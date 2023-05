Căn hộ tập thể 60 tuổi lột xác thành homestay đẹp ngỡ ngàng

“Thiếu một nửa, tôi đi tìm một nửa; Một nửa nắng vàng, một nửa mưa bay…” – những câu thơ trong bài “Một nửa” của Nguyễn Nhật Ánh đã khơi nguồn cảm hứng để các kiến trúc sư của Studio MiniGeo “hô biến” căn hộ tập thể 60 năm tuổi cũ kĩ, xuống cấp thành homestay đẹp ngỡ ngàng với chi phí chỉ gần 250 triệu đồng. Tên gọi Một Nửa của homestay cũng hứa hẹn về một không gian nơi người ở được đong đầy cảm xúc, làm tròn vẹn những điều chưa vẹn tròn.

Căn hộ được cải tạo rộng 50m2, nằm trên tầng 5 (áp mái) của khu tập thể cũ, có tới 3 mặt thoáng nhưng đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng theo thời gian và trải qua nhiều đời chủ. Trước cải tạo, phần mái bị thấm, dột khiến tường ở nhiều vị trí trong nhà mục nát, chỉ cần chạm vào là bung ra cả mảng vữa. Hệ thống điện đã cũ, không còn đảm bảo an toàn. Thêm vào đó, sàn nhà không thể can thiệp nhiều vì sẽ ảnh hưởng đến hộ gia đình ở tầng dưới. Bù lại, nhóm thiết kế của Studio MiniGeo nhận thấy căn hộ có kết cấu đẹp, các khung cửa, vách ngăn vẫn còn sử dụng tốt nên quyết định sẽ giữ lại để nhà đảm bảo công năng, an toàn mà không mất đi những giá trị nhuốm màu thời gian vốn có.

Hiện trạng căn hộ tập thể đã xuống cấp sau nhiều năm, trải qua nhiều đời chủ sử dụng. Trần nhà bị dột khiến nhiều mảng tường mọc rêu mốc, thậm chí bong ra từng mảng vữa nếu tác động mạnh.

Diện tích nhỏ cùng với bố trí công năng không hợp lý khiến sinh hoạt trong nhà bất tiện, kém thoải mái. Phòng vệ sinh cũ kỹ, thiếu sáng, hệ thống điện không còn đảm bảo an toàn. Mặc dù vậy, căn hộ có ưu điểm là kết cấu, các khung cửa, vách ngăn còn tốt. Ở khu tập thể này, mỗi tầng chỉ có 2 căn hộ nên không gian rất yên tĩnh, có tới 3 mặt thoáng, gần gũi với thiên nhiên.

Sau khi khảo sát, nhóm thiết kế quyết định phải xử lý triệt để các vấn đề hiện trạng, can thiệp, phân chia lại không gian để linh hoạt hơn trong quá trình sử dụng mà không gây ảnh hưởng phần kết cấu chung căn hộ. Nhà có nhiều cửa sổ tiếp xúc với thiên nhiên nên nhóm thiết kế nảy ra ý tưởng kéo thiên nhiên vào nhà bằng cách bố trí các bồn cây trước cửa sổ, đưa ánh sáng tự nhiên vào nhà nhưng vẫn giữ yên tĩnh và riêng tư. Phần cửa sổ phòng ngủ được hạ xuống sát sàn để tăng điểm nhìn, cho ánh sáng vào sâu trong trong phòng.

Sau 30 ngày thi công cải tạo, căn hộ đã thực sự "lột xác", trở nên thoáng, sáng không ngờ với tông màu chủ đạo trắng-cam, đồ nội thất mộc mạc, giản dị mà trang nhã. Cửa sổ được hạ xuống sát sàn để lấy sáng, kiến trúc sư cũng bố trí thêm cây xanh để thêm sinh khí cho không gian mà vẫn giữ được sự riêng tư cần có. Căn hộ đã rũ bỏ hoàn toàn vẻ cũ kĩ, rêu phong để khoác lên lớp áo tươi mới, đẹp ngỡ ngàng. Góc đọc sách xinh xắn bên khung cửa sổ được thiết kế trang nhã. Màu xanh cây lá kết hợp với những màu ấm của đồ nội thất khiến không gian thêm gần gũi, ấm cúng.

Để giữ lại hồn cốt của một căn hộ tập thể ghi dấu thời gian, nhóm thiết kế lựa chọn những chất liệu có tính truyền thống như mây, gỗ cho đồ nội thất. Chất liệu truyền thống kết hợp với kiểu dáng thiết kế hiện đại, phù hợp với cuộc sống ngày nay giúp tạo điển nhấn, cảm giác thân thuộc, phù hợp với tổng thể căn nhà cũng như kiến trúc văn hoá của khu dân cư.

Đồ nội thất sử dụng chất liệu mây và gỗ, thể hiện y ếu tố văn hóa truyền thống trong căn hộ 60 năm tuổi. Không gian bếp dường như rộng và thoáng hơn rất nhiều. Khu vực nấu nướng, giặt giũ hiện đại, thuận tiện cho sinh hoạt. Nhóm thiết kế đã tận dụng nguyên bộ vách gỗ ngăn phòng, chỉnh sửa lại một chút để làm vách ngăn vệ sinh. Hệ thống điện cũ, thiếu an toàn cũng được xử lý triệt để. Không gian thư giãn đầy lãng mạn bên cửa sổ phòng ngủ. Diện mạo phòng vệ sinh đã thay đổi hoàn toàn sau cải tạo – sạch, đẹp và tươi sáng hơn. Các bản vẽ mặt bằng trước và sau cải tạo

Kiến trúc sư Vương Thái Nam, đại diện nhóm thiết kế, chia sẻ công trình này có ý nghĩa rất đặc biệt đối với anh. Đây không chỉ là công trình anh và khách hàng dành nhiều tâm huyết mà còn là một bài toán tham khảo cho rất nhiều căn hộ tập thể cũ ở Hà Nội. Anh hi vọng dự án cải tạo này sẽ mang đến những gợi ý hữu ích cho những người đang muốn cải tạo không gian sống của mình.

Thông tin dự án

Tên công trình: Một Nửa Homestay

Địa điểm: Tầng 5, số 4 Vọng Đức, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thiết kế & thi công: Studio MiniGeo

Diện tích: 50m2

Chi phí cải tạo: 250 triệu đồng

Ảnh: Nguyễn Việt Anh

Hương Liên