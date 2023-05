Cách kiểm tra pháp lý nhà, đất đơn giản và hiệu quả qua quy trình 5 bước.

Sau khi kiểm tra và an tâm về tính pháp lý của bất động sản, bạn cũng cần chú ý đàm phán giá cả sao cho phù hợp, tránh bị người bán "móc ví" số tiền nhiều hơn giá trị thực của ngôi nhà. Bạn có thể khảo sát khu vực xung quanh ngôi nhà định mua để xem xét giá bán của những sản phẩm tương đồng về vị trí, diện tích, trên cơ sở đó thẩm định xem giá của ngôi nhà, mảnh đất mình định mua khoảng bao nhiêu. Trong trường hợp thị trường nhà đất khu vực đó đang "nóng", bạn có thể tăng giá bán thêm khoảng 10% so với giá mà bạn thẩm định. Còn nếu thị trường ảm đạm, bạn có thể ấn định giá bán bằng giá khảo sát cộng thêm khoảng 5%. Việc tự thẩm định này sẽ giúp hạn chế được tình trạng bị mua nhà với giá cao hơn so với mặt bằng giá tại khu vực vào thời điểm đó.

Linh Phương