Nếu sống trong những khu nhà trọ đông đúc, đặc biệt là ở những đô thị lớn như Hà Nội hay TP.HCM, chắc hẳn bạn đã từng cảm thấy khó chịu vì bị tiếng ồn ảnh hưởng đến sinh hoạt, giấc ngủ. Để bảo vệ sức khỏe thể chất, tinh thần của bạn và gia đình, hãy tham khảo những cách cách âm phòng trọ đơn giản, hiệu quả dưới đây nhé!

Bài viết này sẽ tổng hợp những cách cách âm phòng trọ hiệu quả, dễ thực hiện dành cho những ai đang “đau đầu” vì ô nhiễm tiếng ồn trong những khu trọ đông người. Hoặc nếu bạn là chủ nhà trọ, muốn đầu tư xây dựng một khu trọ yên tĩnh, hạn chế ảnh hưởng của tiếng ồn để thu hút và giữ chân khách thuê thì đừng bỏ qua những cách làm phòng trọ cách âm được chia sẻ trong bài viết này. Bài viết sẽ gợi ý tới 14 cách cách âm phòng trọ hiệu quả, chi phí hợp lý như sau:

Sử Dụng Vật Liệu Cách Âm Phòng Trọ

Trong những năm gần đây, khi nhận thức của cộng đồng về vấn đề ô nhiễm tiếng ồn được nâng cao thì người ta ngày càng quan tâm đến các giải pháp cách âm cho không gian sống. Không chỉ các địa điểm kinh doanh đặc thù như phòng karaoke hay quán bar mà việc sử dụng vật liệu cách âm trong xây dựng, thiết kế nhà cửa cũng ngày càng trở nên phổ biến. Những căn nhà trọ, phòng trọ trước đây thường bị coi là nơi ở tạm thời, không cần đầu tư nhiều thì nay cũng đã được chú trọng hơn về vấn đề cách âm, giảm ảnh hưởng của tiếng ồn đến sức khỏe, chất lượng giấc ngủ của người ở.

Sự phát triển của công nghệ hiện đại đã tạo nên sự đa dạng về chủng loại, kiểu dáng, mẫu mã của các vật liệu cách âm. Dưới đây là một số loại vật liệu cách âm có hiệu quả, chi phí không quá cao mà bạn có thể tham khảo để cách âm phòng trọ:

1. Dùng Cao Su Non Cách Âm

Được sản xuất từ polime với hàng triệu lỗ siêu nhỏ trên bề mặt và bên trong tấm vật liệu, cao su non có khả năng hấp thụ âm thanh, tiêu âm tốt. Là loại vật liệu chuyên dùng trong cách âm nên cao su non còn được gọi là mút cách âm hay mút tiêu âm.

Ngoài khả năng cách âm, cao su non còn có thể cách nhiệt đáng kể nên thường được sử dụng trong các nhà xưởng, nhà hát, phòng karaoke, phòng thu,… để giảm tiếng ồn, giảm rung, giảm va chạm và phòng cháy. Với các không gian đặc trưng cần xử lý âm thanh này, người ta thường kết hợp cao su non với các vậy liệu khác như mút gai, sợi thủy tinh để gia tăng khả năng cách âm. Còn đối với không gian nhà ở, bạn có thể không cần đầu tư nhiều như vậy.

Cuộn cao su non cách âm. Ảnh: Công Trình Nhà Việt

Cao su non có 2 dạng phổ biến là dạng cuộn – sử dụng cho những công trình lớn và dạng tấm – phù hợp với các công trình nhỏ. Người ta thường đặt tấm cao su non giữa tường 20 hoặc giữa 1 bức tường và 1 lớp thạch cao hoàn thiện để cách âm tốt hơn. Sử dụng tấm cao su non là một cách cách âm phòng trọ khá hiệu quả, dễ thi công mà chi phí không quá cao.

2. Dùng Màng Vinyl Cách Âm

Vinyl cách âm là dòng vật liệu mới, được sản xuất từ hỗn hợp của 5 loại cao su khác nhau và nhựa để tạo thành một bề mặt có mật độ siêu cao (hơn 2.100 kg/m3). Đây là vật liệu có khả năng cách âm rất tốt, có ưu điểm hơn so với tấm cao su non là độ dày hợp lý, tối ưu diện tích sử dụng của căn phòng.

Thi công cách âm phòng ngủ, phòng trọ bằng vinyl cách âm khá đơn giản, không tốn nhiều nhân công, thời gian. Màng Vinyl cách âm thường được thiết kế theo dạng cuộn hoặc dạng tấm, lắp đặt dễ dàng trên trần, tường, sàn nhà như một lớp cách âm chính, có thể lắp đặt thêm tấm thạch cao để hoàn thiện bề mặt.

3. Dùng Kính Cách Âm

Với ngôi nhà có nhiều thiết kế sử dụng kính, nên cân nhắc lựa chọn các loại kính cường lực hoặc kính dán có hiệu quả cách âm để giảm bớt tiếng ồn từ bên ngoài lọt vào không gian sống. Loại kính cách âm này được ghép từ hai hay nhiều lớp kính khác nhau, ở giữa các lớp kính được ngăn cách bởi các thanh đệm nhôm chứa gói hút ẩm. Những gói hút ẩm này có tác dụng hút lớp không khí bên trong, hình thành một lớp chân không giúp ngăn cản sự truyền âm, truyền nhiệt. Đây là một cách cách âm phòng trọ hiệu quả mà tính thẩm mỹ cao hơn so với các vật liệu cách âm khác. Để đảm bảo riêng tư cho sinh hoạt của người sống trong nhà, có thể chọn các mẫu kính một chiều, kính mờ.

Kính cách âm với thiết kế 2 lớp giúp hạn chế sự truyền âm. Ảnh: Pella Windows

4. Dùng Xốp Cách Âm

Những tấm xốp XPS hay còn gọi là xốp cách âm cách nhiệt có ưu điểm lớn nhất là giá thành rẻ, dễ thi công nên được nhiều người lựa chọn làm giải pháp cách âm cho phòng trọ. Loại xốp này cũng thường được sử dụng để làm thảm tập Yoga, trải sàn phòng tập gym, sân chơi cho trẻ em để giảm rung chấn. Tuy nhiên, hiệu quả cách âm của loại vật liệu này không tốt bằng các vật liệu chuyên dùng trong cách âm kể trên.

5. Dùng Miếng Dán Cách Âm Phòng Ngủ

Bên cạnh xốp cách âm, miếng dán cách âm phòng ngủ cũng là loại vật liệu được nhiều người ưa thích vì chi phí thấp, dễ thi công. Nếu không muốn đầu tư cách âm toàn bộ ngôi nhà, bạn có thể chỉ cách âm cho phòng ngủ bằng những miếng dán này để nâng cao chất lượng giấc ngủ, bảo vệ sức khỏe khỏi những nguy cơ từ tiếng ồn. Những miếng dán cách âm phòng ngày nay được sản xuất với nhiều kiểu dáng, mẫu mã đẹp nên còn có tác dụng trang trí không gian sống.

Miếng dán cách âm phòng ngủ chi phí thấp, dễ thi công. Ảnh: Nội thất NND

6. Dùng Sơn Cách Âm

Sơn cách âm là một loại sơn nước có kết cấu đặc, chứa các phân tử có khả năng hấp thụ âm thanh. Các phân tử sơn cách âm hoạt động tốt nhất trong các trường hợp âm thanh có tần số trung bình, phát ra từ các mức độ nói chuyện bình thường, tiếng TV hoặc âm nhạc ở môi trường xung quanh.

Loại sơn cách âm được đánh giá cao nhất về khả năng chống ồn trên thị trường hiện nay là sơn Acoustic Oat, chứa các chất độn và nhựa giúp hấp thụ âm thanh. Sử dụng sơn cách âm vừa giúp giảm thiểu tiếng ồn, vừa tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà, tuy nhiên cách này có nhược điểm là chi phí sơn cách âm trung bình cao gấp 3 lần sơn thông thường mà khả năng cách âm không bằng như nhiều vật liệu cách âm khác.

Sử dụng sơn cách âm để hỡ trợ giảm tiếng ồn. Ảnh: Sơn Galaxy

Cách Âm Phòng Trọ Nhờ Bố Trí Đồ Đạc, Nội Thất

Ở phần trước của bài viết, chúng ta đã cùng tìm hiểu một số loại vật liệu cách âm phù hợp với nhà ở dân dụng. Tuy nhiên, những cách cách âm này đòi hỏi phải thi công, có thể thay đổi thiết kế, kết cấu của công trình. Nếu là người thuê muốn làm cách âm cho phòng trọ, bạn sẽ phải tốn kém chi phí đầu tư vật liệu, nhân công và không phải lúc nào cũng được chủ nhà đồng ý cho thi công. Trong trường hợp này, bạn có thể tham khảo một số cách cách âm phòng trọ đơn giản, không tốn kém bằng cách sắp xếp, bố trí đồ đạc, nội thất dưới đây:

7. Cách Âm Bằng Rèm, Màn Trang Trí

Ngoài các công dụng như chắn nắng, làm vách ngăn không gian hay trang trí nhà cửa, những tấm rèm, màn chắn còn có tác dụng hấp thụ một phần âm thanh, giảm tiếng ồn. Rèm cửa phát huy tác dụng cách âm tốt nhất khi không bị kéo căng, tức là bạn hãy để rèm hơi chùng xuống một chút. Để tăng cường hiệu quả, bạn có thể dùng rèm kép nhiều lớp.

Rèm cửa không chỉ để cản sáng, trang trí mà còn có thể giảm tiếng ồn. Ảnh: Nhà đẹp

8. Dùng Tấm Chắn Cửa Bịt Khe Hở Ở Cửa Phòng

Những tấm chắn cửa (tiếng Anh là door sill hoặc door sweep) dùng để bịt chặt các khe hở trên cửa ra vào hay cửa sổ cũng là giải pháp hữu hiệu để cách âm phòng trọ. Có nhiều loại chắn cửa làm từ nhiều vật liệu khác nhau như cao su, inox, gỗ,… Có thể kết hợp nhiều vật liệu để tăng hiệu quả cách âm. Ngoài chắn cửa chặn bên dưới, bạn có thể lắp thêm gioăng cao su bao quanh để giảm thiểu âm thanh đi qua khe hở tiếp giáp giữa khung cửa và cánh cửa.

9. Trải Thảm Trước Cửa Ra Vào

Có một cách cách âm phòng ngủ khá đơn giản mà không phải ai cũng biết là trải thảm trước cửa ra vào. Trên thực tế, các loại thảm trải sàn bằng chất liệu dày như nỉ hay len đều có khả năng cách âm khá tốt. Thảm trải trước cửa ra vào không chỉ giúp trang trí, giữ vệ sinh cho ngôi nhà mà còn giúp bịt chặt khe hở dưới cửa, giảm ma sát giữa cánh cửa và sàn nhà, đồng thời khiến những bước chân trở nên êm ái, nhẹ nhàng hơn.

10. Cách Âm Bằng Giá Sách

Tường nhà trọ, đặc biệt là những dãy trọ nhiều phòng thường được xây khá mỏng để tiết kiệm chi phí xây dựng. Chính vì vậy mà hiệu quả cách âm tại phòng trọ không tốt, thường bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn. Để khắc phục tình trạng này, bạn có thể “làm dày” tường phòng trọ bằng những chiếc giá sách, tủ sách cao, kịch trần thì càng tốt. Khi xếp sách lên giá, những cuốn sách sẽ đóng vai trò như một lớp tường giúp hạn chế âm thanh từ các phòng trọ kế bên lọt sang phòng của bạn.

Sử dụng giá sách cũng là một giải pháp cách âm phòng tốt. Ảnh: Feel Decor

Giải Pháp Cách Âm Phòng Trọ Khi Thiết Kế, Xây Dựng

Nếu là chủ nhà muốn kinh doanh cho thuê nhà trọ và quan tâm đến vấn đề giảm tiếng ồn tại khu trọ của mình, bạn hãy nghĩ đến các giải pháp cách âm ngay từ khi thiết kế, xây dựng nhà trọ. Một không gian yên tĩnh, trật tự chắc chắn sẽ là điểm cộng giúp khu trọ của bạn dễ cho thuê và giữ chân khách thuê lâu dài. Hãy cùng tham khảo một số cách làm cách âm phòng trọ dưới đây nhé!

11. Giải Pháp Chống Ồn Cho Phần Mái Nhà

Phòng trọ thường được lợp mái tôn để tối ưu chi phí đầu tư xây dựng. Tuy nhiên mái tôn thường gây tiếng ồn, đặc biệt là khi trời mưa to. Để chống ồn cho mái phòng trọ, chủ đầu tư nên sử dụng tôn có thêm lớp xốp dày để cách âm.

12. Giải Pháp Chống Ồn Cho Trần Nhà

Vị trí trần nhà chịu tác động trực tiếp từ tiếng ồn từ trên xuống nên để cách âm cho phần trần nhà, có thể dùng tấm ván ép, trần nổi, trần thạch cao,… Trên thị trường hiện nay có loại trần tiêu âm có độ dày từ 13mm, đục lỗ thông lõi, kèm theo hoa văn để phân tán tiếng ồn khá hiệu quả.

Một căn phòng ứng dụng trần đục lỗ tiêu âm. Ảnh: Thông tin vật liệu

13. Giải Pháp Chống Ồn Cho Sàn Nhà

Nhiều chủ nhà lựa chọn giải pháp thi công chống ồn cho sàn nhà bằng cách lát sàn gỗ và ván ép. Tại các khoảng hở giữa các khung sàn gỗ sẽ tăng cường thêm lớp mút mỏng để giảm ồn mỗi khi người ở di chuyển, hoạt động trong nhà.

14. Không Thiết Kế Các Cửa Đối Diện Trực Tiếp Với Nhau

Với những khu trọ nhiều phòng hay chung cư mini, không nên đặt cửa các phòng trọ ở vị trí đối diện trực tiếp để hạn chế việc truyền âm từ phòng này qua phòng khác. Cách thiết kế này không chỉ giúp cách âm mà còn đảm bảo riêng tư, giúp người thuê thoải mái hơn trong sinh hoạt.

Tiếng ồn gây ra nhiều tác động trực tiếp và gián tiếp đến sức khỏe con người, gây hậu quả như giảm thính lực, tăng huyết áp, rối loạn giấc ngủ, các bệnh về tim mạch, tiêu hóa, giảm chức năng miễn dịch,… Theo khuyến cáo của Tổ chức y tế thế giới (WHO), tiếng ồn trung bình không được vượt quá 40 decibel tại các khu vực dân cư vào ban đêm để phòng tránh sự tác động không tốt đến sức khỏe. Trong khi đó, cuộc sống ở trọ tại những khu dân cư đông đúc khó tránh khỏi tình trạng tiếng ồn trong quá trình sinh hoạt. Vì vậy, để hạn chế ảnh hưởng của tiếng ồn, ngoài việc áp dụng những cách cách âm phòng trọ như đã nêu ở trên, người thuê và chủ nhà cần có ý thức, trách nhiệm xây dựng cộng đồng trật tự, văn minh, không ô nhiễm tiếng ồn.

