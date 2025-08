Làm thế nào để sử dụng điều hòa tiết kiệm điện mà vẫn đảm bảo không gian sống mát mẻ và thoải mái? Dưới đây là những cách dùng điều hoà tiết kiệm điện vô cùng hiệu quả, giúp bạn tiết kiệm điện mà vẫn tận hưởng sự dễ chịu trong suốt mùa hè.

Gợi Ý Mẹo Dùng Điều Hòa Tiết Kiệm Điện Đơn Giản Nhất

Hãy áp dụng ngay những cách sử dụng máy lạnh tiết kiệm điện đơn giản dưới đây để giảm chi phí điện năng hàng tháng mà vẫn giữ cho không gian sống luôn thoải mái và dễ chịu.

1. Đảm Bảo Vị Trí Lắp Đặt Cục Nóng Thoáng Mát

Khi sử dụng điều hòa, có 4 bộ phận chính tiêu thụ điện năng, bao gồm: block (máy nén), quạt cục nóng, motor đảo gió ở cục lạnh, quạt cục lạnh và mạch điều khiển của điều hòa. Trong đó, máy nén là bộ phận tiêu thụ điện năng nhiều nhất. Bộ phận này chiếm đến 95% tổng công suất tiêu thụ điện của điều hòa, làm cho nó trở thành yếu tố quyết định trong việc tiêu thụ điện năng của máy lạnh.

Khi cục nóng hoạt động trong môi trường có nhiệt độ cao, nó sẽ buộc máy nén phải tiêu thụ nhiều điện năng hơn để duy trì hoạt động, bởi nhiệt độ cao làm tăng dòng điện của máy nén. Vì vậy, chọn một vị trí lắp đặt cục nóng thoáng mát sẽ giúp giảm sức ép lên máy nén, từ đó giảm bớt mức tiêu thụ điện của điều hòa.

Cục nóng điều hoà cần đặt nơi thoáng khí. Ảnh: hopphat.com

2. Vệ Sinh Và Bảo Dưỡng Điều Hòa Định Kỳ

Các bộ phận như màn chắn và bộ lọc không khí là nơi tích tụ bụi bẩn theo thời gian. Khi bộ lọc của máy lạnh bị bụi bẩn, máy sẽ phải làm việc vất vả hơn để duy trì không khí mát mẻ, dẫn đến việc tiêu thụ nhiều điện năng hơn bình thường.

Một bộ lọc sạch sẽ giúp máy lạnh hoạt động hiệu quả hơn, giảm thiểu công suất hoạt động và tiết kiệm đến 15% năng lượng. Các chuyên gia khuyên rằng bạn nên vệ sinh và bảo trì máy lạnh ít nhất 3-6 tháng một lần. Điều này không chỉ giúp máy hoạt động ổn định, bền bỉ mà còn kéo dài tuổi thọ của thiết bị.

Cần vệ sinh điều hoà ít nhất 6 tháng 1 lần. Ảnh: casper-electric.com

3. Điều Chỉnh Nhiệt Độ Điều Hòa Hợp Lý Với Người Lớn Và Trẻ Nhỏ

Để vừa tiết kiệm điện lại vừa đảm bảo sự thoải mái cho cả gia đình, đặc biệt là người lớn và trẻ nhỏ, bạn nên cài đặt nhiệt độ điều hòa ở mức từ 26 đến 28 độ C. Các chuyên gia kỹ thuật đều khuyến cáo người dùng tránh sử dụng dưới mức 25 độ để đảm bảo sức khỏe trẻ nhỏ và tiết kiệm điện.

4. Kết Hợp Sử Dụng Điều Hòa Với Quạt

cách dùng điều hoà tiết kiệm điện đơn giản và hiệu quả. Khi sử dụng quạt, không khí trong phòng sẽ được lưu thông đều hơn, giúp điều hòa làm lạnh nhanh và đều hơn mà không cần phải giảm nhiệt độ quá thấp. Kết hợp máy lạnh với quạt là mộtđơn giản và hiệu quả. Khi sử dụng quạt, không khí trong phòng sẽ được lưu thông đều hơn, giúp điều hòa làm lạnh nhanh và đều hơn mà không cần phải giảm nhiệt độ quá thấp.

5. Tránh Tắt Bật Điều Hòa Liên Tục

Nhiều người có thói quen bật điều hòa thật lạnh rồi tắt đi và sử dụng quạt, sau đó khi cảm thấy phòng nóng lại thì bật máy lạnh lên nhằm tiết kiệm điện. Tuy nhiên, đây là một thói quen phổ biến nhưng lại rất lãng phí điện năng.

Mỗi khi điều hòa khởi động lại, các bộ phận khác phải làm việc hết công suất để làm lạnh lại không gian gây tiêu tốn rất nhiều điện năng. Để tiết kiệm điện hiệu quả, bạn nên giữ điều hòa hoạt động liên tục với mức nhiệt độ ổn định thay vì bật tắt liên tục.

6. Sử Dụng Chế Độ Ngủ (Sleep Mode) Hoặc Hẹn Giớ Tắt Máy Khi Ngủ

Chế độ Sleep cho phép điều hòa tự động điều chỉnh nhiệt độ một cách dần dần, giúp giảm thiểu lượng điện năng tiêu thụ mà vẫn giữ được sự thoải mái cho người sử dụng. Nếu không có chế độ này, bạn có thể cài đặt hẹn giờ tắt sau một thời gian nhất định để máy không hoạt động suốt đêm, vừa tiết kiệm điện vừa bảo vệ sức khỏe.

Chế độ Sleep trên điều khiển máy lạnh. Ảnh: banhangtaikho.com.vn

7. Lựa Chọn Máy Lạnh Có Công Suất Tương Thích Với Diện Tích Phòng

Khi mua máy điều hòa, việc chọn công suất phù hợp với diện tích phòng (đặc biệt là các căn hộ diện tích nhỏ, thiếu cửa sổ) là cách sử dụng máy lạnh tiết kiệm điện dễ bị bỏ qua nhất. Theo khuyến cáo của Energy Star, dưới đây là công suất máy điều hòa phù hợp với từng diện tích phòng:

Phòng từ 9-14m² : chọn máy 5.000 BTU/h

: chọn máy Phòng từ 15-23m² : chọn máy 6.000 BTU/h

: chọn máy Phòng từ 24-28m² : chọn máy 7.000 BTU/h

: chọn máy Phòng từ 29-32m² : chọn máy 8.000 BTU/h

: chọn máy Phòng từ 33-37m² : chọn máy 9.000 BTU/h

: chọn máy Phòng từ 38-41m² : chọn máy 10.000 BTU/h

: chọn máy Phòng từ 42-51m² : chọn máy 12.000 BTU/h

: chọn máy Phòng từ 51-65m² : chọn máy 14.000 BTU/h

: chọn máy Phòng từ 66-92m²: chọn máy 18.000 BTU/h

Ngoài ra, nếu phòng ở khu vực râm mát, bạn có thể giảm công suất 10%, trong khi nếu phòng ở nơi rất nắng, hãy tăng công suất 10%. Nếu phòng có từ 3 người, cần công thêm 600 BTU/người để đạt hiệu suất tối đa.

8. Lựa Chọn Điều Hòa Inverter Nếu Sử Dụng Thường Xuyên

Điều hòa Inverter hoạt động bằng cách tăng công suất dần dần khi bật và giảm xuống khi đạt nhiệt độ yêu cầu. Sau đó, máy chỉ vận hành ở mức thấp để bù lại lượng nhiệt sinh ra trong phòng từ người, thiết bị điện hay từ bên ngoài. Cơ chế này giúp tiết kiệm điện năng từ 30% – 50%, mang lại hiệu quả sử dụng lâu dài và tiết kiệm chi phí điện.

Công nghệ inverter giúp tiết kiệm điện năng. Ảnh: dieuhoa.vip

9. Điều Chỉnh Hướng Gió Lên Trên

Khi bật chế độ làm mát, cách chỉnh remote máy lạnh tiết kiệm điện đơn giản mà hiệu quả là hướng gió lên trên thay vì thổi ngang hay xuống dưới. Lý do là vì không khí lạnh có xu hướng chìm xuống, nên khi điều chỉnh luồng gió lên cao, luồng khí lạnh sẽ lan tỏa đều khắp phòng theo chiều rơi tự nhiên từ trên xuống dưới.

Ngược lại, nếu để gió thổi ngang hoặc xuống thấp, không khí lạnh dễ bị tụ ở một khu vực cố định, khiến máy lạnh phải hoạt động lâu hơn để làm mát toàn bộ không gian. Việc tận dụng luồng lưu thông khí hợp lý không chỉ nâng cao hiệu quả làm lạnh mà còn là mẹo dùng điều hòa tiết kiệm điện 10 lần mà ít người để ý.

10. Tránh Để Nhiệt Độ Điều Hòa Dưới 25 Độ Và Trên 29 Độ

Nhiệt độ của điều hòa ảnh hưởng trực tiếp đến mức tiêu thụ điện năng. Mở nhiệt độ dưới 25 độ C hoặc trên 29 độ C không chỉ làm ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn tăng điện năng tiêu thụ. Để tiết kiệm điện và duy trì sự thoải mái, hãy đảm bảo điều chỉnh nhiệt độ trong khoảng từ 26 – 28 độ C, đây là mức nhiệt lý tưởng giúp bạn tiết kiệm điện mà vẫn tạo không gian dễ chịu.

11. Sử Dụng Chế Độ Làm Mát Và Làm Khô Tự Động

Trong những ngày nắng nóng hoặc độ ẩm cao, sử dụng chế độ Dry Mode thay vì Cooling Mode sẽ giúp điều hòa làm giảm độ ẩm hiệu quả hơn. Chế độ làm khô có thể giảm độ ẩm trong phòng đến 2,7 lần so với chế độ làm mát, giúp không khí thoáng đãng và dễ chịu hơn.

Nếu bạn muốn tối ưu hóa trải nghiệm làm mát và tiết kiệm điện, hãy thử chế độ AI Auto Cooling, nơi máy tự động điều chỉnh giữa các chế độ làm mát nhanh, làm mát bình thường và làm mát không gió (WindFree).

Các chế độ trên điều khiển máy lạnh. Ảnh: phongvu.vn

Tham Khảo Các Dòng Máy Lạnh Tiết Kiệm Điện Nhất Hiện Nay

Thị trường hiện nay có rất nhiều mẫu máy lạnh tiết kiệm điện được đánh giá cao về khả năng giảm thiểu năng lượng tiêu thụ, giúp tiết kiệm chi phí điện hàng tháng:

Samsung AR12 TXFYAWK : Sở hữu công nghệ Wind-Free , sản phẩm này giúp làm mát hiệu quả và tiết kiệm điện năng đáng kể, lý tưởng cho các phòng có diện tích từ 15-20m².

: Sở hữu công nghệ , sản phẩm này giúp làm mát hiệu quả và tiết kiệm điện năng đáng kể, lý tưởng cho các phòng có diện tích từ 15-20m². Daikin FTKC35UVM4 : Được trang bị công nghệ Coanda giúp phân tán khí lạnh đồng đều, tiết kiệm điện năng lên đến 30% so với các dòng máy lạnh thông thường.

: Được trang bị công nghệ giúp phân tán khí lạnh đồng đều, tiết kiệm điện năng lên đến 30% so với các dòng máy lạnh thông thường. Panasonic CS/CU-PU9XKH-8 : Dòng máy lạnh này sử dụng công nghệ Nanoe-G , giúp khử bụi và vi khuẩn trong không khí.

: Dòng máy lạnh này sử dụng công nghệ , giúp khử bụi và vi khuẩn trong không khí. LG V15APF: Dòng máy lạnh Dual Inverter của LG được thiết kế để tiết kiệm điện năng đến 70% so với các loại máy lạnh không có công nghệ tiết kiệm năng lượng.

Hiện nay có nhiều dòng máy lạnh tiết kiệm điện trên thị trường. Ảnh: fptshop.com.vn

Bên cạnh đó, một số máy lạnh hiện đại còn tích hợp nút tiết kiệm điện trên remote máy lạnh, cho phép người dùng dễ dàng chuyển chế độ tiết kiệm, giảm công suất khi không cần thiết.

Bằng cách áp dụng các cách dùng điều hoà tiết kiệm điện trên, bạn có thể dễ dàng tối ưu hóa hiệu quả làm mát trong phòng mà không lo lắng về hóa đơn điện tăng cao. Ngoài ra, những dòng máy lạnh hiện đại như Samsung, Daikin, Panasonic và LG sẽ là lựa chọn lý tưởng cho gia đình bạn để tiết kiệm điện.

———-

Tác giả: Hòa Bình

Nguồn tin: Tạp chí Điện tử Bất động sản Việt Nam

Thời gian xuất bản: 21/07/2025 – 21:07

Link nguồn: https://reatimes.vn/chuyen-gia-mach-ban-10-cach-dung-dieu-hoa-tiet-kiem-dien-nhat-202250718163039874.htm