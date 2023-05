Tìm Căn Hộ Cho Thuê Quận 2 Giá 10 Triệu Ở Đâu?

Vốn là một quận cũ, thuộc khu vực nội thành của thành phố Hồ Chí Minh, với vị trí địa lý giáp quận Bình Thạnh, Thủ Đức, quận 1, 4, 7, 9 và huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, quận 2 được xem như vùng trung chuyển, cầu nối của trung tâm thành phố về phía Đông với các quận, huyện ngoại ô.

Cùng với việc thành lập thành phố Thủ Đức, hạ tầng – giao thông tại quận 2 cũng được đẩy mạnh đầu tư, hướng tới mục tiêu trở thành khu đô thị sáng tạo, tương tác cao ở phía Đông TP.HCM. Có thể kể ra một số dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn như: tuyến Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên, hệ thống cầu Thủ Thiêm, đường Vành đai 2, cầu vượt nút giao Mỹ Thủy,…

Hạ tầng đồng bộ, phát triển không chỉ gia tăng khả năng kết nối với các quận trung tâm và các quận khu Nam, mà còn thúc đẩy kinh tế – xã hội quận 2 phát triển, tạo đà cho thị trường bất động sản toàn quận thêm khởi sắc. Bên cạnh đó, do quy hoạch đô thị ở đây phát triển sau nên việc đầu tư được thực hiện một cách khá đồng bộ và bài bản. Điều này khiến cho trong những năm gần đây, thị trường bất động sản quận 2 ngày càng trở nên sôi động, đặc biệt là thị trường cho thuê căn hộ.

Có rất nhiều dự án căn hộ cho thuê tại quận 2 để khách hàng lựa chọn

Bất động sản cho thuê tại quận 2 khá đa dạng, từ nhà riêng, phòng trọ, căn hộ mini, chung cư cao cấp, căn Offitel,… đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng. Trong đó, ở phân khúc căn hộ, nổi bật phải kể đến các dự án cung cấp lượng lớn căn hộ cho thuê như: Laimian City, Saigon Sports City, Precia,… ở phường An Phú, An Khánh; Bình An Pearl, Sunshine Venicia,… tại phường Bình An; Khu tái định cư Bình Khánh, De Capella,… ở Bình Khánh…

Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn, tại quận 2, đối với những căn hộ từ 1 – 2 phòng ngủ, giá cho thuê có thể dao động từ 4 – 6 triệu/tháng, với các chung cư mini cao cấp, có nhiều tiện ích hơn hoặc ở các vị trí giao thông thuận tiện, giá cho thuê sẽ cao hơn, trên dưới 10 triệu đồng/tháng. Cá biệt, có những dự án cao cấp, giá thuê một căn hộ tại đây có thể lên đến hơn 40 triệu đồng/ tháng.

Tuy thị trường cho thuê căn hộ quận 2 phong phú, dễ tìm nhưng với nhiều người thì việc chọn lựa lại khó khăn. Nguyên nhân vì đây là quận nội thành, rất gần với quận 1 – quận trung tâm, cư dân chủ yếu thuộc tầng lớp tri thức, nhiều doanh nhân, chuyên gia người nước ngoài nên nếu xét về giá cả thì mặt bằng cho thuê ở đây thường cao hơn những vùng lân cận và có xu hướng liên tục tăng.

Không những thế, với việc sáp nhập quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức để thành lập thành phố Thủ Đức, quận 2 đã thu hút nhiều ông lớn trong ngành bất động sản, dẫn tới việc các dự án phân khúc cao cấp xuất hiện nhiều hơn, cùng với đó là xu hướng tăng giá chung của thị trường.

Vậy thì việc thuê chung cư ở quận 2 có khó hay không, với ngân sách trên dưới 10 triệu đồng, có thể tìm thuê căn hộ quận 2 tại những dự án nào, hay khách hàng cần có những lưu ý những gì khi đi thuê căn hộ? Để giải đáp các câu hỏi này, mời bạn đọc cùng xem video dưới đây. Đây là video review thực tế một số căn hộ cho thuê tại quận 2, thuộc series "Thuê nhà không khó" do Batdongsan.com.vn thực hiện vào tháng 12/2022:



