Củ Chi

Thị trấn Củ Chi; 20 thị trấn bao gồm: An Nhơn Tây, An Phú, Bình Mỹ, Hòa Phú, Nhuận Đức, Phú Mỹ Hưng, Phạm Văn Cội, Phú Hòa Đông , Phước Hiệp, Phước Thạnh, Phước Vĩnh An, Tân An Hội, Tân Phú Trung, Tân Thạnh Đông, Tân Thạnh Tây, Tân Thông Hội, Thái Mỹ, Trung An, Trung Lập Hạ, Trung Lập Thượng.

Địa đạo Củ Chi, Nông trại xanh Green Noen, Làng sinh thái Fosaco, khu du lịch ven sông Bình Mỹ, Trạm cứu hộ động vật hoang dã Bến Dược, vườn trái cây Trung An, bắn súng thể thao quốc phòng, bắn súng đạn phun sơn, khu vui chơi bơi lội ở Củ Chi…