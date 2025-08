Cách Biết Mình Mệnh Gì Và Những Ứng Dụng Trong Phong Thủy Nhà Ở

Phong thủy là một trong những vấn đề nhận được sự quan tâm của không ít người. Cùng với khái niệm tuổi, chúng ta thường quan tâm tới mệnh, cung mệnh. Vì vậy, nhiều người vẫn băn khoăn về cách biết mình mệnh gì và điều này có ý nghĩa như thế nào về phong thủy.

1. Mệnh Cung Sinh Và Mệnh Cung Phi

cách biết mình mệnh gì, hãy cùng làm rõ khái niệm mệnh cung sinh và mệnh cung phi. Theo đó, mệnh cung sinh còn được gọi với tên cung mệnh và tính theo năm sinh. Chẳng hạn như người sinh vào năm 1985 sẽ mang mệnh Kim, hải trung kim. Những người cùng năm sinh thì có cùng sinh mệnh, tức là nếu theo ví dụ trên, tất cả những người sinh vào năm 1985 sẽ mang mệnh Kim.

Cung sinh mệnh được lặp lại theo vòng tuần hoàn cứ 60 năm một lần. Điều này có nghĩa là nếu năm 1985 là hải trung kim thì tới năm 2045 mới lại có mệnh hải trung kim. Cung sinh mệnh thường được ứng dụng trong cưới hỏi, bói toán,…

Cùng với khái niệm sinh mệnh, chúng ta còn có khái niệm cung phi hoặc cung mệnh. Cung mệnh phức tạp hơn so với sinh mệnh, tức là không chỉ phụ thuộc vào năm sinh mà còn phụ thuộc vào cung, mệnh, hướng, dựa trên cung phi bát trạch trong Kinh dịch

Với khái niệm sinh mệnh, có thể thấy cho dù cùng sinh vào một năm nhưng người mang giới tính nam và nữ lại có cung mệnh khác nhau. Cũng với ví dụ trên, nếu sinh vào năm 1985 là nữ thì sẽ có cung mệnh là Ly Hỏa còn nam sẽ có cung mệnh là Càn Kim.

Cung mệnh luôn có sự biến đổi giống như sự biến đổi của vạn vật trong vũ trụ. Chính vì vậy, cung mệnh thường được sử dụng trong những trường hợp quan trọng, liên quan tới việc tìm hiểu chính xác và chi tiết các vấn đề phong thủy. Điều này lý giải vì sao khi cần xem xét các vấn đề về xây dựng, bố trí, sắp xếp nhà cửa, chúng ta lại thường quan tâm tới cung mệnh.

Phong thủy vận mệnh có nhiều ứng dụng trong đời sống. Ảnh: tierra.vn

2. Cách Biết Mình Mệnh Gì

Để xác định được mệnh, cung mệnh của bản thân, bạn có thể sử dụng một số cách biết mình mệnh gì phổ biến, được dùng nhiều trong đời sống hàng ngày như sau:

Xem Mệnh Theo Ngày Tháng Năm Sinh

Xem mệnh theo ngày tháng năm sinh là cách đơn giản và nhanh chóng nhất và được dùng phổ biến, cho tất cả những ai đang có nhu cầu xác định mệnh của mình. Bạn có thể tìm hiểu trên các trang web hoặc đối chiếu trên các bảng tra cứu để xem xét và xác định cụ thể. Thường là cứ hai năm gần nhau thì có mệnh như nhau, chẳng hạn như xét khoảng vài năm trở lại đây, ta thấy:

Năm sinh Mệnh Ý nghĩa Cung mệnh nam Cung mệnh nữ 2018 Bình địa Mộc Gỗ ở đồng bằng Cung Ly, mệnh Hỏa Cung Càn, mệnh Kim 2019 Bình địa Mộc Gỗ ở đồng bằng Cung Cấn, mệnh Thổ Cung Đoài, mệnh Kim 2020 Bích thượng Thổ Đất trên vách Cung Đoài Kim Cung Cấn, mệnh Thổ 2021 Bích thượng Thổ Đất trên vách Cung Càn, mệnh Kim Cung Ly, mệnh Hỏa 2022 Kim bạch Kim Vàng pha bạch kim Cung Khôn, mệnh Thổ Cung Khảm, mệnh Thủy 2023 Kim bạch Kim Vàng pha bạch kim Cung Tốn, mệnh Mộc Cung Khôn, mệnh Thổ

Cách Xem Mệnh Dựa Theo Tuổi

Ngoài cách biết mình mệnh gì còn có cách xem mệnh dựa theo tuổi. Để sử dụng cách này, bạn cần năm sinh của mình theo lịch âm, sau đó, tiến hành bước cộng tất cả các số trong năm sinh, được kết quả bao nhiêu đem chia cho 9. Số dư của phép chia này sẽ được xem là số đại diện cho cung mệnh và được quy ước cụ thể theo bảng sau:

Số dư Cung mệnh 0 hoặc 9 Khôn (Thổ) 1 hoặc 6 Càn (Kim) 2 hoặc 7 Khảm (Thủy) 3 hoặc 8 Ly (Hỏa) 4 hoặc 5 Tốn (Mộc)

Ví dụ như khi bạn sinh vào năm 1995, tổng các số của năm sinh sẽ là 1 + 9 + 9 + 5 =24. Lấy 24 chia cho 9 được 2, dư 4. Theo bảng trên, bạn sẽ thuộc cung Tốn mệnh Mộc.

Tuổi hoặc năm sinh theo lịch âm được dùng để tính mệnh. Ảnh: maisonoffice.cm

Cách Xem Mệnh Dựa Vào Năm Sinh

Đây là cách biết mình mệnh gì phức tạp hơn cả, theo đó, bạn cần xác định được thiên can địa chi của năm sinh âm lịch và áp dụng công thức: Mệnh = Can + Chi. Nếu kết quả thu được lớn hơn 5, bạn hãy lấy kết quả đó trừ đi 5 rồi xác định mệnh của bản thân. Giá trị của các thiên can, địa chi được xác định như sau:

Thiên can Địa chi – Giáp, Ất: 1

– Bính Đinh: 2

– Mậu Kỷ: 3

– Canh Tân: 4

– Nhâm Quý: 5 – Tý, Sửu, Ngọ, Mùi: 0

– Dần, Mão, Thân, Dậu: 1

– Thìn, Tỵ, Tuất, Hợi: 2

Các mệnh có giá trị tương ứng là:

Mệnh Số Kim 1 Thủy 2 Hỏa 3 Thổ 4 Mộc 5

Áp dụng vào cách tính này, ta có: giả sử, bạn sinh vào năm 1990, tuổi Canh Ngọ, căn cứ vào bảng trên, ta thấy Canh ứng với số 4, Ngọ ứng với số 0, cộng lại là 4, vậy bạn mệnh Thổ.

3. Cách Biết Mình Mệnh Gì Có Thể Ứng Dụng Trong Những Lĩnh Vực Nào?

Như trên đã nói, cả mệnh cung sinh và cung phi đều có vai trò quan trọng và có thể được ứng dụng trong nhiều trường hợp, hoàn cảnh khác nhau trong cuộc sống thường ngày. Chẳng hạn như:

Lựa Chọn Màu Sắc Phù Hợp

Mỗi mệnh lại có những màu sắc đại diện, màu tương sinh và tương khắc khác nhau. Trong cuộc sống người Việt, điều này quan trọng khi bạn muốn mua xe, lựa chọn trang sức, chọn cây phong thủy hoặc vật phẩm phong thủy để đặt ở nhà riêng , bàn làm việc ở văn phòng nhằm tăng may mắn cho bản thân mình.

Mệnh Kim hợp với các màu ánh kim, trắng, bạc, đồng thời bởi tương sinh với Thủy nên cũng hợp với xanh dương, đen.

Mệnh Thủy hợp: đen, xanh da trời, trắng, ánh kim, bạc.

Mệnh Mộc hợp với các màu: xanh lá cây, xanh dương, đen.

Mệnh Hỏa hợp màu: đỏ, hồng, tím, cam, xanh lá cây.

Mệnh Thổ hợp màu nâu, vàng nâu, vàng nhạt, đỏ, hồng, tím.

Màu sắc cũng có thể trở thành yếu tố hỗ trợ, mang tới may mắn cho chúng ta. Ảnh: freepik.com

Lựa Chọn Hướng Nhà Phù Hợp

Đối với việc xây và bố trí nhà ở, xác định mệnh, cung mệnh đóng vai trò quan trọng bởi đây sẽ là cơ sở để bạn có thể chọn được hướng nhà hợp với bản thân. Chọn được hướng hợp, bạn còn có thể có sự sắp xếp, bố trí các không gian bên trong, các phòng sao cho thu hút được nhiều sinh khí, những điều tốt đẹp tới cho bản thân và gia đình.

Như trên đã nói, đối với lĩnh vực này thì cung mệnh đóng vai trò quan trọng, gia chủ dù cùng một năm sinh nhưng giới tính khác nhau sẽ xác định được những hướng tốt, hợp khác nhau.

Ví dụ, cùng sinh vào năm 1990 nhưng gia chủ nam mang cung mệnh Khảm, hành Thủy nên sẽ hợp các hướng thuộc Đông tứ mệnh, đó là: Đông Nam, Nam, Đông hoặc Bắc. Trong khi đó, nữ lại là cung Cấn, hành Thổ, thuộc Tây tứ mệnh nên sẽ hợp với các hướng: Tây, Tây Bắc, Tây Nam hoặc Đông Bắc.

Theo quan niệm phương Đông, hướng nhà tốt, hợp có thể giúp cho đời sống gia đình, con đường sự nghiệp của các thành viên trở nên thuận lợi và tốt đẹp hơn, ngược lại, nếu hướng nhà không tốt, có thể thu hút khí xấu, khiến cho những điều không may mắn có thể bất ngờ xảy đến, ngoài sự kiểm soát của gia chủ và các thành viên.

Chọn hướng được quan tâm hàng đầu khi xây nhà. Ảnh: freepik.com

Với những chia sẻ về cách biết mình mệnh gì và những ứng dụng trong đời sống, hy vọng có thể giúp bạn xác định được mệnh, cung mệnh của bản thân và có những điều chỉnh để thu hút tài lộc, vượng khí.

Phương Nga