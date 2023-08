Cách Tính Diện Tích Đất Ruộng Mới Nhất [Cập Nhật 2023]

Cùng tìm hiểu về cách tính diện tích đất ruộng đơn giản và chính xác nhất. Tại sao phải tính diện tích đất ruộng? Chuẩn bị dụng cụ đo đạc như thế nào trước khi tính diện tích đất ruộng? Bài viết dưới đây sẽ giải thích một cách chi tiết nhất về cách tính diện tích đất ruộng năm 2023.

Việc đo đạc và tính diện tích đất ruộng giúp đảm bảo tính chính xác về số liệu, tránh được những rắc rối trong suốt quá trình người dân sử dụng đất, giao dịch mua bán đất hay một số vấn đề về tính pháp lý sau này.

Chính vì thế, để tránh được sự cố không mong muốn, bạn nên đo đạc lại diện tích đất ruộng cũng như các loại đất khác của mình thật cẩn thận. Có một số trường hợp diện tích đất ruộng ghi trên sổ đỏ bị sai lệch so với diện tích đất ruộng trên thực tế, gây ảnh hưởng lớn đến chính quyền lợi của người sở hữu đất. Ví dụ như số tiền thuế phải nộp sẽ nhiều hơn so với thực tế đất mà chủ sở hữu đang được sử dụng (vì diện tích đất ruộng thực tế đang nhỏ hơn so với diện tích đất ruộng được ghi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ).