng tin cậy, biết giữ bí mậ song thường khó mở lòng, đôi khi sống khép kín.

Ốc Thượng Thổ: Bính Tuất (1946, 2006) và Đinh Hợi (1947, 2007), người mang nạp âm này có tính cách nghiêm túc, coi trọng gia đình, giỏi tổ chức, biết tính toán, ổn định song lại khá khô khan, ít linh hoạt.

Đại Trạch Thổ: Mậu Thân (1968, 2028) và Kỷ Dậu (1969, 2029), người mang nạp âm này thường rất mềm dẻo, linh hoạt trong mọi tình huống, biết nắm bắt cơ hội song đôi khi thiếu kiên định.

Sa Trung Thổ: Bính Thìn (1976, 2036) và Đinh Tỵ (1977, 2037) hòa đồng, biết lắng nghe song điểm yếu là thiếu kiên trì, dễ phân tâm.

Mệnh Thổ Hợp Mệnh Gì? Khắc Mệnh Gì?

Theo lý thuyết phong thủy thì Hỏa sinh Thổ và Thổ sinh Kim, điều này có nghĩa là mệnh Thổ sẽ được Hỏa nuôi dưỡng, tạo đà cho sự phát triển còn Thổ lại bổ sung, nuôi dưỡng thúc đẩy Kim phát triển thịnh vượng, ổn định, Thổ khi kết hợp với Thổ tạo ra sự vững mạnh.

Về quan hệ tương khắc, Mộc khắc Thổ do Mộc hút dưỡng chất, có thể khiến cho Thổ bị suy yếu, giảm may mắn. Đồng thời, Thổ lại khắc Thủy do đất có khả năng tạo sự cản trở, ngăn chặn sự lưu thông của dòng nước, gây trì trệ và có thể ảnh hưởng tới sự phát triển của cả hai phía.

Tuy nhiên, với các nạp âm của mệnh Thổ, mối quan hệ hợp, khắc này có một số điểm không đồng nhất, chẳng hạn như:

Dù Thổ sinh Kim và khắc Thủy song với nạp âm Đại Trạch Thổ, do là đất bãi bồi, đầm lầy, đất lỏng nên khó sinh Kim và ngược lại, nước lại giúp cho loại đất này thêm màu mỡ nên không khắc với Thủy như các nạp âm khác.

Mộc khắc Thổ nhưng với hai nạp âm Thành Đầu Thổ và Bích Thượng Thổ thì sự tác động của Mộc tới Thổ không cao bởi cây cối khó mọc trên thành và trên tường.

Sa Trung Thổ và Lộ Bàng Thổ là hai mệnh khắc Thủy nhất bởi nước có thể khiến cho đất cát, đất ven đường bị cuốn trôi một cách dễ dàng.

6 Loại Mệnh Thổ Hợp Màu Gì, Khắc Màu Gì?

Căn cứ vào sự tương khắc và tương hợp của các loại mệnh Thổ, có thể xác định được màu sắc phù hợp nên sử dụng và các màu sắc nên tránh của người mang mệnh này.

Các màu hợp mệnh Thổ: vàng, vàng nâu, nâu đất (màu bản mệnh), đỏ, cam, hồng, tím (màu của mệnh Hỏa). Sử dụng các màu này có thể giúp người mệnh Thổ tăng sự tự tin, may mắn, mang lại năng lượng tích cực, thúc đẩy sự phát triển, danh vọng và sự nghiệp vững chắc. Thổ cũng có thể sử dụng thêm màu trắng, bạc, ánh kim của hành Kim nhưng ở mức độ vừa phải.

Thổ nên hạn chế các màu xanh lá cây (hành Mộc), xanh dương, đen (hành Thủy) để tránh hiện tượng bị hao tổn năng lượng và vận may. Tuy nhiên, người mang nạp âm Đại Trạch Thổ vẫn có thể sử dụng đan xen màu của hành Thủy với các màu hợp mệnh khác.

Màu sắc thuộc hành Hỏa mang tới năng lượng tích cực cho người mệnh Thổ. Ảnh: freepik.com

Các Loại Mệnh Thổ Hợp Hướng Nhà Nào?

Các hướng nhà thuộc hành Thổ và Hỏa được xem là sự lựa chọn tốt nhất cho người mệnh Thổ, đồng thời, cũng có thể lựa chọn hướng nhà ở (gồm cả nhà riêng và căn hộ ) thuộc hành Kim nhưng không tốt bằng.

Hướng Nam, Tây Nam, Đông Bắc: được xem là những hướng tốt nhất, mang tới sự ổn định, may mắn, vững chắc, sự nghiệp hanh thông, gia đình hòa thuận. Có thể chọn hướng Tây và Tây Bắc khi muốn phát triển về tài chính, sự nghiệp nên đây cũng là hai hướng thích hơp để bố trí bàn làm việc nơi văn phòng.

Các hướng chính Đông, Đông Nam là những hướng đại kỵ, không nên chọn cho người mệnh Thổ bởi có thể dễ gặp trở ngại, hao tài tốn sức. Đồng thời hướng Bắc của hành Thủy có thể khiến người mệnh Thổ mệt mỏi, mất cân bằng, suy yếu năng lượng.

Các Loại Mệnh Thổ Có Thể Thu Hút Vận May Bằng Cách Nào?

Đối với người mệnh Thổ, có thể căn cứ vào đặc điểm phong thủy để thu hút vận may trong cuộc sống. Ngoài việc lựa chọn hướng nhà ở, hướng bàn làm việc tại văn phòng , có thể gia tăng thêm may mắn bằng cách:

Ứng Dụng Màu Sắc Phù Hợp

Có thể sử dụng các màu hợp mệnh trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày như: khi lựa chọn phụ kiện nên ưu tiên vàng nâu, cam, đỏ, hồng để hút tài lộc, có thể sử dụng đá thạch anh vàng, hổ phách, ruby, thạch anh tím làm trang sức và tăng may mắn. Trong trang trí nhà cửa, nên chọn sơn tường màu vàng nhạt, nâu trầm hoặc kết hợp đỏ, cam ở chi tiết nhỏ để cân bằng phong thủy.

Trồng Cây Phong Thủy Hợp Mệnh

Dù là xung khắc với mệnh Mộc, song điều này không có nghĩa là người mệnh Thổ không nên trồng cây xanh trong nhà. Ngược lại, nếu chọn được các loại cây mang ý nghĩa tương sinh, có thể giúp cho người mệnh Thổ được gia tăng may mắn và thành công. Các loại cây người mệnh Thổ có thể trồng trong nhà gồm: cây lan quân tử, trầu bà vàng, lưỡi hổ viền vàng, sen đá nâu, trúc nhật vàng, lan hồ điệp vàng,…

Lưu Ý Khi Bố Trí Nội Thất

Đối với chất liệu nội thất, nên ưu tiên chọn gốm sứ, đá tự nhiên, gạch, gỗ nâu trầm, tượng trưng cho sự bền vững của đất. Hạn chế dùng quá nhiều kim loại sáng hoặc kính trong suốt.

Trang trí chi tiết: Phòng khách nên có tranh phong cảnh núi non, mặt trời mọc bởi chúng đại diện cho hành Hỏa. Phòng bếp nên dùng tông màu ấm (đỏ, cam) để tăng sinh khí, giúp gia đình hạnh phúc. Phòng ngủ có thể dùng gam màu vàng nhạt hoặc nâu đất tạo cảm giác an yên, dễ ngủ. Sàn nhà lát gạch hoặc đá hoa cương màu trầm giúp không gian thêm vững chắc.

Nên phối hợp màu một cách hài hòa nhằm tạo ra sự cân bằng về năng lượng, đồng thời, giữ cho nhà cửa luôn sạch sẽ, sáng sủa, tránh Tránh để nhà cửa ẩm thấp, thiếu sáng.

3. Một Số Câu Hỏi Thường Gặp Về Các Loại Mệnh Thổ

Mệnh Thổ Nào Mạnh Nhất? Các Mệnh Thổ Mạnh Nhất Là Gì?

Trong các loại mệnh Thổ thì Thành Đầu Thổ và Đại Trạch Thổ có đặc tính năng lượng mạnh nhất, trong đó, đứng đầu là Thành Đầu Thổ. Thành Đầu Thổ có đặc trưng là sự kiên cố, vững chãi, có thể đương đầu với ngoại cảnh, thậm chí, có thể khắc chế được Thủy, khó chịu tác động bởi Thủy.

Người mang nạp âm này bởi vậy được biết tới với sức mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần, có bản lĩnh kiên cường. Họ rất thích hợp với những công việc đòi hỏi khả năng lãnh đạo, dẫn dắt, là người dẫn đường.

Mệnh Thổ Nào Yếu Nhất?

Có thể nói, khái niệm yếu trong phong thủy không phải là chỉ sự yếu ớt hay yếu đuối mà thiên về sự kém ổn định đặc tính năng lượng, dễ chịu tác động từ ngoại cảnh. Trong các nạp âm của mệnh Thổ thì Sa Trung Thổ được xem là yếu nhất. Bởi là đất pha cát nên nạp âm này dễ bị tác động bởi môi trường bên ngoài. Dù vậy, sự kém ổn định này lại mang tới cho họ khả năng thích nghi cao, sự linh hoạt với những thay đổi từ ngoại cảnh.

Sa Trung Thổ dù ít bền vững nhưng lại dễ thích nghi với ngoại cảnh. Ảnh: freepik.com

các loại mệnh Thổ, hy vọng có thể giúp cho bạn hiểu thêm về bản mệnh và có những ứng dụng thích hợp trong cuộc sống để có thể đạt tới hạnh phúc viên mãn. Để biết thêm những kiến thức hữu ích khác, hãy truy cập Có thể nói, với tính cách ổn định, đáng tin cậy, người mang mệnh Thổ có thể xây dựng cho mình một nền tảng cuộc sống vững chắc để vươn tới thành công. Với một số thông tin về, hy vọng có thể giúp cho bạn hiểu thêm về bản mệnh và có những ứng dụng thích hợp trong cuộc sống để có thể đạt tới hạnh phúc viên mãn. Để biết thêm những kiến thức hữu ích khác, hãy truy cập Wiki BĐS , chúng tôi sẽ cập nhật liên tục những thông tin về phong thủy, bất động sản và các lĩnh vực liên quan.

