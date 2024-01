Phòng trọ có mùi cống khiến bạn khó chịu, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày? Hãy tham khảo 14 cách khử mùi cống trong phòng trọ đơn giản mà hiệu quả trong bài viết dưới đây để “giải cứu” phòng trọ của mình nhé!

Làm sao để khử mùi hôi cống trong nhà trọ, phòng trọ? Trước khi tìm hiểu những cách khử mùi cống trong phòng trọ, hãy cùng tìm hiểu những nguyên nhân khiến phòng có mùi cống để từ đó tìm biện pháp khắc phục triệt để.

Vì Sao Phòng Trọ Có Mùi Cống Khó Chịu?

Nhà trọ sạch sẽ, thoáng mát là ưu tiên của nhiều người khi tìm thuê nhà trọ, phòng trọ . Tuy nhiên, trên thực tế có không ít phòng trọ ẩm thấp, bị những mùi khó chịu như mùi cống, mùi ẩm mốc, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của người ở. Vậy vì sao phòng trọ bị ẩm mốc, phòng có mùi cống? Có nhiều nguyên nhân, cả khách quan lẫn chủ quan dẫn đến tình trạng nhà bị mùi cống khó chịu.

Dưới đây là những nguyên nhân thường gặp gây mùi hôi cống trong nhà trọ, phòng trọ:

Do Thiết Kế Phòng Trọ

Vì đặc thù phòng trọ thường được thiết kế khá đơn giản, mức độ đầu tư thấp để tiết kiệm chi phí nên vấn đề cống thoát nước không được chú trọng kỹ lưỡng, vật liệu sử dụng cũng không tốt như khi xây nhà ở. Chính vì vậy, cống nhà trọ, phòng trọ sau một thời gian sử dụng dễ gặp tình trạng tắc nghẽn, đường ống bị vỡ, bốc mùi hôi khó chịu, lan tỏa trong nhà. Thêm vào đó, phòng trọ diện tích nhỏ, thiết kế không thông thoáng sẽ khiến mùi cống khó thoát ra ngoài, càng thêm khó chịu.

Cống nhà trọ, phòng trọ sau một thời gian sử dụng dễ bị tắc nghẽn, gây mùi hôi khó chịu. Ảnh: DD Home

Do Môi Trường Xung Quanh

Một số phòng trọ được xây ở khu vực có địa hình thấp, trũng nên vào những ngày mưa, triều cường,… nước dâng lên sẽ khiến mùi cống, mùi rác thải “tấn công” vào trong nhà. Bên cạnh đó, phòng trọ gần các bãi tập kết rác hay cống xả thải nước sinh hoạt của khu vực dân cư đông đúc cũng thường xuyên bị mùi cống hơn.

Do Thói Quen Sinh Hoạt Của Người Ở

Không ít người có quan niệm phòng trọ chỉ là nơi ở tạm thời, không phải của nhà mình nên ý thức trách nhiệm chăm sóc, giữ gìn nhà trọ, phòng trọ không cao. Một số thói quen sinh hoạt như lười dọn dẹp, vứt rác bừa bãi khiến nhà bị mùi ẩm mốc, ôi thiu; đổ bỏ thức ăn thừa xuống toilet, đổ dầu mỡ xuống cống thoát nước cũng gây tắc nghẽn, nước thải không thoát đi được cũng là nguyên nhân khiến phòng trọ bị mùi cống. Phòng trọ nhiều người sử dụng, đổi khách thuê liên tục trong thời gian ngắn càng khiến tình trạng này thêm nghiêm trọng.

Do Gián, Chuột Mang Mùi Cống Vào Nhà

Phòng trọ với điều kiện vệ sinh kém thường xuất hiện một số loài động vật, côn trùng có hại như chuột, gián,… Chúng thường mang theo mùi cống, mùi rác, vi khuẩn và thậm chí là dịch bệnh vào trong nhà. Nếu phòng trọ của bạn có chuột cống ra vào thường xuyên để lục lọi tìm đồ ăn thì không có gì khó hiểu khi phòng bị mùi cống.

Hầm Phốt Bị Đầy

Sau vài năm sử dụng, hầm phốt của nhà trọ, phòng trọ dần bị đầy. Nếu không được hút ra, mùi hôi sẽ theo đường ống thoát nước, bồn cầu bốc lên khiến khu vực vệ sinh hay cả phòng trọ bị ám mùi khó chịu.

14 Cách Khử Mùi Cống Trong Phòng Trọ Hiệu Quả, Dễ Thực Hiện

Có nhiều cách khử mùi cống trong phòng trọ mà bạn có thể áp dụng để “giải cứu” căn phòng bị mùi cống, mùi ẩm mốc khó chịu. Hầu hết những cách này đều sử dụng nguyên liệu dễ kiếm, dễ làm, chi phí thấp. Bạn hãy tham khảo dưới đây nhé!

1. Dùng Cà Phê Rang

Không chỉ là thức uống yêu thích của nhiều người, cà phê còn được biết đến là một nguyên liệu có tác dụng khử mùi hiệu quả. Nhiều người sử dụng cà phê rang để khử mùi hôi trong nhà. Cách làm rất đơn giản: Bạn hãy rang một nắm hạt cà phê cho đến khi dậy mùi thơm rồi xay/nghiền nhỏ, đặt vào góc phòng. Bạn cũng có thể bỏ cà phê rang vào những túi nhỏ, treo trong phòng tắm/phòng vệ sinh, nơi thông gió để mùi thơm nhẹ nhàng của cà phê lan tỏa khắp phòng, giúp khử mùi hôi cống trong nhà.

Hạt cà phê rang có tác dụng khử mùi rất tốt. Ảnh: Tam Long Group

2. Dùng Vỏ Cam, Vỏ Bưởi Khử Mùi

Sau khi ăn cam, bưởi, bạn đừng vội vứt bỏ phần vỏ mà hãy tận dụng làm nguyên liệu khử mùi hôi trong nhà trọ, phòng trọ. Bạn hãy phơi khô vỏ cam, vỏ bưởi để sử dụng và bảo quản được lâu hơn. Cách thực hiện như sau: Chuẩn bị một cái chén nhỏ, bên trong bỏ một ít than hoa rồi đặt vỏ cam, vỏ bưởi lên trên và đốt. Tác dụng của nhiệt sẽ khiến vỏ cam, vỏ bưởi tiết ra tinh dầu có mùi thơm dễ chịu, giúp át mùi hôi cống. Ngoài ra, trên thị trường hiện nay cũng có bán sẵn các loại lò đất để đốt vỏ cam, vỏ chanh, bồ kết,… xông phòng, rất tiện sử dụng nên bạn có thể mua về dùng lâu dài.

3. Dùng Bồ Kết

Theo quan niệm dân gian, quả bồ kết thường được sử dụng để xua đuổi tà ma quấy nhiễu con người. Nhà có trẻ nhỏ quấy khóc, khó ngủ, người ta thường đốt quả bồ kết phơi khô để "đốt vía". Từ góc độ khoa học, khói bồ kết có tác dụng làm sạch môi trường, đuổi côn trùng, tiêu diệt một số vi khuẩn, virus, mầm bệnh đường hô hấp nên tốt cho sức khỏe của con người. Mùi hương của bồ kết cũng rất nhẹ nhàng, dễ chịu, có thể xua bớt mùi cống trong phòng. Cách khử mùi cống thoát nước bằng bồ kết tương tự như với đốt vỏ cam, vỏ bưởi, bạn có thể dễ dàng thực hiện bất kỳ lúc nào.

4. Dùng Quả Dứa (Trái Thơm)

Quả dứa (trái thơm) cũng được sử dụng để khử mùi hôi, giữ cho không gian sống luôn thơm tho, tươi mới. Bạn hãy khoét rỗng quả dứa rồi đặt một ngọn nến vào bên trong, biến nó thành một chiếc đèn xông tinh dầu, vừa giúp khử mùi, vừa trở thành món đồ trang trí nội thất đầy thú vị và sáng tạo.

Đèn quả dứa giúp khử mùi cống trong phòng. Ảnh: bTaskee

5. Đốt Tinh Dầu

Ngoài những cách khử mùi cống trong phòng trọ bằng các nguyên liệu tự nhiên như trên, bạn có thể dùng các loại tinh dầu chiết xuất sẵn, chỉ cần đổ ra và đốt lên là có tác dụng ngay nên rất tiện lợi. Các loại tinh dầu này cũng có nguồn gốc tự nhiên, mùi hương đa dạng, dễ chịu, ngoài tác dụng khử mùi thì một số loại còn giúp diệt khuẩn, giúp thư giãn tinh thần, giảm căng thẳng. Một số loại tinh dầu được sử dụng phổ biến nhất trong không gian sống như tinh dầu sả chanh, hoa oải hương, hoa nhài, hoa hồng,…

6. Dùng Thảo Mộc Khô

Một phương pháp khử mùi hôi đơn giản, an toàn và hiệu quả nữa mà bạn nên thử là dùng thảo mộc khô. Bạn có thể mua sẵn các loại thảo mộc về dùng hoặc tự sưu tầm, phơi khô nếu có. Các loại thảo mộc tự nhiên được nhiều người yêu thích là cỏ xạ hương, hương thảo, bạc hà, sả, quế,… Bạn có thể bày thảo mộc trên bàn, đặt ở góc phòng hoặc bỏ vào túi treo lên để mùi hương nhẹ nhàng của thảo mộc giúp xua đi mùi khó chịu từ cống phòng trọ.

Bạn có thể tự làm túi thảo mộc khô để treo phòng, giúp thư giãn, giảm mùi khó chịu. Ảnh: Phụ nữ

7. Dùng Sáp Thơm Hoặc Long Não

Những túi long não hoặc sáp thơm được bán khá phổ biến ở chợ, các cửa hàng tạp hóa, đồ gia dụng. Bạn có thể mua về đặt ở góc phòng hoặc treo ở chỗ thông gió trong phòng tắm, nhà vệ sinh để giảm mùi cống.

8. Dùng Bình Xịt Phòng

Nếu bạn cần một cách khử mùi hôi cống nhà vệ sinh nhanh chóng, ngay lập tức có hiệu quả thì hãy dùng bình xịt khử mùi. Chỉ cần vài giây với vài nhát xịt là mùi thơm của dung dịch xịt phòng sẽ giúp át đi mùi cống, mùi ẩm mốc khó chịu trong nhà. Cách này phù hợp với những người bận rộn, sẽ giúp tiết kiệm thời gian, tuy nhiên cần lưu ý lựa chọn loại dung dịch xịt có thành phần an toàn. Mùi của dung dịch xịt thường khá đậm đặc nên có thể khiến những người nhạy cảm với mùi hương bị khó chịu.

9. Dùng Baking Soda

Bột Baking soda ( Natri Bicarbonat ) có tính hút ẩm, khử mùi rất tốt nên có thể dùng để hạn chế mùi hôi do cống thoát nước trong nhà trọ, phòng trọ. Cách làm rất đơn giản: bạn chỉ cần bỏ Baking soda vào một chiếc lọ, đậy nắp nhưng hơi hé một chút để Baking soda phát huy tác dụng hút mùi, đặt vào những nơi bạn muốn kiểm soát mùi hôi khó chịu.

Baking soda có rất nhiều công dụng trong đời sống, trong đó có làm sạch, khử mùi. Ảnh: Tiki

10. Dùng Giấm Ăn

Bạn có biết giấm ăn cũng có tác dụng khử mùi? Ngoài công dụng làm gia vị trong nấu ăn, nhiều người sử dụng giấm để làm sạch, khử mùi trong không gian sống. Cách làm như sau: Pha giấm ăn và nước (tỷ lệ 1:1) và cho vào bình xịt, xịt vào những nơi có mùi hôi khó chịu như phòng tắm, khu vệ sinh để giấm hấp thụ mùi khó chịu. Bạn cũng có thể để bát giấm nguyên chất, không pha thêm nước ở trong phòng để giấm hút mùi và bay hơi dần.

11. Trồng Cây Cảnh Hút Mùi

Một số loại cây cảnh trồng trong nhà không chỉ giúp làm đẹp, tăng sinh khí cho không gian sống mà còn có tác dụng lọc không khí, khử mùi, xua đuổi côn trùng có hại. Nổi bật nhất trong số này có thể kể đến như: cây lưỡi hổ, cây dây nhện (cỏ lan chi), lan ý, cây trầu bà, cây hương thảo, húng quế, bạc hà,… Hoặc bạn có thể để vài củ hành tây vào cốc nước, khi hành tây mọc rễ, ra lá, bạn sẽ những chậu cây cảnh xinh xắn, lại có tác dụng khử mùi, diệt khuẩn.

Cây lưỡi hổ không chỉ để làm cảnh mà còn có tác dụng khử mùi, thanh lọc không khí. Ảnh: Decox Design

12. Dùng Than Củi

Than củi (than hoa) cũng là một nguyên hiệu dễ kiếm, có tác dụng khử mùi hôi. Than củi có độ xốp cao, có khả năng hấp thụ các hoạt chất gây mùi và giữ lại bên trong than. Bạn chỉ cần cho vài viên than củi vào túi, treo ở trong phòng để than hút ẩm, hút mùi, trả lại không gian thông thoáng cho phòng trọ của bạn.

13. Dùng Máy Lọc Không Khí

Máy lọc không khí với những tấm màng lọc chuyên dụng sẽ loại bỏ các loại bụi, vi khuẩn, hợp chất gây mùi trong căn phòng của bạn. Đây cũng là một giải pháp xử lý mùi cống trong phòng trọ mà bạn có thể cân nhắc.

14. Kiểm Tra Hầm Bể Phốt

Nếu đã áp dụng tất cả những cách trên mà mùi hôi cống vẫn không giảm bớt, bạn hãy nghĩ đến khả năng hầm bể phốt bị đầy khiến mùi theo đường ống bay lên phía trên. Nếu là người thuê trọ, bạn có thể đề nghị chủ nhà trọ kiểm tra hầm bể phốt và tiến hành hút nếu cần. Nếu là chủ trọ, bạn hãy chủ động kiểm tra hầm bể phốt định kỳ khoảng 3-5 năm/lần. Một khu trọ an ninh, sạch sẽ, không bị hôi mùi cống chắc chắn sẽ được "điểm cộng" trong mắt người thuê, giúp thu hút và giữ chân khách thuê lâu dài.

Trên đây là tổng hợp những cách khử mùi cống trong phòng trọ với các nguyên liệu quen thuộc, dễ thực hiện, hiệu quả tốt. Hy vọng rằng những thông tin này hữu ích với bạn.

Lan Chi

