Cao tốc La Sơn-Túy Loan sau gần 2 năm đi vào khai thác đã lộ rõ nhiều bất cập, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn khi lưu thông trên tuyến cao tốc này. Để khắc phục tình trạng trên, Chính phủ đã đồng ý bố trí vốn để đầu tư hoàn chỉnh, mở rộng đường cao tốc La Sơn-Túy Loan lên 4 làn xe.

Chính thức thông xe từ ngày 16/4/2022, đường cao tốc La Sơn – Túy Loan kết nối Thừa Thiên-Huế và Đà Nẵng sau gần 2 năm sau khi đi vào khai thác gặp phải bất cập lớn là tình trạng mất an toàn, liên tục xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, gây thiệt hại tính mạng, tài sản của người dân. Do đặc thù địa hình tự nhiên, cao tốc La Sơn-Túy Loan đi qua khu vực có nhiều đồi, dốc cao, đường hẹp lại nhiều khúc cua liên tục, nếu gặp thời tiết không thuận lợi như mưa to, gió lớn, sương mù, tình trạng sạt lở đất, tầm nhìn của người tham gia giao thông bị hạn chế dẫn đến tai nạn.