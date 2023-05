Căn hộ Soho là gì - Có nên đầu tư, sở hữu căn hộ Soho

1. Căn hộ Soho là gì

Hình thành từ xứ sở kim chi, năm 1985 được xem là cột mốc đánh dấu sự phát triển và lan rộng của mô hình nhà ở Soho ra thế giới. Tuy nhiên, mãi đến đầu năm 2016, mô hình này mới thực sự thu hút và phổ biến ở Việt Nam.

Sự ra đời của mô hình căn hộ Soho đã góp phần to lớn trong việc giải quyết tình hình hình khan hiếm diện tích đất ở, văn phòng tại các thành phố, đô thị lớn. Sự tích hợp nhiều tính năng và tối ưu hóa diện tích sử dụng đã giúp cho căn hộ Soho dần có chỗ đứng trên thị trường bất động sản.

Phần lớn khi nhắc đến căn hộ Soho là gì, người ta đều định nghĩa nó là một mô hình nhà ở có tính linh hoạt cao với chức năng tích hợp giữa văn phòng làm việc, và không gian sinh hoạt, ngủ nghỉ.

Thực tế thì cụm từ “Soho” cũng được viết tắt từ “Small Office, Home Office”. Như vậy, hiểu một cách đơn giản thì căn hộ Soho là mô hình kết hợp giữa văn phòng và lưu trú. Đến đây bạn sẽ thấy, thực tế Soho chính là Officetel (Xem thêm: Officetel là gì). Khách hàng khi sở hữu căn hộ Soho có thể tiến hành các hoạt động làm việc, kinh doanh trong chính không gian sống của mình.



Với tính tiện nghi, hiện đại, căn hộ Soho đang ngày càng được nhiều người yêu thích

Đối với những căn hộ Soho hiện đại, phần lớn chúng đều được thiết kế với trần nhà cao, không gian rộng rãi thoáng mát, hạn chế tối đa việc hình thành các vách tường, vách ngăn. Kết hợp với đó là trang thiết bị nội thất được bố trí theo chiều dọc của căn hộ giúp tối ưu hóa được không gian. Những ô cửa sổ có kích thước lớn hơn so với bình thường giúp lấy được lượng lớn ánh sáng, mang lại không gian đẹp mắt, hài hòa.

Với thời đại dân số phát triển, diện tích đất nhà ở không ngừng bị thu hẹp, đây được xem như mô hình văn phòng kết hợp kinh doanh hoàn hảo, phù hợp với nhiều đối tượng. Chủ đầu tư, doanh nghiệp nhỏ sẽ tiết kiệm được chi phí và đảm bảo tiến độ sinh hoạt, làm việc.



Hiểu rõ căn hộ Soho là gì giúp việc đầu tư, sở hữu trở nên hiệu quả hơn

2. Ưu nhược điểm của căn hộ Soho

Hiểu rõ được ưu nhược điểm của căn hộ Soho là gì giúp mỗi cá nhân có thể chủ động lựa chọn cho mình một không gian tiện nghi, phù hợp.

Ưu điểm của căn hộ Soho là gì

Xuất xứ từ đất nước hiện đại Hàn Quốc và không ngừng được cải tiến, hoàn thiện qua từng giai đoạn, căn hộ Soho mang trong mình nhiều ưu điểm nổi bật như sau:

Có tính tiện lợi cao, giúp tối ưu hóa được không gian sống, kết hợp đa dạng và linh hoạt giữa kinh doanh đầu tư và sinh hoạt gia đình.

Căn hộ Soho có thể là địa điểm đặt trụ sở được phép đăng ký kinh doanh, phù hợp với những mô hình doanh nghiệp vừa và nhỏ, tiết kiệm được một khoản chi phí đầu tư.

Người sở hữu có thể sử dụng căn hộ Soho như một căn hộ thông thường khi không có nhu cầu kinh doanh và hưởng đầy đủ những tiện ích xã hội.

Khi không có nhu cầu sử dụng, thủ tục cho thuê lại hoặc chuyển nhượng được thực hiện một cách dễ dàng, nhanh chóng. Ngoài ra, người sở hữu căn hộ Soho vẫn sẽ được đảm bảo các quyền lợi hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Không gian linh hoạt, được trang bị sẵn nội thất hiện đại và tự do bố trí khi có nhu cầu. Điều này giúp cho chủ sở hữu được thoải mái sáng tạo và tự tin tiếp đón, trao đổi với khách hàng trong kinh doanh.

Phần lớn các căn hộ Soho hiện nay đều được bố trí ở những vị trí trung tâm, có điều kiện kinh tế phát triển, cơ sở hạ tầng giao thông vận tải thuận lợi.



Căn hộ Soho sở hữu nhiều ưu điểm, đáp ứng được nhu cầu của thời kỳ hiện đại

Nhược điểm của căn hộ Soho là gì

Tuy sở hữu cho mình nhiều ưu điểm nổi bật, tiện nghi nhưng căn hộ Soho vẫn bộc lộ một số nhược điểm như sau:

– Giống như nhiều mô hình căn hộ, văn phòng cho thuê khác, căn hộ Soho cũng được pháp luật quy định lượng thời gian nhất định cho quá trình sở hữu, sử dụng (cụ thể là 50 năm).

– Với diện tích không gian không quá lớn là 25m2 đến 80m2, Soho chỉ phù hợp với những doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, không thích hợp cho những công ty lớn. Trong trường hợp có nhu cầu sử dụng, các công ty lớn cần phải tích hợp nhiều căn với nhau để đảm bảo không gian làm việc.



Diện tích không quá lớn là một trong những hạn chế của căn hộ Soho

3. Những đối tượng nào nên sở hữu căn hộ Soho

Căn hộ Soho là mô hình căn hộ phù hợp với nhiều đối tượng như:

Những doanh nghiệp nước ngoài mong muốn đặt trụ sở, chi nhánh ở Việt Nam.

Những chuyên gia nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam trong khoản thời gian dài.

Doanh nghiệp có quy mô, tính chất vừa và nhỏ muốn tìm kiếm văn phòng đại diện.

Công ty, cá nhân thực hiện hình thức kinh doanh bán hàng online.

Cá nhân đang có dự định khởi nghiệp hoặc thành lập Startup, Freelance hoặc người yêu thích công việc tự do và có mong muốn kết hợp giữa văn phòng làm việc và không gian sinh sống.



Soho là mô hình căn hộ hiện đại, tiện nghi phù hợp cho nhiều đối tượng sử dụng

4. Tại sao nên đầu tư căn hộ Soho

Với những ưu điểm nổi bật, căn hộ Soho không chỉ là điểm đến với những người có nhu cầu sở hữu mà nhiều nhà đầu tư cũng đang dành sự quan tâm đặc biệt vào mô hình này.

Giá trị gia tăng bền vững trong tương lai

Cùng với sự phát triển không ngừng của thị trường bất động sản, mô hình căn hộ Soho đang ngày càng chiếm lĩnh thiện cảm của các nhà đầu tư. Bởi họ nhận thấy đây là mô hình mang giá trị lớn, có thể phát triển bền vững trong tương lai. Thậm chí nhiều chuyên gia đã nhận định rằng, phần lớn các thành phố đô thị ở Việt Nam trong tương lai sẽ phủ đầy những mô hình căn hộ Soho. Bởi hiện nay nhu cầu sử dụng đất đang có dấu hiệu tăng nhanh nhưng quỹ đất vẫn cố định.

Minh chứng rõ ràng cho tiềm năng phát triển của căn hộ Soho là số người có nhu cầu sở hữu không ngừng tăng cao. Đặc biệt mô hình Startup tại Việt Nam hiện nay được mở rộng không ngừng, tính đến đầu năm 2020 đã có hơn 1700 Startup lớn nhỏ trên cả nước. Trong tương lai, con số này sẽ tiếp tục tăng nhanh và đây được xem là đối tượng có nhu cầu cao trong việc sở hữu căn hộ Soho.



Trong tương lai, căn hộ Soho hứa hẹn mang lại nhiều tiềm năng phát triển

Giá thu mua ở mức trung bình thấp

Một số thống kê gần đây cho thấy, so với những mô hình bất động sản truyền thống, căn hộ Soho mang lại mức lợi nhuận dao động từ 15 đến 20%. Đây được xem là tỷ lệ lãi suất cao hơn rất nhiều so với việc đầu tư an toàn vào lãi suất ngân hàng, sản phẩm tài chính hay một số mô hình cho thuê bất động khác. Như vậy, chủ đầu tư căn hộ Soho có thể dễ dàng thu về mức lợi nhuận cao.

Bên cạnh đó, mức rủi ro khi không có nhu cầu sử dụng căn hộ Soho thường rất thấp. Bởi thủ tục cho thuê lại hoặc chuyển nhượng được diễn ra nhanh chóng, đơn giản. Theo nhiều chuyên gia trong ngành, các giao dịch liên quan đến căn hộ Soho được thực hiện nhanh hơn gấp 3 lần so với các giao dịch thông thường.

Đầy đủ các loại giấy tờ pháp lý

Thủ tục sở hữu căn hộ pháp lý sở hữu căn hộ Soho là gì luôn được nhiều quan tâm. Trước khi sở hữu căn hộ Soho, người sử dụng được hoàn thiện mọi thủ tục pháp lý có liên quan. Do đó, có thể hoàn toàn an tâm sử dụng, tiến hành kinh doanh thậm chí sang nhượng mà không vi phạm bất cứ điều luật nào của quy định pháp luật hiện hành.



Căn hộ Soho – điểm đến lý tưởng của sự kết hợp giữa kinh doanh và nhà ở

Với những tiện ích mà căn hộ Soho mang lại, trong tương lai hứa hẹn đây sẽ là mô hình được nhiều người yêu thích và có khả năng mang lại mức lợi nhuận hấp dẫn. Qua bài viết, Batdongsan.com.vn hy vọng quý độc giả đã nắm được căn hộ Soho là gì cùng với ưu nhược điểm để đưa ra quyết định sở hữu, đầu tư hợp lý, hiệu quả.

Hà Linh