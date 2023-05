Mọi người vẫn thường được khuyên rằng nên mở các cửa ra vào, cửa sổ và bật quạt để không khí lưu thông cuốn theo mùi sơn ra ngoài. Mặc dù không khí trong lành là cách tốt nhất để loại bỏ mùi sơn nhưng giải pháp này không phải lúc nào cũng khả thi. Dưới đây là 8 cách khử mùi sơn mới đơn giản, hiệu quả bằng những nguyên liệu sẵn có ngay trong bếp nhà bạn.



Sơn chứa nhiều chất độc dễ bay hơi (VOC) gây hại cho sức khỏe con người.

Baking soda giúp loại bỏ mùi sơn

Baking soda thường được dùng để loại bỏ mùi hôi trong phòng giặt là hay tủ lạnh. Và chắc chắn, chúng ta cũng có thể sử dụng baking soda để khử mùi sơn. Cách làm cực kỳ đơn giản, chỉ cần đổ một chút baking soda ra những chiếc bát nhỏ và đặt rải rác quanh phòng trong suốt quá trình sơn. Sau khi sơn xong, hãy bỏ baking soda cũ đi và lấy thêm một lượng mới để loại bỏ triệt để mùi sơn.

Nếu mùi sơn vẫn còn đọng lại trong phòng, hãy rắc một ít baking soda lên thảm và nội thất bọc vải, để qua đêm và dùng máy hút bụi loại bỏ bột baking soda vào sáng hôm sau.

Hành tây

Dù nhiều người không thích mùi hăng của hành tây nhưng so với mùi sơn thì có lẽ mùi hành tây còn dễ chịu hơn nhiều. Chưa kể, hành tây chắc chắn không gây độc hại với hệ hô hấp của chúng ta và còn giúp loại bỏ mùi sơn một cách hiệu quả. Cách làm khá đơn giản, chỉ cần cắt lát hai củ hành tây và đặt quanh phòng. Khi mùi sơn không còn nữa, hãy vứt bỏ hành đi và tuyệt đối không sử dụng để nấu ăn bởi hành tây lúc này đã hấp thụ VOC.



Không chỉ là thực phẩm bổ dưỡng, hành tây còn giúp khử mùi sơn độc hại vô cùng hiệu quả.

Than hoạt tính

Than hoạt tính có tác dụng khử mùi rất tốt. Bạn có thể mua than hoạt tính dạng viên nhỏ hoặc dạng bột và cho vào bát, đặt ở các góc phòng. Hãy tận dụng lượng than còn thừa (nếu có) để khử mùi hôi trên giày da.

Nước chanh

Nước trắng hoàn toàn có thể hấp thụ VOC nhưng bạn có thể thêm vài lát chanh tươi để căn phòng không chỉ sạch bóng mùi sơn khó chịu mà còn thoang thoảng hương chanh tươi mát. Lưu ý rằng, nước mất nhiều thời gian để hấp thụ mùi sơn nên bạn cần để bát nước chanh trong phòng qua đêm.

Khử mùi sơn bằng giấm

Một bát nước táo lên men hoặc giấm trắng chưng cất sẽ hấp thụ hoàn toàn mùi sơn mà không gây hại đến sức khỏe con người.

Bã cà phê

Bã cà phê không chỉ hấp thụ mùi sơn khó chịu mà hương thơm của nó còn giúp bạn cảm thấy tỉnh táo, tập trung hơn trong công việc.

Tinh dầu thiên nhiên

Hai loại tinh dầu thiên nhiên có tác dụng loại bỏ mùi sơn và làm không khí trở nên trong lành, thanh mát hơn là vani và bạc hà. Chỉ cần nhỏ vài giọt tinh dầu lên bông gòn và để trong những chiếc bát đặt quanh phòng.

Nhiều thợ sơn lành nghề còn khuyên rằng nên nhỏ vài giọt tinh dầu trực tiếp vào thùng sơn trước khi bắt đầu sơn nhà để làm giảm bớt phần nào mùi độc hại ngay từ đầu.

Nến

Ánh lửa từ nến sẽ đốt cháy các hợp chất hóa học tỏa ra từ sơn – tác nhân gây mùi khó chịu. Tuy nhiên, cần chọn đúng loại nến bởi nến làm từ paraffin thậm chí còn thải thêm nhiều độc tố vào không khí. Nến làm từ sáp ong hoặc đậu nành là an toàn nhất. Ngoài ra, bạn cũng nên cẩn thận khi đốt nến nếu nhà có con nhỏ hay thú cưng.

May