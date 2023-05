cách tìm phòng trọ ở TPHCM nhanh và an toàn sẽ giúp bạn tránh không bị sập bẫy của kẻ xấu. Thuê phòng trọ ở TP.HCM là giải pháp phổ biến cho các bạn sinh viên phải đi học xa nhà ở khu vực phía Nam. Tuy nhiên, việc tìm phòng trọ ngày nay cũng lắm gian truân bởi sự xuất hiện của nhiều hình thức, chiêu trò lừa đảo khiến người thuê vừa không tìm được chỗ ở, vừa mất tiền. Do vậy, nắm vữngnhanh và an toàn sẽ giúp bạn tránh không bị sập bẫy của kẻ xấu.

Cách tìm phòng trọ ở TPHCM nhanh và hiệu quả

1. Nguồn tìm nhà trọ, phòng trọ

Nguồn tin cậy

Bạn bè, người thân

Hãy hỏi bạn bè, người thân hoặc đăng tin tìm phòng trọ lên trang Facebook cá nhân, rất có thể bạn sẽ nhận được những thông tin giá trị từ những người này.

Trường, khoa, bạn cùng lớp

Bạn cũng có thể liên hệ với những sinh viên khoá trên hoặc đội sinh viên tình nguyện của trường để được hỗ trợ tìm phòng trọ gần trường học.

Chủ động hỏi han các anh chị khoá trên là cách tìm phòng trọ ở TPHCM nhanh và khá hiệu quả.

Nguồn bên ngoài

Chủ quán nước vỉa hè, xe ôm, bảo vệ cổng trường

Trên thực tế, đây lại là những người nắm được nhiều thông tin cụ thể về các phòng trọ quanh trường nhất vì họ sẽ nhận được khoản hoa hồng khi giới thiệu thành công người thuê cho chủ nhà trọ. Hoặc nếu không, với mối quan hệ của mình, họ cũng sẽ chỉ cho bạn những khu nhà trọ gần đó.

Tờ rơi

Đa phần là của cò phòng trọ, thường có 3 dạng:

Dạng 1: Cò ăn tiền trực tiếp, họ nhận dắt bạn đi xem phòng và nếu ưng ý, bạn sẽ phải trả cho chủ nhà một khoản tiền thù lao để kết nối với chủ nhà.

Dạng 2: Cò nhận hoa hồng từ chủ nhà khi giới thiệu khách thuê thành công.

Dạng 3: Cò lấy thông tin cho thuê phòng trọ trên các website nhà đất, nếu bạn muốn có được những thông tin đó thì cần trả cho họ một khoản chi phí.

Tuy nhiên cũng có không ít đối tượng giả danh chủ nhà để lừa đảo cho thuê phòng trọ hoặc dán tờ rơi cho thuê phòng trọ để lừa người thuê đến, sau đó dẫn đi xem phòng khác với phòng trọ trên tin tăng, giá thật cao nhưng điều kiện tồi tàn và giở mánh khoé, hăm doạ đòi tiền. Để phòng tránh lừa đảo cho thuê phòng trọ, bạn có thể gõ tên địa chỉ mình đang quan tâm lên Google, nếu đây là địa chỉ lừa đảo có tiếng thì khả năng cao bạn sẽ tìm được bài viết cảnh báo, bóc phốt trên mạng.

Bên cạnh đó, bạn cần thoả thuận trước với cò về việc chỉ trả chi phí khi đồng ý thuê. Nếu cò nhà liên tục có biểu hiện hối thúc đặt cọc thì khả năng lừa đảo là rất cao.

Tìm trực tiếp

Đi trực tiếp vào các con hẻm nơi bạn dự định thuê phòng trọ và xem có nhà nào treo biển cho thuê phòng trọ thì hỏi. Để tiết kiệm thời gian, bạn có thể hỏi người dân khu đó xem có ai cho thuê phòng trọ không.

Phương pháp chủ động: Đăng tin tìm phòng trọ TP.HCM đi kèm các yêu cầu về phòng trọ mà bạn mong muốn trên các nhóm Facebook, diễn đàn tìm nhà trọ. Các chủ phòng trọ khi đọc được bài đăng của bạn sẽ chủ động bình luận, nhắn tin với bạn hoặc bạn bè trong nhóm khi nhìn thấy bài đăng cũng sẽ hỗ trợ bạn thêm thông tin.

Phương pháp bị động: Lướt xem các tin cho thuê phòng trọ mới đăng trong phòng 5 ngày trở lại, từ đó tổng hợp các tin phù hợp với nhu cầu của mình và tiến hành chọn lọc.

2. Chọn lọc và lập danh sách phòng trọ tiềm năng để khảo sát

Sau khi đã có được danh sách nhà trọ/phòng trọ đáp ứng các tiêu chi mà bạn đặt ra, hãy bắt đầu tiến hành theo hướng dẫn sau:

Bước 1. Nhập địa chỉ nhà, số điện thoại của chủ trọ lên Facebook, Google xem có phải là địa chỉ lừa đảo cần tránh hay không.

Bước 2. Gọi điện hỏi thông tin sơ bộ như: giá thuê phòng hàng tháng, tiền cọc, tiền điện, tiền nước, tiền kết nối mạng, thời gian đóng mở cửa phòng trọ, có hợp đồng thuê trọ không… Đừng quên xin thêm hình ảnh hiện trạng của phòng trọ.

Bước 3. Chọn lọc, gọi điện hẹn thời gian đến xem trực tiếp với những phòng trọ phù hợp.

Bước 4. Lên lộ trình đi khảo sát.

Bước 5. Khảo sát.

Bước 6. Trong quá trình khảo sát, bạn có thể tìm kiếm thêm khu vực nhà trọ xung quanh.

Bước 7. So sánh, cân đo đong đếm giữa các nhà trọ.

Bước 8. Đặt cọc tại nhà trọ muốn thuê và hẹn ngày chuyển đến.

3. Thông tin cần trao đổi với chủ trọ

Để tránh những rắc rối, bất tiện về sau, đừng ngại trao đổi thẳng thắn, rõ ràng với người cho thuê về các vấn đề như:

Người cho thuê là chính chủ hay là chủ nhà thứ 2. Nếu là chủ nhà thứ 2 thì trong hợp đồng thuê trước đó có nghiêm cấm cho người khác thuê lại hay không.

Giá thuê một tháng là bao nhiêu, đóng bao nhiêu tháng 1 lần, tiền thuê nhà có cố định hay tăng theo thời gian?

Tiền cọc tính như thế nào, thông thường thuê phòng trọ hoặc nhà trọ nhỏ chỉ cần cọc 1 tháng, thuê nhà nguyên căn cần cọc 2-3 tháng. Nếu chủ nhà yêu cầu đặt cọc nhiều hơn thời gian trên thì bạn nên cân nhắc lựa chọn nơi trọ khác để tránh rủi ro sau này.

Tiền điện, tiền nước, tiền kết nối mạng tính ra sao? Hiện tại, giá điện thuê trọ khoảng 3.500 đồng-4.500 đồng/số, nước từ 80.000-100.000 đồng/người/tháng, tiền kết nối mạng từ 30.000-50.000 đồng/người/tháng.

Ngoài chi phí tiền phòng, điện, nước, mạng có phát sinh thêm chi phí nào khác không?

Nội quy phòng trọ cụ thể ra sao, đặc biệt lưu ý giờ đóng, mở cửa.

Chủ nhà có làm hợp đồng thuê trọ không? Hợp đồng thuê là điều bắt buộc phải có trước khi dọn đến ở, trong hợp đồng cần ghi rõ tình trạng phòng, giá thuê, tiền cọc, nội thất, cách tính chi phí điện, nước, mạng, các điều khoản phạt vi phạm hợp đồng. Và điều quan trọng là trách nhiệm cụ thể của cả bên cho thuê và bên thuê.

Nếu muốn chấm dứt hợp đồng thuê trọ thì cần báo trước bao nhiêu ngày. Có thoả thuận gì về trách nhiệm của các bên khi vi phạm hợp đồng hay không?

Cách tìm phòng trọ ở TPHCM chất lượng tốt

Rõ ràng, đối với các bạn sinh viên mới chân ướt chân ráo lên TP.HCM, chưa có kinh nghiệm tìm phòng trọ TP.HCM thì việc tìm được một phòng trọ như ý muốn là điều không hề đơn giản. Bởi hiện tại, thị trường phòng trọ rất đa dạng về loại phòng và giá cả nhưng lại chưa có một tiêu chuẩn cụ thể về việc phòng như thế nào là tốt. Nếu không biết cách tìm phòng trọ ở TPHCM chất lượng tốt, các bạn sinh viên rất dễ thuê phải một phòng trọ kém chất lượng, kém an toàn, gây ảnh hưởng đến quá trình sinh sống và học tập sau này. Dưới đây là một số kinh nghiệm tìm phòng trọ, những lưu ý khi đi xem phòng trọ mà các bạn sinh viên đi thuê trọ nên nắm vững để đảm bảo thuê được phòng trọ chất lượng tốt với giá sinh viên.

An ninh là vấn đề tối quan trọng mà bạn cần lưu tâm khi đi xem phòng trọ.

1. Xác định khu vực thuê nhà

Các quận ở TP.HCM khá đá dạng, mỗi khu lại có một đặc tính riêng, do vậy trước khi thuê nhà, các bạn sinh viên nên trực tiếp đến khu vực xung quanh nhà trọ, hỏi han những người sống ở đó để nắm rõ khu vực sinh sẽ ở. Chẳng hạn, đây có phải là khu vực an ninh không, có bị ngập khi mùa mưa đến, xung quanh có quán karaoke hay quán nhậu không? Những điều này cần sự tinh tế quan sát mới xác định được. Khi đi khảo sát nhà trọ, nên đi vào những ngày cuối tuần vì đó là khi những người xung quanh khu trọ đang ở nhà nên bạn có thể hỏi nhiều hơn về tình hình khu vực mình dự định thuê.

2. Có nên ở chung với chủ nhà không?

Việc người đi thuê có ở chung với chủ hay không sẽ có những ưu điểm và hạn chế nhất định. Nếu ở chung với chủ nhà, họ sẽ giúp đảm bảo an ninh của căn nhà, đảm bảo giờ giấc ra vào của những người trọ khác, bầu không khí cũng yên tĩnh hơn vào buổi tối. Điều này sẽ tốt hơn với các bạn tân sinh viên, đặc biệt là các bạn nữ tìm kiếm sự an toàn. Nếu quyết định ở chung với chủ nhà, bạn nên trao đổi rõ ràng với họ về thời gian đóng, mở cửa, bạn có được chìa khoá phòng riêng không, có được nấu ăn trong phòng không, có được dẫn bạn về phòng không…

Nếu lựa chọn ở riêng, bạn sẽ được tự do về giờ giấc, tự do dẫn khách về nhà, tự do nấu nướng… Tuy nhiên, khi ở riêng, bạn phải tự quyết định về các cơ sở vật chất trong phòng và tự đảm bảo an toàn cho chính mình. Như vậy, việc ở riêng sẽ tốt với các bạn biết sống tự lập, tìm kiếm sự tự do, đặc biệt là các bạn sinh viên năm 3, năm 4 đã đi làm thêm hoặc có nhiều mối quan hệ xã hội.

3. Làm sao để tìm được phòng giá tốt nhất?

Giá thuê phòng là một vấn đề lớn với sinh viên bởi mỗi bạn chỉ được gia đình trợ cấp một khoản tiền nhất định. Tuỳ từng khu vực, loại phòng, trang thiết bị đi kèm mà giá phòng sẽ có sự chênh lệch đáng kể. Bạn cần xác định mức giá phòng mình có thể chi trả trước khi tìm phòng trọ, đồng thời nên khảo sát giá phòng trọ quanh khu vực dự định thuê để tránh bị chủ nhà ép giá cao. Thông thường, nên tìm khoảng 5-10 phòng và xem xét hết các phòng đó để đưa ra khoảng giá phù hợp với ngân sách bạn mong muốn.

4. Phòng trọ như nào là tốt?

Một phòng trọ được đánh giá là tốt ngoài thoả mãn các tiêu chí về khoảng cách tới điểm trường, phù hợp với ngân sách, nằm trong khu vực an ninh thì cần đảm bảo về cơ sở vật chất, trang thiết bị đi kèm. Khi đi thăm phòng, bạn hãy xem xét qua các checklist dưới đây để lựa chọn được phòng trọ tốt nhất cho mình.

– Cấu trúc căn phòng

Tường và trần nhà là những hạng mục giúp đánh giá tình trạng của căn phòng là cũ hay mới. Nếu trên tường xuất hiện các vết nứt sâu thì rất có thể đây là một căn phòng cũ và sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của bạn, nhất là khi trời mưa gió. Bạn cũng cần để ý xem trần nhà có vết ố không, nếu có thì khả năng cao căn phòng trước đây bị thấm dột, bạn nên yêu cầu chủ nhà sửa chữa, khắc phục. Ngoài ra, nếu phòng trọ ở tầng trệt thì cần đảm bảo nền nhà cao hơn đường ít nhất 30cm để đảm bảo sự khô ráo, sạch sẽ và tránh nước tràn vào nhà khi mùa mưa đến.

– Cửa sổ

Cửa sổ ảnh hưởng khá lớn đến cuộc sống của bạn. Với thời tiết nóng nắng như ở TP.HCM, một căn phòng không có cửa sổ sẽ trở nên tù túng và rất nóng. Không những vậy, căn phòng dễ bị ám mùi dầu mỡ, thức ăn do không khí không được lưu thông. Phòng không có cửa sổ thường không đón được ánh sáng tự nhiên vào ban ngày, ảnh hưởng không tốt đến tâm trạng và quá trình sinh hoạt của bạn.

Phòng trọ có cửa đón ánh sáng tự nhiên là lựa chọn không thể bỏ qua khi tìm nhà trọ ở TP.HCM.

– Khu vực để xe

Khu vực để xe cần đảm bảo các yếu tố như có người trông coi, có khoá cửa, có chỗ che nắng, che mưa để xe không bị hư hỏng. Ngoài ra, diện tích chỗ gửi xe cũng phải đủ rộng để bạn dễ dàng dắt xe ra, vào mà không bị xây xước xe khi di chuyển.

– Khoá an toàn cho cửa ra vào, cửa sổ

Chúng ta không thể biết những người cùng khu trọ là người như thế nào nên cần đảm bảo cửa ra vào được gia cố chắc chắn, có khoá an toàn, không dễ bẻ khoá từ bên ngoài. Tương tự, cửa sổ cũng cần có chốt an toàn bên trong để đảm bảo an toàn cho bạn và tài sản của bạn.

– Có nhà vệ sinh khép kín

Phòng trọ hiện nay thường có 2 dạng: phòng có nhà vệ sinh khép kín bên trong và phòng không có nhà vệ sinh mà phải dùng chung. Nếu là nhà vệ sinh khép kín, hãy kiểm tra xem căn phòng có cửa ngăn cách với phòng vệ sinh không, có thoáng khí không. Nếu là nhà vệ sinh chung, bạn cần hỏi chủ trọ về số người sử dụng nhà vệ sinh và quy định về việc dọn dẹp nhà vệ sinh chung.

– Đồng hồ điện, nước

Đồng hồ điện, nước phải đảm bảo tiêu chuẩn của Nhà nước và không có dấu hiệu chỉnh sửa. Bạn có thể kiểm tra số vòng quay trên đồng hồ, chỉ số trên đồng hồ và tốc độ quay xem có bất thường không.

Trên đây là những kinh nghiệm, những cách tìm phòng trọ ở TPHCM thực tế mà các bạn nên biết. Hy vọng rằng những thông tin mà Batdongsan.com.vn cung cấp sẽ giúp ích cho các bạn sinh viên, các bậc phụ huynh trong quá trình tìm kiếm cho mình một phòng trọ để ổn định cuộc sống, yên tâm học hành.

Khánh An