Cách tìm hướng phát triển trí tuệ tính theo thập can

Nếu vùng trí tuệ trong nhà rơi vào khu vực bếp hoặc nhà vệ sinh là phạm kỵ. Ảnh minh họa

Dưới đây, chuyên gia phong thủy Song Hà sẽ hướng dẫn cách tìm hướng phát triển trí tuệ theo thập can:

Cách tính thiên can từ năm sinh âm lịch:

Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 0 sẽ có thiên can là CANH – Khu vực phát triển trí tuệ ở vùng Tây – Bắc (tính từ tâm ngôi nhà nhìn ra)

Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 1 sẽ có thiên can là TÂN – Khu vực phát triển trí tuệ ở vùng phía Bắc

Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 2 sẽ có thiên can là NHÂM – Khu vực phát triển trí tuệ ở vùng Đông Bắc

Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là sẽ có thiên can là QUÝ – Khu vực phát triển trí tuệ ở vùng phía Đông

Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 4 sẽ có thiên can là GIÁP – Khu vực phát triển trí tuệ ở vùng phía Đông – Nam

Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 5 sẽ có thiên can là ẤT – Khu vực phát triển trí tuệ ở vùng phía Nam

Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 6 sẽ có thiên can là BÍNH – Khu vực phát triển trí tuệ ở vùng Tây Nam

Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 7 sẽ có thiên can là ĐINH – Khu vực phát triển trí tuệ ở vùng Tây

Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 8 sẽ có thiên can là MẬU – Khu vực phát triển trí tuệ ở vùng Tây Nam

Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 9 sẽ có thiên can là KỶ – Khu vực phát triển trí tuệ ở vùng Tây

Theo phong thủy thì vùng trí tuệ thuộc về chòm sao Văn khúc và Văn xương, mang tính Kim ứng với từng cá nhân nên kị hỏa và kị thủy. Do đó, nếu vùng trí tuệ trong nhà rơi vào các khu vực kỵ như nhà vệ sinh (thuộc Thủy), bếp (thuộc Hỏa) thì phải chế hóa như sau:

TH1: Nhà vệ sinh ở vùng trí tuệ thì tuyệt đối không đặt 1 vật khí phong thủy nào như quản bút, ấn thăng quan, tháp văn xương, tượng mã phong hầu. Vì khi đặt như vậy càng làm ảnh hưởng tới trí tuệ và sự phát triển học vấn. Thay vào đó hãy dùng đá, bình trấn sát để chế hóa vì mang thổ tính.

TH2: Vùng trí tuệ có đặt bếp, có thể dùng các pháp khí phong thủy – chỉ cần bằng đá là được hoặc tối thiểu dùng vật khí bằng kim loại để chế hóa.

(Không xét đến bể ngầm, chỉ xét đến dương trạch – ứng với tất cả thành viên trong gia đình).