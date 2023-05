Cẩn trọng với “bình mới rượu cũ” của điểm nóng BĐS mới

Cái tên đầu tiên có thể kể đến là dự án Hado Charm Villas nằm ở Km11 – Đại lộ Thăng Long (Hoài Đức – Hà Nội) có quy mô 30ha cung cấp ra thị trường 528 căn biệt thự, liền kề và shophouse. Theo quảng cáo, Hado Charm Villas có mật độ xây dựng toàn khu 18,1%, hồ cảnh quan 2,5ha và 20 công viên tiểu khu.

Một dự án khác cũng tại Hoài Đức được môi giới chạy quảng cáo rầm rộ là An Lạc Green Symphony của Công ty cổ phần Đầu tư An Lạc. Dự án có vị trí tại xã Vân Canh (Hoài Đức , Hà Nội) với tổng diện tích 67ha, mật độ xây dựng 28%, bao gồm hơn 900 căn thấp tầng với biệt thự song lập, biệt thự đơn lập, liền kề và shophouse.

Một dự án khác được chào bán ra thị trường thời gian qua là Lideco. Khu đô thị Lideco thuộc thị trấn Trạm Trôi (Hoài Đức, Hà Nội) với quy mô 38,23 ha, gồm 648 căn biệt thự đơn lập, song lập, nhà có vườn và 136 căn liền kề.

Điều đáng nói, những dự án trên đều là “bình mới rượu cũ”. Hado Charm Villas gốc gác là dự án Hado Dragon City (Khu đô thị An Khánh – An Thượng), An Lạc Green Symphony là tên khác của khu đô thị Đại học Vân Canh. Các dự án này đã được tung ra thị trường từ hơn chục năm trước, sau đó bị bỏ hoang và mới được khởi động lại thời gian gần đây.

Các dự án bất động sản Hoài Đức tung ra thời gian gần đây đều là "bình mới rượu cũ"

Hàng loạt dự án trên đã ra đời trong cơn sốt của thị trường từ mười năm trước mà Hoài Đức là một trong những tâm điểm của cơn sốt. Khi đó, thông tin Hà Tây sáp nhập về Hà Nội đã làm giá đất khu Tây Hà Nội, trong đó có Hoài Đức liên tục nhảy múa. Với vị trí cửa ngõ thủ đô và được quy hoạch nằm trong phần lõi trung tâm phía Tây Hà Nội, Hoài Đức đón hàng loạt dự án mới với mức giá bị đẩy trên trời trong cơn sốt. Và 4 dự án được nêu ở phần trên đều là những đại diện tiêu biểu của cơn “ngáo giá” thời điểm đó. Ngoài ra, còn phải kể đến một vài cái tên khác như liền kề Geleximeco Lê Trọng Tấn, Splendora Bắc An Khánh, Nam An Khánh, HUD Vân Canh, Khu đô thị Vườn Cam… Khi đó, giá đất tăng đột biến ở nhiều vị trí, từ mức giá phổ biến 15-20 triệu đồng/m2, bị đẩy lên 60-90 triệu đồng/m2, thậm chí chạm ngưỡng 140 triệu đồng/m2.

Cuộc khủng hoảng bất động sản 2010-2012 đã đưa giá bất động sản Hoài Đức nói riêng và khu Tây nói chung từ mức lửng lơ trên trời xuống mức giá “tiếp đất”. Khu vực này khi đó đã phát triển quá nóng, thiếu sự gắn kết với giá trị thực là sự phát triển đồng bộ của hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội, cũng như tốc độ gia tăng dân số tự nhiên và cơ học. Do đó, không khó hiểu khi cơn sốt hạ nhiệt, giá đất Hoài Đức đã lao dốc không phanh và ngủ vùi cho đến cả thập kỉ.

Từ cuối 2019 đổ về đây, những khu đô thị chết lâm sàng trên đang được các “y, bác sĩ” là các chủ đầu tư, các môi giới “cứu sống” khi vin vào yếu tố Hoài Đức chuẩn bị lên quận. Trên thực tế, từ năm 2018, Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội đã đồng ý chủ trương thực hiện đề án đầu tư, xây dựng huyện Hoài Đức thành quận vào năm 2020. Mới đây, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức thành quận vào năm tới.

Chuẩn bị cho quá trình từ huyện lên quận, Hoài Đức đã có những biến chuyển cả về hạ tầng giao thông và hạ tầng xã hội.

Vin vào thực tế này, 3 trong 4 dự án trên đều đang tung ra thị trường mức giá ngất ngưởng như An Lạc Green Symphony được chào bán với khoảng giá 70 triệu đồng/m2 với biệt thự, 100 triệu đồng/m2 với liền kề, shophouse. Hado Charm Villas khoảng giá 60 triệu đồng/m2.

Tuy nhiên, theo giới đầu tư chuyên nghiệp, giá trị bất động sản luôn tăng dần theo giá trị thực tế của việc đầu tư và có lộ trình tăng giá. Trong khi đất dân xung quanh, tương đương vị trí các dự án chỉ dao động ở mức 30-40 triệu đồng/m2 thì mức giá tại các dự án trên dù được quảng cáo về cảnh quan, tiện ích và dịch vụ nhưng bị đẩy lên tới 100 triệu đồng/m2 là mức giá quá cao. Người mua ở hay mua đầu tư đều cần phải xem xét bởi với mức giá này họ có nhiều lựa chọn hợp lý hơn, tránh rơi vào bẫy “ngáo giá” của chủ đầu tư.

Duy Bách