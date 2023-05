Bình Dương đang trở thành thị trường thứ 2 sau TP.HCM bùng nổ phát triển loại hình căn hộ chung cư. Trong khi giá căn hộ tại TP.HCM liên tục tăng mạnh trong 2 năm nay, tiệm cận mức giá 65 triệu đồng/m2, giá chung cư Bình Dương có phần ổn định hơn và dao động ở khoảng từ 35-38 triệu đồng/m2, được đánh giá là phù hợp tầm tài chính của người mua ở thực.

Tìm hiểu từ Batdongsan.com.vn cho thấy, các thị trường có nhiều lượt tìm mua căn hộ của Bình Dương gồm TP. Dĩ An, Thuận An và Thủ Dầu Một. Xét về mặt bằng giá trong quý 2/2022, hầu hết các dự án đang mở bán đều khá cao, từ mức 36-40 triệu đồng/m2, thậm chí nhiều dự án chạm mức 40-45 triệu đồng/m2. Tuy nhiên thị trường này có sự đa dạng về loại hình nên các chung cư ở tầm giá từ 1,5-2 tỷ đồng vẫn khá dồi dào.

Cụ thể, ở khu vực TP. Dĩ An, giá căn hộ chào bán vào khoảng từ 1,8-2,5 tỷ đồng/căn (trung bình 31-39 triệu đồng/m2). Ở mức tài chính dưới 2 tỷ đồng, người mua nhà có thể tìm kiếm các dự án hiện hữu như Bcons Bee, Bcons Sala, Bcons Green View… mức giá sơ cấp và thứ cấp các căn hộ 2 PN thuộc 3 dự án trên đều chỉ từ 1,5-1,8 tỷ đồng.

Một dự án khác trên địa bàn Dĩ An là Charm City cũng có giá từ 32-38 triệu đồng/m2, các căn hộ 1PN diện tích từ 52-55m2 giá vào khoảng 1,7-2 tỷ đồng/căn. Nguồn hàng sơ cấp hiện có dự án Honas Residence chào bán giá chỉ từ 30-33 triệu đồng/m2 (gồm VAT) tương đương căn hộ 45 -53m2 có giá chỉ tầm 1,5-1,8 tỷ đồng. Với một số dự án gần kề TP.HCM như Bcons Polygon, Green Square, Phú Đông Premium… tầm giá sẽ cao hơn, vào khoảng từ 37-40 triệu đồng/m2 nhưng với những căn hộ diện tích nhỏ, tầm tài chính 2 tỷ đồng vẫn có thể sở hữu được.

Trên địa bàn TP. Thuận An, giá chung cư tương đối mềm hơn, từ 29-38 triệu đồng/m2, khoảng giá trung bình là 1,6-2,3 tỷ đồng/căn. Loạt dự án dưới 2 tỷ đồng có thể kể đến như Iris Tower (giá 28 triệu đồng/m2); Luxury residence (28-33 triệu đồng/m2); The Essential Eco Xuân Residences (giá 28-33 triệu đồng/m2); Tecco Home Felix (giá 26-30 triệu đồng/m2); The Habitat (giá 35-38 triệu đồng/m2); The Rivana (giá 33-35 triệu đồng/m2); Legacy Central (giá 28-33 triệu đồng/m2)…

Khu vực trung tâm Bình Dương là TP. Thủ Dầu Một, giá căn hộ chung cư chào bán khá cao, vào khoảng từ 33-45 triệu đồng/m2. Mặt bằng giá căn hộ tầm 2-3 tỷ đồng/căn. Dù vậy, với tài chính vào khoảng 2 tỷ đồng, người mua có thể lưu ý tìm kiếm các dự án nhà ở đã hoàn thiện như The C River View (từ 34 triệu đồng/m2), Happy One (từ 32 triệu/m2), Happy One Central (35-38 triệu/m2; C SkyView (từ 32 triệu/m2), Midori Park (từ 34 triệu/m2), Compass One (từ 31 triệu/m2).

Thị trường căn hộ Bình Dương đang có sự tăng trưởng mạnh mẽ về giá, biên độ tăng giá chung cư khá cao. Tính riêng trong tháng 4/2022, giá chung cư Bình Dương tăng gần 4%, trong đó các khu vực như Thuận An, Thủ Dầu Một ghi nhận giá tăng từ 3-4% so với cùng kỳ. Trong những năm trở lại đây, Bình Dương trở thành điểm đến sáng giá với sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp cùng sự đầu tư mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông đã tạo tiền đề giúp nơi đây trở thành sự lựa chọn để an cư lạc nghiệp. Nguồn cung căn hộ đến năm 2024 tại Bình Dương ước tính lên đến 48.000 căn, trong đó Thuận An và Dĩ An chiếm đến 83%.

Theo các chuyên gia, giá bán căn hộ Bình Dương hiện đang trên đà tăng mạnh và dự báo sẽ còn tiếp tục biến động trong bối cảnh TP.HCM khan hiếm quỹ đất triển khai nhà ở, giá tăng cao và Bình Dương trở thành thị trường thừa hưởng nhu cầu mua của TP.HCM khi tâm lý mua BĐS không còn quá quan trọng về địa phận. Tốc độ phát triển hạ tầng và kết nối giao thông đang xóa nhòa khoảng cách địa giới, vị trí bao xa không quan trọng bằng thời gian di chuyển bao lâu. Vì vậy những người có nhu cầu mua căn hộ an cư ở Bình Dương, đây là thời điểm phù hợp để tìm mua vì thị trường vẫn còn các dự án tầm giá dưới 2 tỷ đồng. Dự kiến trong thời gian tới, có thể sẽ khó khăn hơn để mua được các dự án chung cư giá dưới 2 tỷ đồng/căn trên địa phận Thuận An, Dĩ An và Thủ Dầu Một.

Tuy nhiên, nếu là người chưa có kinh nghiệm, lần đầu tiên đi mua căn hộ chung cư Bình Dương thì cần lưu ý kỹ những vấn đề về liên quan đến pháp lý. Thị trường Bình Dương hiện có một số dự án chào bán khi chưa hoàn thiện pháp lý, chưa được chính quyền cấp phép và vướng sai phạm trong thi công, xây dựng. Vì vậy để tránh những rắc rối cũng như những nguy cơ rủi ro đầu tư, nên tìm kiếm các sản phẩm của CĐT tiềm lực tài chính mạnh, có uy tín trên thị trường và triển khai dự án đầy đủ pháp lý. Bên cạnh đó, cần tính toán thận trọng nguồn tài chính của bản thân, tránh dùng đòn bẩy tài chính quá đà hay mua sản phẩm vượt quá khả năng chi trả của gia đình.

Phương Uyên