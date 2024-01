Dự án cao tốc Chợ Mới-Bắc Kạn sẽ được khởi công trong năm 2024, theo kế hoạch của Bộ Giao thông Vận tải. Cao tốc Chợ Mới-Bắc Kạn đang được đề xuất triển khai với chiều dài 29km, quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, tổng vốn đầu tư 5.750 tỷ đồng.

Thông Tin Quy Hoạch Cao Tốc Chợ Mới – Bắc Kạn Mới Nhất

Cao tốc Chợ Mới – Bắc Kạn sẽ được khởi công xây dựng trong năm 2024. Ảnh minh họa: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Mới đây, Ban Quản lý dự án 2 đã trình Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cao tốc Chợ Mới – Bắc Kạn. Theo đề xuất này, dự án đường cao tốc Chợ Mới-Bắc Kạn sẽ được đầu tư hoàn chỉnh luôn chứ không phân kỳ thành 2 giai đoạn đầu tư như quy hoạch đã được duyệt trước đó. Cụ thể:

Chiều dài toàn tuyến 29km Bề rộng mặt đường 20,5km Số làn xe 4 làn Vận tốc thiết kế 80-100km/h Điểm đầu Km0+000 thuộc huyện Chợ Mới Điềm cuối Km28+807 thuộc TP. Bắc Kạn Tổng vốn đầu tư 5.750 tỷ đồng Năm khởi công 2024 (dự kiến) Năm hoàn thành 2026 (dự kiến) Đề xuất quy hoạch cao tốc Chợ Mới-Bắc Kạn mới nhất

Về chiều dài, đường cao tốc Chợ Mới-Bắc Kạn sẽ có chiều dài toàn tuyến gần 29km, tăng 9km so với quy hoạch ban đầu là 20km. Tuyến cao tốc mới này bắt đầu từ Km0+000 (điểm cuối tuyến của đường cao tốc Thái Nguyên – Chợ Mới, thuộc huyện Chợ Mới) và kết thúc tại Km28+807 (điểm giao cắt với Quốc lộ 3B, nối vào điểm đầu dự án đường Bắc Kạn – hồ Ba Bể, thuộc TP. Bắc Kạn.

Về số làn, Ban Quản lý dự án 2 đề xuất cao tốc Chợ Mới-Bắc Kạn được đầu tư với quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, với bề rộng nền đường là 22m, bề rộng mặt đường 20,5m, vận tốc thiết kế 80km/h. Với một số vị trí có địa hình thuận lợi, vận tốc thiết kế có thể đạt 100km/h.

Tính toán sơ bộ theo phương án đề xuất này, tổng vốn đầu tư thực hiện dự án cao tốc Chợ Mới-Bắc Kạn tăng lên 5.750 tỷ đồng, tăng gần ba lần so với mức 2.000 tỷ đồng nếu chỉ làm giai đoạn 1 như quy hoạch trước đó. Cụ thể, chi phí xây dựng chiếm khoảng 4.146 tỷ đồng, còn lại là các chi phí tư vấn, quản lý, khai thác; chi phí đền bù giải phóng mặt bằng và chi phí dự phòng.

Về công tác giải phóng mặt bằng, thống kê sơ bộ của Ban Quản lý dự án 2 cho biết tổng diện tích đất thu hồi để triển khai dự án cao tốc Chợ Mới-Bắc Kạn là hơn 326ha, gồm đất ở , đất trồng lúa, đất rừng sản xuất và đất khác. Ước tính có khoảng 790 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc này và hơn 70 hộ thuộc diện tái định cư.

Lễ khởi công cao tốc Chợ Mới-Bắc Kạn dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng 2/2024. Theo kế hoạch, dự án này sẽ hoàn thành và thông xe trong năm 2026. Quy hoạch cao tốc Chợ Mới-Bắc Kạn phù hợp với quy hoạch tổng thể Quốc gia và quy hoạch mạng lưới đường bộ Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tiềm Năng Thị Trường Bất Động Sản Bắc Kạn: Kỳ Vọng Đột Phá Nhờ Hạ Tầng Giao Thông

Dự án đường cao tốc Chợ Mới – Bắc Kạn được kỳ vọng sẽ được triển khai đúng tiến độ, sớm hoàn thành và đi vào khai thác, đáp ứng nhu cầu giao thông và tạo động lực để tỉnh Bắc Kạn phát triển, bứt phá trong thời gian tới. Tuyến cao tốc mới này không chỉ là bước tiến quan trọng trong việc nâng cấp hạ tầng giao thông Bắc Kạn mà còn mở ra những triển vọng mới cho thị trường bất động sản nơi đây.

Đánh Giá Tiềm Năng Thị Trường Bất Động Sản Bắc Kạn

Là một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Bộ, Bắc Kạn sở hữu cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp với những danh lam, thắng cảnh nổi tiếng như hồ Ba Bể, thác Đầu Đẳng, động Puông,… Trong kháng chiến chống Pháp, Bắc Kạn là vùng an toàn khu kháng chiến, cũng là một trong những nơi khởi nguồn phong trào cách mạng. Văn hóa bản địa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số Tày, Dao, Nùng, H’Mông, Hoa cũng được coi là thế mạnh của tỉnh, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, với tỷ lệ che phủ rừng tự nhiên lớn nhất cả nước (hơn 73%), Bắc Kạn có điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành kinh tế xanh như du lịch, phát triển kinh tế lâm nghiệp, sản xuất nông nghiệp sinh thái,…

Hồ Ba Bể – thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: Traveloka

Từ một tỉnh miền núi nghèo, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, sau hơn 20 năm tái lập tỉnh (ngày 1/1/1997), Bắc Kạn đã vượt qua nhiều thử thách, phát huy những lợi thế của mình để từng bước phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Những năm qua, có thể thấy rõ sự "thay da đổi thịt" của Bắc Kạn qua những con số đầy ấn tượng như tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trung bình 5,4%; tỷ trọng của khu vực dịch vụ chiếm khoảng 53% cơ cấu kinh tế. Năm 2023, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá so sánh đạt 8.820 tỷ đồng, tăng 6,33%, xếp thứ 6 trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc, xếp thứ 33 trên cả nước; tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,4%. GRDP bình quân trên người ước đạt 50,3 triệu đồng/người, đạt 101% kế hoạch và tăng 4 triệu đồng so với năm 2022.

Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xây dựng trên triết lý phát triển kinh tế-xã hội bền vững dựa vào hệ sinh thái, bản sắc văn hóa và sinh kế của người dân và các tiềm năng khác biệt, hướng tới mục tiêu phát triển hài hòa, hợp lý giữa đô thị và nông thôn; giữa khu vực phát triển kinh tế với các khu vực bảo tồn sinh thái, văn hóa. Bắc Kạn hiện nay chưa có nhiều lợi thế so sánh như các địa phương khác về giao thông kết nối do địa hình bị chia cắt, không có quỹ đất rộng để phát triển các đô thị, khu công nghiệp quy mô lớn. Chính vì vậy, việc đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối giữa Bắc Kạn với các trung tâm kinh tế lớn phía Bắc là cần thiết, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội và gia tăng tiềm năng cho thị trường bất động sản còn khá non trẻ, nhiều dư địa phát triển ở đây.

Tác Động Của Cao Tốc Chợ Mới-Bắc Kạn Với Thị Trường Bất Động Sản Tỉnh Bắc Kạn

Sau khi hoàn thành, cao tốc Chợ Mới-Bắc Kạn sẽ kết nối với tuyến cao tốc hướng tâm Hà Nội-Thái Nguyên-Bắc Kạn, hình thành nên mạng lưới giao thông thuận lợi, xuyên suốt từ vùng Đồng bằng Sông Hồng, thủ đô Hà Nội, các cảng biển phía Bắc đến các cửa khẩu tại Cao Bằng; liên kết với các tuyến cao tốc Nội Bài-Lào Cai, cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ , cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang; kết nối trục du lịch TP. Bắc Kạn – hồ Ba Bể – Na Hang,… Từ đó, tuyến cao tốc này sẽ đáp ứng nhu cầu vận tải, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, giảm thời gian vận chuyển, chi phí logistics và đảm bảo an toàn giao thông trên hành lang vận tải từ Bắc Kạn đến các địa phương vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Không chỉ là một dự án hạ tầng giao thông lớn, đường cao tốc Chợ Mới-Bắc Kạn còn được kỳ vọng sẽ trở thành động lực chính trong việc định hình lại bức tranh thị trường bất động sản tỉnh Bắc Kạn. Khi hoàn thành và đi vào khai thác, tuyến cao tốc này sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ Bắc Kạn đến các trung tâm kinh tế lớn của miền Bắc, tăng cường giao thương, từ đó thu hút đầu tư và thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản địa phương. Các khu vực dọc theo cao tốc Chợ Mới-Bắc Kạn dự kiến sẽ trở thành điểm nóng của thị trường mua bán nhà đất Bắc Kạn , hình thành các dự án đô thị mới, du lịch và thương mại. Ngoài các loại hình nhà đất riêng lẻ, tại Bắc Kạn những năm gần đây đã xuất hiện một số dự án bất động sản mới, được đầu tư bài bản như: dự án Phố chợ Minh Khai Bắc Kạn (Khu dân cư thương mại và chợ Nguyễn Thị Minh Khai), Khu đô thị Bắc Sông Cầu, Khu đô thị hồ Nặm Cắt,…

Dự án Phố chợ Minh Khai – khu đô thị kết hợp chợ thương mại kiểu mẫu đầu tiên tại TP. Bắc Kạn. Ảnh: Báo Bắc Kạn

Dự án cao tốc Chợ Mới-Bắc Kạn hứa hẹn về một tương lai kết nối và phát triển mạnh mẽ cho Bắc Kạn và khu vực lân cận, đồng thời cũng là đòn bẩy quan trọng cho sự phát triển của thị trường bất động sản địa phương. Với những khởi sắc hạ tầng giao thông, tỉnh Bắc Kạn được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ bất động sản Việt Nam.

Lan Chi

