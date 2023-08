Miền Nam Việt Nam là cách gọi chỉ một vùng địa lý nằm về phía Nam của nước ta. Vậy các tỉnh miền Nam bao gồm những tỉnh nào? Hãy cùng Batdongsan.com.vn khám phá danh sách các tỉnh miền Nam Việt Nam để biết khu vực này có những đặc điểm gì nổi bật nhé!

Giới Thiệu Các Tỉnh Miền Nam Việt Nam

Nước Việt Nam được chia thành 3 vùng miền: Bắc – Trung – Nam với 63 tỉnh thành. Nếu tính theo hướng từ Bắc xuóng Nam thì miền Nam (còn gọi là Nam Bộ) sẽ bắt đầu từ tỉnh Bình Phước và kết thúc ở điểm cực Nam của tỉnh Cà Mau.

Vị Trí Địa Lý Miền Nam Việt Nam

Về vị trí địa lý, miền Nam tiếp giáp với:

Phía Tây giáp Vịnh Thái Lan

Phía Đông và Đông Nam giáp với vùng Biển Đông

Phía Bắc và Tây Bắc giáp với Campuchia

Phía Đông Bắc giáp với vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Vị trí các tỉnh miền Nam trên bản đồ Việt Nam (màu xanh đậm)

Bản đồ hành chính các tỉnh miền Nam Việt Nam

Miền Nam Có Bao Nhiêu Tỉnh?

Miền Nam Việt Nam hiện nay có 19 tỉnh thành, chia làm 2 tiểu vùng là Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ (Đồng Bằng Sông Cửu Long).

Danh sách 17 tỉnh miền Nam gồm: Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau.

2 thành phố trực thuộc Trung ương là: TP.HCM và Cần Thơ.

Bản đồ các tỉnh miền Nam Việt Nam

Diện Tích Và Dân Số Các Tỉnh Miền Nam

Tổng diện tích tự nhiên của vùng Nam Bộ là 77.700 km2, dân số hơn 36 triệu người. Trong đó, TP.HCM là thành phố có mật độ dân số cao nhất nước ta hiện nay với 4.363 người/km2.

Diện Tích Và Dân Số Các Tỉnh Đông Nam Bộ

Vị trí các tỉnh miền Đông Nam Bộ trên bản đồ Việt Nam

Đông Nam Bộ gồm có 5 tỉnh và Thành phố Hồ Chí Minh. Theo số liệu của Tổng cục thống kê năm 2022, diện tích và dân số các tỉnh miền Đông Nam Bộ như sau:

Tỉnh/Thành Dân số (người) Diện tích (km2) Mật độ dân số (người/km2) Bà Rịa – Vũng Tàu 1.148.313 1.980,80 580 Bình Dương 2.426.561 2.694,70 900 Bình Phước 994.679 6.877 145 Đồng Nai 3.097.107 5.905,70 524 Tây Ninh 1.169.165 4.041,40 289 TP.HCM 8.993.082 2.061 4.363 Diện tích và dân số các tỉnh miền Tây Nam Bộ

Diện Tích Và Dân Số Các Tỉnh Miền Tây Nam Bộ

Vị trí các tỉnh miền Tây Nam Bộ trên bản đồ Việt Nam

Miền Tây gồm 12 tỉnh và thành phố Cần Thơ. Theo số liệu của Miền Tây cũng chính là khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Mê Kông hay miền Tây Nam Bộ.và. Theo số liệu của Tổng cục thống kê năm 2022, diện tích và dân số các tỉnh miền Tây Nam Bộ được thống kê như sau:

Tỉnh/Thành Dân số (người) Diện tích (km2) Mật độ dân số (người/km2) Vĩnh Long 1.022.791 1.475 693 Tiền Giang 1.764.185 2.510,50 703 Trà Vinh 1.009.168 2.358,20 428 Sóc Trăng 1.199.653 3.311,80 362 Long An 1.688.547 4.490,20 376 Kiên Giang 1.723.067 6.348,80 271 Hậu Giang 733.017 1.621,80 452 Đồng Tháp 1.599.504 3.383,80 473 Cần Thơ 1.235.171 1.439,20 858 Cà Mau 1.194.476 5.294,80 226 Bến Tre 1.288.463 2.394,60 538 Bạc Liêu 907.236 2.669 340 An Giang 1.908.352 3.536,70 540 Diện tích và dân số các tỉnh Đông Nam Bộ

Đặc Điểm Các Tỉnh Miền Nam Hiện Nay

Dưới đây là thông tin tổng hợp về các tỉnh miền Nam Việt Nam ngày nay.

Thành Phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh hay Sài Gòn (theo tên gọi cũ) hiện có: 1 thành phố, 16 quận và 5 huyện. Đây là trung tâm kinh tế, văn hoá, chính trị và giáo của Việt Nam, đồng thời là thành phố trực thuộc trung ương lớn nhất trong nước cả về dân số lẫn quy mô đô thị hoá.

Hiện nay, TP.HCM thuộc đô thị loại đặc biệt, thu hút người dân cả nước đổ về để tìm kiếm việc làm, học tập và sinh sống. Nơi đây còn là một trong những địa điểm hấp dẫn du khách trong và ngoài nước với các khu vui chơi, giải trí, điểm du lịch như: Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Công viên Văn hóa Đầm Sen, Khu du lịch Suối Tiên, Tòa nhà Landmark 81,…

TP.HCM là thành phố phát triển bậc nhất cả nước

Đồng Nai

Địa hình tỉnh Đồng Nai trải dài từ vùng đồng bằng cho đến trung du và miền núi với 9 huyện và 2 thành phố. Đồng Nai cách TP.HCM khoảng 30km, là cửa ngõ nối các tỉnh miền Nam với khu vực phía Bắc, Trung Bộ. Trong đó, thành phố Biên Hòa thuộc đô thị loại I của tỉnh Đồng Nai và là cầu nối kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ trọng điểm của khu vực Đông Nam Bộ nói riêng và khu vực Nam Bộ nói chung.

Đồng Nai là khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp, xí nghiệp, thu hút dân cư ở các tỉnh khác đổ về đây sinh sống, làm việc. Ngoài ra, Đồng Nai còn có nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng như Thác Đá Hàn, làng du lịch Tre Việt, vườn quốc gia Cát Tiên , khu du lịch Bửu Long,…

Mặt khác, trong các đô thị vệ tinh của TP.HCM, Đồng Nai là khu vực có tiềm năng phát triển bất động sản lớn nhất nhờ vị trí địa lý, quỹ đất còn nhiều, quy hoạch hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ. Hãy cùng các chuyên gia của Batdongsan.com.vn đánh giá về thị trường bất động sản Đồng Nai qua bài viết vào video dưới đây.

Bà Rịa – Vũng Tàu

Bà Rịa – Vũng Tàu được biết đến là nơi có những bãi biển đẹp nhất Việt Nam. Về hành chính, tỉnh được chia thành 5 huyện, 2 thành phố và 1 thị xã. Với lợi thế là cửa ngõ ra Biển Đông, Bà Rịa – Vũng Tàu đã tận dụng tối đa tiềm năng để phát triển du lịch biển. Chính vì vậy mà mỗi dịp hè, nơi đây trở thành địa điểm hot thu hút lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước.

Bình Phước

Bình Phước hiện nay chia làm 7 huyện, 1 thành phố và 3 thị xã. Tỉnh Bình Phước có đường biên giới dài 258,939km với đất nước Campuchia và hiện đang quản lý 4 cửa khẩu:

Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư

Cửa khẩu chính Hoàng Diệu

Cửa khẩu chính Lộc Thịnh

Cửa khẩu phụ Tân Tiến

Ngoài ra, Bình Phước còn tiếp giáp với các tỉnh miền núi Tây Nguyên nên nơi đây hội tụ đa dạng các nền văn hoá dân tộc. Những địa điểm du lịch nổi tiếng ở Bình Phước phục vụ nhu cầu tham quan là Trảng cỏ Bù Lạch, vườn quốc gia Bù Gia Mập, hồ Suối Lam,…

Bình Dương

Bình Dương cũng là một tỉnh có nền công nghiệp phát triển tại khu vực phía Nam Việt Nam và thu hút đông đảo nguồn lao động trên cả nước. Hiện nay, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính gồm:

Ngoài ra, Bình Dương còn là khu vực có nền công nghiệp khai thác khoáng sản và các ngành nghề như gốm sứ, điêu khắc, sơn mài,.. rất phát triển. Nơi đây còn nổi tiếng với các địa điểm du lịch như KDL Thuỷ Châu, Đại Nam, làng tre Phú An, hồ Dầu Tiếng,…

Tây Ninh

Tỉnh Tây Ninh có 9 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc:

1 thành phố

2 thị xã

6 huyện

Tây Ninh là khu vực giao thoa giữa nền văn hoá 2 nước Việt Nam và Campuchia. Trong bản đồ du lịch Việt Nam, Tây Ninh nổi tiếng với nhiều địa điểm hấp dẫn như: Núi Bà Đen, Tòa thánh Tây Ninh, tháp cổ Bình Thạnh, chùa Thiền Lâm Gò Kiến,…

Tây Ninh thu hút khách du lịch với nhiều địa điểm nổi tiếng

Long An

Tỉnh Long An có 15 đơn vị hành chính gồm:

1 thành phố

1 thị xã

13 huyện

Long An là một trong những vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, cửa ngõ giao thương kinh tế, văn hoá, du lịch,… giữa các tỉnh miền Tây Nam Bộ với TP.HCM. Trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 30 dân tộc sinh sống và 11 tôn giáo khác nhau.

Tiền Giang

Tỉnh Tiền Giang có 11 đơn vị hành chính gồm:

1 thành phố

2 thị xã

8 huyện

Tiền Giang cũng thuộc vùng kinh tế trọng điểm khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long nói riêng và Nam Bộ nói chung. Mặc dù có nền kinh tế phát triển nhưng ít ai biết hơn một nửa địa phận tỉnh Tiền Giang người dân hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp và giàu nguồn tài nguyên đất sét, than bùn.

Nằm dọc theo con sông Tiền, Tiền Giang nổi tiếng với văn hóa sông nước, thu hút khách du lịch đến và trải nghiệm những điều thú vị như chợ nổi, khám phá miệt vườn,… Một số địa điểm hấp dẫn như cù lao Thới Sơn, Tân Phong, chợ nổi Cái Bè, làng cổ Đông Hoà Hiệp,…

Vĩnh Long

Tỉnh Vĩnh Long có 8 đơn vị hành chính cấp huyện:

1 thành phố

1 thị xã

6 huyện

Vĩnh Long là vùng đất có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt. Nơi đây còn được thiên nhiên ưu ái vun đắp phù sa màu mỡ, lợi thế để phát triển các loại cây ăn quả và lúa nước. Ngoài ra, Vĩnh Long có vị trí nằm giữa 2 nhánh sông Tiền và sông Hậu, có nhiều điều kiện để khai thác và phát triển nghề nuôi trồng thuỷ sản.

Những địa điểm du lịch hấp dẫn tại tỉnh Vĩnh Long thu hút khách du lịch trong và ngoài nước như cầu Mỹ Thuận, chợ nổi Trà Ôn, chùa Ông, cù lao An Bình,… Vĩnh long còn là cái nôi của các loại hình văn hoá dân gian như cải lương, nói vè, tuồng,…

Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ có 9 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc:

5 quận

4 huyện

Cần Thơ là thành phố trực thuộc trung ương có nền kinh tế phát triển bậc nhất khu vực miền Tây Nam Bộ. Hiện nay, thành phố Cần Thơ có 5 quận và 4 huyện. Ninh Kiều là quận trung tâm của thành phố.

Nói đến Cần Thơ, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến các địa điểm du lịch miệt vườn, miền Tây sông nước. Một số địa điểm tham quan mà bạn có thể ghé lại khi đến Cần Thơ là Cồn Sơn, chợ nổi Phong Điền, Cái Răng, cầu tình yêu Cần Thơ, chùa Khmer Munir Ansay,…

An Giang

Tỉnh An Giang có 11 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc:

2 thành phố

2 thị xã

7 huyện

An Giang là một trong những vùng kinh tế trọng điểm và là tỉnh có dân số đông nhất khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Tỉnh An Giang có diện tích khá lớn, nằm ở cả 2 bờ sông Hậu và đường biên giới với Campuchia dài 104km.

Vị trí địa lý thuận lợi đã mang lại sự hòa trộn về bản sắc văn hoá, kiến trúc, ẩm thực,… giúp tỉnh An Giang trở lên đặc biệt và thu hút khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm. Một số địa điểm du lịch tại An Giang mà bạn có thể tham khảo là: Rừng tràm Trà Sư, ồ và chùa Tà Pạ, hồ Soài So, Ô Thum, Latina, miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam,…

Kiên Giang

Tỉnh Kiên Giang có 15 đơn vị hành chính cấp huyện:

3 thành phố

12 huyện

Kiên Giang nằm ở tận cùng Tây Nam của tổ quốc, có đường bờ biển dài với nhiều hòn đảo lớn nhỏ khác nhau. Một số địa điểm thích hợp để bạn ghé đến du lịch và trải nghiệm là đảo Phú Quốc, đảo Hải Tặc, quần đảo Nam Du, Rạch Giá, vườn quốc gia U Minh Thượng, hòn Tre, hòn Phụ Tử, núi Đá Dựng,…

Đảo Phú Quốc trở thành hòn đảo kinh tế và du lịch trọng điểm phía Nam

Hậu Giang

Tỉnh Hậu Giang có 8 đơn vị hành chính với 2 thành phố, 1 thị xã và 5 huyện. Hậu Giang là vùng đất có hệ thống sông ngòi dày đặc cũng nhiều bãi biển đẹp cùng khung cảnh thiên nhiên độc đáo, bình dị, những cảnh đồng lúa trải dài bạt ngàn. Nếu có dịp đến Hậu Giang, bạn đừng quên ghé lại khu du lịch sinh thái Tây Đô, Tầm Vu, căn cứ Bà Bái, khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, chợ nổi ngã bảy Phụng Hiệp,…

Sóc Trăng

Sóc trăng là một tỉnh ven biển nằm ở vùng hạ lưu phía Nam sông Hậu. Ngày nay, Sóc Trăng có 1 thành phố, 2 thị xã và 8 huyện. Tên gọi Sóc Trăng có nguồn gốc từ tiếng Khmer có ý nghĩa là “kho báu của nhà vua”. Tỉnh Sóc Trăng có đường bờ biển dài 72km, địa hình tương đối bằng phẳng, dạng lòng chảo. Nơi đây còn được đánh giá có đầy đủ các điều kiện để phát triển kinh tế biển tổng hợp.

Những địa điểm mà bạn không nên bỏ qua khi đến Sóc Trăng là: chợ nổi Ngã Năm, chùa Dơi, bảo tàng Khmer, chùa Chén Kiểu, chùa đất sét Sóc Trăng, vườn cò Tân Long,…

Bến Tre

Bến Tre là một trong những khu vực được bồi đắp phù sa của 4 nhánh sông: Sông Tiền, sông Ba Lai, sông Hàm Luông, sông Cổ Chiên nên đất đai màu mỡ, phì nhiêu. Hơn nữa, Bến Tre tiếp giáp với Biển Đông nhưng ít chịu ảnh hưởng của thiên tai nên có nhiều điều kiện để phát triển kinh tế, du lịch trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, Bến Tre về hành chính có 8 huyện và 1 thành phố. Nơi đây nổi tiếng với những rừng dừa bạt ngàn, địa điểm hấp dẫn khách du lịch như khu du lịch Cồn Phụng, Lan Vương, Làng Bè, biển Cồn Bửng,…

Trà Vinh

Tỉnh Trà Vinh có 1 thành phố, 1 thị xã và 7 huyện. Thành phố Trà Vinh cách TP Hồ Chí Minh 130km, có đường bờ biển dài 62km. Trà Vinh là vùng đất châu thổ lâu đời và được bồi đắp phù sa bởi hệ thống sông ngòi chằng chịt.

Trà Vinh được đánh giá có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế, du lịch,… Đặc biệt, đây là vùng đất có 3 dân tộc là Khmer, Kinh và Hoa gắn bó lâu đời nên Trà Vinh còn nổi tiếng với các loại hình du lịch khám phá bản sắc văn hoá dân tộc.

Đồng Tháp

Đồng Tháp là một trong những tỉnh trọng điểm về sản xuất lương thực – thực phẩm của cả nước. Bên cạnh lúa nước, Đồng Tháp còn có thế mạnh về thuỷ sản, đứng đầu cả nước về sản lượng xuất khẩu cá tra.

Đồng Tháp có 3 thành phố và 9 huyện, đường biên giới với Campuchia dài 50km, quý lý cửa khẩu là Thông Bình, Dinh Bà, Mỹ Can, Thường Phước. Về Đồng Tháp, bạn có thể đến thăm khu di tích mộ cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc, khu di tích Gò Tháp,…

Bạc Liêu

Bạc Liêu có 1 thành phố, 1 thị xã và 5 huyện, đường bờ biển dài 56km. Đặc biệt, vùng biển thuộc tỉnh rộng hơn 20.000 km2, có nhiều điều kiện để phát triển kinh tế biển. Tỉnh Bạc Liêu nổi tiếng với các địa danh như Đồng Nọc Nạng, Thiên Hậu Cung, miếu Địa Mẫu Cung,…

Cà Mau

Cà Mau là tỉnh nằm ở cực nam của tổ quốc có đường bờ biển dài 253km, là vùng biển trung tâm của các nước khu vực Đông Nam Á. Vịnh Thái Lan thuộc tỉnh Cà Mau không chỉ là địa điểm du lịch mà còn là khu vực có trữ lượng dầu khí lớn, mang lại nguồn lợi lớn cho khu vực và cả nước.

Cột cờ treo quốc kỳ Việt Nam tại Đất Mũi Cà Mau

Miền Nam Việt Nam được đánh giá là thị trường bất động sản lớn nhất của cả nước, trong đó trọng tâm là TP.HCM và các tỉnh lân cận . Đây cũng là khu vực có nền kinh tế sôi động, là điểm đến của nhiều doanh nghiệp nước ngoài, tạo ra nhu cầu lớn đối với bất động sản. Cùng với tính thanh khoản tốt và tiềm năng sinh lời cao hơn các khu vực khác, dự báo trong thời gian tới, các tỉnh phía Nam sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư.

