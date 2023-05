Cần thêm quy định về kiểm soát mua bán, chuyển nhượng bất động sản

Theo Bộ Công an, việc bổ sung quy định kiểm soát mua bán, chuyển nhượng bất động sản góp phần ngăn chặn trốn thuế, lừa đảo trong hoạt động mua bán.

Bộ Công an cho rằng hoạt động mua bán bất động sản cần được kiểm soát chặt chẽ hơn. Ảnh minh họa, nguồn: báo Thanh Niên

Cụ thể, khi góp ý nội dung dự thảo nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bất động sản, Bộ Công an cho rằng, quy định hiện nay không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng mua bán, chuyển nhượng bất động sản giữa doanh nghiệp với các tổ chức, cá nhân nên việc có thêm quy định kiểm soát doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trong hoạt động mua bán, chuyển nhượng là cần thiết.

Khi có thêm quy định này, các tổ chức, cá nhân thực hiện việc chuyển đổi, bán sang tên bất động sản đã mua thông qua thỏa thuận với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản sẽ khó có cơ hội lập đổi, thay hợp đồng đã ký nhằm trốn thuế; hoặc ngăn chặn việc doanh nghiệp kinh doanh bất động sản lập nhiều hợp đồng mua bán với cùng một tài sản để lừa đảo, bán cho nhiều tổ chức, cá nhân khác nhau.

Một quy định khác cũng được Bộ Công an đề xuất bổ sung thêm đối với điều kiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán bất động sản. Theo đó, tài sản mua bán phải là tài sản không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; là tài sản không bị thế chấp, cầm cố, không phải tài sản bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ dân sự khác.

Liên quan đến quy định về chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản, Bộ Công an đề nghị phải có một cơ quan thực hiện kiểm tra hợp đồng chuyển nhượng dự án bất động sản. Cơ quan này có trách nhiệm lấy ý kiến Bộ Công an, Bộ Quốc phòng nếu việc chuyển nhượng có nhà đầu tư nước ngoài tham gia. Để đánh giá các tác động đến an ninh, quốc phòng cần đặc biệt chứ ý những dự án sử dụng đất tại khu vực biên giới, ven biển, hải đảo.

Hải Âu (TH)